Offerte Amazon del weekend, fino al 52%: Nikon, Fuji, Echo, Xiaomi, LG, Arlo, JBL

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Vi ricordiamo che Amazon regala 10 euro di sconto ai nuovi iscritti a Prime Student.

_ Fotocamere _



Fujifilm Instax mini 11 Ice White | Fotocamera a sviluppo istantaneo | Modalità Selfie | Esposizione Automatica | Foto Formato mini 62 x 46 mm In offerta a € 69,90 – sconto

– fino al 04 luglio

Click qui per approfondire

Nikon Coolpix B500 Fotocamera Digitale Compatta, 16 Megapixel, Zoom 40X, ISO 125 – 6.400, VR, LCD Inclinabile 3″, Full HD, Bluetooth, Wi-Fi, Nero [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] In offerta a € 219,75 – sconto 21%

– fino al 5 Luglio

Click qui per approfondire _ Smartphone e accessori _



Xiaomi Fast Charge Power Bank 3 Caricatore 10000 mAh, Mi 18 W, Nero In offerta a € 17,90 – sconto 11%

– fino al 5 Luglio

Click qui per approfondire

Xiaomi Mi 10 Lite -Smartphone 6.57″ FHD+ DotDisplay (6GB RAM, 128GB ROM, Quad Camera , 4160mah Batteria, 2020 [Versione Italiana] – Colore Cosmic Grey In offerta a € 325,00 – sconto 19%

– fino al 05 luglio

Click qui per approfondire

Sterilizzatore UV per Smartphone ed altri oggetti, con caricatore wireless ed aromaterapia In offerta a € 34,90 – sconto 26%

– fino al 05 luglio

Click qui per approfondire

_ Cucina _



Kenwood KMX750RD Impastatrice Planetaria Kitchen Machine kMix, Robot da Cucina Mixer, 1000 W, 5 Litri, Acciaio, Plastica, Rosso In offerta a € 229,99 – sconto 43%

– fino al 5 Luglio

Click qui per approfondire

Kenwood KVL4100S Impastatrice Planetaria Chef XL, Robot da Cucina Mixer, 1200 W, 6.7 Litri, Acciaio, Argento In offerta a € 359,53 – sconto 28%

– fino al 5 Luglio

Click qui per approfondire

Kenwood FDP300WH MultiPro Compact Robot da Cucina, 800 W, 2.1 Litri, 1 Decibel, Bianco [Classe di efficienza energetica A] In offerta a € 50,99 – sconto 32%

– fino al 5 Luglio

Click qui per approfondire

Philips Avent SCF883/01 EasyPappa Plus 4 in 1 Cuocipappa Multifunzione, Cuoci a Vapore, Frulla, Scongela e Riscalda in un Recipiente, 1 litro, Bianco/Grigio In offerta a € 137,95 – sconto 30%

– fino al 05 luglio

Click qui per approfondire

_ Speaker _



Amazon Echo (3ª generazione) Ricondizionato Certificato, Altoparlante intelligente con Alexa, Tessuto antracite In offerta a € 43,99 – sconto 51%

– fino al 05 luglio

Click qui per approfondire

Sonos One Generazione 2 Smart Speaker Altoparlante Wi-Fi Intelligente, con Alexa integrata, AirPlay e Google Assistant, Nero In offerta a € 217,21 – sconto 5%

– fino al 05 luglio

Click qui per approfondire

Sonos One SL Speaker per Accoppiamento Stereo e Surround Home Theater, Nero In offerta a € 192,00 – sconto 4%

– fino al 05 luglio

Click qui per approfondire

Echo Plus (2ª generazione) – Tessuto antracite + Philips Hue White Lampadina In offerta a € 79,99 – sconto 46%

– fino al 05 luglio

Click qui per approfondire

JBL Xtreme 2 Speaker Bluetooth Portatile, Cassa Altoparlante Bluetooth Waterproof IPX7, Con Microfono, Porta USB, JBL Connect+ e Bass Radiator, Fino a 15h di Autonomia, Nero In offerta a € 189,00 – sconto 37%

– fino al 05 luglio

Click qui per approfondire

Altoparlante Bluetooth Soundcore Wakey Anker, ricarica veloce wireless da 10W per Samsung Galaxy, sveglia, suono stereo, radio FM, rumore bianco, caricatore wireless Qi da 7.5W per iPhone (Bianco) In offerta a € 69,99 – sconto 30%

– fino al 05 luglio

Click qui per approfondire

_ Cuffie e auricolari _



Sony WH-1000XM3 Cuffie Wireless, Over-Ear con HD Noise Cancelling, Microfono per Phone-Call, Alexa Built-in, Google Assistant e Siri, Batteria Fino a 30 ore e Ricarica Rapida, Argento In offerta a € 275,00 – sconto 28%

– fino al 05 luglio

Click qui per approfondire

Sennheiser HD 599 Cuffie Aperte sul Retro, Edizione Speciale, Nero In offerta a € 162,79 – sconto 10%

– fino al 05 luglio

Click qui per approfondire

JBL Tune500BT Cuffie Wireless Sovraurali con funzione Multipoint e Ricarica veloce, Cuffie On-Ear Bluetooth con connessione a Siri e Google, Fino a 16h di autonomia, Bianco In offerta a € 38,99 – sconto 22%

