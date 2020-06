Offerte Amazon del weekend, fino al 59%: Xiaomi, Corsair, Echo, Huawei, Apple

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

Lo sapete? Sono ancora attive alcune delle offerte segnalate nei giorni scorsi sui prodotti Samsung, tado, D-Link, SanDisk, Apple, Huawei, su GoPro, MacBook, iPhone Pro, Ecovacs, Belkin e quelle sui Monopattini Xiaomi, e-bike Nilox, Philips, iRobot, Eastpak. Inoltre, si sta per concludere la settimana della Moda e gli sconti Samsung Days, SanDisk Days e iRobot Days: non fateveli sfuggire!

Amazon Echo (3ª generazione) – Altoparlante intelligente con Alexa – Tessuto antracite In offerta a € 59,99 – sconto 40%

Xiaomi Redmi Note 9 4GB 128GB Smartphone 48MP Quad Camera MTK Helio G85 Octa core 6.53″FHD Telefono cellulare (Grey) In offerta a € 169,79 – sconto 2%

Corsair K70 RGB MK.2 Tastiera Meccanica Gaming Cherry MX Blu, Veloce e Preciso, Retroilluminato RGB LED, Italiano, QWERTY, Nero In offerta a € 129,99 – sconto 23%

PNY XLR8 CS3030 M.2 NVMe SSD Interno 1TB – Velocità di lettura fino a 3500 MB/s (M280CS3030-1TB-RB) In offerta a € 145,49 – sconto 16%

GoPro HERO8 Black – Fotocamera digitale impermeabile 4K con stabilizzazione ipersfondata, touch screen e controllo vocale – Streaming live HD, 12 MP In offerta a € 299,99 – sconto 30%

– fino al 28 giugno

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa | Lettore multimediale In offerta a € 24,99 – sconto 38%

– fino al 28 giugno

Apple MacBook Air (13″, Processore Intel Core i5 quad‑core di decimo generazione a 1,1GHz, 8GB RAM, 512GB) – Argento In offerta a € 1.339,00 – sconto 12%

– fino al 28 giugno

SanDisk Plus SSD Unità a Stato Solido 240 GB, Velocità di Lettura fino a 530 MB/s, 2,5″, Sata III In offerta a € 34,50 – sconto 59%

– fino al 28 giugno

Apple iPhone 11 Pro Max (64GB) – Oro In offerta a € 999,00 – sconto 22%

– fino al 28 giugno

Philips Lighting White Starter Kit E27 con 1 Bridge e 2 Lampadine White Connesse Incluse, 9 W, Bianco [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a € 49,90 – sconto 38%

– fino al 28 giugno

Philips Lighting Hue White and LightStrip Plus Striscia LED Smart, Dimmerabile, 16 Milioni Colori, Kit Base 2 m + Estensione di 1 m, Bianco [Classe di efficienza energetica A] In offerta a € 79,99 – sconto 24%

– fino al 28 giugno

Philips Hue White and Color Ambiance Starter Kit 2 Lampadine Smart con Bluetooth Attacco E27 e un Bridge Hue per Controllo del Sistema [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a € 104,99 – sconto 25%

– fino al 28 giugno

i-Bike City Easy S ITA99, Bicicletta elettrica a pedalata assistita Unisex Adulto, Nero, 46 cm In offerta a € 649,00 – sconto 14%

– fino al 28 giugno

i-Bike, BRERA 20″ Unisex adulto, nero, unica In offerta a € 549,00 – sconto 8%

– fino al 28 giugno

Revoe e-bike, Citybike. Nera, cerchi in lega, 26”, velocità massima 25 km/h, 45 Km di autonomia In offerta a € 799,00 – sconto

– fino al 28 giugno

F.lli Schiano E- Star, Bicicletta elettrica Pieghevole Unisex Adulto, Antracite, 20” In offerta a € 609,99 – sconto

– fino al 28 giugno

Nilox Ebike J5, Unisex Adulto, Black, M In offerta a € 699,90 – sconto 10%

– fino al 28 giugno

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro Monopattino Elettrico Pieghevole, 45 Km di Autonomia, Velocità fino a 25 Km/h, Versione Italiana, Nero In offerta a € 529,90 – sconto 2%

– fino al 28 giugno

REVOE Push 8, Monopattino Elettrico Pieghevole Misto Adulto, Nero In offerta a € 319,00 – sconto

– fino al 28 giugno

Nilox e-Scooter doc Twelve, Nero, One Size In offerta a € 599,90 – sconto

– fino al 28 giugno

Momo Design MD-FS851O Monopattino Elettrico In offerta a € 399,00 – sconto

– fino al 28 giugno

SanDisk Extreme PRO SSD Portatile 500 GB, Velocità di Lettura fino a 1050 MB/s, USB-C, Resistente e Impermeabile In offerta a € 119,99 – sconto 24%

– fino al 28 giugno

SanDisk MicroSDXC Ultra Scheda di Memoria da 256 GB e Adattatore, con A1 App Performance, Velocità fino a 100 MB/sec, Classe 10, U1 In offerta a € 58,87 – sconto

– fino al 28 giugno

SanDisk Ultra Fit Unità Flash, USB 3.1 da 256 GB con Velocità fino a 130 MB/sec,Tradizionale,Nero,256 GB In offerta a € 49,99 – sconto 52%

– fino al 28 giugno

Sandisk Ultra Dual Luxe 512 GB Unità USB Type-C 150Mb/S USB 3.1 Gen 1,Tradizionale,Argento,512Gb In offerta a € 91,99 – sconto 34%

– fino al 28 giugno

Philips Serie 2200 EP2220/10 Macchina da Caffè Automatica, 2 Bevande, con Macine in Ceramica, Filtro AquaClean, Pannarello Classico, 15 bar, 1500 W, 1.8 Litri, Nero Satinato [Classe di efficienza energetica A] In offerta a € 289,00 – sconto 28%

– fino al 28 giugno

ORICO USB HUB Tipo Clip, 4 Porte USB 3.0 Hub 5 Gbps Super velocità Mini hub Dati in Alluminio con Porta Adattatore di Alimentazione Extra, Cavo Lungo 100 cm, Risparmio di Spazio per Desktop In offerta a € 19,54 – sconto 19%

– fino al 28 giugno

Apple MacBook Air (13″, Processore Intel Core i5 quad‑core di decimo generazione a 1,1GHz, 8GB RAM, 512GB) – Oro In offerta a € 1.371,68 – sconto 10%

– fino al 28 giugno

HUAWEI MatePad T 8 da 8 Pollici, CPU Octa-core con performance potenti, Ampia Batteria Ultra-slim da 5100 mAh, Raffinato, Compatto e Portatile, LTE In offerta a € 109,90 – sconto

– fino al 28 giugno

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

