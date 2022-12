Offerte Amazon del 31 Gennaio fino al 46% su Apple, Govee, Soundcore, Bluetti, Jabra, W-King

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

E non dimenticate queste ancora valide.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 348,00 € – invece di 439,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Argento In offerta a 2.019,99 € – invece di 2349,00 €

sconto 14% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 12 mini (256GB) – bianco In offerta a 699,00 € – invece di 889,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple PC Portatile MacBook Air 2020: Chip Apple M1, Display Retina 13″, 8GB RAM, 256GB SSD, Tastiera retroilluminata, Videocamera FaceTime HD, Touch ID – Argento In offerta a 969,00 € – invece di 1229,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2022 PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 512GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Argento In offerta a 1708,99 € – invece di 1879,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Alimentatore USB-C da 140W In offerta a 72,90 € – invece di 105,00 €

sconto 31% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 12 mini (256GB) – nero In offerta a 699,00 € – invece di 889,00 €

sconto 21% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Cavo da USB‑C a Lightning (1 m) In offerta a 19,00 € – invece di 25,00 €

sconto 24% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 14 (512 GB) – Azzurro In offerta a 1329,00 € – invece di 1419,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Pro 11″ (Wi-Fi, 256GB) – Argento (4ª generazione) In offerta a 1079,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple 2020 iMac Display Retina 5K (27″, 8GB RAM, 512GB Archiviazione SSD) In offerta a 2119,00 € – invece di 2649,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Apple MagSafe Battery Pack (per iPhone 12 – iPhone 14) In offerta a 99,99 € – invece di 119,00 €

sconto 16% – fino a scadenza sconosciuta

Apple iPhone 13 (256 GB) – verde In offerta a 984,87 € – invece di 1059,00 €

sconto 7% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 64GB) – galassia (6ª generazione) In offerta a 559,00 € – invece di 659,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch Ultra (GPS + Cellular, Cassa 49mm) Smartwatch con robusta cassa in titanio e Alpine Loop verde – Small. Fitness tracker, GPS di precisione, tasto Azione, batteria a lunghissima durata In offerta a 949,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 705,00 € – invece di 789,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Lettore per fotocamere da Lightning a scheda SD In offerta a 28,99 € – invece di 39,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Magic Keyboard con Touch ID (per Mac con chip Apple) – Italiano – Argento In offerta a 139,99 € – invece di 159,00 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

<span style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” data-mce-type=”bookmark” class=”mce_SELRES_start”></span> <span style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;” data-mce-type=”bookmark” class=”mce_SELRES_start”></span> Apple Alimentatore USB‑C da 96W In offerta a 71,99 € – invece di 85,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Soundcore Cuffie wireless con cancellazione rumore multimodalità Anker Life A2 NC, ANC Bluetooth a 6 microfoni, chiamate extra nitide, 35h di riproduzione, deep bass, ricarica veloce, trasparenza In offerta a 65,99 € – invece di 79,99 €

sconto 18% – fino a 1 gen 23

Soundcore Cuffie Bluetooth Life P2, auricolari bluetooth con 4 microfoni, 40 ore di riproduzione, IPX7, riduzione dei rumori cVc 8.0, driver in grafene, cuffie wireless per lavoro e viaggio In offerta a 34,99 € – invece di 49,99 €

sconto 30% – fino a 1 gen 23

BLUETTI Centrale Elettrica Portatile AC200P, 2000Wh LiFePO4 Batteria Backup w/ 2 2000W AC Uscite (4800W Picco), Generatore Solare per Campeggio, Domestico, Emergenza (Solare Pannello Non Incluso) In offerta a 1699,00 € – invece di 1999,00 €

sconto 15% – fino a 31 dic 22

Ariete 4618 Airy Fryer XXL, Friggitrice ad Aria, 5,5 Litri, Frigge Senza Olio 2,5 kg di Patatine, 1800 Watt, Nero In offerta a 99,99 € – invece di 120,00 €

sconto 17% – fino a 31 dic 22

Jabra Elite 7 Pro Auricolari Bluetooth In Ear, Auricolari Wireless con Cancellazione Attiva del Rumore Regolabile, Design Compatto, Jabra Multisensor Voice e Alexa Integrati, Beige Oro In offerta a 129,98 € – invece di 199,99 €

sconto 35% – fino a 31 dic 22

KitchenBoss Sous Vide Roner-Bassa-Temperatura: Roner Cucina a Bassa Temperatura 1100W,IPX7 Impermeabile,con 5PCS Sacchetti Sottovuoto,Cottura Bassa Temperatura In offerta a 110,49 € – invece di 129,99 €

sconto 15% – fino a 14 gen 23

Govee Lampade da Terra LED, Lampada da Terra Moderna RGBIC Funziona con Alexa, APP, 16 Milioni di Colori Musica Sincronizzazione Lampada da Terra a Luce Calda per Soggiorno, Camera da Letto In offerta a 79,99 € – invece di 109,99 €

sconto 27% – fino a 1 gen 23

Govee Bluetooth Light Bar, Luci LED RGBICWW con 12 Modalità di Scena e Modalità Musicali, Barra Luminosa a Colori Smart per Intrattenimento, PC, TV, Decorazione della Stanza(Non Supporta WiFi o Alexa) In offerta a 44,79 € – invece di 63,99 €

sconto 30% – fino a 31 dic 22

Striscia LED Auto con APP, Govee Luci LED Interne per Auto con 48 LEDs 9 Colori Multicolore Impermeabile, Musica sotto il cruscotto Kit di illuminazione, Controllo APP, DC 12V In offerta a 17,59 € – invece di 21,99 €

sconto 20% – fino a 1 gen 23

Govee Striscia LED 10 Metri, Bluetooth RGB LED Striscia Dimmerabile Colorati Controllo App In offerta a 10,79 € – invece di 17,99 €

sconto 40% – fino a 31 dic 22

Govee LED Striscia, 5m RGB con 44 Tasti Telecomando IR, 20 Colori 6 Modalità, Luci Colorate per Decorazioni, Cucina, Bar, Festa, 12V, 1.5A In offerta a 15,19 € – invece di 19,99 €

sconto 24% – fino a 1 gen 23

Govee LED Striscia, 10m RGB con 44 Tasti Telecomando IR, 20 Colori 6 Modalità, Luci Colorate per Decorazioni, Cucina, Bar, Festa, 12V, 1.5A In offerta a 22,39 € – invece di 28,99 €

sconto 23% – fino a 1 gen 23

Govee TV LED Striscia, RGBIC Luci Smart Retroilluminazione WiFi 3,8m con Fotocamera, Strisce LED RGBIC per TV e PC 55-65 Pollici, Controllo con Alexa, Google Assistant e App DreamView T1 In offerta a 55,99 € – invece di 79,99 €

sconto 30% – fino a 31 dic 22

Govee Glide RGBIC Smart Wall Light, Decorazioni per la Casa con Sincronizzazione Musicale per Giochi e Streaming, Oltre 40 Scene Dinamiche, Alexa e Google Assistant, 6 Pezzi e 1 Angolo In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

sconto 30% – fino a 31 dic 22

Govee Striscia LED, Smart WiFi RGB Compatibile con Alexa e Google Assistant, App Controllato Musica, Multicolore per Casa, Bar, Festa, 12V 10m In offerta a 27,99 € – invece di 39,99 €

sconto 30% – fino a 31 dic 22

Govee Striscia LED RGB 10M, Cambiamento di Colore Kit Completo con 44 Tasti Telecomando IR & Alimentatore Led Strip Illuminazione per Giardino, Bar, Festa In offerta a 16,89 € – invece di 25,99 €

sconto 35% – fino a 31 dic 22

Govee Retroilluminazione Monitor RGBIC, DreamView G1 Pro Luce PC Gaming, Barre Luminose e Neon Striscia LED con Telecamera, 4 Modalità di Gioco per PC Windows (24-29”), per RPG, FPS, Corse o Film In offerta a 125,99 € – invece di 179,99 €

sconto 30% – fino a 31 dic 22

Govee Striscia LED RGBIC 5 Metri, Strisce Bluetooth Dimmerabile, Luci LED Colorati Controllo App, 64 Scene Sincronizza Musica per DIY Casa Soggiorno Cucina Feste Gaming Decorazione In offerta a 18,19 € – invece di 25,99 €

sconto 30% – fino a 31 dic 22

Govee Striscia LED RGBIC 10 Metri, Smart LED Strisce Bluetooth Dimmerabile, Luci LED Colorati Controllo App, 64 Scene Sincronizza Musica per DIY Casa Soggiorno Cucina Feste Gaming Decorazione 2*5M In offerta a 27,19 € – invece di 39,99 €

sconto 32% – fino a 31 dic 22

Govee RGBIC Neon Strisica LED con Controllo App, Sincronizzazione di Musica, Striscia Luminosa Colorosa Fai-da-Te, Funziona con Alexa e Google Assistant, 3m Neon Striscia Led per Cucina, Giochi In offerta a 62,99 € – invece di 89,99 €

sconto 30% – fino a 31 dic 22

Govee Glide Hexa Pannelli Luminosi, RGBIC Smart Esagono Luci da Parete, Wi-Fi Luci della Casa con Sincronizzazione Musicale, Funziona con Alexa & Google Assistant per Soggiorno, Sala Giochi, 7 Pezzi In offerta a 112,49 € – invece di 149,99 €

