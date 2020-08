Offerte Amazon del primo Agosto con sconti fino 54%: Otterbox, LifeProof, Sony, TackLife, Vava, Taotronics

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo questa settimana:

Rozeda SD Lettore di schede 5 in 1 USB 3.0, Lega di Alluminio con Cavo USB per SD, Micro SD, SDXC, SDHC, Micro SDHC, Micro SDXC, Compatibile Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS In offerta a 14,44 – invece di 16,99 €

– fino al 2 agosto 2020

Click qui per approfondire

Sony ICD-BX140 Registratore Digitale Mono, Altoparlante Integrato, Jack Cuffie e Microfono, Memoria 4 GB, Batteria fino a 45 Ore, Nero/Argento In offerta a 35,89 – invece di 50 €

– fino al 5 agosto 2020

Click qui per approfondire

Supporto per Microfono, Supporto per Mic a Forbice con Braccio Regolabile a Sospensione con Filtro Pop TONOR, Mic Clip, Morsetto Potenziato Aggiornato per Blue Yeti Nano Snowball e Altri Mic. (T20) In offerta a 19,99 – invece di 39,99

– fino al 2 agosto 2020

Click qui per approfondire

Supporto Smartphone Bici 360 Gradi Universale Porta Cellulare Moto Aluminium Supporto Telefono Bicicletta per Bicicletta Elettrica Ciclismo GPS per iPhone Samsung Huawei (Larghezza 2.1-3.9″) (Nero) In offerta a 14,44 – invece di 16,99

– fino al 2 agosto 2020

Click qui per approfondire

TACKLIFE Avvitatore Batteria 12V Leggerezza Trapano avvitatore 2 Batterie da 2000mAh 1 Ora Ricarica Rapida 2 Velocità 19 Coppie Regolabili 1 Modalità da Forare PCD03B In offerta a 46,74 – invece di 78,99 €

– fino al 2 agosto 2020

Click qui per approfondire

TACKLIFE Bike Chiave Dinamometrica 1/4 “(2,26 ~ 22,6 Nm), a Cricchetto 24T con Clic su Disco Calibrato, Alta Precisione ± 4%, Prolunga 7,5 cm, Adattatore 3/8” Bici Bike – HTW4A In offerta a 25,23 – invece di 33,99 €

– fino al 2 agosto 2020

Click qui per approfondire

TACKLIFE Chiave Dinamometrica, Professional, 1/2″(42-210 NM), Barra di Prolunga di Calibrazione 24T, Riduttore da 3/8″, Scatola, Certificazione, Per Riparatori – HTW2B In offerta a 33,14 – invece di 50,99 €

– fino al 2 agosto 2020

Click qui per approfondire

TACKLIFE Trapano Avvitatore Batteria 18V, Trapano Elettrico con Percussione 60N.m Max, 43 Accessori, 2 Batterie 2000mAh, Mandrino Autoserrante 13mm, PCD04B – In offerta a 76,49 – invece di 109,99 ®

– fino al 2 agosto 2020

Click qui per approfondire

TaoTronics Cuffie Bluetooth 5.0 Auricolari Sportivi Wireless Magnetici aptX HD Audio 14 Ore di Riproduzione Cancellazione del Rumore CVC 8.0 Impostazioni EQ IPX7 impermeabile Microfono Integrato In offerta a 18,69 – invece di 21,99 €

– fino al 2 agosto 2020

Click qui per approfondire

TaoTronics Cuffie Bluetooth Auricolari Senza Fili Ottima Qualità del Suono Riduzione del Rumore di Chiamata Controllo Touch 8/32 Ore di Tempo di Utilizzo per Telefono Android IOS In offerta a 33,99 – invece di 39,99 €

– fino al 2 agosto 2020

Click qui per approfondire

TaoTronics Diffusore di Aromi Ultrasuoni 300ML Vaporizzatore 7 Colori LED per Oli Essenziali, Purificatore Aria, Controllo per Vaporizzazione e Illuminazione, Timer e Auto Spegnimento In offerta a 25,49 – invece di 29,99 €

– fino al 2 agosto 2020

Click qui per approfondire

TP-Link Deco P9 Hybrid Wifi Mesh con Powerline – Wifi AC1300 + Powerline AV1000 – Adatto per edifici storici con muri spessi – Pacchetto da 3 unità fino a 560 ? – Compatibile Alexa In offerta a 209,89 – invece di 249 €

– fino al 15 agosto 2020

Click qui per approfondire

TP-Link RE650 Ripetitore WiFi Wireless, Wifi Extender, Access Point, Velocità Dual Band 2600Mbps, Porta Gigabit, Serie di Fascia Alta con Tecnologia 4 × 4 MU-MIMO, 4-Stream, Bianco In offerta a 79,99 – invece di 99,90 €

– fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

Treppiede – ESDDI 170 cm Treppiedi Fotocamera Alluminio Compatto Treppiede Leggero Per Canon Nikon Sony Olympus DSLR DV Comprensivo di Borsa per il Trasporto In offerta a 33,99 – invece di 39,99 €

– fino al 2 agosto 2020

Click qui per approfondire

Tronsmart Cuffie da Gioco-Suono Surround 7.1-Cuffie Gaming per PS4-Glary-Cancellazione del Rumore Cuffie Over-ear con Microfono,Grandi Altoparlanti da 50mm/Cancellazione Rumore/ Suono Stereo In offerta a 29,59 – invece di 35,99

– fino al 2 agosto 2020

Click qui per approfondire

Tronsmart Onyx Free Cuffie Bluetooth Senza Fili,Auricolari Bluetooth Impermeabile IPX7,Auricolari Wireless Stereo Sportivi in Ear 36H Playtime,Cancellazione del Rumore,Touch Control e Microfono – In offerta a 33,14 – invece di 38,99 €

– fino al 2 agosto 2020

Click qui per approfondire

Tronsmart T6 Mini Cassa Bluetooth 15W, 24 Ore Riproduzione, Audio Stereo TWS 360°, IPX6 Impermeabile, Altoparlante Wireless Portatile 5.0, Supporto Scheda di Memoria USB 64G e Assistente Vocale In offerta a 25,49 – invece di 29,99 €

– fino al 2 agosto 2020

Click qui per approfondire

Tronsmart T6 Mini Cassa Bluetooth 15W, 24 Ore Riproduzione, Audio Stereo TWS 360°, IPX6 Impermeabile, Altoparlante Wireless Portatile 5.0, Supporto Scheda di Memoria USB 64G e Assistente Vocale -Rosso In offerta a 26,34 – invece di 30,99 €

– fino al 2 agosto 2020

Click qui per approfondire

UGREEN Porta Telefono e Tablet, Supporto Tavolo con Braccio Regolabile e Rotazione di 360 Gradi Supporta da 4” a 12.9 ” Compatible with iPad Samsung Tablet, iPhone, Smartphone Samsung, Huawei, ECC. In offerta a 25,49 – invece di 29,99 €

– fino al 2 agosto 2020

Click qui per approfondire

VAVA Montalatte Elettrico 500W 240mL Schiumatore Acciaio Inox Caffè Latte Caldo Freddo Rivestimento Antiaderente Controllo Temperatura Strix Indicatore Livello Facile da Pulire In offerta a 33,99 – invece di 39,99 €

– fino al 2 agosto 2020

Click qui per approfondire

VAVA USB C Hub 8 in 1 USB C Adattatore Porta 4K HDMI, Porta 1Gbps Ethernet RJ45, Lettore di Schede SD&TFI, USB Type C per Ricarica, Porte USB 3.0 / USB 2.0 per MacBook Pro e PC Portatili Windows In offerta a 39,09 – invece di 59,99 €

– fino al 2 agosto 2020

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi Air Purifier 18702, Filtro anti-formaldeide In offerta a 42,9 – invece di 49,33 €

– fino al 3 agosto 2020

Click qui per approfondire

Yacikos Luce Solare LED Esterno 108 LED, [270°-Super Luminoso-2200mAh] Lampada Solare con Sensore di Movimento Luci Solari da Parete Impermeabile Solare con 3 modalità per Giardino-2 Pezzi In offerta a 18,65 – invece di 21,95 €

– fino al 2 agosto 2020

Click qui per approfondire

Gigaset A170 Duo, Due Telefoni Portatili, Chiamate Interne, Linea analogica, Trasferimento di Chiamata, Installazione Automatica, Nero [ITALIA] In offerta a 24,9 – invece di 30,20 €

– fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

Gigaset C560 Telefono Cordless, Trasferimento di Chiamata, Suonerie e Rubrica Personalizzabili, Vivavoce e Schermo a Colori, Nero [Versione Italiana] In offerta a 35,9 – invece di 40,28 €

– fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

Gigaset A270 a Duo, Due Telefoni Cordless con Segreteria Fino a 25 Minuti, Vivavoce, Ampio Display, Nero [ITALIA] In offerta a 39,9 – invece di 45,32 €

– fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

Gigaset SL 390 Telefono Cordless con Base Staccata, Adatto Anche per la Fibra, Nero [Versione Italiana] In offerta a 75,9 – invece di 95,73 €

– fino al 31 agosto 2020

Click qui per approfondire

LifeProof 77-60537 Custodia Serie Fre con Protezione IP-68 e MIL STD 810G-516 per Apple iPhone Xs, Nero In offerta a 34,9 – invece di 79,99 €

– fino al 15 agosto 2020

Click qui per approfondire

Otterbox Strada Custodia per iPhone Xs Max Anti-Caduta in Vera Pelle Sottile ed Elegante, Marrone In offerta a 13,9 – invece di 59,99 €

– fino al 15 agosto 2020

Click qui per approfondire

Otterbox Symmetry Custodia per iPhone 11 Anti-Caduta Sottile ed Elegante, Giallo In offerta a 15,9 – invece di 34,99 €

– fino al 15 agosto 2020

Click qui per approfondire

OtterBox LifeProof 77-61524 Custodia Serie Fre con Protezione IP-68 e Mil Std 810G-516 per Samsung Galaxy S10+, Blu In offerta a 24,9 – invece di 79,99 €

– fino al 15 agosto 2020

Click qui per approfondire

Otterbox Strada Custodia per iPhone X/Xs Anti-Caduta in Vera Pelle Sottile ed Elegante, Nera In offerta a 13,9 – invece di 49,99 €

– fino al 15 agosto 2020

Click qui per approfondire

OTTERBOX SYMMETRY FOLIO – CUSTODIA PER IPAD & IPAD 2018 In offerta a 14,9 – invece di 59,99 €

– fino al 15 agosto 2020

Click qui per approfondire

Otterbox Strada Custodia per iPhone X/Xs Anti-Caduta in Vera Pelle Sottile ed Elegante, Marrone In offerta a 14,9 – invece di 49,99 €

– fino al 15 agosto 2020

Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.