Offerte Amazon del 4 Aprile fino al 58%: Elgato, Xiaomi, JBL, Netgear, Vimar, Invicta

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Elgato Wave:3 Microfono USB a Condensatore e Soluzione di Mixaggio Digitale, Tecnologia Anti-Clipping, Disattivazione Audio Capacitiva, Streaming e Podcasting In offerta a 140,99 € – invece di 169,99 €

sconto 16% – fino al 6 apr 2021

LEDVANCE Box di Disinfezione UV-C, Piena Potenza UV-C per Combattere Virus e Batteri, Unità Mobile per la Disinfezione di Oggetti di Uso Quotidiano, 21.9 cm x 12.6 cm x 6.3 cm In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 13% – fino al 4 apr 21

aiino italian ideas MagPower Cavo USB-C a USB-C (Certificato Apple MFI), 2M Cavo magnetico di ricarica, Compatibile con MacBook 12″, MacBook Pro 13″ e 15″ e Macbook Air 2020, Nero In offerta a 15,50 € – invece di 29,99 €

sconto 48% – fino al 11 apr 2021

Lenovo C27-35 Monitor, Display 27″ Full HD VA, Bordi Ultrasottili, FreeSync, 4ms, 75Hz, Cavo HDMI, Input HDMI + VGA, Black In offerta a 139,00 € – invece di 159,00 €

sconto 13% – fino al 4 apr 2021

Reolink Kit Telecamera Sorveglianza 8CH 5MP con NVR 2TB Disco Rigido e 4 Telecamera IP di Sorveglianza Esterna 5MP PoE Visione Notturna per Residenze RLK8-520D4-5MP In offerta a 383,99 € – invece di 479,99 €

sconto 20% – fino al 4 apr 2021

NETGEAR Access Point WiFi 6 WAX204, Velocità WiFi Dual Band AX1800, 4 porte Ethernet 1G, protezione WPA3, creazioni di 3 reti wireless separate In offerta a 103,99 € – invece di 129,99 €

sconto 20% – fino al 4 apr 2021

Logitech R700 Puntatore Laser Per Presentazioni Wireless, 2.4 GHz con Ricevitore USB Nano, ?Pointer Laser Rosso, Campo Operativo da 30 Metri, Display LCD per Rilevare Tempo, 6 Pulsanti, per ?PC, Nero In offerta a 55,00 € – invece di 87,69 €

sconto 37% – fino al 11 apr 2021

JBL LIVE 220BT, Cuffie In-Ear Wireless Bluetooth, Con Alexa integrata e Assistente Google, Fino a 10h di Autonomia, Colore Bianco In offerta a 37,70 € – invece di 79,99 €

sconto 53% – fino al 11 apr 2021

Jabra Elite 45H Cuffie On-Ear Wireless Sovraurali Solide, Pieghevoli e con Autonomia della Batteria Pari a 50 Ore, 2 Microfoni per le Chiamate, Oro Beige, Regolabile In offerta a 80,00 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino al 11 apr 2021

HUAWEI 12000 40W Supercharge Batteria Portatile Blu Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (LiNMC) 11760 mAh In offerta a 38,00 € – invece di 49,95 €

sconto 24% – fino al 11 apr 2021

HAMA Sdoppiatore HDMI con cavo, HDMI M/2 HDMI F, connettori dorati, nero In offerta a 12,00 € – invece di 17,49 €

sconto 31% – fino al 11 apr 2021

Bang e Olufsen Beoplay E8 3a Generazione, Auricolari in-ear Veramente Wireless, Nero In offerta a 293,30 € – invece di 349,99 €

sconto 16% – fino al 11 apr 2021

Belkin Sterilizzatore a Raggi UV per Telefono con Caricabatteria Wireless (Elimina Fino al 99% dei Batteri), Sterilizza Telefoni, Chiavi, Carte di Credito, Anelli e Altro (Alimentatore Non Incluso) In offerta a 38,70 € – invece di 59,99 €

sconto 35% – fino al 11 apr 2021

AUKEY 4K Dash Cam 3840 x 2160p Wifi Telecamera per Auto con Obiettivo Grandangolare di 170° Super Condensatore, WDR Visione Notturna Dashcam con Registrazione in Loop, G-Sensor In offerta a 93,49 € – invece di 109,99 €

sconto 15% – fino al 4 apr 2021

AUKEY Knight Mouse da Gioco, Mouse Gaming RGB con 10000 DPI, 8 Pulsanti Programmabili, Effetti di Illuminazione RGB, Macro, Mouse da Gioco Filo con Pulsante di Fuoco per PC e Mac In offerta a 19,99 € – invece di 49,99 €

