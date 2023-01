Offerte Amazon del 10 Gennaio fino al 50% su Apple, Belkin, LG, Lexar, Sabrent, W-king, Dreame, Citizen – aggiornato

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

E non dimenticate queste ancora valide.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Olympus E-M5 Mark III Black 12-40 F2.8 PRO.

In offerta a 1557,94 € – invece di 1899,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Caricatore Wireless, INIU 15W Ricarica Rapida Wireless Phone Charger Holder Wireless Luce adattiv Supporto Telefono per iPhone 14 13 12 11 Pro Max Mini SE X XR Samsung Galaxy S22 S21 Google Pixel LG

In offerta a 18,39 € – invece di 31,98 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Philips Hue Play Gradient Light Tube, Tubo Luminoso LED Smart, per Tv da 60″, Bianco

In offerta a 170,80 € – invece di 219,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial CT1000X6SSD9 X6 1TB Portable SSD, Fino a 800MB/s, USB 3.2, Unità a Stato Solido Esterno, USB-C

In offerta a 91,99 € – invece di 129,77 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Tp-Link Tapo L900 Striscia Led Smart Wi-Fi, Controllo Vocale Compatibile Con Alexa, Google Assistant E Apple Home, 2 Confezioni Di Tapo L900-5, Multicolore 5m X 2, 500 x 3 x 0.2 cm; 110 grammi

In offerta a 27,99 € – invece di 49,99 €

sconto 44% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Panasonic TX-32LS480 Televisore LED Android TV 32 Pollici Serie LS480 Nero, Smart TV 4K, Immagini HDR, Connettività Bluetooth, Chromecast, Google Play e Assistente Google Integrato [Classe di efficienza energetica F]

In offerta a 224,00 € – invece di 319,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial X8 2TB Portatile SSD, Fino a 1050MB/s, USB 3.2, Unità a Stato Solido Esterno, USB-C, USB-A, Nero, CT2000X8SSD9

In offerta a 186,99 € – invece di 261,99 €

sconto 29% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi 12X – Smartphone 8+256GB, 6.28” 120Hz AMOLED Display, Snapdragon 870, 50MP+13MP+5MP Fotocamera tripla, 4500mAh, Gray (Versione IT + 2 Anni di Garanzia) Alexa mani libere

In offerta a 479,90 € – invece di 699,90 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Novità Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Hisense 65″ UHD 4K 2022 65A6FG, Smart TV VIDAA 5.0, HDR Dolby Vision, IPS, Controlli vocali Alexa / Google Assistant, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K [Classe di efficienza energetica G] In offerta a 455,99 € – invece di 479,90 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech K380 Tastiera Wireless Bluetooth Multidispositivo, Fino 3 Dispositivi, Compatta,Batteria di 2 Anni – PC, Laptop, Windows, Mac, Chrome OS, Android, iPadOS, Apple TV – Sabbia In offerta a 49,90 € – invece di 58,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Zendure Power Bank, 100W 26800mAh Powerbank, supporta il protocollo di ricarica rapida PD 3.0, QC 3.0 e PPS 5.0, 4 Porte USB-C 1 USB-A Adattatore, Schermo OLED Intelligente, borsa portatile In offerta a 165,49 € – invece di 229,99 €

sconto 28% con Coupon Speciale = checkbox – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Belkin Cavo Thunderbolt 3 (Da USB-C a USB-C) 100W da 0,8 m – Nero In offerta a 25,99 € – invece di 34,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Belkin Dock Thunderbolt 4 Pro, supporto di 1 monitor 8K a 60 Hz, 2 monitor 4K, 2 porte Thunderbolt 4, 2 porte HDMI, USB-C PD da 90 W, ingresso/uscita audio, compatibile con MacBook Pro, XPS e altri In offerta a 371,40 € – invece di 429,99 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Belkin Stazione di ricarica multi dispositivo USB GaN da 108 W, hub da tavolo per ricarica rapida, 2 USB Type-C, 2 USB-A per MacBook, Pro, Air, iPhone, Pro, Max, mini, iPad Pro, Air, Galaxy e altri In offerta a 64,99 € – invece di 89,99 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Tenda POE30G-AT Gigabit PoE Injector IEEE 802.3af/at, Uscita 48V-54V/30W, 10/100/1000 Mbps Ethernet PoE Adapter, Plug and Play, Fornisce Potenza fino a 100 Metri, Bianco In offerta a 18,22 € – invece di 29,69 €

