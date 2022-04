Offerte Amazon del 21 Aprile fino al 76% su Apple, Xiaomi, HP, Sandisk, Meross, Samsung

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E pure:

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 256GB) – viola (5a Generazione) In offerta a 768,45 € – invece di 869,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 12 (64GB) – nero In offerta a 629,00 € – invece di 839,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (512 GB) – Mezzanotte In offerta a 974,00 € – invece di 1289,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (256 GB) – verde In offerta a 889,00 € – invece di 1059,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) – Verde In offerta a 1348,99 € – invece di 1499,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 359,00 € – invece di 389,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 45 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular In offerta a 439,00 € – invece di 469,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Redmi Note 10 5G 4GB+128GB Gris Dual SIM In offerta a 156,90 € – invece di 181,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Smart Band 6 Orologio Smart, Schermo AMOLED 1.56”, Tracciamento Sport, Resistente all’Acqua Fino a 5 ATM, Cinturino Antibatterico, Batteria 125 mAh, Versione Italiana, Nero In offerta a 32,99 € – invece di 44,99 €

sconto 27% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9, Scopa Elettrica Senza Fili, Aspirazione A 120 AW, Bianco In offerta a 179,99 € – invece di 229,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S, Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Navigazione LDS, Potenza d’Aspirazione da 2.200Pa, Batteria da 2600mAh, 3 Modalità di Pulizia, Controllo tramite App, Versione Italiana In offerta a 199,99 € – invece di 299,99 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Redmi Buds 3, Auricolari Bluetooth 5.2, Fino a 20 ore di batteria, Resistenti all’acqua, Cancellazione del rumore, Design Leggero, Versione Italiana In offerta a 37,67 € – invece di 49,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi Mi Desk Lamp 1S, Lampada Smart a LED da Scrivania, 4 Modalità di Luce, Temperatura Colore In offerta a 34,99 € – invece di 39,99 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Xiaomi – Mi True Wireless Earphones 2 Basic, Auricolari Wireless Bluetooth, Controllo touch, Bluetooth 5.0, Stereo, Microfono dual, Riduzione del rumore di chiamata, Bianco In offerta a 50,00 € – invece di 94,00 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

realme 9 Pro+ 5G Smartphone, Fotocamera top di gamma Sony IMX766, Processore MediaTek Dimensity 920 5G, Carica SuperDart a 60 W, Display super AMOLED da 90 Hz, Dual Sim,NFC,8 + 256 GB,Aurora Green In offerta a 360,05 € – invece di 439,99 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Striscia LED RGBWW Intelligente meross 5M, Smart Strip Compatibile con HomeKit, Alexa e Google, Luce Nastro Luminoso WiFi con Bianco Caldo/Freddo, Multicolori per Festa, Bar, Scrivania Gaming, In offerta a 45,99 € – invece di 38,99 €

sconto -18% – fino a scadenza sconosciuta

meross Mini Presa intelligente con Alexa – Smart Plug Wifi (TypeF) 10A, Compatibile con Apple HomeKit, Siri, Alexa, Google Assistant, Presa WiFi Programmabile con Controllo Vocale e Telecomando In offerta a 14,99 € – invece di 18,99 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

EPSON Expression Home XP-2150 stampante Multifunzione A4 (stampa, copia, scansione) USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, stampa da mobile, Epson Creative Print stampa da Facebook, inchiostro serie 603 In offerta a 69,90 € – invece di 79,99 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Hub USB-C con custodia per disco rigido per Mac Mini M1, docking station di tipo C con slot SATA SSD/HDD, doppia porta USB 3.0/2.0, lettori di schede TF/SD, compatibile con Mac Mini 2018/2020 In offerta a 76,95 € – invece di 91,68 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Anker Caricabatterie Portatile Wireless Magnetico, Power Bank Wireless 5K Magnetico PowerCore con Cavo USB-C, compatibile con iPhone 13/iPhone 12 serie In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Cavo USB C a USB C 90 Gradi, INIU 100W [2 Pezzi 2+2m] PD 5A QC4,0 Cavo USB Type-C Nylon di Ricarica Rapida Tipo C a USB C compatibili con Samsung S21 Note iPad MacBook Pro Xiaomi Nintendo Switch In offerta a 8,99 € – invece di 14,98 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Show 5 (2ª generazione, modello 2021) | Schermo intelligente con Alexa e telecamera da 2 MP | Antracite In offerta a 49,99 € – invece di 84,99 €

sconto 41% – fino a scadenza sconosciuta

Echo Dot (4ª generazione) – Altoparlante intelligente con orologio e Alexa – Bianco ghiaccio In offerta a 44,99 € – invece di 69,99 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

NOW Smart Stick con i primi 2 Mesi di Sport Inclusi, Chiavetta TV In offerta a 14,90 € – invece di 29,99 €

sconto 50% – fino a scadenza sconosciuta

Logitech Desk Mat – Studio Series, Multifunzione, Tappetino per Mouse Esteso, Protezione Scrivania da Ufficio con Base in Gomma, Resistente ai Versamenti In offerta a 12,99 € – invece di 18,64 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

