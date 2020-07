Offerte Amazon del 28 Luglio fino a 60% su D-Link, Eufy, Ecovacs, Dodocool, Duracell, Logitech

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo questa settimana:

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

UGREEN Hub USB C Multiporta 7 in 1, Adattatore MacBook HDMI 4K, 3 Porte USB3.0, Lettore Schede SD/TF, Compatibile per MacBook PRO MacBook Air 2018 2019 Surface Go dell XPS Samsung Dex S20 Huawei P40 In offerta a 17,41 € – invece di 22,99 €

– fino al 28 luglio 2020

Controller PS4, VINSIC Wireless Joystick Playstation 4, Controller di Gioco Senza Fili con Joypad del Dualshock per PS4 Slim/PRO And PC In offerta a 29,99 € – invece di 39,99

– fino al 28 luglio 2020

Android 9.0 TV BOX, T95 MAX Smart BOX 2GB RAM 16GB ROM Allwinner H6 Quad-Core Cortex-A53 CPU Mali-T720MP2 GPU 6K 4K H.265 Risoluzione 100M LAN Enternet 2.4 GHz WiFi USB 3.0 Video Player In offerta a 23,79 € – invece di 32,99 €

– fino al 28 luglio 2020

Logitech G910 Orion Spectrum Tastiera Gaming Meccanica Illuminata, Tasti Retroilluminati LIGHTSYNC RGB, Switch Romer-G Tactile, 9 tasti G Programmabili, Secondo Schermo Arx, Layout USA QWERTY In offerta a 109,99 € – invece di 208,99

– fino al 28 luglio 2020

Dibea Aspirapolvere senza fili 17000Pa Potente Scopa Elettrica Ricaricabile senza sacco Portatili 2 in 1, 2 livelli di aspirazione, 30 Minuti per Pavimenti Auto Peli di Animali E19Pro Viola In offerta a 143,20 € – invece di 179,99 €

– fino al 28 luglio 2020

Dibea Aspirapolvere senza fili 12000Pa potente senza sacco Scopa Elettrica Ricaricabile Portatili 2 en 1 2 livelli di aspirazione, 35 minuti di durata Pavimenti Moquette Auto Peli, E19 Bianco In offerta a 119,00 € – invece di 149 €

– fino al 28 luglio 2020

HolyHigh Cuffie Bluetooth Sportive Bluetooth 5.0 Auricolari Senza Fili con Microfono, IPX7 Impermeabili 6+30H Riproduzione Auto-On Auto Pairing Cancellazione di Rumore, per Smartphone In offerta a 28,79 € – invece di 49,99

– fino al 28 luglio 2020

D-Link DGS-108 Switch 8 Porte Gigabit, Struttura in Metallo, Nero/Antracite – In offerta a 28,59 € – invece di 39,99

– fino al 2 agosto 2020

D-Link DCS-8525LH Telecamera di Sorveglianza Full HD, Wi-Fi N, Audio a Due Vie, Motorizzata, Funziona con Alexa In offerta a 99,90 € – invece di 149,99

– fino al 2 agosto 2020

De’Longhi DEX216F Tasciugo AriaDry Deumidificatore Ambiente Casa, 290 W, 16 Litri, 37 Decibel, Plastica, Blu In offerta a 219,99 € – invece di 350,00 €

– fino al 31 luglio 2020

Hub USB C, dodocool Adattatore 7-in-1 Hub USB-c con HDMI 4K, Lettore di schede SD/TF, Porta di Carica 100W e 3 Porte USB 3.0 per MacBook Pro 2020/2019/2018/2017, MacBook Air 2020/2019/2018 In offerta a 25,49 € – invece di 29,99 €

– fino al 2 agosto 2020

dodocool Supporto PC Portatile, Ergonomico Alluminio Laptop Supporto, Angolazione Regolabile Portatile Pieghevole Stand, per MacBook Air/PRO, Huawei Matebook, dell, XPS, e Altri Laptop da 8″-17,3″ In offerta a 18,99 € – invece di 23,99

– fino al 2 agosto 2020

Duracell LR06 MX1500 Plus AA – Batterie Stilo Alcaline, Confezione da 18 ad Apertura Semplificata, 1.5V [Amazon Exclusive] In offerta a 11,80 € – invece di 14,99

– fino al 1 agosto 2020

Duracell – Rechargeable AA 2500mAh Prericaricate, Batterie Stilo Ricaricabili 2500 mAh, confezione da 4 In offerta a 11,19 € – invece di 16,00 €

– fino al 1 agosto 2020

Duracell – Rechargeable AAA 900mAh Prericaricate, Batterie Ministilo Ricaricabili 900 mAh, confezione da 4 In offerta a 11,59 € – invece di 16,19 €

– fino al 1 agosto 2020

EasyAcc Mini Ventilatore Portatile USB Tavola Silenzioso Ventola Scrivania Portable Personale Doppia Lama con Interruttore Tattile Regolabile Utilizzato per Viaggi Casa Esterno Ufficio -Bianco In offerta a 7,93 € – invece di 14,00 €

– fino al 2 agosto 2020

EasyAcc Mini Ventilatore Portatile USB Collana Ventola Scrivania Mano Libera Ricaricabile 2600mAh Batteria 180°Rotante 6-18 ore lavoro 3 velocità Raffreddamento per Viaggi Casa Esterno Ufficio- – Rosa In offerta a 9,19 € – invece di 11,99

– fino al 2 agosto 2020

EasyAcc Ventilatore USB, 6 Pollici Mini Ventilatore da Tavolo 2 Potenti velocità del Vento Cavo USB da 120 cm Muto USB Ventilatore di Ferro Adatto per Ufficio/Casa/Viaggi/Campeggio, Bronzo In offerta a 11,55 € – invece di 15,99 €

– fino al 2 agosto 2020

EasyAcc Ventilatore USB, 5 Pollici Mini Ventilatore da Tavolo 2 Potenti velocità del Vento Cavo USB da 120 cm Muto USB Ventilatore di Ferro Adatto per Ufficio/Casa/Viaggi/Campeggio?Nero In offerta a 8,91 € – invece di 16,99

– fino al 2 agosto 2020

EasyAcc Mini Ventilatore Portatile USB con Batteria Ricaricabile da 2600 mAh, Ventilatori da tavolo Luce Laterale 3 velocità regolabile Raffreddamento per Viaggi Casa Esterno Ufficio Campeggio Rosa In offerta a 10,09 € – invece di 13,99

– fino al 2 agosto 2020

EasyAcc Ventilatore USB, 5 Pollici Mini Ventilatore da Tavolo 2 Potenti velocità del Vento Cavo USB da 120 cm Muto USB Ventilatore di Ferro Adatto per Ufficio/Casa/Viaggi/Campeggio?Bronzo In offerta a 10,49 € – invece di 14,29

– fino al 2 agosto 2020

Clip Ventilatore,Easyacc Ventilatore da Tavolo con Clip USB Ventilatore con Rotazione di 720° Portatile Ultra-Silenzioso Ventola di Raffreddamento per Casa,Ufficio,Letto,Camera da letto e altro-Bianco In offerta a 16,26 € – invece di 19,59 €

– fino al 2 agosto 2020

EasyAcc Clip Ventilatore, Ventilatore da Tavolo con Clip USB Ventilatore con Rotazione di 720° Portatile Ultra-Silenzioso Ventola di Raffreddamento per Casa,Ufficio,Letto,Camera da Letto e Altro-Rosa In offerta a 15,29 € – invece di 17,99 €

– fino al 2 agosto 2020

ECOVACS Robotics DEEBOT 502, Robot aspirapolvere, forte potenza di aspirazione, Compatibile con Alexa, Controllo tramite App, adatto a pavimenti duri, tappeti e peli di animali, durata fino a 110 min In offerta a 149,98 € – invece di 179,98 €

– fino al 2 agosto 2020

Supporto Smartphone Bici 360 Gradi Universale Porta Cellulare Moto Aluminium Supporto Telefono Bicicletta per Bicicletta Elettrica Ciclismo GPS per iPhone Samsung Huawei (Larghezza 2.1-3.9″) (Nero) In offerta a 14,44 € – invece di 16,99

– fino al 2 agosto 2020

Treppiede – ESDDI 170 cm Treppiedi Fotocamera Alluminio Compatto Treppiede Leggero Per Canon Nikon Sony Olympus DSLR DV Comprensivo di Borsa per il Trasporto In offerta a 33,99 € – invece di

– fino al 2 agosto 2020

Etekcity Bilancia Digitale da Valigia, Bilancia a Mano, Bilancia a Mano Comindicatore Di Temperatura, Capacità 50 Kg, Argento e Nero In offerta a 9,22 € – invece di 13,99 €

– fino al 2 agosto 2020

eufy [BoostIQ RoboVac 30C, Wi-Fi, Nuova Versione, Super-Sottile, Forte Aspirazione Fino a 1500Pa, 4 Metri di Strisce di Demarcazione Incluse, Aspiratore Robotico Silenzioso, con Ricarica Automatica In offerta a 169,99 € – invece di 239,99 €

– fino al 2 agosto 2020

eufy HomeVac H11, aspirapolvere portatile senza fili, ultraleggero 5,4 kg, potenza di aspirazione 5500 Pa, ricarica USB, per pulizia domestica In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

– fino al 2 agosto 2020

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta.