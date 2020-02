Offerte Amazon del 27 Febbraio fino al 58%: Samsung, Belkin, EzWiz, Panasonic, Netgear, Realme

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo che sono ancora attivi gli Hisense Days: dateci un’occhiata cliccando qui. Sono ancora valide anche le offerte di martedì su diversi prodotti a marchio Belkin, Panasonic, UE, Anker, Hisense, Apple e di mercoledì sui prodotti a marchio Jabra, Linksys, LG, Arlo, Broadlink, Logitech.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

Hisense H32AE5720 TV LED Hd, Single Stand Design, Quad Core, Smart TV Vidaa U, Crystal Clear Sound 12W, Tuner Dvb-T2/S2 Hevc, Wi-Fi In offerta a € 199,00 – sconto 33 %

– fino al 27-feb-20

Click qui per approfondire

Panasonic KX-TGD320JTB Telefono Cordless DECT con Segreteria Telefonica, Schermo LCD Monocromatico Bianco, Schermo e Tasti Retroilluminati, Suoneria Polifonica, Blocco chiamate Indesiderate, Nero In offerta a € 35,90 – sconto 9 %

– fino al 27-feb-20

Click qui per approfondire

Belkin Boost Up Supporto di Ricarica Wireless da 10 W, per iPhone 11, 11 Pro/Pro Max, XS, XS Max, XR, X, 8, 8+, Samsung Galaxy S10, S10+, S10e Note9 e Altri, con Presa di Ricarica Rapida, Bianco In offerta a € 34,99 – sconto 26 %

– fino al 27-feb-20

Click qui per approfondire

EZVIZ Telecamera da interno PTZ videocamera di sorveglianza 720p ip camera compatibile con Alexa e Google Home visione notturna tracciamento del movimento e audio bi-direzionale bianca Modello CTQ6C In offerta a € 34,99 – sconto 30 %

– fino al 27-feb-20

Click qui per approfondire

EZVIZ telecamera da interno ip camera 720p telecamera Wi-Fi interno visione notturna eccellente avviso movimento audio ad due vie grandangolare app mobile compatibile con Alexa modello CTQ2C In offerta a € 24,99 – sconto 29 %

– fino al 27-feb-20

Click qui per approfondire

EZVIZ CTQ6C Telecamera Wi-Fi interno PTZ telecamera di sicurezza da interno 1080p compatibile con Alexa e Google Home, ottima visione notturna, tracciamento del movimento e audio bi-direzionale In offerta a € 44,99 – sconto 40 %

– fino al 27-feb-20

Click qui per approfondire

EZVIZ S3 Action Camera 4K Action Cam con custodia impermeabile fino a 40m action camera con LCD di 2″ touchscreen 150° grandangolo con la modalità in luce bassa WiFi e Bluetooth integrati In offerta a € 59,99 – sconto 44 %

– fino al 27-feb-20

Click qui per approfondire

EZVIZ CTQ6C Telecamera Wi-Fi interno PTZ telecamera di sicurezza da interno 1080p compatibile con Alexa e Google Home, ottima visione notturna, tracciamento del movimento e audio bi-direzionale In offerta a € 44,99 – sconto 36 %

– fino al 27-feb-20

Click qui per approfondire

EZVIZ CTQ3W telecamera da esterno telecamera Wi-Fi esterno 720p ip camera da esterno con visione notturna (30m) sistema d’allarme con luce stroboscopica e sirena protezione IP66 compatibile con Alexa – In offerta a € 39,99 – sconto 33 %

– fino al 27-feb-20

Click qui per approfondire

UMIDIGI Uwatch GT Smartwatch Orologio Fitness Uomo Donna Impermeabile 5ATM Smart Watch Cardiofrequenzimetro da Polso Contapassi Smartband Activity Tracker Bambini Cronometro per Android iOS- Nero In offerta a € 40,79 – sconto 32 %

– fino al 27-feb-20

Click qui per approfondire

Samsung Memorie MB-ME512GA EVO Select Scheda microSDXC da 512 GB, UHS-I U3 100MB/s, con Adattatore SD In offerta a € 99,99 – sconto 46 %

– fino al 8-mar-20

Click qui per approfondire

Samsung U28E570D Monitor 28 Pollici, UltraHD, 4K, Pannello TN, 3840 x 2160, 1 ms, 16:9, 60 Hz, 2160p, LED, AMD FreeSync, 2 HDMI, Display Port Incluso, Nero In offerta a € 229,99 – sconto 52 %

– fino al 8-mar-20

Click qui per approfondire

Neewer Kit di Produzioni Film Movie Video con Monitor da Campo F100 7” Schermo IPS(Input 4K) Gran Morsa con Braccetto da Doppia Sfera per Camere Reflex Videocamere Canon Nikon Sony In offerta a € 197,99 – sconto 10 %

– fino al 1-mar-20

Click qui per approfondire

Netgear FS205 Switch Unmanaged Fast Ethernet 10/100 5 Porte, Desktop Elegante per l’Ufficio Domestico In offerta a € 9,99 – sconto 6 %

