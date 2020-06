Offerte Amazon del weekend, fino al 43%: Samsung, Apple, Beats, LG, Epson, Logitech

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi ricordiamo che sono ancora attive fino al 7 giugno diverse offerte su prodotti a marchio LG, SanDisk, WD, eufy, Ecovacs, Tronsmart, Anker nonché gli sconti sulle memorie SanDisk, dove trovate in offerta chiavette USB, SSD, memorie microSD e SD.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

Samsung Memorie MB-MC64GA EVO Plus Scheda microSD da 64 GB, UHS-I U3, Fino a 100 MB/s, con Adattatore SD In offerta a € 11,70 – sconto 4%

– fino al 07 giugno

Click qui per approfondire

Apple MacBook Air (13″, Processore Intel Core i3 dual‑core di decimo generazione a 1,1GHz, 8GB RAM, 256GB) – Oro In offerta a € 1.080,26 – sconto 12%

– fino al 07 giugno

Click qui per approfondire

Cuffie Beats EP – Nero In offerta a € 59,99 – sconto 40%

– fino al 07 giugno

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi YLXD01YL Plafoniera 450mm, Bianco [Classe di efficienza energetica A+++] In offerta a € 69,90 – sconto 13%

– fino al 07 giugno

Click qui per approfondire

LG 22MN430 Monitor 21.5″ FullHD LED IPS, 1920 x 1080, Radeon FreeSync 75Hz, 2x HDMI, 1x VGA, Uscita Audio, Flicker Safe, Nero In offerta a € 79,99 – sconto

– fino al 07 giugno

Click qui per approfondire

LG TV NanoCell AI 49NANO806NA, Smart TV, 49″, 4k + SL4Y Soundbar 2.1 In offerta a € 699,00 – sconto

– fino al 07 giugno

Click qui per approfondire

LG TV NanoCell AI 55NANO806NA, Smart TV, 55″, 4k + SL4Y Soundbar 2.1 In offerta a € 799,00 – sconto

– fino al 07 giugno

Click qui per approfondire

LG TV NanoCell AI 65NANO806NA, Smart TV, 65″, 4k + SL4Y Soundbar 2.1 In offerta a € 999,00 – sconto

– fino al 07 giugno

Click qui per approfondire

Epson WorkForce WF-2810DWF Multifunzione a Getto d’Inchiostro 4-in-1, Stampa, Scansione, Copia, Fax, Wi-Fi, Duplex, Cartucce Singole, DIN A4, Nero – In offerta a € 69,94 – sconto 8%

– fino al 07 giugno

Click qui per approfondire

Philips Lighting White Starter Kit E27 con 1 Bridge e 2 Lampadine White Connesse Incluse, 9 W, Bianco [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a € 49,90 – sconto 38%

– fino al 07 giugno

Click qui per approfondire

TCL | 43EP641 | Android TV con Assistente Google: Risoluzione 4k HDR, Accesso a Google Play Store, Dolby Audio integrato. Colore: Titanio, 43 Pollici (Classe energetica A+) [Classe di efficienza energetica A] In offerta a € 299,99 – sconto 25%

– fino al 07 giugno

Click qui per approfondire

TCL | 50EP641 | Android TV con Assistente Google: Risoluzione 4k HDR, Accesso a Google Play Store, Dolby Audio integrato. Colore: Titanio, 50 Pollici (Classe energetica A+) [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a € 349,99 – sconto 13%

– fino al 07 giugno

Click qui per approfondire

TCL | 55EP641 | Android TV con Assistente Google: Risoluzione 4k HDR, Accesso a Google Play Store, Dolby Audio integrato. Colore: Titanio, 55 Pollici (Classe energetica A+) [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a € 449,99 – sconto

– fino al 07 giugno

Click qui per approfondire

Logitech Keys-To-Go Tastiera Wireless Bluetooth per Iphone, Ipad, Smartphone, Tablet, Android, Windows, Apple Tv, Sottile, Leggera, Tasti Scelta Rapida, Layout Italiano Qwerty, Nero In offerta a € 39,99 – sconto 43%

– fino al 07 giugno

Click qui per approfondire

ICZI Hub USB C 11 in 1 Adattatore HDMI 4K VGA PD 100W Ethernet 1000Mbps SD/TF Audio/Mic 4 USB 3.0/2.0 per MacBook PRO/Air iMac Surface Go/Pro7/Pro X Chromebook XPS Samsung Huawei e Altri Dispositivi In offerta a € 44,52 – sconto 28%

– fino al 07 giugno

Click qui per approfondire

Lamicall Supporto Telefono Bicicletta, Metallico Supporto Motociclo – Universale Manubrio Supporto Cellulare per Phone 11 Pro, Xs Max, XR, X, 8, 7, 6S, Samsung S10 S9 S8, 4.7-6.8 Pollici Smartphones In offerta a € 16,99 – sconto 15%

– fino al 07 giugno

Click qui per approfondire

Tronsmart T6 Plus Cassa Bluetooth 40W, Altoparlante Waterproof IPX6 con Powerbank, Suono Stereo TWS, 15 Ore di Riproduzione, Effetti Tri-Bass, Speaker con Bluetooth 5.0 In offerta a € 58,64 – sconto 15%

– fino al 07 giugno

Click qui per approfondire

JBL Flip Essential Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Wireless Waterproof IPX7, JBL Bass Radiator, Fino a 10h di Autonomia, Grigio – In offerta a € 65,89 – sconto 22%

– fino al 07 giugno

Click qui per approfondire

NEBULA Anker Capsule, Mini-proiettore Portatile Wi-Fi Intelligente, 100 ANSI Lumen, Altoparlante 360°, proiettore cinematografico, Immagine da 100”, 4 Ore di Video, intrattenimento Domestico In offerta a € 249,99 – sconto 38%

– fino al 07 giugno

Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”