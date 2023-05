Offerte Amazon del 25 Maggio fino al 50% su Apple, Samsung, Govee, Braun, Edision, Hercules, Baroni Home

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 699,28 € – invece di 899,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 599,00 € – invece di 729,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 256GB SSD) In offerta a 549,00 € – invece di 669,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

<span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span> <span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” class=”mce_SELRES_start”></span> Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento – usato come nuovo In offerta a 1385,00 € – invece di 1879,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta – SOLO 1 – Affrettatevi!

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1037,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 969,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 16%- fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 837,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1139,24 € – invece di 1339,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 937,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1037,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 247,90 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 116,80 € – invece di 159,00 €

sconto 27- fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,90 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Magic Mouse In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99,99 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Altre Offerte

Samsung T7 Portable SSD – 2 TB – USB 3.2 Gen.2 External SSD Titanium Grey (MU-PC2T0T/WW) In offerta a 124,09 € – invece di 179,99 €

sconto 31% – fino a 28 mag 23

Click qui per approfondire

Samsung T7 Portable SSD – 500 GB – USB 3.2 Gen.2 External SSD Titanium Grey (MU-PC500T/WW) In offerta a 56,90 € – invece di 84,99 €

sconto 33% – fino a 28 mag 23

Click qui per approfondire

Samsung Scheda Microsd Memorie Evo Select, Uhs-I U3, fino a 130 MB/s, blu, 256 GB In offerta a 29,00 € – invece di 34,47 €

sconto 16% – fino a 28 mag 23

Click qui per approfondire

Samsung Memorie Mb-Me128Ka Evo Select Scheda Microsd Da 128 Gb, Uhs-I U3, Fino A 130 Mb/S, Adattatore Sd Incluso, Blu, ?1.5 x 1.1 x 0.1 cm; 0.26 grammi In offerta a 19,99 € – invece di 24,99 €

sconto 20% – fino a 28 mag 23

Click qui per approfondire

Samsung Memorie MZ-V9P1T0B 990 PRO SSD Interno da 1TB, Compatibile con Playstation 5, PCIe 4.0 x4 NVMe M.2 In offerta a 104,94 € – invece di 159,99 €

sconto 34% – fino a 28 mag 23

Click qui per approfondire

Samsung Memorie T7 Shield MU-PE4T0S SSD Esterno Portatile da 4 T, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Nero In offerta a 288,99 € – invece di 399,99 €

sconto 28% – fino a 28 mag 23

Click qui per approfondire

Samsung 970 EVO Plus 2 TB PCIe NVMe M.2 (2280) Internal Solid State Drive (SSD) (MZ-V7S2T0) , Black In offerta a 119,99 € – invece di 159,99 €

sconto 25% – fino a 28 mag 23

Click qui per approfondire

Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S500BW , Internal NVMe M.2 SSD, 500 GB, Up to 3,500 MB/s sequential read In offerta a 42,75 € – invece di 69,99 €

sconto 39% – fino a 28 mag 23

Click qui per approfondire

Samsung 980 PRO M.2 NVMe SSD (MZ-V8P1T0BW), 1 TB, PCIe 4.0, 7,000 MB/s Read, 5,000 MB/s Write, Internal Solid State Drive In offerta a 89,90 € – invece di 129,99 €

sconto 31% – fino a 28 mag 23

Click qui per approfondire

Samsung 980 PRO M.2 NVMe SSD (MZ-V8P2T0BW), 2 TB, PCIe 4.0, 7,000 MB/s Read, 5,000 MB/s Write, Internal Solid State Drive In offerta a 147,99 € – invece di 209,99 €

sconto 30% – fino a 28 mag 23

Click qui per approfondire

Samsung 980 PRO SSD with Heatsink 1TB PCIe Gen 4 NVMe M.2 Internal Solid State Hard Drive, Heat Control, Max Speed, PS5 Compatible, MZ-V8P1T0CW In offerta a 99,99 € – invece di 139,99 €

sconto 29% – fino a 28 mag 23

Click qui per approfondire

Samsung 980 PRO SSD with Heatsink 2TB PCIe Gen 4 NVMe M.2 Internal Solid State Hard Drive, Heat Control, Max Speed, PS5 Compatible, MZ-V8P1T0CW In offerta a 154,99 € – invece di 219,99 €

sconto 30% – fino a 28 mag 23

Click qui per approfondire

SAMSUNG 990 PRO M.2 2000 GB PCI Express 4.0 V-NAND MLC NVMe In offerta a 189,99 € – invece di 259,99 €

sconto 27% – fino a 28 mag 23

Click qui per approfondire

Sabrent Hub USB C HDMI, Multipresa USB C hub, per Macbook, PC, Pen Drive, PS4/PS5, 5 in 1 hub usb type c, 1 HDMI 4K, 1 Porta USB 3.2 Gen 1, 2 Porte USB 2.0, 1 porta USB tipo C, PD (60W) (HB-TC5P) In offerta a 16,99 € – invece di 24,99 €

sconto 32% – fino a 28 mag 23

Click qui per approfondire

EDISION PICCO T265 – Ricevitore Digitale Terrestre Full HD DVBT2 H265 HEVC 10 Bit Bonus TV, FTA, USB, HDMI, SCART, Sensore IR, Supporto USB WiFi, Telecomando Universale 2in1, Main 10 In offerta a 22,27 € – invece di 27,90 €

sconto 20% – fino a 1 giu 23

Click qui per approfondire

EDISION PICCO T265+ Ricevitore Digitale Terrestre Full HD DVBT2 H265 HEVC 10 Bit Bonus TV, FTA, USB, HDMI, SCART, Sensore IR, Supporto USB WiFi, Telecomando Universale 2in1, Main 10 In offerta a 22,23 € – invece di 29,90 €

sconto 26% – fino a 1 giu 23

Click qui per approfondire

Govee LED Striscia, 10m RGB con 44 Tasti Telecomando IR, 20 Colori 6 Modalità, Luci Colorate per Decorazioni, Cucina, Bar, Festa, 12V, 1.5A In offerta a 15,19 € – invece di 27,99 €

sconto 46% – fino a 27 mag 23

Click qui per approfondire

Govee LED Striscia, 5m RGB con 44 Tasti Telecomando IR, 20 Colori 6 Modalità, Luci Colorate per Decorazioni, Cucina, Bar, Festa, 12V, 1.5A In offerta a 16,99 € – invece di 19,99 €

sconto 15% – fino a 27 mag 23

Click qui per approfondire

Hercules DJControl Inpulse 500 Controller DJ USB a doppio banco per Serato DJ Lite e DJUCED (inclusi) ? interfaccia audio integrata, 16 pad RGB retroilluminati In offerta a 224,99 € – invece di 299,99 €

sconto 25% – fino a 30 mag 23

Click qui per approfondire

Hercules DJControl Mix ? Bluetooth Wireless DJ Controller for Smartphones ? 2 Decks In offerta a 74,99 € – invece di 99,99 €

sconto 25% – fino a 30 mag 23

Click qui per approfondire

Hercules DJMonitor 32: 2 altoparlanti attivi per monitoraggio da 15 watt RMS ciascuno In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino a 30 mag 23

Click qui per approfondire

Hercules DJMonitor 42: 2 altoparlanti attivi per monitoraggio da 20 watt RMS ciascuno In offerta a 94,99 € – invece di 129,99 €

sconto 27% – fino a 30 mag 23

Click qui per approfondire

Hercules DJStarter Kit: il kit completo per iniziare a mixare come un DJ con Serato DJ Lite In offerta a 134,99 € – invece di 169,99 €

sconto 21% – fino a 30 mag 23

Click qui per approfondire

Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 (S24AG302), Flat, 24″, 1920×1080 (Full HD), VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Flicker Free, Eye Saver Mode In offerta a 159,90 € – invece di 269,00 €

sconto 41% – fino a 28 mag 23

Click qui per approfondire

Samsung Monitor Gaming Odyssey G4 (S25BG400), Flat, 25”, 1920×1080 FHD, IPS, 240 Hz, 1 ms, Freesync, G-Sync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Eye Saver Mode, Flicker Free In offerta a 199,90 € – invece di 274,99 €

sconto 27% – fino a 28 mag 23

Click qui per approfondire

Samsung Monitor Gaming Odyssey G4 (S27BG400), Flat, 27”, 1920×1080 FHD, IPS, 240 Hz, 1 ms, Freesync Premium, G-Sync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Eye Saver Mode, Flicker Free In offerta a 209,90 € – invece di 289,00 €

sconto 27% – fino a 28 mag 23

Click qui per approfondire

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (C27G53), Curvo (1000R), 27″, 2560×1440 (WQHD 2K), HDR10, VA, 144 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Flicker Free, Nero In offerta a 249,90 € – invece di 379,00 €

sconto 34% – fino a 28 mag 23

Click qui per approfondire

Samsung Monitor Gaming Odyssey G5 (C34G55), Curvo (1000R), 34″, 3440×1440 (Ultra WQHD), 21:9, HDR10, VA, 165 Hz, 1 ms, FreeSync Premium, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PBP, Flicker Free In offerta a 399,90 € – invece di 491,01 €

sconto 19% – fino a 28 mag 23

Click qui per approfondire

Samsung TV QE50Q65BAUXZT, Smart TV 50″ Serie Q60B QLED 4K UHD, Compatibile con Alexa e Google Assistant, Black, 2022, DVB-T2 [Esclusiva Amazon] In offerta a 499,00 € – invece di 899,00 €

sconto 44% – fino a 4 giu 23

Click qui per approfondire

Samsung TV QE50QN94BATXZT, Smart TV 50″ Serie QN90B Neo QLED 4K UHD, Compatibile con Alexa e Google Assistant, Titan Black, 2022, DVB-T2 [Esclusiva Amazon] In offerta a 799,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 47% – fino a 4 giu 23

