Offerte Amazon del weekend fino al 13 giugno: Logitech, DJI, Samsung, Xiaomi, Apple

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo che potete comprare in sconto anche diversi prodotti a marchio Olympus, TomTom, Einhell, TCL, Ugreen e altri di Jabra, Philips, TomTom, Xiaomi. Anche l’attrezzatura fotografica di Nikon, Olympus, Fuji e Joby, così come i prodotti AmazonBasics selezionati e diversi accessori Aukey sono in sconto su Amazon per pochi giorni ancora.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Logitech G512 SE Tastiera Gaming Meccanica, Tasti Retroilluminati LIGHTSYNC RGB, Switch Meccanici GX Blue, Alluminio Aeronautico, Tasti FN Programmabili, Passthrough USB, Layout USA QWERTY, Nero In offerta a € 78,70 – sconto 32%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Samsung T5 da 500 GB, USB 3.1 Gen 2, SSD Esterno Portatile, Blu (MU-PA500B) In offerta a € 89,99 – sconto 15%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Xiaomi Note 9 -Smartphone + Cuffie 6.53″ FHD+ DotDisplay (3GB RAM, 64GB ROM, Quad Camera , 5020mah Batteria, NFC) 2020 [Versione Italiana] – Colore Midnight Grey In offerta a € 180,88 – sconto

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Dji Ryze Tello Mini Drone Ottimo per Creare Video con Ez Shots, Occhiali Vr e Compatibilità con Controller di Gioco, Trasmissione HD a 720P e Raggio di 100 Metri, 5 MP, Edizione Standard In offerta a € 79,00 – sconto 28%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Apple AirPods con custodia di ricarica (seconda generazione) In offerta a € 129,99 – sconto 27%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

LG 27GL650F UltraGear Monitor Gaming 27″ Full HD IPS HDR 10, 144 Hz, Radeon FreeSync e G-Sync Compatible, Blur Motion Reduction, 2 x HDMI, 1 x DP 1.4, Uscita Audio, Multitasking, Stand Pivot In offerta a € 249,99 – sconto 28%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Fitbit Inspire, Tracker per Fitness e Benessere In offerta a € 44,90 – sconto 36%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

LG 34WK95U UltraWide Monitor da 34″, 21:9 LED Nano IPS HDR 600, 5120×2160, 5ms, Multitasking, Audio Stereo 10W, Design UltraSlim, HDMI, Display Port, Thunderbolt 3 In offerta a € 1.099,99 – sconto 27%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

LG 24MK600M Monitor, 23,8 Pollici, LED IPS Full HD 1920 x 1080, 5 ms, Radeon FreeSync 75 Hz, Multitasking, VGA, HDMI, Borderless, Nero In offerta a € 129,99 – sconto 23%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

iRobot Roomba i7156 Robot Aspirapolvere, Memorizza la planimetria della tua casa, Adatto per Peli di Animali Domestici, spazzole in gomma, potente aspirazione, Wi-Fi, programmabile con App, argento In offerta a € 599,00 – sconto 33%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

iRobot Braava Jet m6 (6134), Robot lavapavimenti WiFi, Precision Jet Spray, Navigazione Intelligente, Mappa la casa, Lavaggio ad Acqua e a Secco, Si Ricarica automaticamente, Controllabile con App – In offerta a € 599,00 – sconto 14%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Arlo Pro2 VMS4430P Kit Base Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 4 Telecamere di Sicurezza, Audio 2 Vie, Batteria, Full HD, Visione Notturna, Interno/Esterno, VCR Opz, Alexa e Google Wi-Fi In offerta a € 729,00 – sconto 31%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Arlo Go VML4030-100PES Telecamera di Sicurezza Wireless 4G, 3G LTE 100% senza Fili, Compatibile con Sim di Qualsiasi Operatore, Indoor e Outdoor, Funziona con Alexa e Google Wi-Fi In offerta a € 299,99 – sconto 21%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Arlo ABC1000 Baby Monitor Smart WiFi Full HD, audio 2 vie, visione notturna, sensori d’aria, ninna nanne, luci notturne, funziona con Alexa, Google Home, Apple HomeKit In offerta a € 159,99 – sconto 30%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Arlo Pro2 VMC4030P Telecamera Addizionale per Sistema Videosorveglianza Wi-Fi senza Fili, Audio 2 Vie, Batteria, Full HD, Visione Notturna, Interno/Esterno, VCR Opz, Alexa e Google Wi-Fi In offerta a € 215,00 – sconto 23%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Arlo Pro2 VMS4330P Kit Base Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 3 Telecamere di Sicurezza, Audio 2 Vie, Batteria, Full HD, Visione Notturna, Interno/Esterno, VCR Opz, Alexa e Google Wi-Fi In offerta a € 531,97 – sconto 37%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Arlo Ultra VMS5340 Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 3 Telecamere di Sicurezza 4K, Audio 2 Vie, Luce, Bluetooth, Visione 180° Diurna/Notturna, Interno/Esterno, Compatibile con Alexa/Google Wi-Fi In offerta a € 999,99 – sconto

