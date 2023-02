Offerte Amazon del 19 Febbraio fino al 61% su Apple, Anker, Ugreen, Lexar, Bontec, Reolink, Samsung, LG

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Apple iPhone 13 mini (128GB) – Azzurro In offerta a 790,00 € – invece di 839,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 939,99 € – invece di 1059,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 1049 € – invece di 1179,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Azzurro In offerta a 899,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 1029,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (512 GB) – Azzurro In offerta a 1299,00 € – invece di 1419,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1229,99 € – invece di 1339,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro Max (128 GB) – Viola scuro In offerta a 1399,99 € – invece di 1489,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1649,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Pro con chip M2: display Retina 13″, 8GB di RAM, 256GB ​​di archiviazione ​​​​​SSD ​​​​​​​Touch Bar, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1299,99 € – invece di 1629,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 MacBook Pro portatile con Chip M2 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core: display Liquid Retina XDR da 14″, 16GB di Memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD – Grigio siderale In offerta a 2302,74 € – invece di 2499,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 599,99 € – invece di 669,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 128GB) – Argento (4ª generazione) In offerta a 949,00 € – invece di 1069,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 iPad Pro 12,9″ (Wi-Fi, 512GB) – Argento (6ª generazione) In offerta a 1615,39 € – invece di 1849,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Cinturino Ocean color mezzanotte. Fitness tracker, GPS di precisione, batteria a lunghissima durata In offerta a 929,99 € – invece di 1009,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS + Cellular, 44mm) con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 375,00 € – invece di 399,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 41mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 429,00 € – invece di 509,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 469,00 € – invece di 549,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS + Cellular, 41mm) Smartwatch con cassa in acciaio inossidabile color argento con Loop in maglia milanese color argento Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 499,00 € – invece di 789,00 €

sconto 37% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag In offerta a 29,90 € – invece di 39,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 129,99 € – invece di 159,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB-C da 140W In offerta a 72,90 € – invece di 105,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 100,43 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse In offerta a 69,00 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con Touch ID e tastierino numerico (per Mac con chip Italiano – Argento In offerta a 159,00 € – invece di 185,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Anker Batteria magnetica 633, 10.000 mAh, ricarica magnetica senza fili, compatibile solo con iPhone 13/13 Pro / 13 Pro Max / 12/12 Pro e 12 Pro Max In offerta a 55,99 € – invece di 79,99 €

sconto 30% – fino a 23 feb 23

Anker Power Bank 737 (PowerCore 24K), batteria esterna da 24.000 mAh con 3 porte, potenza 140 W, display digitale, compatibile con iPhone 13, Samsung, MacBook, Dell, AirPods e altro ancora In offerta a 119,99 € – invece di 149,99 €

sconto 20% – fino a 23 feb 23

Anker 621 Magnetic Battery (MagGo), power bank magnetico da 5000 mAh con cavo USB-C, compatibile solo con iPhone 13/13 Pro / 13 Pro Max, 12/12 Pro / 12 Pro Max In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 23 feb 23

Lexar Chiavetta USB 64 GB, Pen Drive USB 3.0, USB Flash Drive Velocità di Lettura Fino a 100 MB/s, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Computer, Auto, TV In offerta a 7,99 € – invece di 10,99 €

sconto 27% – fino a 19 feb 23

Lexar Chiavetta USB 64 GB, Pen Drive USB 2.0, USB Flash Drive Impermeabile, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Computer, Auto, TV In offerta a 6,92 € – invece di 9,99 €

sconto 31% – fino a 19 feb 23

Lexar Chiavetta USB 128 GB, Pen Drive USB 3.0, USB Flash Drive Velocità di Lettura Fino a 100 MB/s, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Computer, Auto, TV In offerta a 15,99 € – invece di 21,99 €

sconto 27% – fino a 19 feb 23

Lexar Chiavetta USB 32 GB, Pen Drive USB 3.0, USB Flash Drive Velocità di Lettura Fino a 100 MB/s, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Computer, Auto, TV In offerta a 7,19 € – invece di 9,99 €