sconto 39% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

GHB Cavatappi Elettrico USB Ricaricabile, Apribottiglie Elettrico Professionale per Vino con Tagliacarte, Acciaio Inossidabile Versatore, Tappo di Tenuta per Vino, Tappo per Vuoto In offerta a 20,82 € – invece di 27,99 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1368,99 € – invece di 1629,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 13 (128 GB) – verde In offerta a 807,99 € – invece di 939,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (512 GB) – Azzurro In offerta a 1299,00 € – invece di 1419,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – (PRODUCT) RED In offerta a 899,99 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 1063,99 € – invece di 1179,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Argento In offerta a 2522,99 € – invece di 2849,00 €

sconto 11% – fino a data sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Argento In offerta a 2.073,99 € – invece di 2349,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Mezzanotte In offerta a 1609,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Galassia In offerta a 1609,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

ziPad

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 705,00 € – invece di 789,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 377,00 € – invece di 439,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2022 Apple iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 959,00 € – invece di 1069,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

zWatch

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop verde – Small. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 949,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop color galassia – Small. Fitness tracker, GPS di precisione, batteria a lunghissima durata In offerta a 949,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 41mm) Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color argento con Loop in maglia milanese color argento Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 639,00 € – invece di 789,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

zAccessori

Apple Alimentatore USB-C da 140W In offerta a 72,90 € – invece di 105,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Cavo da USB‑C a Lightning (1 m) In offerta a 19,99 € – invece di 25,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Keyboard con Touch ID (per Mac con chip Apple) – Italiano – Argento In offerta a 139,90 € – invece di 159,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99 € – invece di 119,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Batteria esterna Baseus USB-C da 65 W/20000 mAh, PD 3.0/QC 4.0, a tre uscite, a ricarica rapida, con display LED per iPhone 12, 11, XS, Samsung S20, Macbook, iPad Pro. In offerta a 54,50 € – invece di 89,99 €

sconto 39% – fino a 15 gen 23

Click qui per approfondire

Baseus Power Bank, 65W 20000mAh USB C Caricabatterie Portatile, PD3.0 QC4.0 Battery Batteria Ricarica Rapida con Display a LED per iPhone 12 11 XS Samsung S20 MacBook iPad PRO Nintendo Switch In offerta a 49,13 € – invece di 89,99 €

sconto 45% – fino a 15 gen 23

Click qui per approfondire

LG 34WN750 Monitor 34″ QuadHD UltraWide 21:9 LED IPS HDR, 3440×1440, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 14W, HDMI 2.0, 1x Display Port 1.4, USB Hub, Uscita Audio, Altezza Regolabile, Flicker Safe, Nero In offerta a 399,99 € – invece di 549,00 €

sconto 27% – fino a 31 gen 23

Click qui per approfondire

LG 34WQ60A Monitor 34″ UltraWide 21:9 LED IPS HDR 10, 2560×1080, 1ms, AMD FreeSync 100Hz, Audio Stereo 14W, HDMI 1.4 (HDCP 2.2),Display Port 1.4, USB-C, Flicker Safe, Nero In offerta a 299,99 € – invece di 379,00 €

sconto 21% – fino a 31 gen 23

Click qui per approfondire

Belkin F8N143eaKSG Supporto per Portatile, Nero/Grigio In offerta a 17,99 € – invece di 19,99 €

sconto 10% – fino a 10 gen 23

Click qui per approfondire

Belkin Adattatore Multimediale USB-C, Hub USB-C con porte VGA, HDMI 4K, USB 3.0 ed Ethernet, per MacBook Pro, iPad Pro, Surface Pro, Chromebook e Altri, Nero In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino a 10 gen 23