sconto 25% – fino a 31 dic 22

Soffione Doccia Risparmio Idrico, YEAUPE Soffione Doccia con filtro, soffione doccia a pioggia con 6 tipi di getto: soffione doccia ad alta pressione (soffione senza tubo), 7.5L/min In offerta a 14,99 € – invece di 22,99 €

sconto 35% – fino a 14 gen 23

YEAUPE Soffione Doccia Risparmio Idrico con filtro, soffione doccia a pioggia con 6 tipi di getto, soffione doccia alta pressione (soffione senza tubo), 9L/Min In offerta a 19,96 € – invece di 23,99 €

sconto 17% – fino a 14 gen 23

W-KING Cassa Bluetooth Potente, 50W Cassa Bluetooth da Bassi Ricchi/HD Stereo, IPX6 Altoparlante Bluetooth 40 Ore di Riproduzione, Cassa Bluetooth Portatile con 10400mAh Power Bank/NFC/Sheda TF/AUX In offerta a 71,99 € – invece di 119,99 €

sconto 40% – fino a 1 gen 23

W-KING Cassa Bluetooth potente, 60W Speaker Bluetooth Portatile, impermeabile casse altoparlante, bassi potenti, 40 Ore di riproduzione, Funzione PowerBank, con NFC, microfono, carta di TF (D9-1) In offerta a 84,99 € – invece di 129,99 €

sconto 35% – fino a 31 dic 22

W-KING Cassa Bluetooth, 60W Casse Bluetooth Potente, 40 Ore di Riproduzione, Batteria ad alta capacità, impermeabile Speaker Bluetooth Portatile Microfono, Altoparlante Bluetooth, Carta di TF (D9-1) In offerta a 84,99 € – invece di 139,99 €

sconto 39% – fino a 1 gen 23

W-KING Cassa Bluetooth, 70W Cassa Bluetooth Potente con LED, Bassi Profondi e Audio Stereo, 42H di Riproduzione/ IPX6 Impermeabile/Power Bank, Altoparlante Bluetooth con Porta per Microfono/Micro SD In offerta a 118,99 € – invece di 179,99 €

sconto 34% – fino a 1 gen 23

W-KING 100W Cassa Bluetooth Potente V5.3, IPX6 Cassa Bluetooth Portatile Grande per Feste Impermeabile Con Bassi Profondi/110dB Suono Enorme/DSP/Luci/Slot per Microfono e Chitarra/Adattatore Incluso In offerta a 231,99 € – invece di 399,99 €

sconto 42% – fino a 1 gen 23

TomTom GO 520 Navigatore Satellitare per Auto – 5 Pollici, Chiamata in Vivavoce, Siri & Google Now, Aggiornamenti da Wi-Fi, Mappe del Mondo, Messaggi dello Smartphone, Schermo Capacitivo In offerta a 129,95 € – invece di 189,00 €

sconto 31% – fino a 9 gen 23

TomTom GO Professional 520 Navigatore Satellitare per Camion, Autobus, Furgone, Navigazione Professionale per Veicoli di Grandi Dimensioni, Connessione tramite Smartphone, Nero, 5″ In offerta a 229,95 € – invece di 249,00 €

sconto 8% – fino a 9 gen 23

TomTom Navigatore Satellitare per Auto Start 52 Lite, con Mappe Europa, Supporto Reversibile Integrato [Amazon Exclusive], 5 Pollici In offerta a 79,95 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino a 8 gen 23

MAXTOOLS JS500 2200 A 22 Ah, Avviatore di Emergenza per Auto e Furgoni, Motori 12V Diesel e Benzina, Jump Starter, con Torcia LED, Porta USB e Cavi di Avviamento In offerta a 132,29 € – invece di 155,69 €

sconto 15% – fino a 13 gen 23

MAXTOOLS JSL400 Avviamento d?Emergenza Professionale 2400 A per Veicoli Diesel e a Benzina di Grandi Dimensioni, Potente e Sicuro a 12 V, Batteria al Litio Esterna con USB In offerta a 112,09 € – invece di 128,69 €

sconto 13% – fino a 13 gen 23

MAXTOOLS JSL240 1500A 12V, Avviatore d?Emergenza Portatile con Batteria al Litio per Auto Diesel e Benzina, Power Bank, Porta USB, Torcia a LED, Custodia e Cavi di Avviamento, 350 g In offerta a 50,29 € – invece di 60,59 €

sconto 17% – fino a 13 gen 23

MAXTOOLS CJS300, Cavalletti di Sostegno a Spina, per Riparazione Auto, con Testa in Gomma Regolabile, Capacità 3000kg (3 Tonnellate, 3T), Crick per auto, Cavalletti auto In offerta a 58,49 € – invece di 67,19 €

sconto 13% – fino a 13 gen 23

Shark Anti Hair Wrap Aspirapolvere, [NZ801EU], con filo con Powered Lift-Away In offerta a 199,99 € – invece di 349,99 €

sconto 43% – fino a 24 gen 23

