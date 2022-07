Offerte Amazon del 4 Luglio fino al 53% su Apple, Manfrotto, Samsung, Meross, Anker

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono pure vldie queste offerte:

2021 Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (3ª generazione) In offerta a 749,00 € – invece di 899,00 €

sconto 17% – fino a data sconosciuta

Apple Magic Keyboard (per iPad Pro 11″ – 2ª generazione) – Italiano In offerta a 237,30 € – invece di 339,00 €

sconto 30% – fino a data sconosciuta

Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 89,90 € – invece di 119,00 €

sconto 24% – fino a data sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi + Cellular, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 433,56 € – invece di 529,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 580,98 € – invece di 699,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 1999,00 € – invece di 2349,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 307,00 € – invece di 389,00 €

sconto 21% – fino a data sconosciuta

Samsung Memorie T7 MU-PC500H SSD Esterno Portatile da 500 GB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Blu In offerta a 101,21 € – invece di 146,99 €

sconto 31% – fino a Scadenza sconosciuta

SanDisk 500GB Extreme SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità Di Lettura Fino 1.050 MBs E Di Scrittura Fino A 1.000 MBs, Nero In offerta a 92,90 € – invece di 159,99 €

sconto 42% – fino a data sconosciuta

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 64GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 318,00 € – invece di 389,00 €

sconto 18% – fino a data sconosciuta

Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5L Friggitrice ad Aria Intelligente, Controllo Tramite App, Display OLED, Temperatura di Cottura tra 40°/200° C, Doppio Spazio di Cottura, Versione Italiana In offerta a 75,99 € – invece di 119,99 €

sconto 37% – fino a data sconosciuta

Mi Smart Standing Fan 2 In offerta a 75,66 € – invece di 89,95 €

sconto 16% – fino a data sconosciuta

Xiaomi Redmi 10 – Smartphone 64GB, 4GB RAM, Dual Sim, Sea Blue In offerta a 149,00 € – invece di 169,00 €

sconto 12% – fino a data sconosciuta

Sony DSC-WX500 Fotocamera Digitale Compatta Travel con Sensore CMOS Exmor R da 18.2 MP, Ottica Zeiss 24-720 mm, Zoom Ottico 30x, Video Full HD, Nero In offerta a 330,00 € – invece di 400,00 €

sconto 18% – fino a data sconosciuta

BTicino S3610G Adattatore Tris con 1 Presa Tedesca 2 Prese, 10A, Colore Antracite, 1500 W, 250 V, Nero In offerta a 4,59 – invece di 6,99

sconto 34% – fino a data sconosciuta

AKASO Brave 7 Le Action Cam 4K30FPS 20MP WiFi,Fotocamera Sportiva con Touch Screen IPX7 Resistente all’Acqua,Fotocamera Impermeabile con Doppio Schermo e Telecomando per Nuoto,Surf e Immersioni In offerta a 144,49 € – invece di 169,99 €

sconto 15% – fino a 3 lug 22

LUROON Porta Cellulare Moto, Universale Porta Cellulare da Bicicletta Impermeabile con Rotazione a 360°, Porta Cellulare Bici Toccare ID Viso ID Compatibile con Smartphone da 5,5 “a 6,8” (Nero, L) In offerta a 21,24 – invece di 24,29

sconto 13% – fino a data sconosciuta

SkullCandy Jib Auricolari Wireless, Porpora In offerta a 19,10 € – invece di 39,99 €

sconto 52% – fino a 17 lug 22

Samsung Smart Monitor M5 (S32AM503), Flat 32″, 1920×1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon Video, Netflix), Airplay, Office 365, Wireless Dex, Casse Integrate, WiFi, HDMI, Bianco In offerta a 249,90 € – invece di 379,00 €

sconto 34% – fino a 31 lug 22

Samsung Monitor CH89 (C34H892), Curvo (1800R), 34″, 3440×1440 (Ultra WQHD), 21:9, VA, 100 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, USB, USB Type C, Display Port, Ingresso Audio, HAS, PIP e PBP In offerta a 659,90 € – invece di 799,00 €

sconto 17% – fino a 31 lug 22

Razer Huntsman Elite Tastiera con Tasto Opto-Meccanico, US/Switch Lineare, Nero In offerta a 165,00 € – invece di 209,99 €

sconto 21% – fino a 11 lug 22

RAVIAD Cavo USB C [2Pezzi, 2m] Cavo USB Tipo C Nylon Intrecciato Cavo USB Type-C Ricarica Rapida Caricatore per Samsung S21/S20/S10/S9/S8/A12/A52/A51/A71, Huawei P40/P30/P20, Mi 11 10, OnePlus, Sony In offerta a 6,79 € – invece di 13,99 €

sconto 51% – fino a 10 lug 22

RAVIAD Cavo USB C, [2Pezzi, 1m] Nylon Intrecciato Cavo USB Tipo C di Ricarica Rapida e Trasmissione per Samsung Galaxy S20/S10/ S9/ S8 Plus, Huawei P40/P30/ P20/ Mate20, Sony Xperia XZ (Argento) In offerta a 5,94 € – invece di 10,99 €

sconto 46% – fino a 10 lug 22

Striscia Led Intelligente Meross 10M, Compatibile con HomeKit, Alexa, Google, RGB Luce Nastro Luminoso WiFi, Multicolore per Festa, Bar, Scrivania Gaming In offerta a 40,58 € – invece di 55,99 €

sconto 28% – fino a 17 lug 22

Presa Intelligente Compatibile con HomeKit, Presa WLAN meross, Spina Smart, Compatibile con Alexa, Google Assistant e SmartThings, Nessun Hub Richiesto,16 A, 2,4 GHz, 2 Pezzi In offerta a 32,29 € – invece di 37,99 €

sconto 15% – fino a 17 lug 22

Meross Presa WiFi Esterna, Multipresa Smart Intelligente Outdoor Spina Plug 2 Prese Uscita, Compatibile con Apple HomeKit Siri, Alexa, Google Home, Funzione Timer, Controllo Remoto, 2,4GHz In offerta a 29,68 € – invece di 36,99 €

sconto 20% – fino a 17 lug 22

Wifi Apriporta Garage Door Opener Apricancello Smart Intelligente, Compatibile con Smart HomeKit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant, APP Controllo Remoto, Nessun Hub Richiesto In offerta a 37,80 € – invece di 49,99 €

sconto 24% – fino a 17 lug 22

meross Smart Lampada da Comodino LED Intelligente, abat jour da comodino Portatile Compatibile con HomeKit, Alexa, Google e SmartThings, Luce Notturna LED Dimmerabile, per Camera da Letto, Soggiorno In offerta a 33,80 € – invece di 52,99 €

sconto 36% – fino a 18 lug 22

Tronsmart Cassa Bluetooth Impermeabile 40W, Altoparlante Bluetooth Senza Fili Portatile Speaker Waterproof IPX7,Effetti Tri-Bass, NFC, Tempo di Riproduzione di 15 Ore, per Smartphone, Computer In offerta a 67,99 € – invece di 89,99 €

sconto 24% – fino a 10 lug 22

Tronsmart Mega Pro Cassa Altoparlante Bluetooth 60W Wireless Waterproof Speaker Bluetooth con Deep Stereo, IPX5 Impermeabile, 10400mAh Batteria Power Bank, NFC e Pannello Touch LED In offerta a 93,49 € – invece di 115,99 €

sconto 19% – fino a 10 lug 22

Manfrotto 502 Testa Video in Alluminio con Base Piatta, Controbilanciamento Fisso, Attacco Easy-Link, per Foto/Videocamere Compatte fino a 7kg, MVH502AH In offerta a 163,00 € – invece di 239,88 €

sconto 32% – fino a 17 lug 22

Manfrotto Befree Live Twist, Treppiede da Viaggio in Alluminio con Chiusura Twist, Treppiede per Fotocamere Reflex, CSC, Compatte, Treppiede Video, per Creazione Contenuti, Videomaking, Vlogging In offerta a 166,40 € – invece di 256,99 €

sconto 35% – fino a 17 lug 22

Manfrotto Befree 3-Way Live, Testa a 3 Vie per Treppiede, Testa Fluida in Alluminio per Fotocamera e Videocamera Fino a 6 kg, Compatta, Accessori Fotografia per Creazione Contenuti, Foto e Video In offerta a 104,20 € – invece di 136,99 €

sconto 24% – fino a 17 lug 22

Manfrotto 1314B Kit per Portafondali in Alluminio, Nero In offerta a 254,50 € – invece di 342,99 €

sconto 26% – fino a 17 lug 22

Philips 2000i Series Purificatore D’aria – Controllo tramite App, rimuove germi, polvere e allergeni in ambienti fino a 79m², 5 Velocità, Modalità Sleep (AC2889/10) In offerta a 249,99 € – invece di 429,99 €

sconto 42% – fino a 10 lug 22

Philips Umidificatore d’Aria Serie 3000, Colore Nero ( HU3918/10) In offerta a 109,99 € – invece di 159,99 €

sconto 31% – fino a 10 lug 22

Philips AC0830/10 Purificatore Serie 800, rimuove Il 99,5% di Particelle, Misura 49 m2, Feedback di Colore della qualità dell’Aria In offerta a 104,99 € – invece di 209,99 €

sconto 50% – fino a 10 lug 22

Roborock Q7 Max + Robot Aspirapolvere con Set Stazione di Svuotamento Automatico, Raccolta automatica della polvere, 4200 Pa, Navigazione LIDAR, Controllo Vocale APP, Modello 2022 (Nero) In offerta a 619,99 € – invece di 769,99 €

sconto 19% – fino a 10 lug 22

Roborock Q7 Max + Robot Aspirapolvere con Set Stazione di Svuotamento Automatico, Raccolta automatica della polvere, 4200 Pa, Navigazione LIDAR, Controllo Vocale APP, Modello 2022 (Bianco) In offerta a 619,99 € – invece di 769,99 €

sconto 19% – fino a 10 lug 22

SkullCap® Casco per Bambini Progettato dai Bambini Casco da Bicicletta, Pirati, S (48-52 cm) In offerta a 21,16 € – invece di 34,90 €

sconto 39% – fino a 10 lug 22

Mares 414134, Orologio per Immersioni Unisex ? Adulto, Nero/Giallo Chiaro, Taglia Unica In offerta a 249,90 € – invece di 299,00 €

sconto 16% – fino a 15 lug 22

Seiko Orologio Automatico SYMC21 In offerta a 112,40 € – invece di 240,00 €

sconto 53% – fino a 17 lug 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).