Offerte Amazon del 10 Agosto fino al 48%: Apple, Philips Hue, Bose, Samsung, Logitech, Anker

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon: sono offerte Lampo ed offerte a più lunga durata.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate con scadenza nello stesso giorno molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati in generale sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto.

Samsung Soundbar HW-T450/ZF da 200 W, 2.1 Canali, Nero In offerta a 139,00 € – invece di 160,99 €

sconto 14% – fino al 16 agosto

Apple AirPods Pro In offerta a 199,00 € – invece di 279,00 €

sconto 29% – fino al 16 agosto

Bose SoundLink Color II Diffusore Bluetooth, Blu In offerta a 108,00 € – invece di 139,95 €

sconto 23% – fino al 16 agosto

Western Digital WD 5 TB My Passport Ultra for Mac, Hard Disk Portatile, adatto per Time Machine, Protezione tramite Password, Argento In offerta a 148,99 € – invece di 173,63 €

sconto 14% – fino al 16 agosto

Logitech MX Master 3 Mouse Wireless Avanzato, Ricevitore Bluetooth o USB 2.4 GHz, Scorrimento Rapido, 4000 DPI Qualsiasi Superficie, Ergonomico, 7 Pulsanti, PC/Mac/Laptop/iPadOS, Grigio (Scuro) In offerta a 75,99 € – invece di 114,99 €

sconto 34% – fino al 16 agosto

Philips Lighting Hue White Starter Kit con 2 Lampadine Attacco E27, con Bluetooth, Luce Bianca Calda Dimmerabile + 1 Bridge Hue Controllo Completo del Sistema, Bianco [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 49,90 € – invece di 79,90 €

sconto 38% – fino al 16 agosto

Aigostar Dandelion 33JTQ – Ventilatore a piantana con telecomando. Pala 45cm, Oscillazione 80°, 3 velocità e timer 7 ore con display Led, Motore antideflagrante 40W, massima di aria è 59.32 m³/min In offerta a 36,49 € – invece di 36,49 €

sconto 0% – fino al 16 agosto

Aigostar Thomas 30RGX – Spremiagrumi elettrico 40 Watt con controllo della polpa regolabile. 2 Coni Intercambiabili e capacità da 1 Litro. BPA FREE. In offerta a 17,49 € – invece di 19,99 €

sconto 13% – fino al 16 agosto

Ardes AR5AM40PR Penny 40PR Ventilatore a Piantana con Telecomando Altezza Regolabile 3 Pale 40 cm 3 Livelli di velocità, Nero, Pala – In offerta a 30,59 € – invece di 35,99 €

sconto 15% – fino al 16 agosto

Ardes Penny AR5AM40PB Ventilatore Piantana Base Tonda, Altezza Regolabile 3 Pale 40 cm con Oscillazione, 3 velocità In offerta a 31,99 € – invece di 31,99 €

sconto 0% – fino al 16 agosto

Hisense APC09 Climatizzatore d’Aria Portatile da 9000 BTU con Gas R290, 380m3/h, Bianco, Classe di Efficienza Energetica A In offerta a 279,99 € – invece di 399,99 €

sconto 30% – fino al 16 agosto

OMRON Healthcare VIVA Bilancia Smart e Misuratore della Composizione Corporea Bluetooth, con Calcolo di Grasso Corporeo, Peso, Grasso Viscerale, Muscolatura Scheletrica, Metabolismo Basale e BMI In offerta a 69,99 € – invece di 129,00 €

sconto 46% – fino al 16 agosto

OMRON RS7 Intelli IT Misuratore di Pressione da Polso con Sensore di Posizionamento e Connettività Bluetooth, da Usare a Casa e in Viaggio In offerta a 64,99 € – invece di 99,90 €

sconto 35% – fino al 16 agosto

OMRON Healthcare EVOLV Misuratore Pressione Sanguigna da Braccio, Tutto in 1, senza Cavo, Connessione Bluetooth per Smartphone, Nero In offerta a 99,99 € – invece di 169,00 €

sconto 41% – fino al 16 agosto

OMRON Healthcare MicroAIR U100 Aerosol Mesh Portatile, Tascabile e Silenzioso per Adulti e Bambini In offerta a 94,99 € – invece di 139,00 €

sconto 32% – fino al 16 agosto

OMRON HeatTens per il Trattamento del Dolore, con Effetto Lenitivo del Calore per Alleviare il Dolore Muscolare e Articolare In offerta a 69,99 € – invece di 139,00 €

sconto 50% – fino al 16 agosto

OMRON M7 Intelli IT Evolv Misuratore di Pressione da Braccio, Connessione Bluetooth per App OMRON Connect, Bracciale Intelli Wrap Cuff, Bianco In offerta a 59,99 € – invece di 129,00 €

sconto 53% – fino al 16 agosto

OMRON M3 Comfort Misuratore di Pressione da Braccio Digitale con Tecnologia Intelli Wrap Cuff per una Misurazione Precisa in Qualsiasi Punto del Braccio, 22-42 cm In offerta a 39,99 € – invece di 79,00 €

sconto 49% – fino al 16 agosto

Aigostar Lampadina LED GU10 8W, 600 Lumen Luce Bianca Fredda 6400K, Angolo a Fascio 120-160 Gradi, Nessun Sfarfallio Non Dimmerabile, Pacco da 10. [Classe di efficienza energetica A+] – In offerta a 19,19 € – invece di 24,79 €

sconto 23% – fino al 10 agosto

Aspirapolvere robot, ECOVACS DEEBOT 605, Aspira o Lava, navigazione sistematica intelligente, modalità Max, controllo con App e Alexa, ideale per pavimenti duri, tappeti, tutti i tipi di pavimenti In offerta a 179,98 € – invece di 319,98 €

sconto 44% – fino al 10 agosto

Termometro digitale a infrarossi Cloc In offerta a 22,99 € – invece di 99,90 €

sconto 77% – fino al 10 agosto

BeMaxx Sacco a Pelo Estivo Lenzuolo in Microfibra Outdoor + Sezione per Cuscino – Montagna, Gite, Viaggiare | Compatto, Ultraleggero, Versatile, Pratico | Fodera per Adulto Donne Uomini Bambini In offerta a 11,99 € – invece di 14,99 €

sconto 20% – fino al 10 agosto

BEAUTURAL Specchio per Trucco Makeup con Ingrandimento 10 X e Luce LED, Specchio Cosmetico Giunto Sferico Orientabile e Ventosa, Diametro 8 Pollici (20 cm), a Batterie In offerta a 19,19 € – invece di 23,99 €

sconto 20% – fino al 10 agosto

Auricolari Bluetooth Soundcore Liberty Neo Anker, Cuffie Bluetooth Leggere Audio Superiore, Driver in Grafene, Bluetooth 5.0, Chiamate Stereo, Associazione Facile, Impermeabili per lo Sport In offerta a 37,99 € – invece di 49,99 €

sconto 24% – fino al 10 agosto

Funme Ventilatore Tavolo USB,Ventilatore Portatile Silenzios 5200 mAh Batteria Ricaricabile Metallo Potente Ventola 3 velocità 60° Rotazione per Laptop BBQ Viaggi Casa Ufficio Nero In offerta a 14,89 € – invece di 28,99 €

sconto 49% – fino al 10 agosto

UGREEN Supporto Laptop Portatile Ventilato, Supporto PC Portatile Pieghevole e Regolabile in Metallo Leggero Compatible with MacBook PRO 11″-16″, dell XPS 15, Lenovo Thinkpad, ASUS ZenBook In offerta a 10,10 € – invece di 13,99 €

sconto 28% – fino al 10 agosto

Glymnis Amaca da Giardino Amaca da Campeggio capacità di Carico 300kg con Kit di Fissaggio Tessuto 210T 275×141 cm per Campeggio Giardino Escursioni Verde In offerta a 24,99 € – invece di 24,99 €

sconto 0% – fino al 10 agosto

KKTICK Custodia per AirPods PRO, Airpods PRO Antiurto Protezione Silicone Case [LED Anteriore visibile] Supporta la Ricarica Wireless Case Cover con Moschettone Portabile(Nero) In offerta a 5,09 € – invece di 6,99 €

sconto 27% – fino al 10 agosto

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).