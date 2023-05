Offerte Amazon del 20 Maggio fino al 43% su Apple, Crucial, Lexar, Meross, Kingstone, Thule

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 599,00 € – invece di 729,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 549,00 € – invece di 669,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1599,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1026,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 999,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 849,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1149,24 € – invece di 1339,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 999,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1292,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1026,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 247,90 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 117,99 € – invece di 159,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods (terza generazione) con custodia di ricarica Lightning ​​​​​​​ In offerta a 159,00 € – invece di 209,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,90 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial X6 da 2TB SSD Portatile – Fino a 800MB/s – PC e Mac – Unità a Stato Solido Esterna USB-C, USB 3.2 – CT2000X6SSD9 In offerta a 121,80 € – invece di 243,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial X6 da 1TB SSD Portatile – Fino a 800MB/s – PC e Mac – Unità a Stato Solido Esterna USB-C, USB 3.2 – CT1000X6SSD9 In offerta a 73,18 € – invece di 133,99 €

sconto 45% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial X8 da 2TB SSD Portatile – Fino a 1050MB/s – PC e Mac – Unità a Stato Solido Esterna USB 3.2 – CT2000X8SSD9 In offerta a 151,66 € – invece di 266,99 €

sconto 43% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial MX500 4TB 3D NAND SATA da 2,5 pollici SSD Interno – Fino a 560MB/s – CT4000MX500SSD1 In offerta a 244,65 € – invece di 421,99 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial BX500 2TB 3D NAND SATA da 2,5 pollici SSD interno – Fino a 540MB/s – CT2000BX500SSD1 In offerta a 113,81 € – invece di 221,99 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial P5 Plus 2Tb Ssd Di Gioco Interno M.2 Pcie Gen4 Nvme – Fino A 6600Mb/S – Ct2000P5Pssd8, 7.98 x 2.18 x 0.23 cm; 16.72 grammi In offerta a 150,68 € – invece di 299,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Crucial P3 4TB PCIe 3.0 3D NAND NVMe M.2 SSD, Fino a 3500MB/s – CT4000P3SSD8 In offerta a 207,44 € – invece di 388,99 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Seagate Skyhawk AI 16TB 3.5 Zoll SATA 6Gb/s – Interne Surveillance Festplatte In offerta a 269,00 € – invece di 434,20 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Kingston DataTraveler Exodia DTX/128GB Flash Drive USB 3.2 Gen 1 – con cappuccio protettivo e anello portachiavi in colori multipli In offerta a 8,99 € – invece di 9,98 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Jabra Elite 45h – Cuffie wireless on-ear compatte e pieghevoli – Fino a 50 ore di batteria – Tecnologia di chiamata a doppio microfono – nero titanio, regolabile In offerta a 59,99 € – invece di 99,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Redmi Note 11S – Smartphone 6+128GB, Display AMOLED 6.43” 90Hz FHD+, MediaTek Helio G96, fotocamera professionale 108MP, 5000mAh, Graphite Grey (versione IT + 2 anni di garanzia) In offerta a 172,83 € – invece di 299,90 €

sconto 42% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Philips Hue White&ColorAmbiance Flourish, Lampada da Tavolo Smart, Bluetooh, Controllo Vocale 9.5 W, Bianco In offerta a 114,99 € – invece di 149,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Samsung The Freestyle LSP3B Proiettore Portatile FHD Wi-Fi, schermo fino a 100”, Auto focusing e Leveling, Suono a 360°, Smart TV, Bianco, 2022 In offerta a 444,21 € – invece di 541,98 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Thule EnRoute Backpack 14L In offerta a 41,48 € – invece di 69,95 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Lexar Chiavetta USB 64 GB, Pen Drive USB 3.0, USB Flash Drive Velocità di Lettura Fino a 100 MB/s, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Computer, Auto, TV In offerta a 7,99 € – invece di 10,99 €

sconto 27% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Lexar Chiavetta USB 128 GB, Pen Drive USB 3.0, USB Flash Drive Velocità di Lettura Fino a 100 MB/s, Metallo Memoria USB Stick per PC, Laptop, Computer, Auto, TV In offerta a 15,19 € – invece di 26,59 €

sconto 43% – fino a 21 mag 23

Click qui per approfondire

Meross Ciabatta Multipresa Smart Con HomeKit e Alexa, Multipresa WiFi Intelligente Con 4 prese 4 Porte USB, Timer Protezione da Sovraccarico Funziona Con Apple Homekit, Alexa, Google Home In offerta a 41,64 € – invece di 49,99 €

sconto 17% – fino a 28 mag 23

Click qui per approfondire

meross Smart Lampada da Comodino a LED Intelligente, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google e SmartThings, Luce Notturna Bambini Dimmerabile, per Camera da Letto, Soggiorno, con Cavo USB In offerta a 31,26 € – invece di 43,99 €

sconto 29% – fino a 28 mag 23

Click qui per approfondire