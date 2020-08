Offerte Amazon del 4 Agosto fino al 53% su Apple, Anker, Bosch, Sandisk, Ugreen, Crucial

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo inoltre questa settimana:

Anker PowerPort Atom III Slim USB-C Caricatore 65 W 4 porte PIQ 3.0 & GaN con ingresso USB-C da 45 W, per MacBook, laptop USB C, iPad Pro, iPhone, Galaxy, Pi In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 9 agosto 2020

Apple Watch Series 4 (GPS + Cellulare) Cassa 44 mm in Acciaio Inossidabile Nero Siderale e Cinturino Sport Nero In offerta a 445,40 € – invece di 759,00 €

sconto 41% – fino al 9 agosto 2020

Crucial BX500 2 TB CT2000BX500SSD1 fino a 540 MB/s, SSD Interno, 3D NAND, SATA, 2.5 Pollici In offerta a 164,49 € – invece di 241,99 €

sconto 32% – fino al 9 agosto 2020

Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi, 256GB) – Argento In offerta a 945,93 € – invece di 1009,00 €

sconto 6% – fino al 9 agosto 2020

Sennheiser PXC 550-II Wireless Cuffia Ripiegabile con Cancellazione del Rumore, Bluetooth 5.0, Smart Pause e Alexa – Nero, con Alexa integrata In offerta a 239,00 € – invece di 349,99 €

sconto 32% – fino al 9 agosto 2020

Apple MacBook Air (13″, Processore Intel Core i3 dual‑core di decimo generazione a 1,1GHz, 8GB RAM, 256GB) – Argento In offerta a 1029,99 € – invece di 1229,00 €

sconto 16% – fino al 9 agosto 2020

DX Racer5 sedia da gioco sedia da scrivania sedia da ufficio gaming chair nero/grigio 78 x 52 x 124-134 cm In offerta a 247,66 € – invece di 288,00 €

sconto 14% – fino al 5 agosto 2020

Logitech G Saitek Pro Flight Radio Panel, Controller Radio Simulazioni Professionali di ?Pannello Radio di Volo, 4 Display LED, Controlli Tempo Reale, Modulare, ?Intercambiabile, Connessione USB, PC In offerta a 97,99 € – invece di 124,99 €

sconto 22% – fino al 4 agosto 2020

HP – PC X500 Mouse Ottico, nero – In offerta a 9,99 € – invece di 9,99 €

sconto 0% – fino al 5 agosto 2020

Ultimate Ears Power Up Dock di Ricarica per Altoparlanti Boom 3 Bluetooth Wireless/Wi-Fi, ?Megaboom 3, Casse Portatili Blast/Megablast, Design Elegante, Riproduzione ?Musica Durante la Carica, Bianco In offerta a 34,49 € – invece di 40,99 €

sconto 16% – fino al 4 agosto 2020

Soundcore Strike 1 Cuffie per videogiochi Anker, cuffie per PS4, Xbox, PC, suono stereo, miglioramento del suono per giochi FPS, microfono con isolamento del rumore e cuscinetti in gel refrigerante In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 4 agosto 2020

Caricabatteria Wireless con Lampada da Comodino, Lecone Lampada da Tavolo, Luce in Legno Solido e Paralume in Tessuto per Camera, Soggiorno, Caffetteria, Ufficio, Stanza dei Neonati In offerta a 32,74 € – invece di 46,99 €

sconto 30% – fino al 4 agosto 2020

Sony ICD-BX140 Registratore Digitale Mono, Altoparlante Integrato, Jack Cuffie e Microfono, Memoria 4 GB, Batteria fino a 45 Ore, Nero/Argento In offerta a 35,89 € – invece di 50,00 €

sconto 28% – fino al 5 agosto 2020

UGREEN Cavo Sdoppiatore Microfono Cuffie Adattatore Splitter Jack 3,5mm Cavo Audio Microfono e Cuffie Maschio a Femmina Y Jack per PC, PS4, Xbox One, Smartphone, Tablet, MP3, Auricolare, ecc In offerta a 7,64 € – invece di 8,99 €

sconto 15% – fino al 9 agosto 2020

UGREEN Caricatore USB Quick Charge 3.0 Caricabatterie USB FCP Carica Rapida 18W 5V 3A Compatible with Samsung S20 A8 Huawei P40 Mate 30 Honor 10 Xiaomi Mi 10, iPhone, Tablet, AirPods, Cuffie Wireless In offerta a 10,19 € – invece di 11,99 €

