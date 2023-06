Offerte Amazon del 3 Giugno fino al 61% su Apple, LG, Sonos, Realme, Roborock, RockJam, PS4 e PS5, Polar

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Offerte Apple

Apple 2020 Mac mini con Chip M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 694,31 € – invece di 899,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2023 Mac mini computer desktop con Chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core: 8GB di Memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet In offerta a 599,00 € – invece di 729,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (128 GB) – Azzurro In offerta a 949,00 € – invece di 1179,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Plus (256 GB) – Galassia In offerta a 1099,99 € – invece di 1309,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (256 GB) – Mezzanotte In offerta a 959,00 € – invece di 1159,00 €

sconto 17%- fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (128 GB) – Mezzanotte In offerta a 829,00 € – invece di 1029,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (128 GB) – Nero siderale In offerta a 1149,00 € – invece di 1339,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 Pro (256 GB) – Nero siderale In offerta a 1299,00 € – invece di 1469,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods Pro (seconda generazione) ​​​​​​​ In offerta a 249,90 € – invece di 299,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirPods con custodia di ricarica tramite cavo (seconda generazione) In offerta a 119,00 € – invece di 159,00 €

sconto 25% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore MagSafe In offerta a 39,90 € – invece di 49,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 99,90 € – invece di 129,00 €

sconto 23% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Mouse In offerta a 68,99 € – invece di 85,00 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

LG 24GN65R UltraGear Gaming Monitor 24″ Full HD IPS HDR 10, 1920×1080, 1ms, AMD FreeSync Premium 144Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, AUX, Stand Pivot, Flicker Safe, Nero In offerta a 159,99 € – invece di 239,00 €

sconto 33% – fino a 31 mag 23

LG 24GN65R UltraGear Gaming Monitor 24″ Full HD IPS HDR 10, 1920×1080, 1ms, AMD FreeSync Premium 144Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, AUX, Stand Pivot, Flicker Safe, Nero In offerta a 169,99 € – invece di 239,00 €

sconto 29% – fino a 30 giu 23

LG 27GN60R UltraGear Gaming Monitor 27″ Full HD IPS HDR 10, 1920×1080, 1ms, AMD FreeSync Premium 144Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, AUX, Flicker Safe, Nero In offerta a 179,99 € – invece di 279,00 €

sconto 35% – fino a 31 mag 23

LG 27GN60R UltraGear Gaming Monitor 27″ Full HD IPS HDR 10, 1920×1080, 1ms, AMD FreeSync Premium 144Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, AUX, Flicker Safe, Nero In offerta a 199,99 € – invece di 279,00 €

sconto 28% – fino a 30 giu 23

LG 32GN63T UltraGear Gaming Monitor 32″ QHD VA HDR 10, 2560×1440, 1ms, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium 165Hz, HDMI 2.0, (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita AUX, Flicker Safe, Nero In offerta a 299,99 € – invece di 399,00 €

sconto 25% – fino a 31 mag 23

LG 32GN63T UltraGear Gaming Monitor 32″ QHD VA HDR 10, 2560×1440, 1ms, G-Sync Compatible e AMD FreeSync Premium 165Hz, HDMI 2.0, (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita AUX, Flicker Safe, Nero In offerta a 319,99 € – invece di 399,00 €

sconto 20% – fino a 30 giu 23

LG 27GR95QE UltraGear Gaming Monitor 27″ QHD OLED HDR True Black, 2560×1440, 0.03ms, G-Sync Compatible, AMD FreeSync Premium 240Hz, HDMI 2.1 VRR (HDCP 2.3), Display Port 1.4, Flicker Safe, Nero In offerta a 1099,99 € – invece di 1399,00 €

sconto 21% – fino a 30 giu 23

Sonos ROAM SL Speaker Wifi e Bluetooth – Altoparlante Compatto e Compatibile con AirPlay2 – Uso Interno ed Esterno – Fino a 10 Ore di Durata della Batteria – Nero In offerta a 129,00 € – invece di 179,00 €

sconto 28% – fino a 8 giu 23

Sonos ROAM SL Speaker Wifi e Bluetooth – Altoparlante Compatto e Compatibile con AirPlay2 – Uso Interno ed Esterno – Fino a 10 Ore di Durata della Batteria – Bianco In offerta a 129,00 € – invece di 179,00 €

sconto 28% – fino a 8 giu 23

Sonos Roam, speaker portatile con Wi-fi e Bluetooth, leggero, resistente, impermeabile, facile da gestire con l’app Sonos Airplay 2, controllo vocale, bianco In offerta a 149,00 € – invece di 199,00 €

sconto 25% – fino a 8 giu 23

Sonos Roam, speaker portatile con Wi-fi e Bluetooth, leggero, resistente, impermeabile, facile da gestire con l’app Sonos Airplay 2, controllo vocale, nero In offerta a 149,00 € – invece di 199,00 €

sconto 25% – fino a 8 giu 23

Sonos Ray Soundbar – Soundbar All-in-One Compatta ed Elegante con Audio Blockbuster per Film, Videogiochi e Streaming Musicale Wifi – Compatibile con Sonos App e Apple AirPlay – Nero In offerta a 239,00 € – invece di 299,00 €

sconto 20% – fino a 8 giu 23

Sonos Ray Soundbar – Soundbar All-in-One Compatta ed Elegante con Audio Blockbuster per Film, Videogiochi e Streaming Musicale Wifi – Compatibile con Sonos App e Apple AirPlay – Bianco In offerta a 239,00 € – invece di 299,00 €

sconto 20% – fino a 8 giu 23

Sonos Beam (Gen 2) La soundbar intelligente per TV, musica e molto altro, Nero In offerta a 439,00 € – invece di 549,00 €

sconto 20% – fino a 8 giu 23

Sonos Beam (Gen 2) La soundbar intelligente per TV, musica e molto altro, Bianco In offerta a 439,00 € – invece di 549,00 €

sconto 20% – fino a 8 giu 23

Sonos Arc Soundbar Premium Intelligente per Tv, Film, Musica, Videogiochi e Molto Altro, con Dolby Atmos, Compatibile con Airplay 2, Amazon Alexa e Google Assistant, Bianco In offerta a 799,00 € – invece di 999,00 €

sconto 20% – fino a 8 giu 23

Sonos Arc Soundbar Premium Intelligente per Tv, Film, Musica, Videogiochi e Molto Altro, con Dolby Atmos, Compatibile con Airplay 2, Amazon Alexa e Google Assistant, Nero In offerta a 799,00 € – invece di 999,00 €

sconto 20% – fino a 8 giu 23

Sonos Sub Subwoofer Wireless per Bassi Profondi, Bianco Lucido In offerta a 669,00 € – invece di 899,00 €

sconto 26% – fino a 8 giu 23

Sonos Sub Subwoofer Wireless per Bassi Profondi, Nero Lucido In offerta a 719,00 € – invece di 899,00 €

sconto 20% – fino a 8 giu 23

Realme Narzo 50A Prime 4+64Gb Smartphone Display Full Hd+ Da 6,6”, Tripla Fotocamera Con Ai Da 50 Mp, Blu In offerta a 119,99 € – invece di 169,99 €

sconto 29% – fino a 4 giu 23

realme C55 Smartphone 4G, 6+128 GB, fotocamera da 64 MP con AI, ricarica SUPERVOOC da 33 W, batteria massiva da 5.000 mAh, Bianco, Versione Italiana In offerta a 179,99 € – invece di 219,99 €

sconto 18% – fino a 4 giu 23

realme 10-8+128GB smartphone, Display Super AMOLED da 90 Hz, Fotocamera a colori AI da 50 MP, Chipset Helio G99, Batteria massiva da 5.000 mAh, Ricarica SUPERVOOC da 33 W, Nero, Versione Italiana In offerta a 219,99 € – invece di 279,99 €

sconto 21% – fino a 4 giu 23

realme 9 Pro 5G Smartphone, Batteria potente da 5.000 mAh, Processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, Ricarica rapida Dart da 33 W, Display Ultra Smooth da 120 Hz, Dual Sim, 8+128 GB,Midnight Black In offerta a 259,99 € – invece di 349,99 €

sconto 26% – fino a 4 giu 23

realme GT NEO 3 150W – 12+256GB 5G Smartphone, Ricarica SuperDart 150W, MTK Dimensity 8100 5 nm, Display SuperOLED 120Hz, Camera AI 50MP, Dual Sim, NFC,Asphalt Black In offerta a 499,99 € – invece di 699,99 €

sconto 29% – fino a 4 giu 23

realme Buds Air 3 Neo Cuffie, Dolby Atmos. Massima qualità del suono. Cancellazione del rumore con AI per le chiamate, Impermeabilità IPX5?Bluetooth 5.2, Galaxy White. In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino a 4 giu 23

realme Auricolari Bluetooth Buds Air 3S, Batteria Lunga Durata, Auricolari con Microfono Cuffie Bluetooth 5.3, Senza Fili impermeabilità IPX5 Sport, Bass Black, S, M, L In offerta a 44,99 € – invece di 49,99 €

sconto 10% – fino a 4 giu 23

W-KING 70W Cassa Bluetooth Portatile Grande, Speaker Bluetooth Stereo Potente, Bassi Profondi, IPX6 Impermeabile/Powerbank/42 Ore Riproduzione/Luci Colorate, Altoparlante Bluetooth per Microfono/TF In offerta a 115,59 € – invece di 179,99 €

sconto 36% – fino a 4 giu 23

W-KING Cassa Bluetooth Portatile Potente 50W, Casse Bluetooth HiFi Stereo/Bassi Ricchi/EQ, Altoparlante Bluetooth Impermeabile IPX6/ Power Bank/40H Riproduzione, Speaker Bluetooth NFC/Micro SD/AUX In offerta a 79,89 € – invece di 119,99 €

sconto 33% – fino a 4 giu 23

W-KING Cassa Bluetooth, 60W Casse Bluetooth Potente, 40 Ore di Riproduzione, Batteria ad alta capacità, impermeabile Speaker Bluetooth Portatile Microfono, Altoparlante Bluetooth, Carta di TF (D9-1) In offerta a 89,99 € – invece di 139,99 €

sconto 36% – fino a 4 giu 23

Supporto per tastiera regolabile con doppia tastiera Rockjam con cinghie di bloccaggio In offerta a 18,69 € – invece di 39,99 €

sconto 53% – fino a 30 giu 23

Banco tastiera imbottito regolabile Rockjam Premium o sgabello per pianoforte digitale In offerta a 36,30 € – invece di 49,99 €

sconto 27% – fino a 30 giu 23

Rockjam Singcube Karaoke Bluetooth Bluetooth A 5 Watt Con Due Microfoni, Effetti Vocali E Luci A Led, Nero, ?19.56 x 16 x 23.37 cm; 1.55 Kg In offerta a 38,24 € – invece di 44,99 €

sconto 15% – fino a 30 giu 23

Rockjam Karaoke Microfono cablato unidirezionale microfono dinamico unidirezionale con cavo di tre metri – nero In offerta a 8,92 € – invece di 10,49 €

sconto 15% – fino a 30 giu 23

TONOR Microfono Dinamico Professionale 4,8m Cavo per DVD/TV/KTV Audio/Risuonatore In offerta a 19,99 € – invece di 36,99 €

sconto 46% – fino a 4 giu 23

TONOR Microfono Senza Fili, UHF Sistema Wireless Microfonico Portatile in Metallo Cordless con Ricevitore Ricaricabile, Uscita 1/4″ per Amplificatore, Sistema PA, Macchina da Karaoke, 60m (TW-620) In offerta a 47,59 € – invece di 80,99 €

sconto 41% – fino a 4 giu 23

roborock Q7 MAX Robot Aspirapolvere 4200Pa Con Zone Vietate, Autocaricante Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, Alexa Collegare App (Aggiornamento S5 MAX) In offerta a 499,00 € – invece di 599,00 €

sconto 17% – fino a 4 giu 23

roborock S7 Pro Ultra Robot aspirapolvere 5100Pa con stazione di scarico Spolvero automatico/Riempimento/Pulizia mop, Aspirapolvere robot collegato da Alexa/APP, Mappatura 3D In offerta a 849,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 43% – fino a 4 giu 23

Polar H10, Sensore di Frequenza Cardiaca Toracico, Unisex, con Trasmissione ANT+ e Bluetooth, con Memoria Interna, Impermeabile, con Elastico Comodo e Stabile In offerta a 68,00 € – invece di 89,90 €

sconto 24% – fino a 4 giu 23

Polar H9 Sensore Di Frequenza Cardiaca, ANT+ / Bluetooth, Sensore di FC Impermeabile con Fascia Toracica Morbida per Palestra, Ciclismo, Corsa, Attività Sportive all’Aperto In offerta a 46,00 € – invece di 59,90 €

sconto 23% – fino a 4 giu 23

Polar Pacer – Running Watch con GPS – Processore ad Alta velocità – Leggero con Pulsanti Antiscivolo – Funzionalità di Allenamento e Recupero – Cardiofrequenzimetro – Controlli Musica, Nero In offerta a 163,00 € – invece di 229,90 €

sconto 29% – fino a 4 giu 23

Polar Pacer Pro – Running watch con GPS – Leggero con pulsanti antiscivolo – Programma di allenamento e recupero – Cardiofrequenzimetro – Display ad alto contrasto – Controlli musica, Grigio-Nero In offerta a 253,00 € – invece di 329,90 €

sconto 23% – fino a 4 giu 23

Polar Verity Sense, Sensore a Lettura Ottica della Frequenza Cardiaca Adatto per lo Sport, Trasmissione ANT+ e 2 Bluetooth, Impermeabile, Compatibile con Peloton, Zwift e altre App, grigio – nero In offerta a 74,00 € – invece di 99,90 €

sconto 26% – fino a 4 giu 23

Spider-Man Miles Morales – PlayStation 5 In offerta a 29,99 € – invece di 60,99 €

sconto 51% – fino a 12 giu 23

Gran Turismo 7 – Standard Edition – PlayStation 4 In offerta a 39,99 € – invece di 70,99 €

sconto 44% – fino a 12 giu 23

Ratchet & Clank: Rift Apart – PlayStation 5 In offerta a 39,99 € – invece di 80,99 €

sconto 51% – fino a 12 giu 23

Gran Turismo 7 – Standard Edition – PlayStation 5 In offerta a 49,99 € – invece di 80,99 €

sconto 38% – fino a 12 giu 23

Marvel’s Spider-Man Miles Morales – PlayStation 4 In offerta a 29,99 € – invece di 60,99 €

sconto 51% – fino a 12 giu 23

Uncharted Collection – Classics – Playstation 4 In offerta a 9,99 € – invece di 20,99 €

sconto 52% – fino a 12 giu 23

Horizon: Forbidden West – Standard Edition – PlayStation 4 In offerta a 39,99 € – invece di 70,99 €

sconto 44% – fino a 12 giu 23

Ghost of Tsushima Director?s Cut – PlayStation 5 In offerta a 39,99 € – invece di 80,99 €

sconto 51% – fino a 12 giu 23

Uncharted: Raccolta L’Eredità dei ladri – PlayStation 5 In offerta a 19,99 € – invece di 50,99 €

sconto 61% – fino a 12 giu 23

Sackboy: A Big Adventure – PS5 In offerta a 29,99 € – invece di 70,99 €

sconto 58% – fino a 12 giu 23

