Offerte Amazon del 28 Ottobre su Apple, Logitech, Samsung, Sandisk, Philips, Iniu

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 518,97 € – invece di 639,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1359,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Azzurro In offerta a 1249,00 € – invece di 1309,00 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 788 € – invece di 878,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 329,00 € – invece di 349,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 123,00 € – invece di 149,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 64GB) – viola (6ª generazione) In offerta a 639,53 € – invece di 859,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 256GB) – Rosa (6ª generazione) In offerta a 729,00 € – invece di 859,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 64GB) – galassia (6ª generazione) In offerta a 518,09 € – invece di 659,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 8 (GPS, 45mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, app Livelli O₂, resistente all’acqua In offerta a 532,00 € – invece di 549,00 €

sconto 3% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Novità Apple AirTag In offerta a 29,00 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

OPPO Watch Free, Display AMOLED da 1.64’’, Bluetooth 5.0, Android e iOS, Ricarica Rapida, 14 Giorni di Autonomia, [Versione italiana], Colore Black In offerta a 59,99 € – invece di 99,99 €

sconto 40% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34’’, QHD 3440 x 1440, AMD FreeSync, Refresh Rate 144 Hz, Tempo Risposta 4 ms, Luminosità 400 nit, Nero, Versione Italiana In offerta a 359,90 € – invece di 685,44 €

sconto 47% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Philips 241V8L Monitor 24″ LED VA Full HD, 1920 x 1080, Gaming Adaptive Sync, 75 Hz, HDMI, VGA, Attacco VESA, Nero [Classe di efficienza energetica E] In offerta a 104,90 € – invece di 142,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

WD Blue SN570 500GB High-Performance M.2 PCIe NVMe SSD, con velocità di lettura fino a 3500 MB/s In offerta a 52,99 € – invece di 85,10 €

sconto 38% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Nuovo Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa, Wi-Fi 6E e 4K Ultra HD In offerta a 151,99 € – invece di 159,99 €

sconto 5% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Sandisk 1Tb Extreme Pro Ssd Nvme Portatile, Usb-C, Velocità Di Lettura E Scrittura Fino A 2.000 Mb/S, Resistente E Impermeabile, Nero In offerta a 219,88 € – invece di 286,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Logitech Combo Touch iPad Pro da 11 pollici (1a, 2a, 3a, 4a generazione, 2018, 2020, 2021, 2022) Custodia con tastiera, Tastiera retroilluminata staccabile, Italiano QWERTY,Sabbia In offerta a 139,99 € – invece di 199,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Cavo da USB C (Thunderbolt 3) a HDMI 4K, cavo BENFEI da 1,8 M USB-C a HDMI placcato in oro (solo compatto con dispositivi USB C che supportano la modalità DisplayPort Alt) In offerta a 12,99 € – invece di 16,99 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

INIU 30W Caricatore USB C 2 Porte [USB C + USB A], Caricabatterie PD 3.0 Alta Velocità, Ultra compatto Presa USB C. Carica Rapida Alimentatore Compatibile con iPhone 14 13 12 Samsung S21 Xiaomi ECC. In offerta a 14,99 € – invece di 21,70 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Baseus Caricatore USB C 65W con GaN Tech, 3-Porto Caricabatterie USB C Ricarica Rapida, Caricatore USB da Muro Compatibile con iPhone, Huawei, Samsung, iPad Pro/Air/Mini, MacBook Pro/Air In offerta a 37,39 € – invece di 43,99 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire