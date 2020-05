Offerte Amazon del 30 maggio fino al 61%: Airpods, Philips Hue, EzWiz, Carpisa

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Per le offerte valide per tutto il weekend con prodotti Apple, Samsung, Xiaomi, Sony, Lenovo vi rimandiamo a questa lista completa. Vi ricordiamo che sono in offerta anche tante fotocamere e accessori Olympus fino al 31 maggio.

Vi ricordiamo inoltre che potete abbonarvi gratuitamente per tre mesi ad Amazon Music e due mesi a Kindle Unlimited, guardare gratis per un mese tutti i film e le serie TV trasmesse su Amazon Prime Video.

Apple AirPods con custodia di ricarica (seconda generazione) In offerta a 130 – sconto 27 %

– fino al 31/05/20

CARPISA Tea Trolley Medio Rigido – Bagaglio di Prima Qualità con Ruote Multidirezionali – Misure 44x67x27cm – Composizione ABS/Policarbonato – Spazioso, Leggero, Estremamente Resistente In offerta a 45 – sconto 35 %

– fino al 30/05/20

CARPISA® Tea Trolley Grande Rigido – Bagaglio di Prima Qualità con Ruote Multidirezionali – Misure : 51x77x30cm – Composizione ABS/Policarbonato In offerta a 51 – sconto 35 %

– fino al 30/05/20

CARPISA Zaino donna con tasca anteriore maxi – BLENDA REMIX In offerta a 8 – sconto 60 %

– fino al 30/05/20

CARPISA® Zaino maxi tasca anteriore donna – REBECCA In offerta a 11 – sconto 45 %

– fino al 30/05/20

1 BY ONE Giradischi Vintage con Altoparlante Wireless, Registratore su File MP3 – In offerta a 96 – sconto 20 %

– fino al 30/05/20

Belkin BSV804VF2M Surge Stripe Protezione dalle Sovracorrenti fino a 900 Joules con 8 Prese, Cavo da 2 m e 2 Porte di Ricarica Condivisa, USB da 2.4 A, Bianco In offerta a 26 – sconto 35 %

– fino al 30/05/20

Philips BH305BK/00 Cuffie Bluetooth on Ear con Bluetooth, Bassi Voluminosi, Cancellazione Attiva del Rumore, Durata della Batteria 18 ore, Pieghevole, Nero In offerta a 55 – sconto

– fino al 31/05/20

Philips Lighting Hue White and LightStrip Plus Striscia LED Smart, Dimmerabile, 16 Milioni Colori, Kit Base 2 m + Estensione di 1 m, Bianco [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 80 – sconto 24 %

– fino al 31/05/20

Philips Hue White and Color Ambiance Starter Kit 2 Lampadine Smart con Bluetooth Attacco E27 e un Bridge Hue per Controllo del Sistema [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 93 – sconto 34 %

– fino al 31/05/20

Philips Hue White and Color Ambiance – Proiettore LED dimmerabile, per esterni + Philips Hue Sensore di Movimento da Esterno per Accensione e Spegnimento Luci, Nero In offerta a 175 – sconto

– fino al 31/05/20

EZVIZ ezTube 1080p Telecamera di Sorveglianza Esterna, Telecamera di Sicurezza Visione Notturna, Audio a 2 Vie, IP66 Antipolvere e Impermeabile, Stroboscopo e Sirena, Cloud, Compatibile con Alexa In offerta a 62 – sconto 38 %

– fino al 31/05/20

EZVIZ C1mini 1080p Telecamera di Sorveglianza, WiFi Telecamera di Sicurezza, Audio Bidirezionale, Baby Monitor, Visione Notturna, Cloud, Compatibile con Alexa In offerta a 34 – sconto 15 %

– fino al 31/05/20

iRobot Roomba 671 Robot aspirapolvere WiFi, Adatto a tappeti e Pavimenti, Tecnologia Dirt Detect, Sistema 3 Fasi, 58 dB, Pulizia programmabile, Grazie alla App, Compatibile con Alexa, Nero In offerta a 250 – sconto

– fino al 31/05/20

Laica BM2301 Misuratore di Pressione Sanguigna da Braccio Automatico, 120 Memorie Totali, Bianco/Argento In offerta a 27 – sconto 38 %

– fino al 31/05/20

Kenwood KMX750BK Impastatrice Planetaria, 1000 W, Acciaio, plastica, Nero In offerta a 250 – sconto

– fino al 30/05/20

Redmi Note 9S – 4GB 64GB Quad camera AI 48MP 6.67”FHD+ 5020mAh Tipo 18W ricarica rapida Grigio interstellare In offerta a 184 – sconto 7 %

– fino al 31/05/20

Xiaomi Bollitore Elettrico Smart, Mi Smart Kettle, 1,5 L, 1800 W con Connessione Bluetooth a Smartphone IOS e Android, Bianco In offerta a 45 – sconto 10 %

– fino al 31/05/20

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell'e-commerce in modo da rendere chiaro l'importo dell'IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta.