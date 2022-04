Offerte Amazon del 9 Aprile fino al 42% su Apple, Samsung, Dremel, Vimar, Wacom, Logitech

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 8-core e GPU 14‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale

In offerta a 1990,00 € – invece di 2349,00 €

sconto 15,28% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple MacBook Pro (14″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 1TB SSD) – Argento

In offerta a 2393,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 16,01% – fino a scadenza sconosciuta

LG OLED65A16LA Smart TV 4K 65″, TV OLED Serie A1 2021, Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore

In offerta a 999,00 € – invece di 1389,00 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

CAT S42 H+ Edition – Smartphone robusto per esterni con particelle d’argento contro batteri e germi, 5.5″ HD+ Display, 32 GB di memoria, 3GB RAM, DUAL-SIM, resistente agli urti e all’acqua – Nero

In offerta a 219,90 € – invece di 269,90 €

sconto 19% – fino a 23 apr 22

Logitech G840 Tappetino Mouse Gaming XL in Tessuto – 3 mm di Spessore, Base Stabile in Gomma, Superficie Orientata alle Prestazioni, Edizione Ufficiale League of Legends

In offerta a 43,50 € – invece di 51,99 €

sconto 16% – fino a 17 apr 22

Logitech MK235 Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows, Layout ?Francese AZERTY – Grigio

In offerta a 30,10 € – invece di 35,99 €

sconto 16% – fino a 17 apr 22

Logitech G403 Mouse Gaming, Sensore HERO 25K, LIGHTSYNC RGB, Leggero 87 g + 10 g Opzionale, 25.600 DPI, Impugnature Laterali in Gomma, PC/Mac – Nero

In offerta a 47,99 € – invece di 71,99 €

sconto 33% – fino a 16 apr 22

Samsung Monitor CF39 (?C24F396), Curvo (1800R) , 24″, 1920×1080 (Full HD), VA, 60 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, D-Sub, Ingresso Audio, Eye Saver Mode, Nero

In offerta a 149,90 € – invece di 169,00 €

sconto 11% – fino a 1 mag 22

Samsung Monitor SJ55W (S34J552), Flat, 34″, 3440×1440 (Ultra WQHD), 21:9, VA, 75 Hz, 4 ms, FreeSync, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PIP e PBP, Flicker Free, Dark Blue Gray

In offerta a 329,00 € – invece di 459,00 €

sconto 28% – fino a 1 mag 22

Samsung Business Monitor T45F (F27T452), Flat, 27″, 1920×1080 (Full HD), IPS, 75 Hz, 5 ms, FreeSync, 2 HDMI, 2 USB, Display Port, Ingresso Audio, HAS, Pivot, Eye Saver Mode, Flicker Free

In offerta a 189,90 € – invece di 239,00 €

sconto 21% – fino a 1 mag 22

Samsung Monitor HRM UR59C (U32R592), Curvo (1500R), 32″, 3840×2160 (UHD 4K), VA, 60 Hz, 4 ms, HDMI, Display Port, Ingresso Audio, PBP, Eye Saver Mode, Flicker Free, Game Mode, Dark Blue Gray

In offerta a 329,90 € – invece di 399,00 €

sconto 17% – fino a 1 mag 22

Wacom Intuos Small Tavoletta Grafica – Tavoletta Portatile per Dipingere, Disegnare ed Editare Foto con penna sensibile alla pressione nero – Adatta per l?Home Office e l?E-Learning

In offerta a 49,90 € – invece di 79,90 €

sconto 38% – fino a 13 apr 22

Wacom Intuos S Tavoletta Grafica Bluetooth Pistacchio con Penna per Dipingere, Disegnare ed Editare Foto con 2 Software Creativi Inclusi da Scaricare – Adatta per l’Home Office e l’E-Learning

In offerta a 79,90 € – invece di 99,90 €

sconto 20% – fino a 13 apr 22

Wacom Intuos Small Tavoletta Grafica Bluetooth – Tavoletta Portatile per Dipingere, Disegnare ed Editare Foto con penna sensibile alla pressione nero – Adatta per l?Home Office e l?E-Learning

In offerta a 79,90 € – invece di 99,90 €

sconto 20% – fino a 13 apr 22

Wacom Intuos M Tavoletta Grafica Bluetooth Pistacchio con Penna per Dipingere, Disegnare ed Editare Foto con 3 Software Creativi Inclusi da Scaricare – Adatta per l’Home Office e l’E-Learning

In offerta a 139,90 € – invece di 199,90 €

sconto 30% – fino a 13 apr 22

Wacom Intuos Medium Tavoletta Grafica Bluetooth – Tavoletta Portatile per Dipingere, Disegnare ed Editare Foto con penna sensibile alla pressione nero – Adatta per l?Home Office e l?E-Learning

In offerta a 139,90 € – invece di 199,90 €

sconto 30% – fino a 13 apr 22

Wacom Intuos Pro S Tavoletta Grafica, Inclusa Penna Wacom Pro Pen 2 con Punte di Ricambio, Windows e Apple – Adatta per l’Home Office e l’E-Learning

In offerta a 179,90 € – invece di 229,90 €

sconto 22% – fino a 13 apr 22

Wacom Intuos Pro Medium PTH-660 Tavoletta Grafica con penna sensibile alla pressione, Tasti di comando personalizzabili, Kit wireless incluso, Compatibile con Windows e Mac, Nero

In offerta a 279,90 € – invece di 379,90 €

sconto 26% – fino a 13 apr 22

Wacom One Creative Tavoletta Display con Software Inclusi, Display 13.3″ Full Hd 1920 x 1080, Penna Precisa – Per l’Home Office e l’E-Learning, Compatibilità Windows, Android, Mac

In offerta a 299,90 € – invece di 409,90 €

sconto 27% – fino a 13 apr 22

Wacom Intuos Pro Large Tavoletta Grafica con penna sensibile alla pressione / Superficie attiva 311 x 216 mm / Tasti di comando personalizzabili / kit wireless incluso / Per Mac e PC Windows / Nero

In offerta a 399,00 € – invece di 529,90 €

sconto 25% – fino a 13 apr 22

Vimar 00447.CC.B Multipresa smart Wifi, compatibile con Alexa e Google home, 3 uscite Schuko, 4 USB A, spina 16A, controllo vocale o remoto con App View

In offerta a 31,89 € – invece di 39,90 €

sconto 20% – fino a 13 apr 22

Vimar 01292.CC.B Presa multipla con 4 prese universali, cavo 2 metri

In offerta a 22,59 € – invece di 31,00 €

sconto 27% – fino a 13 apr 22

Vimar 0A32303B Adattatore universale da viaggio con 3 spine selezionabili, presa per spine standard UK, USA, EU, Australia, Cina, 3 prese USB e fusibile di protezione, Bianco

In offerta a 19,89 € – invece di 24,90 €

sconto 20% – fino a 13 apr 22

Vimar 0K03906.04 Kit Interruttore senza Fili in Radiofrequenza Philips Friends Of Hue Serie Plana. Non Servono Batterie, Bianco

In offerta a 56,79 € – invece di 71,05 €

sconto 20% – fino a 13 apr 22

Vimar 0P00333.B Adattatore Universale, S17, 2P17/11, Due USB, Bianco

In offerta a 11,89 € – invece di 20,35 €

sconto 42% – fino a 13 apr 22

Vimar 0R32399 Prolunga Elettrica Universale con Cavo da 30M 3G1,5S17, Arancione

In offerta a 29,90 € – invece di 36,00 €

sconto 17% – fino a 13 apr 22

Dremel 3000 Multiutensile 130 W, Kit Amazon Exclusive con 5 Accessori, Velocità Variabile 10.000-33.000 giri/min

In offerta a 54,99 € – invece di 69,99 €

sconto 21% – fino a 13 apr 22

Dremel 4250 Multiutensile 175 W, Kit Multiutensile Amazon Exclusive con 3 Complementi e 45 Accessori, Motore da 175 W con Electronic Feedback, Velocità Variabile 5.000-35.000 giri/min

In offerta a 131,99 € – invece di 169,00 €

sconto 22% – fino a 13 apr 22

Dremel Platinum Edition 8220 – Multiutensile a batteria, 12 V, kit con 5 complemento, 65 accessori, 5.000 – 35.000 giri/min per intagliare, incidere, fresare, molare, lucidare, tagliare e levigare

In offerta a 139,99 € – invece di 209,95 €

sconto 33% – fino a 13 apr 22

Dremel Moto-Saw – Sega da traforo compatta con seghetto da traforo staccabile, Taglia svariati materiali (legno, plastica, laminati e metallo), 70 W, 5 lame, Complemento guida parallela, Valigetta

In offerta a 95,99 € – invece di 119,99 €

sconto 20% – fino a 13 apr 22

Dremel Lite 7760 Cordless Utensile Multifunzione Rotativo, Batteria al Litio 3.6 V, Kit con 15 Accessori e Caricatore USB, 8.000-25.000 giri/min per Incidere, Tagliare, Levigare, Lucidare e Forare

In offerta a 59,99 € – invece di 74,95 €

sconto 20% – fino a 13 apr 22

Dremel 335 Plunge Router – accessorio per utensili rotativi per lavori di precisione di fresatura, taglio, foratura, rifinitura e intarsio

In offerta a 28,50 € – invece di 42,20 €

sconto 32% – fino a 13 apr 22

Dremel 660 Frese Multiuso, Set di 7 Accessori per Ustensile Multifunzione Rotativo per Fresare

In offerta a 34,99 € – invece di 53,05 €

sconto 34% – fino a 13 apr 22

Dremel 220 W, ork Station Complemento W, ork Station Supporto per Trapano , 1 Pezzo

In offerta a 44,99 € – invece di 69,95 €

sconto 36% – fino a 13 apr 22

Dremel 290 – Engraver 35W, kit di utensili per incidere con 1 punta e 1 sagoma per incidere vetro, pelle, legno

In offerta a 23,99 € – invece di 29,95 €

sconto 20% – fino a 13 apr 22

Dremel PC10 Versa Rotante Kit con 1 Utensile Rotativo, 9 Dischi, 1 Spazzola con Setole e 1 Paraspruzzi per Pulizia più Rapida e Semplice, 3.6 V, Grau/Schwarz

In offerta a 62,99 € – invece di 79,95 €

sconto 21% – fino a 13 apr 22

Dremel SC724 EZ SpeedClic Set di Accessori per Utensile Multifunzione, 150 Pezzi per Intagliare, Tagliare, Incidere, Lucidare, Fresare, Levigare, Smerigliare e Pulire

In offerta a 38,99 € – invece di 53,05 €

sconto 27% – fino a 13 apr 22

KARAEASY Mascherine Ffp2 Colorate Certificate CE Made In Italy 5 strati 50 Pezzi

In offerta a 25,49 € – invece di 44,99 €

sconto 43% – fino a 10 apr 22

KARAEASY Mascherine ffp2 certificate ce Made In Italy Box da 50 Pezzi Nere + Bianche

In offerta a 25,49 € – invece di 44,99 €

sconto 43% – fino a 10 apr 22

KARAEASY Mascherine Ffp2 Certificate CE Made In Italy 5 strati 15 Bianco + 15 Nere + 10 Rosa + 10 Blu

In offerta a 25,49 € – invece di 49,99 €

sconto 49% – fino a 10 apr 22

Iris Ohyama, Torre di stoccaggio , organizzatore, 6 cassetti da 7 L, formato A4, cassetti trasparenti, ufficio, soggiorno – Organizer Chest OCH-2006 – Grigio

In offerta a 34,99 € – invece di 47,99 €

sconto 27% – fino a 10 apr 22

Iris Ohyama, Torre di stoccaggio , organizzatore, 4 cassetti da 13 L, formato A4, cassetti trasparenti, ufficio, soggiorno – Organizer Chest OCH-2400 – Grigio

In offerta a 33,99 € – invece di 45,99 €

sconto 26% – fino a 10 apr 22

Pastamatic Gourmet 7L 15981 2100 W 7 Litri Acciaio inossidabile

In offerta a 129,99 € – invece di 180,00 €

sconto 28% – fino a 11 apr 22

ARIETE Sbattitore 250w Frusta Monta/Impasta

In offerta a 16,49 € – invece di 22,00 €

sconto 25% – fino a 11 apr 22

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).