Offerte Amazon del 26 Ottobre fino al 48% su Apple, Oclean, Hasbro, Miele, Anker

cora in sconto:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Argento In offerta a 2840,00 € – invece di 3079,00 €

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Trail Loop nero/grigio – S/M. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 949,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 513,39 € – invece di 639,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 834,49 € – invece di 989,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 329,00 € – invece di 349,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 889,00 € – invece di 1049,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 122,00 € – invece di 149,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Novità Apple AirTag In offerta a 29,99 € – invece di 39,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 64GB) – viola (6ª generazione) In offerta a 632,66 € – invece di 859,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1332,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iMac (24″, Chip Apple M1 con CPU 8-core e GPU 7‑core, due porte, 8GB RAM, 256GB) – Azzurro In offerta a 1299,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 256GB) – Rosa (6ª generazione) In offerta a 729,00 € – invece di 859,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 64GB) – galassia (6ª generazione) In offerta a 512,52 € – invece di 659,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Hub USB C 7-in-2 PowerExpand Direct Anker per MacBook, con porta USB C Thunderbolt 3 (erogazione alimentazione 100 W), porta HDMI 4K, porta dati USB C e USB A 3.0, lettore schede SD e microSD In offerta a 42,49 € – invece di 49,99 €

sconto 15% – fino a 30 ott 22

Click qui per approfondire

Adattatore USB 3.0 Ethernet, atolla Hub USB 3.0 con Ethernet – 3 Porte USB SuperSpeed Trasmissione Dati e Adattatore Ethernet 1000 Mbps Gigabit Lan RJ45, Supporta MacBook, iMac, XPS, Surface, Notebook In offerta a 19,19 € – invece di 29,99 €

sconto 36% – fino a 6 nov 22

Click qui per approfondire

Hyperx Hx-Micqc-Bk Quadcast – Microfono Standalone Per Streamer E Podcaster, compatibile con PC, Mac, PS4 e PS5, Nero/Rosso In offerta a 81,95 € – invece di 139,99 €

sconto 41% – fino a 6 nov 22

Click qui per approfondire

Lamicall Supporto Telefono Regolabile, Dock Telefono – Universale Supporto Cellulare per iPhone 14 PRO Max Plus, 13 12 11 PRO Max, XS Max X XR 8 7, Samsung S10 S9 S8, Huawei, Altri Smartphone – Rosso In offerta a 12,79 € – invece di 17,99 €

sconto 29% – fino a 6 nov 22

Click qui per approfondire

JBL Quantum 300 Cuffie Gaming Over-Ear con Filo, Headset da gioco con Microfono e Surround, compatibilità Multipiattaforma, Colore Nero In offerta a 65,55 € – invece di 79,99 €

sconto 18% – fino a 6 nov 22

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto da Tavolo Per TV LCD LED da 26-55 Pollici, Support TV Regolazione in Girevole One-Touch, Piedistallo TV che Regge fino a 40 Kg, VESA Max 400×400 mm In offerta a 39,09 € – invece di 49,99 €

sconto 22% – fino a 6 nov 22

Click qui per approfondire

BONTEC Kit Hardware di Montaggio Universale Compatibile con Televisori fino a 80 Pollici, include viti M4, M5, M6 e M8, Rondelle e Distanziatori, Funziona con Staffa da Parete TV (Argento) In offerta a 10,19 € – invece di 15,99 €

sconto 36% – fino a 6 nov 22

Click qui per approfondire

Oral-B Pro 600 Spazzolino Elettrico con Testine Oral B Cross Action, 1 Testina, 3D effect, Controllo della Pressione e Timer incorporati, Batteria Litio, Idea Regalo, Verde In offerta a 31,95 € – invece di 47,50 €

sconto 33% – fino a 30 ott 22

Click qui per approfondire

Oclean S1 Sterilizzatore UV per Spazzolini da Denti, Sterilizzatore con Riscaldamento e Asciugatura a Ventola, Montato a Parete, Batteria al Litio Ricaricabile con Cavo USB, Grigio In offerta a 29,89 € – invece di 39,90 €

sconto 25% – fino a

Click qui per approfondire

Oclean Air 2 Spazzolino Elettrico Sonico, Design Portatile Ultra-Silenzioso, Setole DuPont, 2 Ore di Ricarica Rapida per una Durata di 40 Giorni, Impermeabilità IPX7 Rosa In offerta a 39,89 € – invece di 49,90 €

sconto 20% – fino a 6 nov 22

Click qui per approfondire

Oclean X10, Spazzolino elettrico sonico intelligente, 5 modalità di spazzolamento, ricarica rapida 3 ore per una durata di 60 giorni, timer di 2 minuti e sensore di pressione,(rosa) In offerta a 84,89 € – invece di 99,90 €

sconto 15% – fino a 2 nov 22

Click qui per approfondire

Miele Compact C2 Best Parquet Ecoline Aspirapolvere a Traino con Sacco, 3.5 Litri, 71 Decibel, Plastica In offerta a 210,00 € – invece di 308,90 €

sconto 32% – fino a 2 nov 22

Click qui per approfondire

Miele Complete C3 Cat & Dog Powerline Aspirapolvere, 890 watts, 4.5 litri, 76 decibels, Rosso Rubino In offerta a 259,99 € – invece di 339,00 €

sconto 23% – fino a 2 nov 22

Click qui per approfondire

Miele Triflex HX1 Aspirapolvere Senza Fili 3 in 1, Scopa Elettrica per Pavimenti, Tappeti e Mobili, con Spazzola Elettrica XXL, Autonomia fino a 60 Minuti, 185 W, 80 dB, Rosso Rubino In offerta a 259,90 € – invece di 549,00 €

sconto 53% – fino a 2 nov 22

Click qui per approfondire

Transformers, Generations Legacy Series, Action Figure Leader di Blitzwing Tripla conversione, da 17,5 cm, dagli 8 Anni in su, Multi, Taglia Unica In offerta a 52,99 € – invece di 69,99 €

sconto 24% – fino a 2 nov 22

Click qui per approfondire

Hasbro Marvel Legends Series Spider-Man, confezione da 2 action figure da 15 cm con Spider-Man e Marvel’s Spinneret, include 10 accessori, multi In offerta a 52,49 € – invece di 74,99 €

sconto 30% – fino a 2 nov 22

Click qui per approfondire

Hasbro Marvel Legends Series, Confezione da 5 Action Figure di Spider-Man, Multi, F3479 In offerta a 117,99 € – invece di 144,99 €

sconto 19% – fino a 2 nov 22

Click qui per approfondire

Hasbro Marvel Legends Series, Iron Man Model 70, Action Figure collezionabile con Armatura Ispirata ai Fumetti, da 15 cm, Giocattolo con 4 Accessori, Multi In offerta a 23,99 € – invece di 31,99 €

sconto 25% – fino a 2 nov 22

Click qui per approfondire

Hasbro Marvel Legends Series, Thor Comics, Gorr, Action Figure collezionabile da 15 cm, 2 Accessori, Multi, F3424 In offerta a 25,59 € – invece di 31,99 €

sconto 20% – fino a 2 nov 22

Click qui per approfondire

Hasbro Marvel Legends Series, Venom, Confezione Multipla, Action Figure collezionabile in Scala da 15 cm, 4 Accessori, Multi, F3429 In offerta a 89,99 € – invece di 109,99 €

sconto 18% – fino a 2 nov 22

Click qui per approfondire

Hasbro Marvel Legends Series, X-Men Wolverine, Action Figure collezionabile da 15 cm, con 1 Accessorio Build-A-Figure, Multicolore In offerta a 23,99 € – invece di 29,99 €

sconto 20% – fino a 2 nov 22

Click qui per approfondire

Hasbro Star Wars The Black Series, action figure da 15 cm in confezione da 3 ispirate alla serie “The Mandalorian”, dai 4 anni in su, Multi, F6101 In offerta a 95,99 € – invece di 119,99 €

sconto 20% – fino a 2 nov 22

Click qui per approfondire

Hasbro Star Wars- SW Force FX Elite LS 2, 0 In offerta a 207,69 € – invece di 330,99 €

sconto 37% – fino a 2 nov 22

Click qui per approfondire

Tavola gonfiabile da Paddle Bluefin Cruise 10’8 | SUP per adulti| Bluefin Cruise SUP | 10’8 SUP| Pacchetto SUP facile da portare in viaggio | Accessori inclusi In offerta a 597,99 € – invece di 699,00 €

sconto 14% – fino a 2 nov 22

Click qui per approfondire