Offerte Amazon del 10 Aprile, fino a 57% su Apple, Logitech, Xiaomi, Crucial, Microsoft, Adobe, Dji, Lexar

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E pure:

Attenzione! Molte delle offerte Apple e Logitech di oggi hanno uno sconto sul checkout indicato in colore verde sotto il prezzo principale!

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 41 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular

In offerta a 399,00 € – invece di 439,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (Prima Generazione) In offerta a 81,84 € – invece di 99,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

OPPO Find X3 Neo Smartphone 5G, Qualcomm865, Display 6.55”FHD+AMOLED, 4 Fotocamere 50MP, RAM 12GB+ROM 256GB, 4500mAh,WiFi 6,Dual Sim, [Versione Italiana], Starlight Black

In offerta a 395,85 € – invece di 482,69 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2020 Apple MacBook Pro con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 256GB SSD) – Argento In offerta a 1023,58 € – invece di 1479,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (6ª generazione) In offerta a 457,34 € – invece di 558,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi + Cellular, 64GB) – Argento (9ª generazione) In offerta a 410,62 € – invece di 529,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech MX Master 3 – Mouse Wireless Avanzato per Mac, Scorrimento Rapido, Design Ergonomico, 4000 DPI, Personalizzabile, USB-C Risparmio Energia, Bluetooth, Apple MacBook, Compatibile iPad – Grigio In offerta a 62,28 € – invece di 74,98 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech K380 Tastiera Bluetooth Multidispositivo per Windows, Apple iOS, Bluetooth Wireless, Design Compatto, PC/Mac/Laptop/Smartphone/Tablet, Layout Italiano QWERTY, Blu In offerta a 24,59 € – invece di 40,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S, Compressore elettrico portatile con sensore pressione, luce led integrata e accessori, Versione Italiana, Nero In offerta a 38,99 € – invece di 49,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56”, Tracciamento Sport, Resistente all’Acqua Fino a 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Batteria 125 mAh, Versione Italiana, Nero In offerta a 32,99 € – invece di 44,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Spigen USB 4 Cavo USB-IF Certified Charge 100W 40Gbps Data Transfer 8K Video Type C compatibile con Thunderbolt 4 3 Macbook Pro iPad Pro 2021 Mac Mini M1 SSD esterno eGpu Dell 0.8m In offerta a 16,25 € – invece di 24,99 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Microsoft 365 Family, fino a 6 persone, 1 Abbonamento Annuale, PC/Mac, SCATOLA In offerta a 54,99 € – invece di 99,00 €

sconto 44% – fino a 13 apr 22

Crucial CT1000X8SSD9 X8 1TB Portable SSD, Fino a 1050MB/s, USB 3.2, Unità a Stato Solido Esterno, USB-C, USB-A In offerta a 118,99 € – invece di 160,27 €

sconto 26% – fino a 13 apr 22

Crucial CT2000X8SSD9 X8 2TB Portable SSD, Fino a 1050MB/s, USB 3.2, Unità a Stato Solido Esterno, USB-C, USB-A In offerta a 208,99 € – invece di 301,03 €

sconto 31% – fino a 13 apr 22

Crucial CT4000X6SSD9 X6 4TB Portable SSD, Fino a 800MB/s, USB 3.2, Unità a Stato Solido Esterno, USB-C In offerta a 325,99 € – invece di 513,31 €

sconto 36% – fino a 13 apr 22

Adobe Creative Cloud | Student & Teacher | 1 Anno | PC/Mac | Codice d’attivazione via email In offerta a 169,99 € – invece di 237,90 €

sconto 29% – fino a 14 apr 22

Adobe Creative Cloud Photography Plan with 20GB | 1 Anno | PC/Mac | Codice d’attivazione via email In offerta a 98,99 € – invece di 154,53 €

sconto 36% – fino a 14 apr 22

Adobe Lightroom 1TB | 1 Anno | PC/Mac | Codice d?Attivazione vie Email In offerta a 99,99 € – invece di 145,52 €

sconto 31% – fino a 14 apr 22

Bang & Olufsen Beoplay EQ – Auricolari Bluetooth Wireless con Cancellazione Attiva del Rumore e Microfono, Fino a 20 Ore di Riproduzione, Midnight Blue In offerta a 299,99 € – invece di 399,00 €

sconto 25% – fino a 13 apr 22

Bang & Olufsen Potente Altoparlante Bluetooth Portatile Beolit ??20, Black Anthracite In offerta a 479,99 € – invece di 549,00 €

sconto 13% – fino a 13 apr 22

Garmin Vivofit Jr.3 Floral Pink – Activity Tracker per Bambini, Cinturino Regolabile, Rosa, 4 Anni in su In offerta a 66,50 € – invece di 89,99 €

sconto 26% – fino a 17 apr 22

Lamicall Cuscino Supporto per Tablet – Supporto Tablet per Cuscino per Divano Letto, 2020 iPad Pro 9.7, 10.5, 12.9, iPad Air mini 2 3 4, Switch, Samsung Tab, iPhone, Libri, altro Tablet – Blu In offerta a 23,99 € – invece di 29,99 €

sconto 20% – fino a 10 apr 22

TomTom Navigatore Satellitare per Auto Via 53, Display da 5 Pollici, Aggiornamento Tramite Wi-Fi, Nero In offerta a 141,50 € – invece di 199,90 €

sconto 29% – fino a 17 apr 22

TomTom Via 62 Navigatore Satellitare per Auto, Display da 6 Pollici, Mappe Europa 49, Chiamate in Vivavoce (Versione Italia), Nero/Antracite In offerta a 130,90 € – invece di 199,90 €

