Offerte Amazon del 3 Luglio fino al 42% su Apple, Xiaomi, Bontec, Sony, Sandisk, yeedi

Anche la lista di oggi comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

2021 Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (3ª generazione) In offerta a 739,00 € – invece di 899,00 €

sconto 18% – fino a data sconosciuta

Apple Magic Keyboard (per iPad Pro 11″ – 2ª generazione) – Italiano In offerta a 237,30 € – invece di 339,00 €

sconto 30% – fino a data sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 95,00 € – invece di 119,00 €

sconto 20% – fino a data sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi + Cellular, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 433,56 € – invece di 529,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 572,89 € – invece di 699,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 1999,00 € – invece di 2349,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (128GB) – Azzurro In offerta a 824,00 € – invece di 939,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 Pro (128GB) – Argento In offerta a 1061,80 € – invece di 1189,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 318,00 € – invece di 389,00 €

sconto 18% – fino a data sconosciuta

SanDisk 500GB Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità Di Lettura Fino 1.050 MBs E Di Scrittura Fino A 1.000 MBs, Nero In offerta a 92,90 € – invece di 159,99 €

sconto 42% – fino a data sconosciuta

Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L Friggitrice ad Aria Intelligente, Controllo Tramite App, Display OLED, Temperatura di Cottura tra 40°/200° C, Doppio Spazio di Cottura, Versione Italiana In offerta a 75,99 € – invece di 119,99 €

sconto 37% – fino a data sconosciuta

Mi Smart Standing Fan 2 In offerta a 75,66 € – invece di 89,95 €

sconto 16% – fino a data sconosciuta

Xiaomi Redmi 10 – Smartphone 64GB, 4GB RAM, Dual Sim, Sea Blue In offerta a 149,00 € – invece di 169,00 €

sconto 12% – fino a data sconosciuta

Sony DSC-WX500 Fotocamera Digitale Compatta Travel con Sensore CMOS Exmor R da 18.2 MP, Ottica Zeiss 24-720 mm, Zoom Ottico 30x, Video Full HD, Nero In offerta a 330,00 € – invece di 400,00 €

sconto 18% – fino a data sconosciuta

BTicino S3610G Adattatore Tris con 1 Presa Tedesca 2 Prese, 10A, Colore Antracite, 1500 W, 250 V, Nero In offerta a 4,59 – invece di 6,99

sconto 34% – fino a data sconosciuta

AKASO Brave 7 Le Action Cam 4K30FPS 20MP WiFi,Fotocamera Sportiva con Touch Screen IPX7 Resistente all’Acqua,Fotocamera Impermeabile con Doppio Schermo e Telecomando per Nuoto,Surf e Immersioni In offerta a 144,49 € – invece di 169,99 €

sconto 15% – fino a 3 lug 22

LUROON Porta Cellulare Moto, Universale Porta Cellulare da Bicicletta Impermeabile con Rotazione a 360°, Porta Cellulare Bici Toccare ID Viso ID Compatibile con Smartphone da 5,5 “a 6,8” (Nero, L) In offerta a 21,24 – invece di 24,29

sconto 13% – fino a data sconosciuta

Power Bank, INIU Ultra Compact 10000mAh 22.5W PD 3.0 QC4.0 LED Display 10000mAh Powerbank, Mini Batteria Esterna con 3 uscite da 5V/3A Powerbank per iPhone 13 AirPods iPad Samsung Xiaomi HUAWEI ECC. In offerta a 19,54 € – invece di 24,99 €

sconto 22% – fino a 3 lug 22

RAVIAD Cavo iPhone, [Certificato MFi] 1.2M Caricabatterie iPhone Carica Rapida Nylon Cavo Lightning per iPhone 13/12/11/Pro/Pro Max/X/XS/XS Max/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/5c/5s/5 In offerta a 5,94 € – invece di 10,99 €

sconto 46% – fino a 3 lug 22

Multi Cavo di Ricarica, 3 in 1 Multiplo Cavetto Micro USB Tipo C Nylon Intrecciato Cavo di Ricarica USB per Phone 11/XS/XR, Samsung Galaxy/Huawei/Honor/Xiaomi/Nexus 6P 5X/Google Pixel/LG- 1.5M In offerta a 5,94 € – invece di 10,99 €

sconto 46% – fino a 3 lug 22

RAVIAD Cavo iPhone, [Certificato MFi] 1.2M Caricabatterie iPhone Carica Rapida Nylon Cavo Lightning per iPhone 13/12/11/X/XS/XS Max/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/5c/5s/5 – Rosa In offerta a 5,94 € – invece di 10,99 €

sconto 46% – fino a 3 lug 22

Adattatore da USB-C a VGA, BENFEI da Thunderbolt 3 (USB tipo C) a VGA maschio a femmina, compatibile con Apple New MacBook [2019,2018,2017,2016] In offerta a 11,04 € – invece di 16,99 €

sconto 35% – fino a 3 lug 22

RAVIAD Cavo iPhone, [Certificato MFi] 1.8M Caricabatterie iPhone Carica Rapida Nylon Cavo Lightning per iPhone 13/12/11/X/XS/XS Max/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/5c/5s/5 – Rosa In offerta a 6,79 € – invece di 11,99 €

sconto 43% – fino a 3 lug 22

RAVIAD Cavo iPhone, [Certificato MFi] 2Pezzi/2M Caricabatterie iPhone Carica Rapida Nylon Cavo Lightning per iPhone 11/12/13 PRO Max/X/XS/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/5c/5s/5/SE 2020 In offerta a 6,49 € – invece di 12,99 €

sconto 50% – fino a 3 lug 22

BONTEC Supporto TV Parete per TV da Plasma Curvi LED LCD 23-60 inch, Inclinazione e Girevole Staffa per TV con Doppio Braccio Peso fino a 45kg, Max VESA 400x400mm In offerta a 33,99 € – invece di 50,99 €

sconto 33% – fino a 3 lug 22

BONTEC Supporto TV da Pavimento per Schermi Plasma/LCD/LED 23-55 Pollici con Ruote, Carrello Staffa Porta Mobile Supporto TV Fino a 25 kg, Max VESA 400 x 400 mm In offerta a 67,14 € – invece di 83,99 €

sconto 20% – fino a 3 lug 22

BONTEC Supporto da Tavolo per TV da 26-55 Pollici, Regolabile in Altezza e Girevole Piedistallo per TV Max VESA 400×400 mm, che Regge fino a 45 kg In offerta a 32,29 € – invece di 37,99 €

sconto 15% – fino a 3 lug 22

BONTEC Staffa TV per Televisori LCD LED Plasma Curvo da 26-55 Pollici, Ultrasottile Inclinabile Supporto TV da Parete fino a 55kg, Max VESA 400 x 400mm, Supporto TV Muro con Fascette per Cavi In offerta a 18,69 € – invece di 27,99 €

sconto 33% – fino a 3 lug 22

BONTEC Staffa TV per 37-80 Pollici LCD/LED/Plasma e Curvi Screens, Girevole ed Estendibile Supporto TV Parete con Doppio Braccio, Ultra Forte Resistente 65 kg, Max. VESA 600x400mm con Cavo HDMI e Livella a Bolla In offerta a 54,39 € – invece di 69,99 €

sconto 22% – fino a 3 lug 22

BONTEC Universale Supporto TV da pavimento per TV da 30-70 pollici LED OLED LCD, Porta TV da Terra Regolabile in Altezza con Ripiani in Vetro Temperato a 2 Livelli Max VESA 600x400mm, Fino a 40KG In offerta a 70,54 € – invece di 86,99 €

sconto 19% – fino a 3 lug 22

BONTEC Universale Supporto TV da pavimento per TV da 30-70 pollici LED OLED LCD, Porta TV da Terra Regolabile in Altezza con Ripiani in Vetro Temperato a 3 Livelli Max VESA 600x400mm, Fino a 40KG In offerta a 73,09 € – invece di 88,99 €

sconto 18% – fino a 3 lug 22

BONTEC Supporto Monitor Braccio con Vassoio per Laptop per Schermo LED LCD da 13 a 27 Pollici, Inclinazione Rotazione Supporto Ergonomico da Tavolo con Morsetto, Dimensioni VESA: 75×75-100×100 mm In offerta a 53,54 € – invece di 70,99 €

sconto 25% – fino a 3 lug 22

Beurer BF 950 Bilancia Diagnostica con Connettività Bluetooth e Portata 180 kg, Nero In offerta a 59,99 € – invece di 89,99 €

sconto 33% – fino a 11 lug 22

Reolink 5MP Telecamera Poe Esterno Dome con Rilevamento di Persone/Veicoli, Time-Lapse, Impermeabile IP66, Rilevamento Movimento, Visione Nottura IR 30m, Audio e Slot per Scheda Micro SD, RLC-520A In offerta a 56,09 € – invece di 72,99 €

sconto 23% – fino a 3 lug 22

Reolink 4K Telecamera Poe Esterno Dome con Rilevamento di Persone/Veicoli, Videosorveglianza con Time-Lapse, Impermeabile IP66, Visione Nottura IR 30m, Audio e Slot per Scheda Micro SD, RLC-820A In offerta a 84,99 € – invece di 99,99 €

sconto 15% – fino a 3 lug 22

Reolink 5MP Telecamera Videosorveglianza PoE Esterno Autofocus con 4X Zoom Ottico, Telecamera IP Esterno Impermeabile IP66 con Visione Nottura IR 30m, Audio e Slot per Scheda SD, RLC-511-5MP In offerta a 92,59 € – invece di 108,99 €

sconto 15% – fino a 3 lug 22

Reolink Sistema di Videosorveglianza PoE NVR 8 Canali, 4K/5MP/4MP Super HD con Hard Disk 2 TB, Videoregistratore di Sorveglianza Registrazione 24/7 Antifurto Casa, RLN8-410 In offerta a 224,99 € – invece di 264,99 €

sconto 15% – fino a 3 lug 22

Reolink Sistema di Videosorveglianza PoE NVR 16 Canali, 4K/5MP/4MP Super HD con Hard Disk 3 TB, Videoregistratore di Sorveglianza Registrazione 24/7 Antifurto Casa, RLN16-410 In offerta a 322,99 € – invece di 379,99 €

sconto 15% – fino a 3 lug 22

Reolink 4K Kit Videosorveglianza IP PoE, Intelligente Rilevamento di persone e veicoli, 8CH 2TB NVR e 4X 8MP Telecamera Esterno PoE Impermeabile, Visione Notturna, Registrazione 24/7, RLK8-820D4-A In offerta a 568,99 € – invece di 669,99 €

sconto 15% – fino a 3 lug 22

Reolink 4K Kit Videosorveglianza IP PoE, Intelligente Rilevamento di persone e veicoli, 16CH 3TB NVR e Otto 8MP Telecamera Esterno PoE Impermeabile, Visione Notturna, Registrazione 24/7, RLK16-820D8-A In offerta a 993,99 € – invece di 1169,99 €

sconto 15% – fino a 3 lug 22

yeedi vac max, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspira&Lava 2 in 1, Aspirazione Potenza 3000Pa, Batteria da 5200mAh, Mappatura avanzata, ideale per Pulizia Domestica, Peli Animali In offerta a 239,99 € – invece di 349,99 €

sconto 31% con Coupon Speciale = checkbox – fino a 20 luglio

yeedi vac hybrid Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspira&Lava 2 in 1, Aspirazione Potenza 2500Pa, Mappatura avanzata, ideale per Pulizia Domestica, Peli Animali, Capelli, Polvere In offerta a 209,99 € – invece di 299,99 €

sconto 30% con Coupon Speciale = checkbox – fino a 20 luglio

yeedi vac 2 pro, robot aspirapolvere e lavapavimenti con lavaggio oscillante, 3000Pa, rilevamento ostacoli 3D, Runtime 240 min, Aspira e Lava con mappatura intelligente per Peli di Animali In offerta a 349,99 € – invece di 449,99 €

sconto 22% con Coupon Speciale = checkbox – fino a 20 luglio

yeedi vac station robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Svuotamento Automatico, 3000Pa di aspirazione, mappatura intelligente, autonomia di 200 min, Controllo APP & Alexa (vac station) In offerta a 399,99 € – invece di 499,99 €

sconto 20% con Coupon Speciale = checkbox – fino a 20 luglio