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Bilancia Cucina Digitale, Etekcity Bilancia da Cucina Elettronica in Acciaio Inossidabile 5kg/ 11lb con Ciotola Rimovibile, Funzione Tare, Timer Allarme, Indicatore Temperatura, Display LCD, Argento In offerta a € 20,98 – sconto 50%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Aspirapolvere Robot, ECOVACS DEEBOT OZMO 905, Laser, Aspira e Lava 2in1, Incremento aspirazione, Barriere virtuali, modalità Personalizzata, Comando Tramite App e Alexa, per Tutti i Tipi di Pavimento In offerta a € 297,48 – sconto 22%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Yoozon Luce Tik Tok LED Anello Treppiedi,Ring Light con Telecomando Bluetooth per Smartphone,Foto,Youtube,Trucco,Lampada Anulare Regolabile con 3 Modalita` di Illuminazione e 10 Livelli di Luminosità In offerta a € 24,29 – sconto 19%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

iRobot Roomba 981 Robot aspirapolvere WiFi, Power-Lifting, 2 spazzole in gomma multi-superficie, Adatto per peli, Tecnologia Dirt Detect, pulizia a 3 fasi, programmabile con app, Compatibile Alexa – In offerta a € 529,99 – sconto 47%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

ORICO Custodia da 2,5 pollici USB3.0 a SATA con custodia rigida esterna con griglia Design Tool gratuito per HDD da 7 mm / 9.5 mm HDD e SSD fino a 2 TB-Nero In offerta a € 9,89 – sconto

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

ORICO USB 3.0 Involucro Esterno Hard Drive in Alluminio 4 bay per 3.5 pollici SATA Supporto 64 TB Drive Installazione senza attrezzi – Nero (64TB USB 3.0, Nero) In offerta a € 179,99 – sconto

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Romoss Caricabatterie Portatile 5000mAh, Powerbank Piccolo Sottile Batteria Esterna USB Elevata Velocità Power Bank Tascabile Compatible con Tutti i Telefoni Cellulari(Verde) In offerta a € 11,69 – sconto

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

TomTom GO 5200 Navigatore Satellitare per Auto – 5 Pollici, Chiamata in Vivavoce, Siri & Google Now, Aggiornamenti da Wi-Fi, Traffic tramite SIM inclusa, Mappe del Mondo, Messaggi dello Smartphone In offerta a € 259,99 – sconto

– fino a 14 giugno

Click qui per approfondire

TomTom GO 6200 Navigatore Satellitare per Auto – 6”, 800 x 480 Pixel, Chiamata in Vivavoce, Siri & Google Now, Aggiornamenti Wi-Fi, Nero In offerta a € 239,90 – sconto

– fino a 14 giugno

Click qui per approfondire

TomTom GO Essential Navigatore Satellitare per Auto – 6 Pollici, Chiamata in Vivavoce, Siri & Google Now, Aggiornamenti Tramite Wi-Fi, Traffic a Vita e Mappe UE, Messaggi dello Smartphone In offerta a € 199,90 – sconto

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

TomTom GO Premium Navigatore Satellitare per Auto – 5 Pollici, Aggiornamenti Tramite Wi-Fi, Mappe del Mondo, Traffico e Autovelox a Vita (SIM Inclusa), Last Mile Navigation e IFTTT In offerta a € 259,90 – sconto