– fino al 05 luglio

Click qui per approfondire

Beats Solo Pro Wireless Cuffie con cancellazione del rumore – Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, modalità Trasparenza, 22 ore di ascolto – Nero In offerta a € 219,90 – sconto 27%

– fino al 05 luglio

Click qui per approfondire

Sony WF-1000XM3 Cuffie True Wireless, con HD Noise Cancelling, Microfono per Phone-Call, Alexa Built-in, Google Assistant e Siri, iOS/Android, Batteria Fino a 32 ore, Nero In offerta a € 179,99 – sconto 28%

– fino al 04 luglio

Click qui per approfondire

Jabra Move Style Edition Cuffie On-Ear, Cuffie Stereo con Connessione a Tablet, Computer e Telefono, Chiamate e Musica Wireless, Nere Titanio In offerta a € 62,98 – sconto 37%

– fino al 05 luglio

Click qui per approfondire

Huawei FreeBuds 3 – Auricolari Wireless In Ear con Cancellazione Intelligente del Rumore, Kirin A1 Chipset, Latenza Bassa, Connessione Bluetooth, driver 14 mm, Carica Wireless Veloce, Bianco In offerta a € 118,99 – sconto 34%

– fino al 05 luglio

Click qui per approfondire

_ Computer, monitor e accessori _



HUAWEI MateBook D 15.6″ Laptop, Processore AMD Ryzen 5 3500U, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Schermo FullView 1080P FHD, Collaborazione multi-schermo, Sensore impronte digitali, Windows 10 Home, Argento In offerta a € 596,87 – sconto 5%

– fino al 05 luglio

Click qui per approfondire

LG 29WN600 Monitor 29″ UltraWide 21:9 LED IPS HDR 10, 2560 x 1080, Radeon FreeSync 75 Hz, Audio Stereo 14 W, 2 x HDMI, 1 x Display Port 1.4, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco In offerta a € 239,99 – sconto

– fino al 05 luglio

Click qui per approfondire

ORICO – Adattatore 11 in 1 USB C con 4 K HDMI, VGA, SD 4.0 / TF, 100 W di ricarica PD3.0, 4 USB 3.0, 1 USB C, RJ45 Ethernet, adatto per MacBook, Matebook e laptop di tipo C In offerta a € 59,99 – sconto

– fino al 05 luglio

Click qui per approfondire

_ Casa _



Arlo Pro2 VMS4330P Kit Base Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 3 Telecamere di Sicurezza, Audio 2 Vie, Batteria, Full HD, Visione Notturna, Interno/Esterno, VCR Opz, Alexa e Google Wi-Fi In offerta a € 599,99 – sconto 29%

– fino al 05 luglio

Click qui per approfondire

Hoover FD22RP011 Freedom – Scopa Elettrica Senza Filo, Autonomia fino a 25 min, 0,7 Litri, Allergy & Pets, Grigio e Rosso In offerta a € 119,00 – sconto 52%

– fino al 5 luglio

Click qui per approfondire

Xiaomi MUE4093GL Lampada da Comodino 2 Smart, Bianca [Classe di efficienza energetica A] In offerta a € 39,90 – sconto 20%

– fino al 05 luglio

Click qui per approfondire

_ Bambini _



Arlo ABC1000 Baby Monitor Smart WiFi Full HD, audio 2 vie, visione notturna, sensori d’aria, ninna nanne, luci notturne, funziona con Alexa, Google Home, Apple HomeKit In offerta a € 159,99 – sconto 30%

– fino al 05 luglio

Click qui per approfondire

Xiaomi Motion Activated Night Light 2 Luce di Notte per Bambini, Armadio, Corridoio, Cucina, Scale, Luminosità Regolabile Intelligente, Sensore del Corpo Umano con Base Magnetica [Classe di efficienza energetica A] In offerta a € 12,50 – sconto 17%

– fino al 5 Luglio

Click qui per approfondire

_ TV _



Hisense H32BE5000 TV LED HD 32″, USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2019] [Classe di efficienza energetica A] In offerta a € 139,00 – sconto 22%

– fino al 05 luglio

Click qui per approfondire

Infinity Cofanetto Regalo 6 Mesi Film Serie TV Cartoni Animati – Gift Box In offerta a € 24,99 – sconto 38%

– fino al 05 luglio

Click qui per approfondire

_ Salute e benessere _



Philips Sonicare HX9903/03 DiamondClean Smart, Spazzolino Elettrico con Tecnologia Sonicare, Connesso all’Applicazione, 4 Programmi di Pulizia, Bianco – In offerta a € 149,99 – sconto 52%

– fino al 05 luglio

Click qui per approfondire

Bilancia Pesa Persona Digitale Bilancia Pesapersone Impedenziometrica Intelligente Bluetooth RENPHO 13 Funzioni Analisi Composizione Corporea con App per Massa Grassa, BMI, Grasso Viscerale (Nero) In offerta a € 27,19 – sconto 15%

– fino al 05 luglio

Click qui per approfondire