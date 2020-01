Offerte Amazon del weekend 25-26 gennaio: Sony, Philips, adonit, APC, Linksys, Tucano, Aukey, Anker

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide almeno fino alla mezzanotte di Domenica 26 GEnnaio su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

adonit Note (ADNG) Penna Pennino Stilo Matita Digitale per Apple iPad (6a & 7a Gen), iPad Air (3a Gen), iPad Mini (5a Gen), iPad PRO da 12,9 Pollici (3a Gen), iPad PRO da 11 Pollici – Oro In offerta a € 30,04 – sconto

– fino al 26-gen-20

Click qui per approfondire

Anker – Caricatore USB C PowerPort III Mini 30 W Power IQ 3.0 Compatto Power Delivery Typ-C, con indicatore LED, per iPhone XR/XS/Max/X/8, iPad PRO, MacBook, Galaxy S10/9, Pixel, Mate 20 PRO ECC. In offerta a € 16,99 – sconto

– fino al 26-gen-20

Click qui per approfondire

Anker Nebula Capsule Max, mini proiettore portatile Wi-Fi, 200 lumen ANSI, altoparlante da 8W, proiettore film, immagine da 100 pollici, 4 ore di riproduzione, proiettore da esterno In offerta a € 419,99 – sconto 16%

– fino al 26-gen-20

Click qui per approfondire

Anker PowerCore 10000 Redux, Power Bank Ultra-Compatto, Caricabatterie Portatile 10000mAh per iPhone, Samsung Galaxy, Huawei e Gli Altri In offerta a € 22,49 – sconto

– fino al 26-gen-20

Click qui per approfondire

AKASO Action Cam WiFi Native 4K/60fps 20MP Touch Screen Telecomando EIS 39m Impermeabile 3 Batterie 170° Angolo Regolabile Kit di Accessori(V50 PRO SE) In offerta a – sconto

– fino al 26-gen-20

Click qui per approfondire

Cellulare per Anziani a Conchiglia con Tasti Grandi Funzione SOS Schermo da 2.4″ Fotocamera Torcia e Base di Ricarica Telefono per Anziani Facile da Usare Rosso In offerta a € 35,99 – sconto 10%

– fino al 26-gen-20

Click qui per approfondire

AUKEY Adattatori USB C a USB 3.0 ( 2 Pezzi ) Alluminio Connettore Tipo C a USB A per Trasmissione Dati e Caricare per MacBook Pro 2017 / 2016 , Google Chromebook Pixel, Nokia N1 ecc. (Argento) In offerta a € 8,54 – sconto 15%

– fino al 26-gen-20

Click qui per approfondire

Elago Custodia in Silicone Liquido Compatibile con Apple iPhone 11 PRO 5.8″ – Protezione Full Body, Premium Silicone : Struttura a Tre Strati, Bordo Rialzato per Schermo & Fotocamera (Lavanda) In offerta a € 13,49 – sconto 10%

– fino al 26-gen-20

Click qui per approfondire

Elago Slim Fit Custodia Silicone Compatìbile con Apple AirPods PRO (2019) – 360° Protezione Completa del Corpo, Premium Silicone [Adatta Comprovata] (Lovely Rosa) – In offerta a € 8,09 – sconto 10%

– fino al 26-gen-20

Click qui per approfondire

Altoparlante Bluetooth 5.0 Senza Fili Muzili Doppia Stereo Cassa Portatile Speaker Tempo di Riproduzione di 10 Ore, Scheda TF Supporto Ingresso Aux-In Compatibilità per Phone e Tablet PC (Rosso) In offerta a € 12,58 – sconto

– fino al 26-gen-20

Click qui per approfondire

APC Back-UPS CS – BK650EI – Gruppo di continuità (UPS) 650VA (4 Uscite IEC, Prese protette) In offerta a € 169,99 – sconto 26%

– fino al 26-gen-20

Click qui per approfondire

APC by Schneider Electric Back-UPS ES 700 Gruppo di Continuità UPS, 700 VA con Risparmio Energetico, 8 Uscite, Schuko/CEI 23/16, 405 W In offerta a € 129,99 – sconto 11%

– fino al 26-gen-20

Click qui per approfondire

APC by Schneider Electric BR900G-GR Gruppo di Continuità UPS, 900 VA/540 Watt, AVR, 5 Uscite Schuko, USB, Shutdown Software, Risparmio Energetico In offerta a € 269,99 – sconto 12%

– fino al 26-gen-20

Click qui per approfondire

AUKEY Cuffie Bluetooth 5 Auricolari con Magnetico Switch, Carica USB-C, aptX-LL, 3 EQ Personalizzabile, Neckband Cuffie Senza Fili con 8 Ore Playtime e IPX6 Resistente, Key Series B33 In offerta a € 53,99 – sconto 17%

– fino al 26-gen-20

Click qui per approfondire

AUKEY Cuffie Bluetooth 5 Senza Fili Bassi Potenziati, Auricolari con Custodia da Ricarica 25 Ore di Tempo di Utilizzo, Microfoni Integrati, Prova di Sudore, Touch Control per Samsung iPhone Huawei In offerta a € 26,99 – sconto

– fino al 26-gen-20

Click qui per approfondire

AUKEY Mouse Gaming RGB, Mouse FPS con 5000 DPI Reali, 6 Pulsanti Programmabili, Multicolore Retroilluminato, Design Ergonomico, Mouse da Gioco Ottico ad Alta precisione per Gamer Professionista, Nero In offerta a € 19,99 – sconto 17%

– fino al 26-gen-20

Click qui per approfondire

AUKEY Powerbank 20000mah, Caricabatterie Portatile 2 Ingressi, Caricatore Portatile per iPhone 11Pro/ XS Max/XR/ 8/7/ 6s, iPad, Samsung, Tablet ECC. (Grigio Scuro) In offerta a € 17,09 – sconto 10%

– fino al 26-gen-20

Click qui per approfondire

AUKEY Quick Charge 3.0 Caricabatterie USB da Muro 19,5W Caricatore USB per Samsung Galaxy S8 / S8+ / Note 8, LG G5 / G6, Nexus 5X / 6P, HTC 10, iPad Pro/ Air ecc. In offerta a € 8,99 – sconto 25%

– fino al 26-gen-20

Click qui per approfondire

AUKEY Ricevitore Bluetooth 4.1 Wireless Car Audio Adattatore con Caricatore da Auto a 3 Porta USB e Base Magnetica per iPhone, Samsung, HTC, Laptop, Tablet, ed altri Dispositivi – In offerta a € 21,59 – sconto

– fino al 26-gen-20

Click qui per approfondire

AUKEY USB C Caricatore da Muro 36W Power Delivery, Caricatore USB C con Dynamic Detect & GaN Tech,Caricatore USB da Muro per iPhone 11/11 PRO/ 11Ppro Max, Xiaomi 9, Redmi ECC In offerta a € 26,99 – sconto 15%

– fino al 26-gen-20

Click qui per approfondire

AUKEY USB C Caricatore da Muro 60W Power Delivery, Caricatore USB C con Dynamic Detect & GaN Tech, Caricatore USB da Muro per MacBook, iPhone 11/11 PRO/PRO Max/XS, Pixel, Nintendo Switch ECC. In offerta a € 44,99 – sconto 19%

– fino al 26-gen-20

Click qui per approfondire

Linksys AC1750 Router Wi-Fi Max-Stream MU-MIMO, Dual-Band, Wireless Veloce, Giochi e Streaming 4K UHD, 4 Porte Ethernet Gigabit In offerta a € 89,99 – sconto

– fino al 1-feb-20

Click qui per approfondire

LINKSYS E5350 ROUTER WI-FI MU-MIMO AC100 DUAL-BAND – NERO In offerta a € 39,99 – sconto

– fino a 1-feb-20

Click qui per approfondire

Linksys EA7500 Router Wi-Fi Dual Band, MU-MIMO, AC 1900, Nero In offerta a € 179,99 – sconto

– fino a 1-feb-20

Click qui per approfondire

Linksys EA8300-EU Router Wi-Fi Gigabit Tri Band AC 2200, Max-Stream In offerta a € 149,99 – sconto

– fino al 1-feb-20

Click qui per approfondire

Linksys EA9500-EU Router Wi-Fi Gigabit Tri Band AC 5300, Nero In offerta a € 449,99 – sconto

– fino al 1-feb-20

Click qui per approfondire

Linksys LGS105-EU Gigabit Unmanaged Switch a 5 Port, Velocità fino a 1000 Mbps, Connessione Plug&Play, QoS, Conformità Standard EEE In offerta a € 25,00 – sconto

– fino al 1-feb-20

Click qui per approfondire

Linksys MR8300 Router Tri-Band Mesh AC2200, Compatibile con il Sistema Wi-Fi Mesh per Tutta la Casa Linksys Velop, 4 Porte Gigabit Ethernet, Filtro Famiglia tramite l’App Linksys, Funziona con Alexa In offerta a € 149,99 – sconto

– fino al 1-feb-20

Click qui per approfondire

LINKSYS VELOP MESH WI-FI EXTENDER DUAL-BAND In offerta a € 99,99 – sconto

– fino al 1-feb-20

Click qui per approfondire

Linksys VLP0102 Velop Sistema WiFi Mesh per Tutta la Casa, Router WiFi AC2400/Range Extender per Una Copertura Completa, Filtro Famiglia, Confezione da 2, Copertura fino a 260 m², Bianco In offerta a € 199,99 – sconto

– fino al 1-feb-20

Click qui per approfondire

Linksys WHW0301 Velop Sistema WiFi Mesh Tri-Band per Tutta la Casa, Router WiFi AC2200/Range Extender per Una Copertura Completa, Filtro Famiglia, Confezione da 1, Copertura fino a 175 m², Bianco In offerta a € 179,99 – sconto

– fino al 1-feb-20

Click qui per approfondire

Tucano-Zaino Colorato Porta Pc per Computer da 13, 14 Pollici. Tasche Interne Imbottite per Laptop, MacBook, iPad e Tablet. Backpack Lux è Uno Zaino da Ufficio e da università, da Donna e da Uomo. In offerta a € 19,99 – sconto 16%

– fino al 26-gen-20

Click qui per approfondire

Philips 272B8QJEB Monitor 27″, 2560 x 1440, IPS, 5 ms, Hub USB, Audio Integrato, Ergonomia Totale, Flicker Free, HDMI, Display Port, DVI, VGA, VESA, Nero In offerta a € 229,90 – sconto

– fino al 3-feb-20

Click qui per approfondire

Philips 322E1C Gaming Monitor Curvo da 32″, FHD LED VA Adaptive Sync 75 Hz, HDMI, Display Port, VGA, Flicker Free, Low Blue, Nero In offerta a € 179,90 – sconto

– fino al 3-feb-20

Click qui per approfondire

Philips Audio SHB2505BK/10, Bluetooth in Ear, One Size, Nero In offerta a € 99,99 – sconto 13

– fino al 2-feb-20

Click qui per approfondire

Philips AZ215/12 S Lettore CD Boombox, Sintonizzatore Digitale FM, 3 Watt, Entrata Audio, Argento In offerta a € 49,99 – sconto

– fino al 2-feb-20

Click qui per approfondire

Philips Monitor Gaming 272E1CA Monitor, Adaptive Sync 75 Hz, VA LED 27″, FHD, 4 ms, HDMI, Display Port, VGA, Casse Integrate, Flicker Free, Low Blue Light, VESA, Nero In offerta a € 149,90 – sconto 11

– fino al 3-feb-20

Click qui per approfondire

Sony DSC-RX100M2 Fotocamera Digitale Compatta Cyber-shot, Sensore CMOS Exmor R da 1″ e 20,2 Megapixel, Obiettivo Zeiss Vario-Sonnar T* con Zoom Ottico 3,6x, Nero In offerta a € 750,00 – sconto 5

– fino al 31-gen-20

Click qui per approfondire

Sony KD-43XG7005 | TV Smart da 43″, 4K Ultra HD, HDR, Slim Design, Nero In offerta a € 599,00 – sconto 20

– fino al 31-gen-20

Click qui per approfondire

Sony KD-49XG7005 | TV Smart da 49″, 4K Ultra HD, HDR, Slim Design, Nero In offerta a € 649,00 – sconto 15

– fino al 31-gen-20

Click qui per approfondire

Sony KD-55XG7005 | TV Smart da 55″, 4K Ultra HD, HDR, Slim Design, Nero In offerta a € 749,00 – sconto 13

– fino al 31-gen-20

Click qui per approfondire

Sony KD-65XG7005 | TV Smart da 65″, 4K Ultra HD, HDR, Slim Design, Nero In offerta a € 999,00 – sconto 15

– fino al 31-gen-20

Click qui per approfondire

1 BY ONE Giradischi Stereo a Cinghia in Legno con Impianto di Altoparlanti Hi-Fi Wireless 36W, Lettore Vinile Contrappeso Regolabile e Cartuccia Magnetica, Registrazione da Vinile a MP3 In offerta a € 197,99 – sconto 34

– fino al 26-gen-20

Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.