sconto 35% – fino a 17 apr 22

TomTom Navigatore Satellitare per Auto Via 52, Display da 5 Pollici, Europa 48 GPS per Auto, Chiamate in Vivavoce, Nero/Antracite In offerta a 136,40 € – invece di 179,90 €

sconto 24% – fino a 17 apr 22

EZVIZ Telecamera da Esterno con Visione Notturna a Colori 4MP, Videocamera di Sorveglianza con Intelligenza Artificiale Rilevamento di Persone, Zone di Rilevamento Personalizzabili Modello C3W PRO In offerta a 97,48 € – invece di 149,98 €

sconto 35% – fino a 13 apr 22

EZVIZ Telecamera IP Wi-Fi da Esterno 1080p Videocamera Sorveglianza Esterno con Visione Notturna Fino a 30m Protezione IP66 Sistema d’allarme con Luce Stroboscopica e Sirena Compatibile con Alexa In offerta a 44,99 € – invece di 99,99 €

sconto 55% – fino a 13 apr 22

YI Smart Home Camera 3,Videocamera Sorveglianza Interno 1080p con Funzione AI Rilevamento Umano,Notifiche Push Tempo Reale,IR Visione Notturna,Audio-bidirezionale Telecamera Ip per Bambini Anziani In offerta a 22,49 € – invece di 49,99 €

sconto 55% – fino a 13 apr 22

YI Dome Guard Telecamera da Interno 1080p, Videocamera Sorveglianza Wifi 360 gradi, Rilevamento di Movimento, Audio Bidirezionale, Visione Notturna a infrarossi, App per iOS/Android/Windows In offerta a 31,99 € – invece di 49,99 €

sconto 36% – fino a 13 apr 22

Londo Genuine Leather Padfolio with Pencil Holder Notepad and Zipper Closure (Nero) In offerta a 19,11 € – invece di 24,99 €

sconto 24% – fino a 10 apr 22

DJI Mavic 3 – Drone con fotocamera Hasselblad CMOS 4/3, Video in 5.1K, Rilevamento ostacoli omnidirezionale, Autonomia di 46 minuti, Quadricottero RC con RTH avanzato, Trasmissione video max 15 km In offerta a 1939,00 € – invece di 2119,00 €

sconto 8% – fino a 13 apr 22

DJI Mavic 3 Fly More Combo – Drone con fotocamera Hasselblad CMOS 4/3, Video in 5.1K, Rilevamento ostacoli omnidirezionale, Autonomia di 46 minuti, Trasmissione video max 15 km In offerta a 2639,00 € – invece di 2829,00 €

sconto 7% – fino a 13 apr 22

DJI Action 2 Dual-Screen Combo – Action Cam 4K con Doppio Touchscreen OLED, FOV di 155°, Supporti Magnetici, Tecnologia di Stabilizzazione, Fotocamera Subacquea Ottima per Vlogging e Sport In offerta a 415,00 € – invece di 519,00 €

sconto 20% – fino a 13 apr 22

DJI Action 2 Power Combo – Action Cam 4K con Modulo di Alimentazione, FOV di 155°, Supporti Magnetici, Tecnologia di Stabilizzazione, Fotocamera Impermeabile Ottima per Sport e Vita Quotidiana In offerta a 319,00 € – invece di 399,00 €

sconto 20% – fino a 13 apr 22

Lettore USB 3.1 Lexar Professional Multi-Card 3-in-1 (LRW500URBAMZN) In offerta a 21,93 € – invece di 29,49 €

sconto 26% – fino a 13 apr 22

Lexar nCARD NM 256GB Scheda di Memoria Nano per Telefoni Huawei (LNCARD-256AMZN) In offerta a 64,86 € – invece di 86,29 €

sconto 25% – fino a 13 apr 22

Lexar Professional – Scheda 1667x 256GB SDXC UHS-II In offerta a 70,00 € – invece di 100,69 €

sconto 30% – fino a 13 apr 22

Lexar Professional Scheda Compact Flash, 128 GB, Velocità fino a 160 MB/s, 1066x, UDMA 7 In offerta a 127,00 € – invece di 171,90 €

sconto 26% – fino a 13 apr 22

Lexar Professional Scheda Compact Flash, 256 GB, Velocità fino a 160 MB/s, 1066x, UDMA 7 In offerta a 175,00 € – invece di 246,84 €

sconto 29% – fino a 13 apr 22

Schede Lexar Professional 1066x 256GB microSDXC UHS-I Serie SILVER, Adattatore SD Incluso, Lettura Fino a 160MB/s (LMS1066256G-BNAAG) In offerta a 45,00 € – invece di 61,95 €

sconto 27% – fino a 13 apr 22

Schede Lexar Professional 2000x 32GB SDHC UHS-II senza Lettore, Lettura Fino a 300MB/s (LSD2000032G-BNNAG) In offerta a 37,66 € – invece di 50,27 €

sconto 25% – fino a 13 apr 22

Schede Lexar Professional 2000x 64GB SDXC UHS-II senza Lettore, Lettura Fino a 300MB/s (LSD2000064G-BNNAG) In offerta a 64,23 € – invece di 86,92 €

sconto 26% – fino a 13 apr 22

Schede UHS-I Lexar PLAY 1TB microSDXC, Lettura Fino a 150MB/s (LMSPLAY001T-BNNAG) In offerta a 145,00 € – invece di 209,97 €

sconto 31% – fino a 13 apr 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).