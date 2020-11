Offerte Amazon del 10 novembre con sconti fino al 44% su Hisense, LG, Sony, Bticino, Samsung, Beta, Beats

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Powerbeats Pro Wireless Auricolari ? Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, 9 ore di ascolto, auricolari resistenti al sudore ? Nero In offerta a 187,5 – invece di 249,95

sconto 25% – fino al 62,45

Click qui per approfondire

HUAWEI MatePad T 10, display da 9.7″, RAM da 2 GB, Memoria Interna da 32 GB, Wi-Fi, Processore Octa-Core, sistema operativo EMUI 10 con Huawei Mobile Services (HMS), Dual-speaker, Deepsea Blue In offerta a 129,9 – invece di 179,9

sconto 28% – fino al 50

Click qui per approfondire

CHOETECH USB C HDMI Adattatore, 4K&60Hz Tipo C a HDMI Cavo Adapter per MacBook PRO/Air 2020-2018, Galaxy S20/S10/S9/S8/S8+/Note 8/Tab s5e, Mate 10/20/30 Pro/P20/P30/P40, Surface Book 2, dell XPS 13/15 In offerta a 11,19 – invece di 19,99

sconto 44% – fino al 8,8

Click qui per approfondire

Fresh ?n Rebel Speaker Rockbox Bold L Indigo | Altoparlante Bluetooth Waterproof IPX7 / Speaker Wireless con 15 ore, powerbank + vivavoce, blu In offerta a 85 – invece di 149,99

sconto 43% – fino al 64,99

Click qui per approfondire

Epson EB-S41 Videoproiettore SVGA 3LCD, 800×600, HDMI, 3.600 Lumen, Contrasto 15.000:1, 4:3, Lampada UHE di Lunga Durata, Immagini fino a 350″ In offerta a 302,49 – invece di 446,31

sconto 32% – fino al 143,82

Click qui per approfondire

Hisense 43AE7000F, Smart TV LED Ultra HD 4K 43″, HDR 10+, Dolby DTS, Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 299,99 – invece di 379

sconto 21% – fino al 79,01

Click qui per approfondire

Hisense 55AE7210F, Smart TV LED Ultra HD 4K 55″, Single Stand, HDR 10+, Dolby DTS, Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 429,99 – invece di 649

sconto 34% – fino al 219,01

Click qui per approfondire

Hisense 65AE7210F, Smart TV LED Ultra HD 4K 65″, Single Stand, HDR 10+, Dolby DTS, Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 599,99 – invece di 899

sconto 33% – fino al 299,01

Click qui per approfondire

LG OLED TV AI ThinQ OLED65BX6LB, Smart TV 65”, Processore ?7 Gen3 con Dolby Vision IQ / Dolby Atmos, Compatibile NVIDIA G-Sync?, Google Assistant e Alexa integrati In offerta a 1699,99 – invece di 2499

sconto 32% – fino al 799,01

Click qui per approfondire

LG NanoCell TV AI 55NANO806NA.APID, Smart TV 55″, Nano Color, Local Dimming, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa integrati. In offerta a 569,99 – invece di 899

sconto 37% – fino al 329,01

Click qui per approfondire

LG NanoCell TV AI 49NANO806NA.APID, Smart TV 49″, Nano Color, Local Dimming, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa integrati. In offerta a 449,99 – invece di 649

sconto 31% – fino al 199,01

Click qui per approfondire

LG OLED TV AI ThinQ OLED55CX6LA.APID con Soundbar SL5Y 2.1ch e Cuffie TONE Free True Wireless HBS-FN6 White Incluse In offerta a 1499,99 – invece di 2099

sconto 29% – fino al 599,01

Click qui per approfondire

LG OLED TV AI ThinQ OLED65CX6LA.APID con Soundbar SL5Y 2.1ch e Cuffie TONE Free True Wireless HBS-FN6 White Incluse In offerta a 2199,99 – invece di 2999

sconto 27% – fino al 799,01

Click qui per approfondire

Sony KD75XH8096PBAEP, Android Tv 75 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, con Assistenti Vocali Integrati (Nero, Modello 2020) In offerta a 1399 – invece di 1999

sconto 30% – fino al 600

Click qui per approfondire

BTicino 365511 Kit Videocitofono Classe 100V12B e Pulsantiera Linea 2000 con Telecamera a Colori, Bianco In offerta a 239,99 – invece di 342

sconto 30% – fino al 102,01

Click qui per approfondire

BTicino 365521 Kit Vivavoce Monofamiliare Composto da Videocitofono Classe 100V12B e Pulsantiera Linea 2000 con Telecamera a Colori, Bianco In offerta a 395 – invece di 469,54

sconto 16% – fino al 74,54

Click qui per approfondire

Bticino ASTGC8813AC16 Kit Composto da 3 Pezzi di Interruttore Magnetotermico Differenziale GC8813AC16, 16A In offerta a 170 – invece di 199,99

sconto 15% – fino al 29,99

Click qui per approfondire

YAMAY Smartwatch Orologio Fitness Donna Uomo Smart Watch Android iOS Contapassi Cardiofrequenzimetro da polso ECG Orologio Sportivo Bluetooth Touch Conta Calorie Activity Tracker IP68 con Cronometri In offerta a 29,99 – invece di 59,99

sconto 50% – fino al 30

Click qui per approfondire

Russell Hobbs Bollitore Colours Plus Mini 24992-70, Capacità 1L, 2400 Watt, Filtro Anticalcare, Base girevole con Avvolgicavo, Color Rosso In offerta a 22,99 – invece di 39,99

sconto 43% – fino al 17

Click qui per approfondire

Severin TO 2058 Forno Elettrico 42 Litri ventilato, spiedo Girevole, Pietra per Pizza, teglia, Temperatura da 60° Fino a 230°, 1800 W, Nero, Argento, 36.5 x 42 x 51.5 cm In offerta a 99,9 – invece di 174,99

sconto 43% – fino al 75,09

Click qui per approfondire

Samsung Elettrodomestici WW80TA046TT/ET Lavatrice Crystal Clean, 8 kg, 1400 Giri, Bianco In offerta a 389 – invece di 749

sconto 48% – fino al 360

Click qui per approfondire

Samsung Elettrodomestici RB34T602DSA/EF Frigorifero Combinato RB7300T, 340 L, Silver Inox In offerta a 699 – invece di 1149

sconto 39% – fino al 450

Click qui per approfondire

Yankee Candle Cranberry Ice Candele in giara Grande, Rosso, 10.1×9.8×17.7 cm, fragranze naturali In offerta a 19,99 – invece di 29,9

sconto 33% – fino al 9,91

Click qui per approfondire

Yankee Candle 115174E Midsummer’s Night Candele in giara Grande, Nero(Notte di Mezza Estate) In offerta a 20,99 – invece di 27,99

sconto 25% – fino al 7

Click qui per approfondire

Yankee Candle Candela profumata in giara grande | Salsa di mango alla pesca | Durata Fino a 150 Ore In offerta a 20,99 – invece di 29,9

sconto 30% – fino al 8,91

Click qui per approfondire

Beta 923E-FTX/C17 – ?Set Chiavi a Bussola e Punte professionali, 17 pezzi , Chiavi Torx® Maschio e Femmina, Attacco quadro da 1/2″, Alta Precisione, Portatile per Viti Torx® in Cassetta di Plastica In offerta a 33,99 – invece di 77,47

sconto 56% – fino al 43,48

Click qui per approfondire

Beta 1128BAX – Forbici per Elettricista Beta Professionali a Doppio Effetto, brevettata, con lame in acciaio inossidabile e rivestimento a base di carbonio, Nero/Arancione In offerta a 14,69 – invece di 31,72

sconto 54% – fino al 17,03

Click qui per approfondire

Beta 2120L-E/T91-I – Cassetta porta attrezzi in metallo con Set di 91 Attrezzi per la Manutenzione Generale, in Termoformato, contiene: Chiavi a Bussola, Chiavi Maschio, prolunghe, pinze e altro In offerta a 209,99 – invece di 318,14

sconto 34% – fino al 108,15

Click qui per approfondire

Beta Tools Beta 2041UC Valigia Utility Case, Asortito, 33 Utensili In offerta a 108,99 – invece di 341,6

sconto 68% – fino al 232,61

Click qui per approfondire

Beta 1760B Multimetro Digitale In offerta a 70,99 – invece di 167,14

sconto 58% – fino al 96,15

Click qui per approfondire

Beta 1498/12 Avviatore Batteria Auto Portatile – 12 Volt In offerta a 312,99 – invece di 689,3

sconto 55% – fino al 376,31

Click qui per approfondire

Beta Tools Beta 4300/VIT-20 portautensili, Trolley Porta Attrezzi Professionale In offerta a 449,99 – invece di 608,78

sconto 26% – fino al 158,79

Click qui per approfondire

Garmin Forerunner 45s, Orologio Smart GPS per la Corsa e Altri Sport Unisex, Viola, S In offerta a 129,90 € – invece di 199,99 €

sconto 35% – fino al 15 novembre 2020

Click qui per approfondire

Garmin 010-01678-12 Drive 51 EU LMT-S Navigatore 5″, Mappa Europa Completa, Aggiornamento a Vita e Servizi Live via Bluetooth, Traffico Smartphone Link Nera In offerta a 86,90 € – invece di 179,99 €

sconto 52% – fino al 15 novembre 2020

Click qui per approfondire

Garmin Vivosport Activity Tracker con GPS, Small, Nero In offerta a 95,90 € – invece di 129,99 €

sconto 26% – fino al 15 novembre 2020

Click qui per approfondire

Garmin Vivosport Activity Tracker con GPS, Large, Multicolore (Nero/Verde Lima) In offerta a 95,90 € – invece di 129,99 €

sconto 26% – fino al 15 novembre 2020

Click qui per approfondire

Garmin Forerunner 35 GPS Running Watch con Sensore Cardio al Polso, Connettività Smart e Monitoraggio Attività Quotidiana, Azzurro Ghiaccio In offerta a 95,90 € – invece di 149,99 €

sconto 36% – fino al 15 novembre 2020

Click qui per approfondire

Garmin Vivoactive 3 Smartwatch con GPS, Unisex adulto, Bianco/Argento In offerta a 149,90 € – invece di 229,99 €

sconto 35% – fino al 15 novembre 2020

Click qui per approfondire

Garmin Vivoactive 3 Smartwatch con GPS, Unisex adulto, Nero/Argento In offerta a 139,90 € – invece di 229,99 €

sconto 39% – fino al 15 novembre 2020

Click qui per approfondire

Garmin Zumo 396LMT-S EU – Navigatore per Moto, Mappa Italia e Europa Completa, Connessione Smartphone, Aggiornamenti mappe via WiFi Display 4.3″, Nero In offerta a 289,90 € – invece di 399,99 €

sconto 28% – fino al 15 novembre 2020

Click qui per approfondire

Garmin Drivesmart 61 EU LMT-S Navigatore 6.95″ Edge-To-Edge Smart, Mappa Italia Europa Completa, Aggiornamento a Vita e Servizi Live via Bluetooth, App Smartphone Link In offerta a 169,90 € – invece di 259,99 €

sconto 35% – fino al 15 novembre 2020

Click qui per approfondire

OMRON RS3 Intelli IT Misuratore di Pressione da Polso con Connettività Bluetooth, da Usare a Casa e in Viaggio In offerta a 31,99 € – invece di 49,99 €

sconto 36% – fino al 16 novembre 2020

Click qui per approfondire

Bimar HP120 Stufetta Elettrica Bagno, Basso Consumo, Stufa Potente con Timer, Wi-Fi e App, Termoventilatore Elettrico da Casa, Ceramico In offerta a 64,99 € – invece di 99,99 €

sconto 35% – fino al 8 novembre 2020

Click qui per approfondire

TUMI Alpha Bravo – Travis Crossbody Borsa Messenger, 31 cm, 3.47 liters, Nero (Black) In offerta a 167,19 € – invece di 235,00 €

sconto 29% – fino al 22 novembre 2020

Click qui per approfondire

Tumi Voyageur Troy Leather Crossbody Borsa Messenger, 21 cm, Nero (Black) In offerta a 189,39 € – invece di 295,00 €

sconto 36% – fino al 22 novembre 2020

Click qui per approfondire

TUMI Voyageur Canton Leather Crossbody Borsa Messenger, 27 cm, Nero (Black) In offerta a 171,66 € – invece di 345,00 €

sconto 50% – fino al 22 novembre 2020

Click qui per approfondire

Samsung Asciugatrice DV90M5000KW/ET, 9 kg, Bianco In offerta a 499,00 € – invece di 999,00 €

sconto 50% – fino al 11 novembre 2020

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).