Click qui per approfondire

Belkin SoundForm Connect AirPlay 2 (adattatore audio per lo streaming wireless, ingressi audio ottico e 3,5 mm per iPhone, iPad, e altri dispositivi compatibili con AirPlay) In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino a 10 gen 23

Click qui per approfondire

Belkin SoundForm Mini, cuffie wireless per bambini con microfono integrato, headset on-ear per didattica a distanza, scuola e viaggi, compatibili con iPhone, iPad, dispositivi Galaxy e altro- Blu In offerta a 24,99 € – invece di 34,99 €

sconto 29% – fino a 10 gen 23

Click qui per approfondire

Belkin Cavo Thunderbolt 3 (Da USB-C a USB-C) 100W da 0,8 m – Nero In offerta a 25,99 € – invece di 34,99 €

sconto 26% – fino a 10 gen 23

Click qui per approfondire

Belkin F2CU040btBLK Adattatore da USB-C a Gigabit Ethernet, Compatibile con iPad Pro In offerta a 19,99 € – invece di 34,99 €

sconto 43% – fino a 10 gen 23

Click qui per approfondire

Belkin Batteria esterna wireless magnetica 2.5K (caricabatteria portatile con MagSafe per iPhone, mini power bank compatta da 2500 mAh per una ricarica rapida, cavo da USB-C a USB-C incluso) Bianco In offerta a 32,99 € – invece di 39,99 €

sconto 18% – fino a 20 gen 23

Click qui per approfondire

Belkin Batteria esterna wireless magnetica 10K (caricabatteria portatile con MagSafe per iPhone 14, ricarica wireless da 7,5 W, porta USB-C PD (in/out, 18 W), cavo da USB-C a USB-C incluso) – Nero In offerta a 44,99 € – invece di 59,99 €

sconto 25% – fino a 20 gen 23

Click qui per approfondire

Lexar Chiavetta USB 128 GB, Pen Drive USB 3.0, USB Flash Drive Velocità di Lettura Fino a 100 MB/s, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Computer, Auto, TV In offerta a 15,99 € – invece di 21,99 €

sconto 27% – fino a 15 gen 23

Click qui per approfondire

Lexar Chiavetta USB 32 GB, Pen Drive USB 3.0, USB Flash Drive Velocità di Lettura Fino a 100 MB/s, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Computer, Auto, TV In offerta a 7,19 € – invece di 9,99 €

sconto 28% – fino a 15 gen 23

Click qui per approfondire

Sabrent Hub USB C HDMI, Multipresa USB C hub, per Macbook, PC, Pen Drive, PS4/PS5, 5 in 1 hub usb type c, 1 HDMI 4K, 1 Porta USB 3.2 Gen 1, 2 Porte USB 2.0, 1 porta USB tipo C, PD (60W) (HB-TC5P) In offerta a 16,99 € – invece di 24,99 €

sconto 32% – fino a 15 gen 23

Click qui per approfondire

SABRENT Case SSD/HDD Hard Disk Esterno da SATA 2.5 pollici a USB 3.0, Custodia per disco rigido esterno, Adattatore per disco rigido da 7mm/9,5 mm, [Supporto UASP SATA I II III] in alluminio (EC-UK30) In offerta a 12,74 € – invece di 19,99 €

sconto 36% – fino a 15 gen 23

Click qui per approfondire

Sabrent Hub USB C, HDMI, Lettore schede SD/MicroSD, Multipresa 6 in 1, 1 HDMI, 1 USB 3.2 Gen 1, 1 USB 2.0, 1 USB tipo C, PD (60W), 1 lettore SD ed 1 microSD, per Macbook,PC,Pen Drive, PS5/4 (HB-TC6C) In offerta a 18,99 € – invece di 29,99 €