– fino al 8-mar-20

Click qui per approfondire

Netgear GC110P Switch PoE Cloud Insight Managed Smart a 10 Porte Gigabit Ethernet, con 8 PoE a 62 W, 2 SFP da 1G, Desktop In offerta a € 114,90 – sconto 51 %

– fino al 8-mar-20

Click qui per approfondire

Netgear GS110EMX Switch PoE Smart Managed Plus Gigabit/10G Ethernet a 10 Porte, con 2 10G/Multi-gig, Montaggio su Desktop/su Rack In offerta a € 189,90 – sconto 27 %

– fino al 7-mar-20

Click qui per approfondire

Netgear GS305 Switch Ethernet 5 porte, Switch Gigabit desktop, hub ethernet con struttura in metallo, senza ventole In offerta a € 18,90 – sconto 12 %

– fino al 8-mar-20

Click qui per approfondire

Netgear Serie S350 GS308T Switch Smart Managed Pro a 8 Porte Gigabit Ethernet, Desktop, Alloggiamento senza Ventola per un Funzionamento Silenzioso In offerta a € 52,90 – sconto 16 %

– fino al 1-mar-20

Click qui per approfondire

Panasonic KX-TG2511JTC Telefono Cordless DECT Quality Premium, Blu Petrolio – In offerta a € 19,90 – sconto 20 %

– fino al 1-mar-20

Click qui per approfondire

Panasonic KX-TG6821 Telefono Cordless DECT, Argento In offerta a € 29,90 – sconto 28 %

– fino al 1-mar-20

Click qui per approfondire

PANASONIC KX-TG6822JTB DUO DECT 6811+AGGIUNTIVO CON SEGRETERIA In offerta a € 49,90 – sconto 20 %

– fino al 1-mar-20

Click qui per approfondire

Panasonic KX-TGE110JTB Telefono Cordless Digitale (DECT) Singolo ad Utilizzo Facilitato, Tasti Grandi, 3 Tasti di composizione rapida, Compatibilità con Apparecchi Acustici, Nero In offerta a € 28,90 – sconto 16 %

– fino al 1-mar-20

Click qui per approfondire

Panasonic KXTGD312 Telefono Cordless DECT Duo, Nero In offerta a € 41,90 – sconto 24 %

– fino a 1-mar-20

Click qui per approfondire

Rampow – Cavo Lightning a USB [Certificato Apple MFi] Compatibile con iPhone XR/ XS/ X/ 8/ 8P/ 7/ 7P/ 6S/ 6SP/ 6P/ 6/ SE/ 5s/ 5c/ 5 / iPad / iPod, Bianco, 2 Metri In offerta a € 8,09 – sconto 1 %

– fino a 1-mar-20

Click qui per approfondire

RAMPOW 18W USB C PD Caricabatterie per Cellulari da Auto, Caricatore Auto USB C, Caricabatteria Auto USB Universale Carica Batteria Compatibile con iPhone 11/XS, Huawei, Honor, Samsung S10 e Altro In offerta a € 13,13 – sconto 10 %

– fino al 1-mar-20

Click qui per approfondire

Rampow Cavo Lightning [Certificato Apple MFi] Caricatore Cavo iPhone Compatibile con Apple iPhone X/XS/XS Max/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/5c/5s/5, iPad, iPod – Grigio, 20CM In offerta a € 10,79 – sconto 58 %

– fino al 1-mar-20

Click qui per approfondire

RAMPOW Cavo Lightning a USB [Certificato Apple MFi] Caricatore Cavo iPhone Compatibile con Apple iPhone X/XS/XS Max/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/5c/5s/5, iPad, iPod – Bianco, 1M/3,3ft In offerta a € 6,47 – sconto 19 %

– fino al 1-mar-20

Click qui per approfondire

realme 5 Pro Smartphone Cellulari, 6.3 ” Snapdragon 712AIE Octa Core 48MP AI Quad Camera 4035mAh, Dual Sim, Versione Europea (4GB+128GB, Verde) In offerta a € 177,30 – sconto 9 %

– fino al 1-mar-20

Click qui per approfondire

realme 5 Pro Smartphone Cellulari, 6.3 ” Snapdragon 712AIE Octa Core 48MP AI Quad Camera 4035mAh, Dual Sim, Versione Europea (8GB+128GB, Verde) In offerta a € 224,10 – sconto 10 %

– fino al 1-mar-20

Click qui per approfondire

realme 5 Smartphone Cellulari, 3 GB RAM 64 GB ROM 6,5″ Snapdragon 665 AIE 12MP AI Quad Camera, Versione Europea (Porpora) In offerta a € 134,10 – sconto 10 %

– fino al 1-mar-20

Click qui per approfondire

realme X2 Smartphone Cellulari, 6.4″ 8 GB RAM 128 GB ROM Snapdragon 730G 64MP Camera 30W VOOC Flash Charge 4.0, Versione Europea (Bianco) In offerta a € 269,10 – sconto 10 %

– fino al 1-mar-20

Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.