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

TomTom Start 42 Navigatore Satellitare per Auto – Mappe a vita Europa 49 Paesi, Display da 4.32 Pollici, Indicatore di Corsia Avanzato, 3 Mesi Tutor & Autovelox, Aggiornamenti Software Gratuiti In offerta a € 89,90 – sconto

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

TomTom Start 62 Navigatore Satellitare per Auto – Mappe a vita Europa 49 Paesi, 8 GB, Display da 6 Pollici, Indicatore di Corsia Avanzato, 3 Mesi Tutor & Autovelox, Aggiornamenti Software Gratuiti In offerta a € 119,90 – sconto

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

TomTom Via 53 Navigatore Satellitare per Auto – Display da 5″, Mappe a Vita, Aggiornamento Tramite Wi-Fi, Nero In offerta a € 119,90 – sconto

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

UGREEN Lettore Schede SD TF USB C Card Reader OTG 2 in 1 USB 3.0 5Gbps Alluminio Compatible with Schede di Memoria per MacBook PRO Huawei P30 P20 Lite Mate 20, Samsung A50 S10, Xiaomi Redmi Note 7 In offerta a € 12,99 – sconto

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Olympus E-M5 Mark III 1442EZ Black In offerta a € 1.219,99 – sconto

– fino al 30 giugno

Click qui per approfondire

Olympus E-M5 Mark III Black 12-40 F2.8 PRO. In offerta a € 1.659,99 – sconto

– fino al 30 giugno

Click qui per approfondire

Olympus E-M5 Mark Iii Silver Fotocamera In offerta a € 1.009,99 – sconto

– fino al 30 giugno

Click qui per approfondire

Olympus OM-D E-M5 Mark III Kit Fotocamera Micro 4/3 (20 MP, Stabilizzatore di Immagine 5 Axes, AF potente, Video 4K, WLAN), Argento + Obiettivo M.Zuiko 14-42 mm In offerta a € 1.169,99 – sconto

– fino al 30 giugno

Click qui per approfondire

Olympus Om-D E-M5 Mark Iii Silver + 12-40 F2.8 Pro Fotocamera, Argento In offerta a € 1.629,99 – sconto

– fino al 30 giugno

Click qui per approfondire

AKASO Action Cam, Native 4K WiFi EIS 40M Touch Screen,Telecomando,Custodia Impermeabi,Kit di Accessori di Montaggio(V50 X) In offerta a € 89,99 – sconto 15%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

AmazonBasics, zaino Urban, per laptop fino a 15”, grigio In offerta a € 22,94 – sconto

– fino al 21 giugno

Click qui per approfondire

Auricolari Bluetooth, Bluedio T-Elf 2 Auricolari Wireless 5.0 Cuffie Bluetooth in Ear Auricolari Senza Fili Sportivi Mini Cuffie con Mic, Controlli Touch, Facile Accoppiamento, Durata Totale di 35 Ore In offerta a € 15,29 – sconto 30%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Cassa Altoparlante Bluetooth Portatile 24W, Tribit Maxsound Plus Speaker Bluetooth waterproof IPX7, 24 Ore di Play con XBass suono potente per Smartphone, Computer, TV, Viaggio In offerta a € 44,81 – sconto 31%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Cavo audio RCA, 2RCA Maschio a 2 RCA Maschio Cavo Audio Stereo per CD, DVD, Home Theater, TV, Altoparlanti, Amplificatori, ecc. (2M) In offerta a € 8,49 – sconto 15%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Cover per Huawei P30 PRO, Flip Custodia Pelle, PU+TPU Silicone Morbida Antiurto – Completa Protezione. Custodie per Cellulari – Portafoglio Folio con Funzione Supporto e Chiusura Magnetica (Oro Rosa) In offerta a € 11,89 – sconto 15%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

GACHI Power Bank 26800mAh Powerbank Caricabatterie Portatile con LED Digitale Display, 3 Ingressi e 2 Porte USB, Caricatore Portatile Batteria Esterna per iPhone Samsung Galaxy Cellulare e Tavoletta In offerta a € 21,15 – sconto 15%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