Click qui per approfondire

Samsung TV QE55QN94BATXZT, Smart TV 55″ Serie QN90B Neo QLED 4K UHD, Compatibile con Alexa e Google Assistant, Titan Black, 2022, DVB-T2 [Esclusiva Amazon] In offerta a 899,00 € – invece di 1799,00 €

sconto 50% – fino a 4 giu 23

Click qui per approfondire

Samsung TV QE65QN94BATXZT, Smart TV 65″ Serie QN90B Neo QLED 4K UHD, Compatibile con Alexa e Google Assistant, Titan Black, 2022, DVB-T2 [Esclusiva Amazon] In offerta a 1359,00 € – invece di 2599,00 €

sconto 48% – fino a 4 giu 23

Click qui per approfondire

Samsung TV QLED QE43Q60BAUXXC, Smart TV 43″ Serie Q60B, QLED 4K UHD, Alexa e Google Assistant integrati, Black, 2022, DVB-T2 In offerta a 449,00 € – invece di 722,99 €

sconto 38% – fino a 4 giu 23

Click qui per approfondire

Samsung Soundbar HW-B530/ZF con Subwoofer, 2.1 Canali 360W 2022, Bassi Profondi, Effetto Surround, Suone Ottimizzato, Unico Telecomando In offerta a 159,00 € – invece di 279,00 €

sconto 43% – fino a 4 giu 23

Click qui per approfondire

Beurer FT9 Termometro digitale e per corpo, resistente all’acqua, display LCD con campo di misura +/- , 1 ºC, segnale acustico, senza mercurio, senza vetro, colore bianco In offerta a 4,99 € – invece di 7,99 €

sconto 38% – fino a 31 mag 23

Click qui per approfondire

Beurer HC 25 Asciugacapelli da Viaggio con Tecnologia agli Ioni In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino a 31 mag 23

Click qui per approfondire

Braun Regolabarba Tagliacapelli Uomo Rasoio Incluso, Rifinitore Barba, 7 in 1 Styling Kit, 75Accessori, Ideale per Viso e Corpo, Idea Regalo, MGK3342 All-in-One Nero In offerta a 34,99 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino a 7 giu 23

Click qui per approfondire

Braun Series XT5, Rasoio Elettrico Barba Con Rifinitore per Depilazione Uomo, Custodia da Viaggio, Idea Regalo, XT5200 Grigio e Nero In offerta a 44,99 € – invece di 64,99 €

sconto 31% – fino a 7 giu 23

Click qui per approfondire

Baroni Home Coffee Station Porta Cialde Caffè Professionale, Porta Capsule con Divisione a Scomparti, Organizzatore per Caffetteria con Cassettiera, Nero In offerta a 25,49 € – invece di 29,99 €

sconto 15% – fino a 7 giu 23

Click qui per approfondire

Baroni Home Fermalibri, Fermalibri per Mensola, Ferma Libri per ufficio (2 pezzi) In offerta a 14,39 € – invece di 17,99 €

sconto 20% – fino a 7 giu 23

Click qui per approfondire

Baroni Home Porta Cialde Caffè Professionale a 3 Cassetti, Porta Capsule con Divisione a Scomparti, Organizzatore per Caffetteria con Cassettiera, Nero In offerta a 21,24 € – invece di 24,99 €

sconto 15% – fino a 7 giu 23

Click qui per approfondire

Baroni Home Sdraio da Giardino Sdraio Pieghevole Sedia Sdraio Zero Gravity 165x65x113 cm (Bianca) In offerta a 50,99 € – invece di 69,99 €

sconto 27% – fino a 7 giu 23

Click qui per approfondire

Baroni Home Servito Piatti 18 pezzi in porcellana e gres, Servizio Piatti da 6 persone, Fantasia Fiori In offerta a 59,49 € – invece di 89,99 €

sconto 34% – fino a 7 giu 23

Click qui per approfondire

Baroni Home Set Sedie da Giardino con Schienale Alto, Sedie da Esterno per Giardino, Terrazza, Balcone, Veranda, Piscina, in Metallo e PVC, Sedie Impilabili, 91x66x54 cm, Colore Grigio, 2 Pezzi In offerta a 75,99 € – invece di 109,99 €

sconto 31% – fino a 7 giu 23

Click qui per approfondire