sconto 28% – fino a 19 feb 23

LG 24MP400 Monitor 24″ Full HD LED IPS, 1920×1080, 5ms, AMD FreeSync 75Hz, VGA, HDMI 1.4 (HDCP 1.4), Flicker Safe, Grigio Antracite In offerta a 139,99 € – invece di 189,00 €

sconto 26% – fino a 28 feb 23

LG 24ML600S Monitor 24″ Full HD LED IPS, 1920×1080, 1ms, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, 2x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), VGA, Uscita Audio, Schermo Antiriflesso, Flicker Safe, Bianco In offerta a 149,99 € – invece di 179,00 €

sconto 16% – fino a 28 feb 23

LG 27ML600S Monitor 27″ Full HD LED IPS, 1920×1080, 1ms, AMD FreeSync 75Hz, Audio Stereo 10W, 2x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), VGA, Uscita Audio, Schermo Antiriflesso, Flicker Safe, Bianco In offerta a 179,99 € – invece di 249,00 €

sconto 28% – fino a 28 feb 23

LG 27UL500 Monitor 27″ UltraHD 4K LED IPS HDR 10, 3840×2160, 1 Miliardo di Colori, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco In offerta a 269,99 € – invece di 349,00 €

sconto 23% – fino a 28 feb 23

LG 34WQ60A Monitor 34″ UltraWide 21:9 LED IPS HDR 10, 2560×1080, 1ms, AMD FreeSync 100Hz, Audio Stereo 14W, HDMI 1.4 (HDCP 2.2),Display Port 1.4, USB-C, Flicker Safe, Nero In offerta a 299,99 € – invece di 379,00 €

sconto 21% – fino a 28 feb 23

LG 34WP75C Monitor 34″ QuadHD UltraWide Curvo 21:9 LED VA HDR 10, 3440×1440, 1 ms, AMD FreeSync Premium 160Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, USB-C, Audio Stereo 14W, Flicker Safe, Nero In offerta a 499,99 € – invece di 499,99 €

sconto 0% – fino a 28 feb 23

LG 32GQ850 UltraGear Gaming Monitor 32″ QuadHD NanoIPS 1ms HDR 600, 2560×1440, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium Pro 260Hz, HDMI 2.1 VRR (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Flicker Safe, Nero In offerta a 699,99 € – invece di 879,00 €

sconto 20% – fino a 28 feb 23

Samsung Memorie T7 MU-PC1T0T SSD Esterno Portatile da 1 TB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Grigio Titanio In offerta a 109,00 € – invece di 239,99 €

sconto 55% – fino a 23 feb 23

Samsung Memorie Mb-Me512Ka Evo Select Scheda Microsd Da 512 Gb, Uhs-I U3, Fino A 130 Mb/S, Adattatore Sd Incluso, ?1.5 x 1.1 x 0.1 cm; 0.26 grammi In offerta a 59,68 € – invece di 99,99 €

sconto 40% – fino a 23 feb 23

Samsung Memorie Mb-Me128Ka Evo Select Scheda Microsd Da 128 Gb, Uhs-I U3, Fino A 130 Mb/S, Adattatore Sd Incluso, Blu, ?1.5 x 1.1 x 0.1 cm; 0.26 grammi In offerta a 18,79 € – invece di 24,99 €

sconto 25% – fino a 23 feb 23

Samsung Memorie Evo Select Scheda Microsd Da 256 Gb, Uhs-I U3, Fino A 130 Mb/S, Blu In offerta a 34,25 € – invece di 49,99 €

sconto 31% – fino a 23 feb 23

Samsung Memorie Bar Plus Usb Flash Drive, Usb 3.1, Type-A, Velocità Di Lettura Fino A 400 Mb/S, 128 Gb, Argento (Muf-128Be3), ?4 x 1.56 x 1.17 cm; 10 grammi In offerta a 20,99 € – invece di 45,59 €

sconto 54% – fino a 23 feb 23

Samsung Memorie Bar Plus USB Flash Drive, USB 3.1, Type-A, Velocità di Lettura Fino a 400 MB/s, 256 GB, Argento (MUF-256BE3) In offerta a 37,39 € – invece di 71,79 €