sconto 15% – fino al 9 agosto 2020

UGREEN Caricatore USB da Muro 2 Porte 17W 3.4A Caricabatterie USB Presa USB Compatible with iPhone XS XR X 8 7 6 Samsung M20 A50 S10 A8 A7 Huawei P30 P20 Lite Mate 20 Lite, Xiami Redmi Note 7(Nero) In offerta a 11,04 € – invece di 12,99 €

sconto 15% – fino al 9 agosto 2020

UGREEN Cavo Micro HDMI Maschio a HDMI Femmina 4K 3D Supporta ARC Ethernet Compatibile Raspberry Pi 4,Tablet, Fotocamera con Micro HDMI, GoPro HERO 7 6 5 Black, Canon, Asus Transformer T100 ecc In offerta a 7,64 € – invece di 8,99 €

sconto 15% – fino al 9 agosto 2020

UGREEN Scheda Audio USB Esterna Adattatore Audio USB 3.5mm per Cuffie Microfono Stereo Jack Casse, Compatibile con Windows, Mac OS X, Linux, PS4 – Plug And Play (Nero) In offerta a 8,99 € – invece di 10,99 €

sconto 18% – fino al 9 agosto 2020

UGREEN Caricatore USB da Muro 2 Porte 17W 3.4A Caricabatterie USB Presa USB Compatible with iPhone XS XR X 8 7 6 Samsung M20 A50 S10 A8 A7 Huawei P30 P20 Lite Mate 20 Lite, Xiami Redmi Note 7(Bianco) – In offerta a 10,19 € – invece di 11,99 €

sconto 15% – fino al 9 agosto 2020

UGREEN Adattatore USB C HDMI [email protected], Thunderbolt 3 Type C HDMI, USB Tipo C HDMI Compatibile con MacBook PRO MacBook Air 2019 iPad PRO 2020, Samsung S20 S10 S9 Note 10, Huawei P40, Surface PRO 7 In offerta a 14,44 € – invece di 18,99 €

sconto 24% – fino al 9 agosto 2020

UGREEN Cavo Adattatore 3,5mm a 2RCA Maschio Audio Stereo per Connessione tra Smartphone, MP3 Player, Tablet ad Altoparlante, Amplificatore, Dvd, Home Theater ECC, 1 Metro – Nero In offerta a 8,15 € – invece di 9,59 €

sconto 15% – fino al 9 agosto 2020

UGREEN Cavo USB C 90 Gradi 2 Pezzi 1m 2m, Cavo Tipo C 3A Ricarica Rapida QC 3.0, Cavi USB Type-C in Nylon Compatibile con Samsung S20 S10 A80, Huawei P40 P30 P20 Lite, Xiaomi Redmi Note7 Mi A2 In offerta a 8,49 € – invece di 9,99 €

sconto 15% – fino al 9 agosto 2020

UGREEN Supporto PC Portatile Ventilato Supporto Notebook Pieghevole e Regolabile in Metallo Leggero e Minimalismo Compatible with MacBook PRO 11″-16″, dell XPS 15, Lenovo Thinkpad, ASUS ZenBook In offerta a 11,89 € – invece di 13,99 €

sconto 15% – fino al 9 agosto 2020

SanDisk Extreme PLUS Scheda di Memoria SDXC da 128 GB fino a 150 MB/sec, Classe 10, U3, V30 In offerta a 44,29 € – invece di 52,99 €

sconto 16% – fino al 16 agosto 2020

SanDisk Ultra Luxe Unità Flash da 512 GB, USB 3.1, Fino a 150 MB/sec, Grigio In offerta a 90,19 € – invece di 147,99 €

sconto 39% – fino al 16 agosto 2020

SanDisk Ultra Dual Drive Go, Unità USB Flash Type-C, 256 GB, Nero In offerta a 47,29 € – invece di 80,99 €

sconto 42% – fino al 16 agosto 2020

SanDisk Ultra 128 GB SDHC Scheda di Memoria, Velocità Fino a 100 MB/sec, Classe 10, Confezione singola In offerta a 24,99 € – invece di 36,99 €

sconto 32% – fino al 16 agosto 2020

SanDisk Ultra Scheda di Memoria MicroSDXC da 128 GB + Adattatore SD, con A1 App Performance, Velocità fino a 100 MB/sec, Classe 10, U1, per Fotocamere In offerta a 22,69 € – invece di 24,06 €