HDMI a AV Adattatore,Musou 1080P HDMI to RCA CVBS Composito Convertitore Supporto NTSC/PAL Interruttore per PC Laptop Wii Xbox PS3 PS4. In offerta a € 13,49 – sconto 10%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

HDMI Switch, Techole Switch HDMI Bidirezionale 2 Ingressi 1 Uscita Supporta 1080p 3D 4K HDCP o Commutatore HDMI 1 Ingresso 2 Uscite Sdoppiatore HDMI per HDTV, Blu-Ray Player, DVD, DVR, Xbox, PS4 In offerta a € 10,79 – sconto 36%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

ICZI Hub USB 3.0 Ethernet Adattatore 3 Porte USB 3.0 Adattatore di Rete Gigabit Ethernet LAN RJ45 Trasmissione Dati 5 Gbps per Microsoft Surface Linux Chrome PC Xiaomi Huawei e Altro – In offerta a € 15,29 – sconto 30%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Jabra Elite 65t Cuffie Auricolari True Wireless, In-Ear, Bluetooth 5.0 con Custodia di Ricarica e Accesso One-Touch ad Amazon Alexa, Classico, Nero/Rame In offerta a € 99,98 – sconto 16%

– fino al 17 giugno

Click qui per approfondire

Jabra Elite 85h Cuffie Wireless, Bluetooth, Musica e Chiamate con ANC, Cancellazione del Rumore Attiva, Audio Adattivo SmartSound, Alexa Integrata, Blu Marino In offerta a € 179,99 – sconto 15%

– fino al 17 giugno

Click qui per approfondire

JCK Cover Batteria per iPhone 8 Plus /7 Plus/6 Plus/6s Plus, 5,5″, 9200mAh Custodia Ricaricabile Cover Caricabatterie Batteria Esterna Battery Case Esterna Portatile Backup Caricabatterie Power Bank In offerta a € 19,79 – sconto 18%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Lamicall Supporto Tablet, Collo Oca Supporto Regolabile – Universale Supporto Stand per 2019 Pad PRO 10.5, PRO 9.7, Pad Air Mini 2 3 4, Phone, Nintendo Switch, Samsung Tab, Altri Tablets – Nero In offerta a € 24,99 – sconto 17%

– fino a 14 giugno

Click qui per approfondire

Lamicall Supporto Tablet, Supporto Regolabile – Universale Supporto Stand Dock per 2019 Pad PRO 9.7/10.2/10.5/12.9, Pad Air 2 3 4, Pad Mini 2 3 4, Samsung Tab, Altri Tablets – Nero In offerta a € 14,44 – sconto 15%

– fino a 14 giugno

Click qui per approfondire

Lamicall Supporto Tablet, Supporto Regolabile : Universale Stand Dock per 2018 Pad PRO 10.5, PRO 9.7, PRO 12.9, Pad Mini 2 3 4, Pad Air, Air 2, Phone, Samsung Tab, Altri Tablets – Argento In offerta a € 16,99 – sconto 15%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Lamicall Supporto Telefono Regolabile, Dock Telefono – Universale Supporto Dock per Phone 11 PRO, XS Max, XS, X, XR, 8, 7, 6 Plus, Samsung S10 S9 S8 S7 S6, Huawei, Scrivania, Altri Smartphone – Nero In offerta a € 12,79 – sconto 20%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Lamicall Supporto Telefono, Collo Oca Supporto Regolabile : Universale Stand per Phone XS Max XR X 8 7 6 Plus 5 4, Nintendo Switch, Huawei, Samsung S10 S9 S7 S8, Scrivania, Altri Smartphone – Nero In offerta a € 19,99 – sconto 17%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Lamicall Supporto Telefono, Dock Telefono : Universale Supporto Dock per Phone XS XS Max XR X 8 7 6 6S Plus 5 5S 4 4S, Huawei, Samsung S9 S8 S7 S6 S5 S4 S3, Scrivania, Altri Smartphone – Argento In offerta a € 10,99 – sconto 15%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

ORICO Custodia da 2,5 pollici USB3.0 a SATA con custodia rigida esterna con griglia Design Tool gratuito per HDD da 7 mm / 9.5 mm HDD e SSD fino a 2 TB-Nero In offerta a € 9,89 – sconto 18%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

ORICO USB 3.0 Involucro Esterno Hard Drive in Alluminio 4 bay per 3.5 pollici SATA Supporto 64 TB Drive Installazione senza attrezzi – Nero (64TB USB 3.0, Nero) In offerta a € 179,99 – sconto

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Philips USB flash drive Vivid Edition 128GB, USB3.0 In offerta a € 18,89 – sconto 10%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Philips USB flash drive Vivid Edition 256GB, USB3.0 In offerta a € 31,99 – sconto 11%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Power Bank Solare 26800mAh Caricabatterie Solare Portatile Wireless Qi con 3 Porte di Uscita USB, Torcia a 18 LED SOS, IP66 Impermeabile Power Bank Ricarica Rapida 3.1A per iPhone iPad Samsung Tablet In offerta a € 36,54 – sconto 15%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Proiettore BOMAKER 6500 Lumen Nativo Full HD 1080p videoproiettore, ± 50° Correzione trapezoidale Zoom, 300”Display supporta 4K/Dolby/2USB /2HDMI/SD/AV/VGA per presentazioni commerciali e Home cinema In offerta a € 228,99 – sconto 24%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Proiettore Full HD, QZT Videoproiettore Portatile 4500 Lumen, Display da 200″ 1080P Supportato, Lampadina da 50000 Ore, con HDMI/USB/VGA/AV/Micro SD, Video Proiettore LED per Android IOS TV Box PC In offerta a € 116,99 – sconto 10%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

RICOO S1844, Supporto TV Parete, Girevole, Inclinabile, Televisore 32-65″ (81-165cm) Staffa Universale, Televisione LED/Curvo, VESA 200×200-400×400 In offerta a € 59,99 – sconto

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

RICOO S5944, Supporto TV Parete, Girevole, Inclinabile, Televisore 32-58″ (81-147cm) Staffa Universale, Televisione LED/Curvo, VESA 200×200-400×400 In offerta a € 41,39 – sconto 10%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Romoss Power Bank 5000mAh, Caricabatterie Portatile Ultra Sottile Tascabile Compatible con Tutti i telefoni cellulari (Bianca) In offerta a € 11,69 – sconto 10%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Sades Controller PS4 Gamepad Wireless per Playstation 4 con doppia vibrazione e cavo USB In offerta a € 29,69 – sconto 22%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Satechi Dual caricatore da viaggio 75 W tipo C PD con 2 USB-C PD e 2 USB 3.0 – Compatibile con 2020/2019/2018 MacBook Pro, 2020/2018 MacBook Air, 2020/2018 iPad Pro, iPhone 11 Plus Max/11 Plus/11 (EU) In offerta a € 63,49 – sconto 15%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Soundcore Anker AK-A3902021 Auricolari True-Wireless Liberty Air, Custodia di Ricarica, Bluetooth 5, Fino a 20 Ore di Riproduzione, Controlli Touch Earbuds, Audio potenziato al Grafene e Tenuta Sicura In offerta a € 69,99 – sconto 30%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Soundcore Anker Auricolari True-Wireless Liberty Air con Custodia di Ricarica, Bluetooth 5, fino a 20 ore di riproduzione, Controlli Touch Earbuds, Audio potenziato al Grafene e Tenuta Sicura (Nero) In offerta a € 59,99 – sconto 25%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Soundcore Cuffie Bluetooth Sport Anker Liberty Neo, Auricolari Bluetooth 5 Leggere, Impermeabilità IPX7, Suono Premium con Bassi Roboanti, Massima Aderenza, Chiamate Stereo, Cancellazione Rumore In offerta a € 49,99 – sconto 23%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

TaoTronics Cuffie Bluetooth 5.0 Over Ear ANC Hi-Fi Cuffie Senza Fili Pieghevoli, Riproduzione Fino a 30 Ore, CVC 6.0 Stereo con Microfono Integrato Ricarica Rapida per Android iOS TV Film In offerta a € 44,99 – sconto 31%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

TaoTronics Cuffie Over Ear Bluetooth 5.0 ANC Active Noise Cancelling Cuffie Wireless Tempo di Riproduzione 35H Microfono Incorporato Audio Stereo Hi-Fi Ricarica Rapida In offerta a € 58,49 – sconto 10%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