sconto 37% – fino a 15 gen 23

Click qui per approfondire

W-KING Cassa Bluetooth, 60W Casse Bluetooth Potente, 40 Ore di Riproduzione, Batteria ad alta capacità, impermeabile Speaker Bluetooth Portatile Microfono, Altoparlante Bluetooth, Carta di TF (D9-1) In offerta a 84,99 € – invece di 139,99 €

sconto 39% – fino a 15 gen 23

Click qui per approfondire

W-KING Cassa Bluetooth Potente, 50W Cassa Bluetooth da Bassi Ricchi/HD Stereo, IPX6 Altoparlante Bluetooth 40 Ore di Riproduzione, Cassa Bluetooth Portatile con 10400mAh Power Bank/NFC/Sheda TF/AUX In offerta a 71,99 € – invece di 119,99 €

sconto 40% – fino a 15 gen 23

Click qui per approfondire

W-KING Cassa Bluetooth, 70W Cassa Bluetooth Potente con LED, Bassi Profondi e Audio Stereo, 42 Ore Riproduzione/ IPX6 Impermeabile/Power Bank, Altoparlante Bluetooth per Microfono/Micro SD In offerta a 118,99 € – invece di 179,99 €

sconto 34% – fino a 15 gen 23

Click qui per approfondire

W-KING 100W Cassa Bluetooth Potente V5.3, IPX6 Cassa Bluetooth Portatile Grande per Feste Impermeabile Con Bassi Profondi/110dB Suono Enorme/DSP/Luci/Slot per Microfono e Chitarra/Adattatore Incluso In offerta a 231,99 € – invece di 399,99 €

sconto 42% – fino a 15 gen 23

Click qui per approfondire

Dreame L10 PRO Robot Aspirapolvere, Aspirazione Potente 4000 Pa, Alexa, Wi-Fi, Runtime 150 min, Mappatura Multi Piano Laser Aspirapolvere Robot Lavapavimenti, Aspira e Lava per Peli di Animali In offerta a 289,00 € – invece di 449,00 €

sconto 36% – fino a 15 gen 23

Click qui per approfondire

Dreame L10 Pro Robot Aspirapolvere, Aspirazione Potente 4000 Pa, Alexa, Wi-Fi, Autonomia di 150 min, Mappatura Multi Piano Laser Scopa Elettrica che Aspira e Lava per Peli di Animali, Pavimenti In offerta a 289,00 € – invece di 449,99 €

sconto 36% – fino a 15 gen 23

Click qui per approfondire

Citizen Diving Watch BN2036-14E In offerta a 412,02 € – invece di 447,00 €

sconto 8% – fino a 20 gen 23

Click qui per approfondire

CITIZEN Orologio Analogo Quarzo da Donna. con Cinturino in Acciaio Inox EU6090-54A In offerta a 63,24 € – invece di 70,92 €

sconto 11% – fino a 21 gen 23

Click qui per approfondire

Fullmosa Cinturino per Apple Watch 45mm/44mm/42mm/49mm, Cinturini in Acciaio Inossidabile Compatibile con Apple Watch Serie 8 7 6 5 4 3 2 1, Apple Watch SE 2/ SE/ Ultra, per Donna e Uomo, Nero In offerta a 19,49 € – invece di 39,99 €

sconto 51% – fino a 15 gen 23

Click qui per approfondire

Fullmosa Cinturino per Apple Watch 41mm/40mm/38mm, Cinturini in Acciaio Inossidabile Compatibile con Apple Watch Serie 8 7 6 5 4 3 2 1, Apple Watch SE 2/ SE, per Donna e Uomo, Argento In offerta a 22,09 € – invece di 39,99 €

sconto 45% – fino a 15 gen 23

Click qui per approfondire

Nokia X20 Smartphone 5G 128GB, 8GB RAM, Quad Camera 64 Mp Ottiche ZEISS, Display 6.67? FHD+, Batteria 4470mAh, Dual Sim, Nordic Blue, Versione con Cavo USB Type-C Aggiuntivo 1m In offerta a 289,00 € – invece di 399,99 €

sconto 28% – fino a 10 gen 23

Click qui per approfondire