sconto 48% – fino a 23 feb 23

Samsung Memorie Fit Plus USB Flash Drive, USB 3.1, Type-A, Velocità di Lettura Fino a 300 MB/s, 64 GB, Grigio Titanio (MUF-64AB) In offerta a 14,99 € – invece di 27,29 €

sconto 45% – fino a 23 feb 23

Samsung Memorie MB-MD256KB PRO Plus Scheda MicroSD da 256GB, UHS-I U3, fino a 160 MB/s, USB Card Reader incluso In offerta a 48,50 € – invece di 74,99 €

sconto 35% – fino a 23 feb 23

tado° Kit Base ? Termostato Intelligente Cablato V3+ ? Termostato Digitale per Caldaia ? Cronotermostato ? Termostato Intelligente, Compatibile con Alexa, Siri e Google Assistant In offerta a 129,99 € – invece di 219,99 €

sconto 41% – fino a 23 feb 23

tado° Testa Termostatica Intelligente ? Accessorio Aggiuntivo Controllo Temperatura ? Valvola Termostatica Wifi ? Gestione Smart del Riscaldamento via App ? Compatibile Alexa, Google Assistant & Siri In offerta a 64,99 € – invece di 89,99 €

sconto 28% – fino a 23 feb 23

tado° Wifi Kit Base V3+ ? Termostato Smart Digitale, incl. 2 Valvole Termostatiche Wireless ? Controllo Digitale tramite App ? Installazione facile ? Compatibile con Alexa, Siri e Google Assistant In offerta a 179,99 € – invece di 229,99 €

sconto 22% – fino a 23 feb 23

BONTEC Staffa TV per 37-80 Pollici LCD/LED/Plasma e Curvi Screens, Girevole ed Estendibile Supporto TV Parete con Doppio Braccio, Ultra Forte Resistente 65 kg, Max. VESA 600x400mm con Livella a Bolla In offerta a 56,09 € – invece di 45,99 €

sconto -22% – fino a 19 feb 23

BONTEC Supporto TV Ruote per Schermo LCD/LED/Plasma da 32-85 pollici, Mobile Carrello Porta TV con Vassoio, Supporto TV da Terra Regolabile in Altezza,Max VESA 600 x 400mm, Ultra Resistente 60 kg In offerta a 94,34 € – invece di 125,99 €

sconto 25% – fino a 19 feb 23

BONTEC Supporto TV da Pavimento con Ruote Carrello, Staffa Porta Mobile Supporto per Schermi 23″-60″ Plasma/LCD/LED, Con portata max. 25 kg, Max VESA 400 x 400 mm (Bianco) In offerta a 88,39 € – invece di 107,99 €

sconto 18% – fino a 19 feb 23

BONTEC Supporto da pavimento per TV da 30-70 pollici a LED LCD OLED al plasma piatto curvo, altezza regolabile alto TV Stand con staffe fino a 40kg, Max VESA 600x400mm. In offerta a 59,49 € – invece di 80,99 €

sconto 27% – fino a 19 feb 23

CarlinKit3.0 Wireless CarPlay Adapter per auto CarPlay cablate in fabbrica, compatibile con Audi/Porsche/Volvo/Mercedes-Benz / Volkswagen/KIA/ Hyundai, USB-A&Type-C In offerta a 73,99 € – invece di 143,99 €

sconto 49% – fino a 19 feb 23

Reolink 5MP PTZ Telecamera WiFi Interno con WiFi 2,4/5 GHz, Videocamera Sorveglianza, 3X Zoom, Sirena &Audio Bidirezionale, Rilevazione del Movimento Baby Monitor, 7 Giorni di Cloud Gratuito, E1 Zoom In offerta a 76,49 € – invece di 105,99 €

sconto 28% – fino a 19 feb 23

Reolink 4MP 360° PTZ Telecamera WiFi Esterno Batteria Senza Fili, Videocamera Sorveglianza Esterno Argus PT + Pannello Solare, Rilevamento Persone/Veicoli, Audio a 2 Vie, Alexa/Google Assistant/Cloud In offerta a 139,99 € – invece di 199,99 €

sconto 30% – fino a 19 feb 23

Reolink 4G LTE Telecamera Sim Batteria da Esterno, 4MP Videocamera Sorveglianza +Pannello Soalre, Visione Notturna, Rilevamento di Persona/Veicolo, Audio a 2 Vie, Cloud/Alexa/Google Assistant, Go Plus In offerta a 219,99 € – invece di 299,99 €

sconto 27% – fino a 19 feb 23

Reolink 2K 3MP Telecamera Wi-Fi Esterno Senza Fili, Argus Eco Telecamera Batteria+Pannello Solare, Rilevamento Movimento PIR, Audio a 2 Vie, Visione Notturna, Funziona con Alexa/Google Assistant/Cloud In offerta a 79,99 € – invece di 108,99 €

sconto 27% – fino a 19 feb 23

Reolink Lumus Telecamera Wi-Fi Esterno con Spotlight, 1080P Videocamera Sorveglianza WiFi con Avvisi di Movimento PIR, Audio a 2 Vie, Allarme Sirena, Cavo di Alimentazione da 3 Metri In offerta a 54,99 € – invece di 64,99 €

sconto 15% – fino a 19 feb 23

UGREEN Supporto Tablet da Tavolo, Porta Tablet Regolabile Universale Compatibile con 2021 iPad, iPad Mini, iPhone13, Galaxy Tab A7, Lenovo Tab M10 ecc Nero In offerta a 12,79 € – invece di 15,99 €

sconto 20% – fino a 25 feb 23

UGREEN Nexode 100W Caricatore USB C 4 Porte GaN Tech, Alimentatore USB C Multiplo, Caricabatterie USB C Compatibile con MacBook PRO/Air, Lenovo, ASUS, iPad PRO/Air, iPhone 14/13, Galaxy S22, Xiaomi In offerta a 67,99 € – invece di 79,99 €

sconto 15% – fino a 19 feb 23

UGREEN Case Hard Disk Esterno 2.5″ USB C 3.1 Gen 2 UASP, Case Disco Rigido per SDD HDD 2.5″ Compatibile con 860 Evo WD Toshiba Seagate Crucial, PS4 Xbox Mac In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino a 19 feb 23

UGREEN Adattatore USB C 90 Gradi a Jack 3,5 mm per Cuffie, Connettore Jack USB C con DAC Chip Dongle Aux Compatible con Galaxy S22/S21, iPad Pro 2021, Steam Deck, MacBook, Xiaomi, OnePlus, Grigio In offerta a 12,74 € – invece di 14,99 €

sconto 15% – fino a 19 feb 23

UGREEN 65W Caricatore USB C, Caricabatterie USB 2 USB C & 1 USB A PD 3.0 PPS, Alimentatore USB Compatibile Galaxy S22/S21, MacBook Pro/Air, iPad Pro/Air, iPhone 14/13, Google Pixel 7, Huawei P30 P20 In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a 19 feb 23

UGREEN 20W+20W Caricatore Doppio USB C, Caricabatterie USB C 40W Power Delivery Compatibile iPhone 14/13/12 Pro Max Mini, Pixel 7/6a, iPad Pro/Air/Mini, Xiaomi Mi 9/Note 9, Galaxy S22/S21/A52s In offerta a 25,49 € – invece di 29,99 €

sconto 15% – fino a 19 feb 23

UGREEN Adattatore USB C 90 Gradi a Jack 3,5 mm per Cuffie, Connettore Jack USB C con DAC Chip Dongle Aux Compatible con Galaxy S22/S21, iPad Pro 2021, Steam Deck, MacBook, Xiaomi, OnePlus, Nero In offerta a 12,74 € – invece di 14,99 €

sconto 15% – fino a 19 feb 23

UGREEN Supporto Cellulare Tavolo, Porta Telefono Scrivania Portatile Regolabile 100° Compatible con iPhone 14/ 13/ 12 Serie, Galaxy A52/ A22/ A32, Redmi Note 8, OPPO fino a 7.9″ Nero In offerta a 8,49 € – invece di 9,99 €

sconto 15% – fino a 19 feb 23