TomTom GO 5200 Navigatore Satellitare per Auto – 5 Pollici, Chiamata in Vivavoce, Siri & Google Now, Aggiornamenti da Wi-Fi, Traffic tramite SIM inclusa, Mappe del Mondo, Messaggi dello Smartphone In offerta a € 249,00 – sconto 25%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

TomTom GO 6200 Navigatore Satellitare per Auto – 6”, 800 x 480 Pixel, Chiamata in Vivavoce, Siri & Google Now, Aggiornamenti Wi-Fi, Nero In offerta a € 239,90 – sconto

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

TomTom GO Essential Navigatore Satellitare per Auto – 6 Pollici, Chiamata in Vivavoce, Siri & Google Now, Aggiornamenti Tramite Wi-Fi, Traffic a Vita e Mappe UE, Messaggi dello Smartphone In offerta a € 187,07 – sconto 25%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

TomTom GO Premium Navigatore Satellitare per Auto – 5 Pollici, Aggiornamenti Tramite Wi-Fi, Mappe del Mondo, Traffico e Autovelox a Vita (SIM Inclusa), Last Mile Navigation e IFTTT In offerta a € 259,00 – sconto 21%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

TomTom Start 42 Navigatore Satellitare per Auto – Mappe a vita Europa 49 Paesi, Display da 4.32 Pollici, Indicatore di Corsia Avanzato, 3 Mesi Tutor & Autovelox, Aggiornamenti Software Gratuiti In offerta a € 77,98 – sconto

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

TomTom Start 62 Navigatore Satellitare per Auto – Mappe a vita Europa 49 Paesi, 8 GB, Display da 6 Pollici, Indicatore di Corsia Avanzato, 3 Mesi Tutor & Autovelox, Aggiornamenti Software Gratuiti In offerta a € 119,90 – sconto

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

TomTom Via 53 Navigatore Satellitare per Auto – Display da 5″, Mappe a Vita, Aggiornamento Tramite Wi-Fi, Nero In offerta a € 119,90 – sconto 20%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Tronsmart 40W Altoparlante Bluetooth 5.0 Cassa, Speaker Wireless,TWS & NFC, Pulsanti Touch, Subwoofer Speakers, Sound Digital 3D Riproduzione di 15 ore, per Telephone, Computer, Laptop In offerta a € 44,99 – sconto 10%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

UGREEN Lettore Schede SD TF USB C Card Reader OTG 2 in 1 USB 3.0 5Gbps Alluminio Compatible with Schede di Memoria per MacBook PRO Huawei P30 P20 Lite Mate 20, Samsung A50 S10, Xiaomi Redmi Note 7 In offerta a € 12,99 – sconto 24%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Xiaomi Black Shark 2 12GB/256GB (Nero) In offerta a € 459,00 – sconto

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Yaxiny, chiavetta USB 2.0, in legno di acero, con scatola di legno In offerta a € 11,70 – sconto 38%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

yootech 15W USB C Caricabatterie Wireless,Qi Caricatore Senza Fili,Ricarica Rapida,7.5W/10W per iPhone 11/11 Pro/11Pro Max/XS MAX/XR/XS/X/8/8+/SE 2020,Galaxy S20/S10+/S10/S10e/Note 9/S9/S9+/Nota 8 In offerta a € 13,99 – sconto 26%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

yootech Caricabatterie Wireless,Caricatore Senza Fili,Qi Ricarica,10W Adatto per Serie Galaxy S20,Note 10/10 Plus/S10/S10 Plus/S10E/S9,7.5W per iPhone 11/11 Pro/11 PRO Max/XS MAX/XR/XS/X/8/8+/SE 2020 In offerta a € 12,95 – sconto 24%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

yootech Caricatore Senza Fili,2pz,Qi Caricabatterie Wireless,7.5W Adatto per iPhone 11/11 PRO Max/XS/MAX/XR/X/8/8+/SE 2020,10W per Serie Galaxy S20,Note 10/Note 10+/S10/S10+/S10E/S9,Nuovi AirPods PRO In offerta a € 19,99 – sconto 17%

– fino al 14 giugno

Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”