sconto 6% – fino al 16 agosto 2020

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 256 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170 MB/sec, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a 77,99 € – invece di 113,99 €

sconto 32% – fino al 16 agosto 2020

SanDisk iXpand Go 128 GB Unità Flash USB con Adattatore USB-A/USB-C In offerta a 52,99 € – invece di 75,99 €

sconto 30% – fino al 16 agosto 2020

SanDisk Cruzer Blade Chiavetta USB 2.0 3, Pack da 32 GB, Imballaggio Standard, Rosso, Blu, Nero In offerta a 25,29 € – invece di 34,99 €

sconto 28% – fino al 16 agosto 2020

SanDisk Ultra Scheda di Memoria MicroSDXC e Adattatore, con A1 App Performance, Velocità Fino a 100 MB/Sec, Classe 10, U1, Single Pack, 512 GB, Rosso/Grigio In offerta a 85,49 € – invece di 164,99 €

sconto 48% – fino al 16 agosto 2020

Telecomando sostitutivo per TV PANASONIC di One For All ? Funziona con TUTTI i televisori Panasonic ? Il telecomando sostitutivo ideale – nero -URC1914 In offerta a 13,98 € – invece di 21,99 €

sconto 36% – fino al 4 agosto 2020

Bosch Professional 1600A016BR Livella a Bolla, Eggibile da Tutti i Lati, Corpo in Alluminio, Robuste Calotte Terminali, Blister, 120 cm In offerta a 64,42 € – invece di 84,95 €

sconto 24% – fino al 5 agosto 2020

Bosch Professional Distanziometro laser GLM 120 C (fotocamera, trasferimento dati Bluetooth, misurazione: 0,08 ? 120 m; con cinturino di trasporto, cavo micro-USB, caricabatteria, custodia protettiva) In offerta a 205,60 € – invece di 349,69 €

sconto 41% – fino al 5 agosto 2020

Bosch Professional 1600Z0002X Li-Ion Batteria, 12 V, 2.0 Ah, O-B, 175 g In offerta a 30,49 € – invece di 54,45 €

sconto 44% – fino al 5 agosto 2020

Bosch Professional 1600A016BR Livella a Bolla, Eggibile da Tutti i Lati, Corpo in Alluminio, Robuste Calotte Terminali, Blister, 120 cm In offerta a 64,42 € – invece di 84,95 €

sconto 24% – fino al 5 agosto 2020

Bosch Professional BT 150 Treppiede da Perito, 55-157 cm, 1.5 kg In offerta a 41,46 € – invece di 59,29 €

sconto 30% – fino al 5 agosto 2020

Bosch Professional Goniometro e Inclinometro GAM 270 MFL (puntatore laser, calcolo degli angoli obliqui, campo di misura: 0 – 270º, lunghezza: 60 cm) In offerta a 214,20 € – invece di 325,49 €

sconto 34% – fino al 5 agosto 2020

Bosch Professional Livella Laser GLL 3-80 (laser rosso, raggio d?azione: fino a 30 m, 4 Pile AA, Valigetta) In offerta a 341,69 € – invece di 452,54 €

sconto 24% – fino al 5 agosto 2020

Bosch Professional 12V System Livella Laser GLL 3-80 CG (1 batteria 12V + Caricabatteria, laser verde, con app, raggio d?azione: fino a 30 m, Supporto universale BM 1, L-BOXX) In offerta a 630,57 € – invece di 845,79 €

sconto 25% – fino al 5 agosto 2020

Bosch Professioanal Inclinometro digitale GIM 60 L (precisione laser, campo di misura: 0-360º, lunghezza: 60 cm) In offerta a 171,70 € – invece di 252,89 €

sconto 32% – fino al 5 agosto 2020

Verbatim Datalife 6x BD-R 25GB 25pezzo(i) In offerta a 24,42 € – invece di 26,25 €

sconto 7% – fino al 4 agosto 2020

ghd Flight asciugacapelli da viaggio: piccolo, leggero, compatto ma potente, l’ideale da portare sempre con te In offerta a 49,99 € – invece di 65,00 €

sconto 23% – fino al 4 agosto 2020

Lampa 70003 Adesivi Telepass con Sistema Attacca/Stacca In offerta a 6,65 € – invece di 25,19 €

sconto 74% – fino al 5 agosto 2020