sconto 60% – fino al 4 apr 2021

Hub USB C NATOL 11 in 1 Docking station con porta Ethernet da 1 Gbps Adattatore USB C con 2 USB 3.0 4K HDMI Alimentazione 100 W lettore di schede SD / TF per MacBook Pro/Air e Altri Computer USB C In offerta a 42,49 € – invece di 59,99 €

sconto 29% – fino al 4 apr 2021

Tecnoware Power Systems Reg – Stabilizzatore Elettronico Office Monofase – Stabilizzazione ± 8% – Ingresso Cavo con Spina SCHUKO, 2 Uscite (1 SCHUKO/ITALIA e 1 IEC) – Potenza 3000 VA In offerta a 100,50 € – invece di 167,90 €

sconto 40% – fino al 11 apr 2021

Tecnoware UPS ERA PLUS 1600 Gruppo di Continuità, 6 Uscite IEC, Autonomia fino a 10 min con 2 PC, Potenza 1600 VA In offerta a 90,70 € – invece di 303,78 €

sconto 70% – fino al 11 apr 2021

Xiaomi Redmi Note 9 PRO -Smartphone 6.67″ FHD+ DotDisplay (6GB RAM, 64GB ROM, Quad Camera , Alexa Hands-Free, 5020mah Batteria, NFC) 2020 [Versione Italiana], Verde (Tropical Green) In offerta a 219,00 € – invece di 269,90 €

sconto 19% – fino al 16 apr 2021

Xiaomi Redmi Note 9 PRO -Smartphone 6.67″ FHD+ DotDisplay (6GB RAM, 64GB ROM, Quad Camera , 5020mah Batteria, NFC) 2020 [Versione Italiana] – Colore Interstellar Grey In offerta a 219,00 € – invece di 269,90 €

sconto 19% – fino al 16 apr 2021

Xiaomi Redmi Note 9T 5G Smartphone, 4GB+64GB, 6,53? FHD+ DotDisplay 90 Hz, MediaTek Dimensity 800U, 48MP Triple Camera, 5000mAh, NFC, Nightfall Black In offerta a 219,90 € – invece di 269,90 €

sconto 19% – fino al 16 apr 2021

Xiaomi Redmi Note 9T 5G Smartphone, 4GB+64GB, 6,53? FHD+ DotDisplay 90 Hz, MediaTek Dimensity 800U, 48MP Triple Camera, 5000mAh, NFC, Daybreak Purple In offerta a 219,90 € – invece di 269,90 €

sconto 19% – fino al 16 apr 2021

Vimar 14592 Plana Deviatore connesso VIEW Wireless con uscita a relè, per lampade, trasformatori e controllo remoto con doppia tecnologia Bluetooth 5.0 e Zigbee 3.0 In offerta a 29,80 € – invece di 43,30 €

sconto 31% – fino al 11 apr 2021

Vimar 16492 Idea Deviatore connesso VIEW Wireless con uscita a relè, per lampade, trasformatori e controllo remoto con doppia tecnologia Bluetooth 5.0 e Zigbee 3.0 In offerta a 28,30 € – invece di 44,80 €

sconto 37% – fino al 11 apr 2021

Vimar 14593 Plana Attuatore connesso IoT VIEW Wireless con uscita a relè NO 16 A, controllo locale e remoto, doppia tecnologia su standard Bluetooth 5.0 e Zigbee 3.0 In offerta a 25,60 € – invece di 47,20 €

sconto 46% – fino al 11 apr 2021

Trolley Invicta , Benin Eco-Material, Blu, 2 in 1 con Spallacci per uso Zaino In offerta a 66,20 € – invece di 84,90 €

sconto 22% – fino al 11 apr 2021

Zaino Active Invicta , Benin Eco-Material, Nero, Sport, Scuola e Tempo Libero In offerta a 37,60 € – invece di 69,00 €

sconto 46% – fino al 11 apr 2021

Zaino Duffy Invicta , Stripes, Grigio, Doppio Scomparto, Scuola & Tempo Libero In offerta a 32,00 € – invece di 65,90 €

sconto 51% – fino al 11 apr 2021

Zaino Reversibile Invicta , Twist Eco-Material, Nero, 2 in 1 in Fantasia e Tinta Unita, Scuola & Tempo Libero In offerta a 43,60 € – invece di 69,90 €

sconto 38% – fino al 11 apr 2021

