Offerte Amazon con sconti fino al 53% su Telecamere Arlo e Logitech anche Homekit, Sandisk, Xiaomi, Kingston

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide per oggi e qualche giorno ancora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Logitech Spotlight Presenter, Telecomando per Presentazioni Wireless, 2,4 GHz e Bluetooth, Ricevitore USB, Puntatore Laser Digitale, Portata 30 Metri, Timer, PC/Mac/Android/iOS, Nero/Bianco In offerta a € 69,99 – sconto -48%

– fino al 27-dic-19

Click qui per approfondire

Logitech M330 Mouse Ottico Silent Plus, Wireless, Silenzioso, Blu In offerta a € 21,99 – sconto -46%

– fino al 27-dic-19

Click qui per approfondire

Logitech M330 Silent Plus Mouse Wireless, 2,4 GHz con Ricevitore Nano USB, 1000 DPI, 3 Pulsanti, Durata Della Batteria 24 Mesi, Riduzione del rumore, PC/Mac/Laptop – Nero In offerta a € 21,99 – sconto -46%

– fino al 27-dic-19

Click qui per approfondire

Arlo Pro2 VMS4130P Kit Base Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 1 Telecamera di Sicurezza, Audio 2 Vie, Batteria, Full HD, Visione Notturna, Interno/Esterno, Vcr Opz, Alexa e Google Wi-Fi In offerta a € 209,99 – sconto -43%

– fino al 15-dic-19

Click qui per approfondire

Arlo Pro2 VMS4430P-100EUS Kit Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi, 4 Telecamere di Sicurezza, Audio 2 Vie, Sirena, Batteria, Full HD, Visione Notturna, Interno/Esterno, Vcr Opz, Alexa e Google Wi-Fi In offerta a € 609,99 – sconto -42%

– fino al 15-dic-19

Click qui per approfondire

Arlo VMA4400-100EUS Batteria Ricaricabile per Videocamera Arlo Pro Wireless HD, Bianco In offerta a € 41,99 – sconto -48%

– fino al 15-dic-19

Click qui per approfondire

Arlo VMA4410-10000S Batteria Ricaricabile Originale per Videocamera Arlo Go, Bianco In offerta a € 36,74 – sconto -48%

– fino al 15-dic-19

Click qui per approfondire

Arlo VMA4600-10000S Pannello Solare per Alimentazione e Ricarica Continua, Nero, Panel In offerta a € 52,49 – sconto -48%

– fino al 15-dic-19

Click qui per approfondire

Arlo VMC4030P Telecamera Addizionale per Sistema Videosorveglianza Wi-Fi senza Fili con Audio 2 Vie, Batteria, Full HD, Visione Notturna, Interno/Esterno, Vcr Opz, Alexa e Google Wi-Fi In offerta a € 157,49 – sconto -44%

– fino al 15-dic-19

Click qui per approfondire

Kingston KC2000 (SKC2000M8/1000G) SSD M.2 2280 NVMe 1000 Gb In offerta a € 149,99 – sconto -40%

– fino al 22-dic-19

Click qui per approfondire

Logitech Circle 2 Sistema Wireless di Videocamera di Sorveglianza Domestica, Interni/Esterni, Resistente agli Agenti Atmosferici, Bianco In offerta a € 137,99 – sconto -43%

– fino al 27-dic-19

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi LED Smart Bulb White And Color Kit da 2 Lampadine, WiFi (Non Richiede HUB), Compatibile con Google Home, Alexa e Apple HomeKit, [Versione Italiana] E27, 10 W In offerta a € 42,99 – sconto -12%

– fino al 15-dic-19

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Air Purifier 2H Purificatore d’Aria, Rimozione Polline Polveri e Peli degli Animali, Copertura 18 – 31 m², Compatibile con Google Assistance e Alexa, Modalità Notte, Bianco In offerta a € 119,99 – sconto -20%

– fino al 15-dic-19

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Scopa Elettrica senza Fili, Filtro HEPA Lavabile, Tecnologia Ciclonica senza Sacco, Montaggio a Parete, Autonomia 30 Minuti, Bianco [Versione Italiana] In offerta a € 219,99 – sconto -12%

– fino al 15-dic-19

Click qui per approfondire

Xiaomi Metal Carry-on Luggage 20” Trolley Rigido con 8 Ruote, 55 cm, Dimensioni Standard per Cabina Aereo, Lucchetto TSA, Argento In offerta a € 179,99 – sconto -10%

– fino al 15-dic-19

Click qui per approfondire

SanDisk SSD Ultra 3D da 500GB, Unità SSD Interna 2,5”, Sata III, Velocità di Lettura fino a 560 MB/sec In offerta a € 66,99 – sconto -13%

– fino al 22-dic-19

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 128 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170/90 MB/sec, UHD 4K ready, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a € 34,49 – sconto -36%

– fino al 22-dic-19

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 64 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170/90 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30, 4K UHD-ready In offerta a € 20,99 – sconto -38%

– fino al 22-dic-19

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Scheda di Memoria, SDXC da 64 GB fino a 150 MB/sec, Classe 10, U3, V30 In offerta a € 24,99 – sconto -19%

– fino al 22-dic-19

Click qui per approfondire

SanDisk MicroSDXC UHS-I Scheda per Nintendo Switch 128 GB, Modello 2019, Official Nintendo Licensed Product, Rosso In offerta a € 33,99 – sconto -37%

– fino al 22-dic-19

Click qui per approfondire

SanDisk SDCFXSB-064G-FFP Extreme CompactFlash Scheda di Memoria 64GB UDMA-7 120MB/S [Imballaggio Apertura Facile di Amazon] In offerta a € 47,99 – sconto -14%

– fino a 22-dic-19

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 256 GB con Velocità fino a 130 MB/sec In offerta a € 44,99 – sconto -31%

– fino al 22-dic-19

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Scheda di Memoria MicroSDXC da 200 GB e Adattatore, con A1 App Performance, Velocità fino a 100 MB/sec, Classe 10, U1 In offerta a € 29,99 – sconto -16%

– fino al 22-dic-19

Click qui per approfondire

SanDisk iXpand Go Unità Flash da Backup, 128 GB per iPhone In offerta a € 53,99 – sconto -26%

– fino al 22-dic-19

Click qui per approfondire

SanDisk iXpand USB 3.0 Unità Flash da Backup da 64 GB per iPhone e iPad In offerta a € 37,99 – sconto -11%

– fino al 22-dic-19

Click qui per approfondire

Sandisk Micro SD Extreme Pro Mobile Scheda di Memoria da 128GB XC, Lettore USB 3.0, Nero In offerta a € 149,99 – sconto -16%

– fino al 22-dic-19

Click qui per approfondire

Sandisk Ultra Dual USB Drive Type-C 256 GB, USB 3.1 Type C, Nero/Argento In offerta a € 52,99 – sconto -27%

– fino al 22-dic-19

Click qui per approfondire

Sei sicuro di conoscere tutte le promozioni Amazon?

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte).