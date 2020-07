Offerte Amazon del 30 Luglio fino al 48% su Xiaomi, D-Link, iRobot, Linksys, Kenwood, Logitech

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo questa settimana:

Xiaomi Motion Activated Night Light 2 Luce di Notte per Bambini, Armadio, Corridoio, Cucina, Scale, Luminosità Regolabile Intelligente, Sensore del Corpo Umano con Base Magnetica In offerta a 9,99 € – invece di 14,99 €

fino al 30 luglio 2020

D-Link DCS-8325LH Telecamera Wi-Fi Smart, Full HD 1080p, visione notturna, registrazione video su cloud, rilevamento multi-zona di persone/confini, compatibile con Alexa e Google Assistant In offerta a 99,90 € – invece di 149,90 €

fino al 30 luglio 2020

DYNASONIC DY-65201 Cassa Bluetooth Altoparlante portatile | Modalità Karaoke per microfoni wireless e non | Bluetooth, Luci LED multicolor, USB/SD, Radio FM, e Microfono, colore Nero In offerta a 71,92 € – invece di 89,90 €

fino al 30 luglio 2020

DYNASONIC 025 Cassa Bluetooth Altoparlante Karaoke 10W | Cassa portatile Microfono inclusi, Lettore SD USB Mp3, Radio FM(2 Microfoni TWS) In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

fino al 30 luglio 2020

Proscenic 808C Umidificatore Ambiente Ultrasuoni 5.3L, Diffusore di Oli Essenziali APP & Alexa a Freddo/Caldo, Silenzioso a Display LED per Casa/Ufficio/Laboratorio/Occasione Pubblica Silenziosa In offerta a 71,20 € – invece di 129,00 €

fino al 30 luglio 2020

Electrolux PQ91-ANIMA, Pure Q9 Animal Aspirapolvere Filo e Senza Sacco con Luci LED, Alluminio, Grigio Metallizzato, 0.3 Litri, 75 decibeles In offerta a 199,99 € – invece di 272,99 €

fino al 30 luglio 2020

AUERVO Zanzariera Elettrica, 6W Lampada Antizanzare Elettrica Interno con Luce UV e Cassetto Raccogli, Elettrico Trappola Lampade Repellente Zanzare Anti Insetti per Casa Ufficio Patio Cucina In offerta a 19,01 € – invece di 27,99 €

fino al 30 luglio 2020

REYLEO Zaino Uomo Donna per Computer Portatile con Porta USB – Zaino in Nylon Ideale per Ufficio, Lavoro e Scuola Business Laptop Backpack(26L) In offerta a 20,78 € – invece di 29,99 €

fino al 30 luglio 2020

TOPERSUN Distributore di Sapone Automatico Dosatore Sapone Mano Automatico Touchless sensore a infrarossi Impermeabile IPX4 per Bagno Kithcen e Hotel Bianco 310ML – In offerta a 14,64 € – invece di 18,99 €

fino al 30 luglio 2020

Logitech Driving Force Leva di Cambio, 6 Marce di Velocità a H, Pomello del Cambio ?in Vera Pelle e Acciaio, Sistema Montaggio Integrato, Compatibile con Volanti da Corsa ?Driving Force G290 e G29 In offerta a 39,99 – invece di 61,99

fino al 2 agosto 2020

Logitech G Saitek Pro Flight Radio Panel, Controller Radio Simulazioni Professionali di ?Pannello Radio di Volo, 4 Display LED, Controlli Tempo Reale, Modulare, ?Intercambiabile, Connessione USB, PC In offerta a 97,99 – invece di 124,99

fino al 4 agosto 2020

Logitech G432 Cuffie Gaming Cablate, Audio Surround 7.1, Cuffie DTS: X 2.0, Driver Audio 50 mm, ?Jack Audio USB 3.5 mm, Microfono Flip-to-Mute, Leggere, PC/Mac/Xbox One/PS4/Nintendo ?Switch, Nero/Blu In offerta a 54,99 – invece di 81,99

fino al 2 agosto 2020

Invision Supporto TV per 26-60 Pollici Schermi Staffa TV a Parete Ultra Forte Inclinazione e Girevole a Braccio Singolo per LED HD 4K HDR UHD Smart – Max. VESA 400x400mm – Fino a 40 kg (HDTV-L) In offerta a 28,04 – invece di 32,99

fino al 2 agosto 2020

iPosible Powerbank, 24800mAh Batterie Portatile Display Digitale LCD Caricabatterie Portatile 2 USB Uscite Batteria Esterna Caricatore Portatile per Cellulare,Tablet -Nero In offerta a 15,97 – invece di 20,50

fino al 2 agosto 2020

iRobot Braava 390T Lavapavimenti 2 in 1: Pulizia a Secco e a Umido, Adatto per Pulire più stanze e Grandi spazi, fino a 92 mq, con Panni Usa e Getta e Lavabili, Silenzioso, Bianco In offerta a 219,99 – invece di 349

fino al 31 luglio 2020

iRobot Roomba 960 Robot Aspirapolvere, Sistema di Pulizia Dirt Detect, Spazzole Tangle-Free, per Pavimenti e Tappeti, Ottimo per i Peli degli Animali, Wi-Fi, 70 dB, autonomia: 75 min, Argento In offerta a 399,99 – invece di 819

fino al 31 luglio 2020

JBL Tune500BT Cuffie Wireless Sovraurali con funzione Multipoint e Ricarica veloce ? Cuffie On-Ear Bluetooth con connessione a Siri e Google ? Fino a 16h di autonomia, Nero In offerta a 31,9 – invece di 49,99