AVM FRITZ!Box 7530 AX WI-FI 6 International Modem Router, Wi-Fi AX Veloce 1.800 MBit/s(5GHz)& 600 MBit/s(2,4 GHz), velocità internet fino a 300 MBit/s, Base DECT, Media Server, interfaccia in italiano In offerta a 149,18 € – invece di 199,99 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Samsung Memorie SSD 870 EVO, 500 GB, Fattore di forma 2.5”, Tecnologia Intelligent Turbo Write, Software Magician 6, Colore Nero In offerta a 63,08 € – invece di 68,40 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Sandisk Ultra Dual USB Drive Type-C 128 GB, USB 3.1 Type C, Nero/Argento In offerta a 27,45 € – invece di 61,99 €

sconto 56% – fino a scadenza sconosciuta

meross Wifi Apriporta Garage, Door Opener Apricancello Smart Intelligente, APP Controllo Remoto, interruttore WIFI, Compatibile con SmartThings, Alexa, Google Assistant e IFTTT, Nessun Hub Richiesto In offerta a 34,64 € – invece di 49,99 €

sconto 31% – fino a 3 mag 22

ErGear Supporto per Monitor per Schermo da 13″- 32″ Full Motion con Braccio Regolabile in Altezza Braccio Monitor PC Inclinazione ±45° Girevole a ± 45 ° Rotazione 360° VESA 75/100mm Peso Max 8 kg In offerta a 27,99 € – invece di 37,49 €

sconto 25% – fino a 27 apr 22

Western Digital WD 5 TB My Passport Ultra for Mac, Hard Disk Portatile, adatto per Time Machine, Protezione tramite Password, Argento In offerta a 142,09 € – invece di 203,40 €

sconto 30% – fino a 1 mag 22

HP Gaming OMEN – Custodia Transceptor 15 Sleeve per Notebook da 15.6″, Materiale impermeabile, Nero In offerta a 15,74 € – invece di 39,99 €

sconto 61% – fino a 8 mag 22

HP – Gaming OMEN Spacer Tastiera Gaming Wireless, Design TKL, Tempo Risposta 1 ms, Switch CHERRY MX Brown, LED Ricarica tramite USB-C, Cavo Rimovibile, Poggipolsi Magnetico, OMEN Command Center, Nero In offerta a 104,24 € – invece di 209,99 €

sconto 50% – fino a 8 mag 22

HP ? Gaming Cuffie X1000 Wireless con Dongle USB, Autonomia fino a 20 ore, Virtual Surround 7.1, Auricolari e Fascia Sospensione Imbottiti, Microfono Asta Flessibile LED Rosso, Comandi On-Ear, Nero In offerta a 50,03 € – invece di 99,99 €

sconto 50% – fino a 8 mag 22

HP – PC Webcam 320 FHD, Compatibile con Chrome, Correttore automatico luce, Microfono Integrato, supporto con clip orientabile di 360º, Nera In offerta a 41,24 € – invece di 54,99 €

sconto 25% – fino a 8 mag 22

HP – PC Altoparlante Bluetooth 350, Cassa Audio Portatile con Microfono, Connessione Bluetooth e AUX 3.5 mm, Ricarica USB-C, Resistente ad acqua e polvere, Compatibilità PC, Tablet e Smartphone, Blu In offerta a 19,12 € – invece di 39,99 €

sconto 52% – fino a 8 mag 22

HP – PC Renew Zaino per Notebook Fino a 15.6?, Scomparto Computer o Tablet Dedicato, Tasche Interne, Tasca Laterale Portaoggetti, Schienale Imbottito e Traspirante, Impermeabile, Blu Navy In offerta a 37,87 € – invece di 59,99 €

sconto 37% – fino a 8 mag 22

HP Envy 500 Mouse Wireless Ricaricabile, Argento In offerta a 22,49 € – invece di 49,99 €

sconto 55% – fino a 8 mag 22

HP – PC Lightweight zaino per Notebook fino a 15,6?, Scomparto Computer o Tablet Dedicato, 3 Tasche ad accesso rapido e 8 nascoste, resistente all’acqua, spallacci imbottiti, nera In offerta a 26,24 € – invece di 54,99 €

sconto 52% – fino a 8 mag 22

HP – PC Mouse 410 Slim Wireless, Sensore Ottico da 2000 DPI, Bluetooth 5.0, 3 Pulsanti, Rotella di Scorrimento, Impugnatura Pratica e Funzionale, Multisuperficie, Elegante Design, Windows 11, Bianco In offerta a 33,74 € – invece di 44,99 €

sconto 25% – fino a 8 mag 22

HP – PC ? 430 Mouse wireless multi-dispositivo, puntatore 4000 dp, 4 Pulsanti programmabili, Fast Scrolling, connessione Wireless 2.4Ghz + Bluetooth, Dongle USB Type-A Incluso, Nero (3B4Q2AA) In offerta a 17,21 € – invece di 22,95 €

sconto 25% – fino a 8 mag 22

HP – PC Renew Custodia per Notebook fino a 14″, Chiusura Magnetica, Realizzata con Bottiglie di Plastica Riciclate, Struttura a Maglia, Nero In offerta a 49,53 € – invece di 59,99 €

sconto 17% – fino a 8 mag 22

Manfrotto Befree Advanced con Chiusura a Leva, Kit Treppiede da Viaggio con Testa a Sfera, Portatile e Compatto, Treppiede in Alluminio per Fotocamere DSLR Reflex, Mirrorless, Accessori Fotografia In offerta a 136 – invece di 206,99

sconto 34% – fino a 24 apr 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).