Offerte Amazon del 5 Luglio fino al 64% Xiaomi, Anker, Nebula, Tronsmart, TP-Link, Severin, OWC, Trascend

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

”

Apple iPhone 12 (128GB) – Azzurro

In offerta a 799,00 € – invece di 989,00 €

sconto 19% – fino al 11 luglio

Apple Alimentatore MagSafe

In offerta a 33,68 € – invece di 45,00 €

sconto 25% – fino al 11 luglio

2021 Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (3ª generazione)

In offerta a 850,75 € – invece di 899,00 €

sconto 5% – fino al 11 luglio

Xiaomi Mi Smart TV P1 50 Pollici, UHD, senza Cornice, Triplo Tuner, Android 10.0, Dolby Vision, MEMC, Video e Netflix, Assistente Google, Bluetooth, 3 HDMI, 2 USB, Nero

449,90 € – invece di 599,90 €

sconto 25% – fino al 18 lug 21

Xiaomi Mi Smart TV P1 55 Pollici, UHD, senza Cornice, Triplo Tuner, Android 10.0, Dolby Vision, MEMC, Video e Netflix, Assistente Google, Bluetooth, 3 HDMI, 2 USB, Nero

529,90 € – invece di 649,90 €

sconto 18% – fino al 18 lug 21

Transcend TS256GJDL130 JetDrive Lite 130 Carta di Espansione da 256 GB per MacBook Air 13” Fine 2010 – 2017

In offerta a 50,10 € – invece di 63,07 €

sconto 21% – fino al 18 lug 21

Sony Wi-1000Xm2 – Cuffie Wireless In-Ear con Hd Noise Cancelling, Hi-Res Audio, Dsee Hx, Alexa Built-In, Compatibile con Google Assistant E Siri, Batteria Fino a 10 Ore, Bluetooth, Nfc, Nero

In offerta a 227,10 € – invece di 330,00 €

sconto 31% – fino al 18 lug 21

OWC Drive Dock USB-C Dual Drive Bay Solution, USB 3.1 Gen 2, per Mac e PC, (OWCTCDRVDCK)

In offerta a 96,20 € – invece di 159,00 €

sconto 39% – fino al 18 lug 21

Anker Nebula Capsule Max, mini proiettore portatile Wi-Fi, 200 lumen ANSI, HD da 720p nativo, altoparlante da 8 W, proiettore film, immagine da 100 pollici, 4 ore di video, intrattenimento domestico

In offerta a 399,99 € – invece di 499,99 €

sconto 20% – fino al 11 lug 21

Nebula di Anker, proiettore portatile Mars II Pro da 500 lumen ANSI, nero, immagine a 720p, videoproiettore, proiettore TV con immagine da 30 a 150 pollici, proiettore film, intrattenimento domestico

In offerta a 499,99 € – invece di 599,99 €

sconto 17% – fino al 11 lug 21

Lamicall Cuscino Supporto per Tablet – Supporto Tablet per Cuscino per Divano Letto, 2020 iPad Pro 9.7, 10.5, 12.9, iPad Air mini 2 3 4, Switch, Samsung Tab, iPhone, Libri, altro Tablet – Blu

In offerta a 23,99 € – invece di 29,99 €

sconto 20% – fino al 11 lug 21

Speaker Bluetooth Portatile Anker SoundCore 2 con suono stereo 12W, Bluetooth 5, BassUp, impermeabile IPX7, 24h di autonomia, associazione stereo WiFi, cassa bluetooth da casa, esterno, viaggi;

In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 11 lug 21

Anker Power Port, 5 Porte USB, Caricatore da 60 W, 1 Porta con Power Delivery per Apple MacBook, Nexus 5 X/6P e 4 Porte PowerIQ per iPhone, iPad, Samsung e Altri dispositivi.

In offerta a 28,89 € – invece di 33,99 €

sconto 15% – fino al 11 lug 21

Hub USB 3.0 Anker a 4 porte con cavo da 61 cm per Macbook, iMac, computer, chiavette USB e altro

In offerta a 12,53 € – invece di 17,99 €

sconto 30% – fino al 11 lug 21

Cuffie ibride Soundcore Anker Life Q30 canc. attiva rumore mod. multiple, suono alta ris, 40 ore di ripr, chiamate chiare, ric. rapida, auricolari morbidi, cuffie Bluetooth, viaggi, ufficio e casa

In offerta a 59,99 € – invece di 79,99 €

sconto 25% – fino al 11 lug 21

Tryone Supporto Tablet Poggiatesta Auto, estensibile supporto per tablet per sedile d’auto per iPad/Samsung Galaxy Tab/Amazon Kindle Fire HD/Nintendo Switch/Altri ecc di 4,7-10,5 pollici (Nero)

In offerta a 17,99 € – invece di 29,99 €

sconto 40% – fino al 11 lug 21

TP-Link RE330 Mesh Wi-Fi Ripetitore Wifi Wireless, Dual-Band 1200 Mbps , Nuovo Prodotto con Tecnologia TP-Link Onemesh, con cavo Ethernet

In offerta a 29,99 € – invece di 44,90 €

sconto 33% – fino al 31 lug 21

TP-Link Deco M4 Wifi Mesh, Dual Band AC1200, 2 Porte Ethernet Gigabit, Modalità router e access point, Parental Control, 2 Pezzi con Copertura Fino a 260m2

In offerta a 81,11 € – invece di 109,99 €

sconto 26% – fino al 31 lug 21

TP-Link Prese Intelligente WiFi Smart Plug, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto tramite APP Tapo, 10A, 2300W (Tapo P100, 4 Pezzi)

In offerta a 33,99 € – invece di 39,99 €

sconto 15% – fino al 31 lug 21

Singer Aspirapolvere Senza Fili, Scopa Elettrica Senza Sacco Portatile, Motore Brushless 18000Pa Ricaricabile a Batteria Autonomia 35 Minuti, per Casa, Pavimenti, Parquet, Tappeto, Peli Animali, Auto

In offerta a 99,99 – invece di 199,00 €

sconto 50% – fino al

RONCATO Nexus trolley rigido cabina 4 ruote tsa Nero

In offerta a 71,20 € – invece di 199,00 €

sconto 64% – fino al 17 lug 21

Tronsmart T6 MAX Cassa Bluetooth 60W,IPX5 Impermeabile,Riproduzione 20h,Triplo Effetto Basso,Altoparlante Suono Stereo a 360, NFC & Microfono,Vivavoce

In offerta a 84,99 € – invece di 129,99 €

sconto 35% – fino al 11 lug 21

Tronsmart T6 Plus Cassa Bluetooth 40W, Altoparlante Waterproof IPX6 con Powerbank, Suono Stereo, 15 Ore di Riproduzione, Effetti Tri-Bass, Speaker con Bluetooth 5.0

In offerta a 58,64 € – invece di 72,66 €

sconto 19% – fino al 11 lug 21

YAMAY Smartwatch Uomo Donna con Saturimetro Pressione Sanguigna Cardiofrequenzimetro Orologio Fitness Contapassi Fitness Tracker Conta Calorie IP68 per Huawei Xiaomi Samsung Android iOS Smartphone

In offerta a 33,99 € – invece di 43,99 €

sconto 23% – fino al 11 lug 21

Severin HM 3820 Sbattitore, Ganci Impastatori e Fruste in Acciaio Inox, Funzione Turbo, 300 W, Plastica, 5 velocità, Bianco

In offerta a 20,90 € – invece di 27,99 €

sconto 25% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 19 lug 21

Outsunny Sdraio Pieghevole 5 Reclinazioni e Tasca Laterale, Brandina Prendisole in Acciaio e Oxford 58x193x35.5cm Blu

In offerta a 47,96 € – invece di 66,95 €

sconto 28% – fino al 11 lug 21

homcom Rastrelliera Portabiciclette per 5 Bici, Acciaio Zincato Antiruggine, Fissaggio Parete/Pavimento 140.5 x 30 x 21.5cm

In offerta a 42,36 € – invece di 48,95 €

sconto 13% – fino al 11 lug 21

TECCPO Trapano Avvitatore Batteria, Avvitatore a Batteria 2 Velocità, 18V Batteria al Litio 2.0Ah, Ricarica Rapida in 1 Ora, Con 28 Pezzi Accessori, 21+1 Coppia Regolabil

In offerta a 49,48 € – invece di 89,99 €

sconto 45% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 04 luglio