fino al 6 agosto 2020

JOBY GorillaPod 3K PRO Kit, Treppiede Professionale Flessibile in Alluminio con Testa a Sfera per Fotocamere CSC/Mirrorless Premium, Portata Max 3 kg, JB01566-BWW In offerta a 109,99 – invece di 162,61

fino al 31 luglio 2020

Joby JB01494 Supporto Telefono Universale/Treppiede, Black – In offerta a 34,99 – invece di 60,9

fino al 31 luglio 2020

JOBY TelePod PRO Kit Treppiede Professionale da Tavolo per Fotocamere, Fotografia Mobile,Videografia, Smartphone, iPhone In offerta a 37,5 – invece di 81,33

fino al 30 luglio 2020

Linksys LGS105-EU Gigabit Unmanaged Switch a 5 Port, Velocità fino a 1000 Mbps, Connessione Plug&Play, QoS, Conformità Standard EEE In offerta a 23,69 – invece di 25,00

fino al 8 agosto 2020

Linksys LGS124-EU Gigabit Unmanaged Switch a 24 Port, Velocità fino a 1000 Mbps, Connessione Plug&Play, QoS, Conformità Standard EEE In offerta a 60,1 – invece di 79,99

fino al 8 agosto 2020

Linksys Switch Gigabit, a 24 Porte Montabile su Rack per Aziende In offerta a 84,9 – invece di 100

fino al 8 agosto 2020

LinkinPerk 100M Cavo HDMI Fibra Ottica, Cavo HDMI 2.0 Supporta [email protected] HDR, 4: 4: 4 ,18Gbps, 3D, Arc, HEC,Xbox one, Xbox 360, PS3, PS4 Gaming, PC Apple, TV etc In offerta a 69,99 – invece di 119,99

fino al 2 agosto 2020

LinkinPerk 20M Cavo HDMI Fibra Ottica, Cavo HDMI 2.0 Supporta [email protected] HDR, 4: 4: 4 ,18Gbps, 3D, Arc, HEC,Xbox one, Xbox 360, PS3, PS4 Gaming, PC Apple, TV etc In offerta a 50,99 – invece di 59,99

fino al 2 agosto 2020

Lamicall Supporto Telefono, Collo Oca Supporto Regolabile : Universale Stand per Phone XS Max XR X 8 7 6 Plus 5 4, Nintendo Switch, Huawei, Samsung S10 S9 S7 S8, Scrivania, Altri Smartphone – Nero In offerta a 19,54 – invece di 22,99

fino al 2 agosto 2020

Lampada da Scrivania a LED TaoTronics, Lampada da Tavolo, Lampada per Ufficio Dimmerabile con Controllo Touch e 5 Modalità di Illuminazione – Nero In offerta a 18,65 – invece di 29,99

fino al 2 agosto 2020

Lampada da Scrivania a LED TaoTronics, Lampada da Tavolo, Lampada per Ufficio Dimmerabile con Controllo Touch e 5 Modalità di Illuminazione, Bianco In offerta a 15,29 – invece di 29,99

fino al 2 agosto 2020

Linkax Cavalletto per Bici,Regolabile Alta qualità Alluminio Lega Cavalletto laterale,Bicicletta Stand per Bicicletta Mountain Bike Bici da strada In offerta a 10,19 – invece di 11,99

fino al 2 agosto 2020

OMRON Healthcare M6 Comfort Misuratore Pressione Sanguigna da Braccio, Tecnologia IWC per una Misurazione Precisa in Qualsiasi Punto del Braccio, Memoria fino a 200 Misurazioni In offerta a 54,99 – invece di 149

fino al 31 luglio 2020

Proiettore, Vamvo Videoproiettore Portatile 1280*720p, Display da 200″ Full HD 1080p Supportato, Proiettore Cinematografico 4000 Lumens con 50,000 Ore, con HDMI/ VGA/ USB 2.0/ AV In offerta a 93,49 – invece di 109,99

fino al 2 agosto 2020

Philips Qualità Aria AC0820/10 Purificazione Automatica Intelligente, Rimuove Allergeni e Particelle Sottili, Dimensioni Compatte, Rileva la Qualità, Silenzioso, Bianco/Nero In offerta a 119,99 – invece di 179,99

– fino al 31 luglio 2020

STANLEY SXPW25DTSE Idropulitrice ad Alta Pressione, 2500 W In offerta a 198,5 – invece di 249,9

– fino al 2 agosto 2020

OMERIL Supporto Smartphone Bici, Supporto per Cellulare 360° Rotabile, Porta Cellulare Moto MTB Sostegno Telefono Bici per GPS Navigatore e Dispositivi Elettronici (3.5″- 6.5″), Manubrio ?17 – ?35 mm In offerta a 10,19 – invece di 10,99

– fino al 2 agosto 2020

Moulinex DJ905810 Nero, Argento grattugia elettrica In offerta a 112,11 – invece di 136,78

– fino al 3 agosto 2020

Montalatte Elettrico VAVA Schiumatore Acciaio Inox Caffè Latte Caldo Freddo Antiaderente Controllo Temperatura Strix Indicatore Livello,cappuccinatore(Nero) In offerta a 29,25 – invece di 41,00

– fino al 2 agosto 2020

Kenwood KFC-PS1795 Casse per auto 330 W In offerta a 49,94 – invece di 61,53

– fino al 30 luglio 2020

Kenwood JMP601SI PureJuice Estrattore di Succo a Freddo, Centrifuga Slow Juicer con Accessorio Sorbetto, 150 W, 1.3 Litri, Plastica, Argento In offerta a 129,99 – invece di 300

– fino al 31 luglio 2020

Kenwood Persona tostapane cucina, 1080 W, Acciaio Inossidabile, 4 Scomparti, Argento In offerta a 108,21 – invece di 130

– fino al 2 agosto 2020

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.