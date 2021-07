Offerte Amazon del 16 Luglio fino al 58% su Apple, Logitech, Arlo, EzWiz, LifeProof, Otterbox,

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm) Cassa in alluminio azzurro con Cinturino Sport deep navy In offerta a 392,90 € – invece di 439,00 €

sconto 11% – fino al 18 lug 21

Apple Watch SE (GPS, 40 mm) Cassa in alluminio color oro con Cinturino Sport rosa sabbia In offerta a 269,00 € – invece di 309,00 €

sconto 13% – fino al 25 lug 21

2020 Apple iPad Air (10,9″, Wi-Fi + Cellular, 256GB) – Grigio siderale (4ª generazione) In offerta a 829,00 € – invece di 979,00 €

sconto 15% – fino al 25 lug 21

Logitech BRIO Webcam Ultra HD 4K per Streaming, Videoconferenze e Registrazione per Windows e Mac, Home, Nero + Blue Microphones Yeti Microfono USB – Oscuramento In offerta a 299,00 € – invece di 408,98 €

sconto 27% – fino al 25 lug 21

Logitech Brio Stream Webcam, per Streaming Ultra HD 4K Veloce a 1080p/60fps, Campo visivo regolabile, Funziona con Skype, Zoom, Xsplit, Youtube, PC/Xbox/Mac, Nero In offerta a 152,00 € – invece di 258,00 €

sconto 41% – fino al 25 lug 21

HUAWEI Watch GT 2 Smartwatch 42 mm, Durata Batteria fino a 1 Settimana, GPS, 15 Modalità di Allenamento, Monitoraggio Battito Cardiaco in Tempo Reale, Night Black In offerta a 99,99 € – invece di 199,00 €

sconto 50% – fino al 25 lug 21

Corsair M55 PRO RGB, Ambidestri Mouse Gaming Ottico, 12400 DPI Ottico Sensore, Leggera, 8 Pulsanti Programmabili, Retroilluminazione LED RGB, Nero In offerta a 29,99 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino al 25 lug 21

Telecamera aggiuntiva per sistema di videosorveglianza domestica wireless eufy Security eufyCam 2C, richiede HomeBase 2, 180 giorni di durata della batteria, HD 1080p, nessun costo mensile In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 25 lug 21

EZVIZ Telecamera da Interno Wi-Fi IP Camera 1080P Grandangolare Visione Notturna Avviso Movimento Audio ad Due Vie Grandangolare App Mobile Compatibile con Alexa Confezione Formato Famiglia da 2 In offerta a 59,49 € – invece di 69,99 €

sconto 15% – fino al 25 lug 21

EZVIZ Telecamera IP Wi-Fi da Esterno 1080p Videocamera Sorveglianza Esterno con Visione Notturna Fino a 30m Protezione IP66 Sistema d’allarme con Luce Stroboscopica e Sirena Compatibile con Alexa In offerta a 59,99 € – invece di 99,99 €

sconto 40% – fino al 18 lug 21

EZVIZ Telecamera da Esterno con Visione Notturna a Colori 4MP, Videocamera di Sorveglianza con Intelligenza Artificiale Rilevamento di Persone, Zone di Rilevamento Personalizzabili Modello C3W PRO In offerta a 104,99 € – invece di 149,99 €

sconto 30% – fino al 18 lug 21

Arlo Essential Spotlight, 3 Telecamere sorveglianza WiFi senza fili, Faro e Sirena integrati, Visione Notturna a Colori, 1080p, Audio 2 vie, Interno/Esterno, non richiede Base Arlo, Bianco, VMC2330 In offerta a 279,99 € – invece di 399,99 €

sconto 30% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 18 lug 21

Arlo Essential XL, Telecamera sorveglianza WiFi senza fili, Faro e Sirena integrati, Durata Batteria 1 anno, Visione Notturna, Audio 2 vie, Interno/Esterno, non richiede Base Arlo, Bianco, VMC2032 In offerta a 119,99 € – invece di 169,99 €

sconto 29% – fino al 18 lug 21

Arlo Essential Spotlight, 3 Telecamere sorveglianza WiFi senza fili, Faro e Sirena integrati, Visione Notturna a Colori, 1080p, Audio 2 vie, Interno/Esterno, non richiede Base Arlo, Nero, VMC2330B In offerta a 279,99 € – invece di 399,99 €

sconto 30% – fino al 15 lug 21

Lifeproof Custodia Wallet per iPhone 11 Pro Max Anti Caduta con Cover Posteriore, Grigio In offerta a 9,90 € – invece di 49,99 €

sconto 80% – fino al 15 lug 21

LifeProof per iPhone 12 mini, Custodia resistente a acqua e cadute, gamma Fre, Blu In offerta a 52,90 € – invece di 79,99 €

sconto 34% – fino al 18 lug 21

LifeProof per iPhone 12 Pro Max, Custodia resistente a acqua e cadute, gamma Fre, Nero In offerta a 52,90 € – invece di 79,99 €

sconto 34% – fino al 18 lug 21

LifeProof per iPhone 12, Custodia resistente a acqua e cadute, gamma Fre, Nero In offerta a 52,90 € – invece di 79,99 €

sconto 34% – fino al 18 lug 21

Lifeproof Wake Protezione Anticaduta Eco-sostenibile per iPhone 11 Pro Max, in Plastica Riciclata, Nero In offerta a 5,90 € – invece di 29,99 €

sconto 80% – fino al 18 lug 21

OtterBox 77-59970 Serie Clearly Protected Skin per Apple iPhone XR, Trasparente In offerta a 9,90 € – invece di 19,99 €

sconto 50% – fino al 18 lug 21

OtterBox 77-64200 Custodia Serie Clearly Protected Skin Protezione per Samsung Galaxy S20, Trasparente In offerta a 9,90 € – invece di 19,99 €

sconto 50% – fino al 25 lug 21

OtterBox 78-52379 Slim Bundle, Set Cover Antiurto Sottile e Proteggi Schermo in Vetro Temperato Performance Glass, Retro per iPhone Xs Max, Grigio In offerta a 9,90 € – invece di 34,99 €

sconto 72% – fino al 25 lug 21

OtterBox 78-52428 Clear Case Bundle, Set Cover Antiurto Sottile e Proteggi Schermo in Vetro Temperato Performance Glass, Retro iPhone XR, Trasparente In offerta a 11,90 € – invece di 34,99 €

sconto 66% – fino al 25 lug 21

Otterbox Clearly Protected Skin Custodia Protettiva per iPhone 11 Pro Sottile e Flessibile, Trasparente In offerta a 9,90 € – invece di 19,99 €

sconto 50% – fino al 25 lug 21

Otterbox Commuter Custodia Rinforzata per iPhone 11, Nero In offerta a 19,90 € – invece di 34,99 €

sconto 43% – fino al 25 lug 21

OtterBox Pack con Custodia per Apple iPhone 11 PRO, Anti Caduta Symmetry Clear Trasparente + Vetro Temperato Performance Glass In offerta a 14,90 € – invece di 59,99 €

sconto 75% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 25 lug 21

OtterBox per Apple iPhone SE (2nd gen)/8/7, Custodia resistente a cadute e shock Superiore, Defender Series, Nero (Black) In offerta a 26,90 € – invece di 42,99 €

sconto 37% – fino al 24 lug 21

OtterBox per Apple iPhone Xs Max, Custodia Folio resistente a cadute sottile e soffice al tatto, gamma Strada Via, Nero In offerta a 9,90 € – invece di 29,99 €

sconto 67% – fino al 24 lug 21

Megagear Custodia In Finta Pelle Compatibile Con Canon Powershot G5 X Mark Ii Nero In offerta a 30,35 € – invece di 39,99 €

sconto 24% – fino al 24 lug 21

Megagear Custodia In Finta Pelle Compatibilie Con Fujifilm X-T30, X-T20, X-T10 (16-50Mm / 18-55Mm Lenses) Nero In offerta a 28,24 € – invece di 34,99 €

sconto 19% – fino al 24 lug 21

MegaGear Custodia in Vera pelle per Fujifilm X-T3 – Marrone In offerta a 14,12 € – invece di 25,99 €

sconto 46% – fino al 24 lug 21

MegaGear Custodia per Laptop Ultra Leggera in Neoprene Compatibile con MacBook Pro da 15 pollici – Nero In offerta a 17,21 € – invece di 22,99 €

sconto 25% – fino al 24 lug 21

Megagear Mg1327, Canon Eos M100 (15-45Mm) Ever Ready Custodia In Finta Pelle Per Fotocamera Con Tracolla, Accesso Alla Batteria, Marrone Chiaro In offerta a 20,12 € – invece di 34,99 €

sconto 42% – fino al 24 lug 21

MegaGear MG1505 Canon PowerShot SX740 HS, SX730 HS Custodia in finta pelle per Fotocamera con Tracolla – (Marrone scuro) In offerta a 14,13 € – invece di 23,99 €

sconto 41% – fino al 24 lug 21

MegaGear MG598 Sony Cyber-shot DSC-HX99, DSC-HX95, DSC-HX80, DSC-HX90V Ever Ready Custodia in finta pelle per Fotocamera con Tracolla – (Chiaro Marrone) In offerta a 27,05 € – invece di 32,99 €

sconto 18% – fino al 24 lug 21

MegaGear Torres Mini borsa per fotocamera, in vera pelle, per fotocamere DSLR e DSLR In offerta a 85,48 € – invece di 119,99 €

sconto 29% – fino al 24 lug 21

Neewer 2,4G T120 Luce LED On-camera Super Sottile Bicolore 3200~5600K Dimmerabile con LCD Display, Batteria a Litio & Caricatore USB, Illuminazione Attenua per Ritratti di Bambini di Prodotti & Video In offerta a 42,91 € – invece di 52,99 €

sconto 19% – fino al 24 lug 21

Neewer 8? Luce LED Anulare da Selfie con Treppiedi, 3 Attacchi Coldshoe, 2 Supporti Clip per Smartphone, Telecomando, 3 Modalità, 10 Luminosità, per Truccatura, YouTube/TikTok, Streaming ecc. In offerta a 22,94 € – invece di 27,99 €

sconto 18% – fino al 24 lug 21

Neewer Kit 2pz Luce 660 LED 2,4G Avanzata con Softbox, Luce Dimmerabile Bicolore con 2,4G Telecomando Wireless, LCD Display, Softbox & Cavalletto per Foto di Ritratti Prodotti In offerta a 243,94 € – invece di 289,99 €

sconto 16% – fino al 15 lug 21

Neewer Kit di Luce LED Anulare Dimmerabile 14 Pollici,Inclusi:Compatta Luce LED Bicolore/Supporto Clip per Smartphone/Cavalletto/Tubo Flessibile/Testa a Sfera per Truccatura/Video In offerta a 70,54 € – invece di 85,99 €

sconto 18% – fino al 15 lug 21

Neewer Kit d?Illuminazione 90W Luce LED con 2,4G Telecomando Wireless: 2pz 18? Luce Bicolore Dimmerabile+Cavalletto, 3200K~5600K 97+ CRI 4500LM Luce da studio per Video Streaming in Diretta Fotografia In offerta a 185,71 € – invece di 219,99 €

sconto 16% – fino al 15 lug 21

Otto Angelino portafoglio in vera pelle e porta carte di credito – portafolgio da viaggio stile-busta – scompartimenti multipli per denaro, Smartphone – Blocco di RFID – Unisex In offerta a 26,39 € – invece di 32,99 €

sconto 20% – fino al

Catena Luminosa Esterno, TOGAVE Luci Stringa Esterno 25 + 4 Lampade di Ricambio G40 Luci IP44 Impermeabile Luci Esterne Catena per Giardino, Alberi, Terrazza, Natale, Matrimoni, Feste – Bianco Caldo In offerta a 17,84 € – invece di 23,99 €

sconto 26% – fino al

Clarks Step Urban Mix, Scarpe Stringate Derby Uomo In offerta a 38,49 € – invece di 69,95 €

sconto 45% – fino al

