Offerte Amazon del weekend, fino al 61%: Epson, Acer, HP, Netgear

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

”

HP DeskJet 3760 T8X19B Stampante a Colori, WI-Fi, Multifunzione a Getto d’Inchiostro, Stampa, Scannerizza, Fotocopia, con Wi-Fi Direct, 2 Mesi di HP Instant Ink Inclusi, Bianco/Blu – In offerta a 49,99 € – invece di 69,90 €

sconto 28% – fino al 13 set 2020

Click qui per approfondire

Philips Over Ear PH805BK/00 Cuffie auricolari (Bluetooth, Active Noise Cancelling, 30 ore durata della batteria, audio Hi-Res, microfono, Google Assistant) nero In offerta a 112,00 € – invece di 179,99 €

sconto 38% – fino al 13 set 2020

Click qui per approfondire

1byone Antenna TV, antenna HDTV da interno sottile in carta con prestazioni eccellenti per segnali digitali Freeview e TV analogica, VHF/UHF/FM, antenna per finestre In offerta a 11,89 € – invece di 13,99 €

sconto 15% – fino al 13 set 2020

Click qui per approfondire

Proiettore WiFi, ABOX 2020 Aggiornato 5500 Lumens, Mini Videoproiettore Ultra Portatile, Supporta 1920×1080 HD 300”, Compatibile Android,iOS,Windows,Mac, Ideale per Home Cinema In offerta a 93,47 € – invece di 109,97 €

sconto 15% – fino al 13 set 2020

Click qui per approfondire

Acer SA240YAbi Monitor FreeSync, 23,8″, Display IPS Full HD, 75 Hz, 4 ms, 16:9, VGA, HDMI 1.4, Lum 250 cd/m2, Schermo PC con Contrasto 100M:1, Lum 250 cd/m2, Cavo VGA Incluso, Nero In offerta a 109,90 € – invece di 129,90 €

sconto 15% – fino al 30 set 2020

Click qui per approfondire

Acer KG241Qbmiix Monitor Gaming FreeSync da 23.6″, Display Full HD 1920 x 1080, 75 Hz, Pannello TN, Luminosità 300 cd/m², Tempo di Risposta 1 ms, VGA, HDMI, Audio In/Out, Speaker Integrati, Nero In offerta a 109,90 € – invece di 149,90 €

sconto 27% – fino al 30 set 2020

Click qui per approfondire

Acer SA270Abi Monitor FreeSync, 27″, Display IPS Full HD, 75 Hz, 4 ms, 16:9, VGA, HDMI 1.4, Schermo PC con Contrasto 100M:1, Lum 250 cd/m2, Cavo VGA Incluso, Nero In offerta a 139,90 € – invece di 149,90 €

sconto 7% – fino al 30 set 2020

Click qui per approfondire

AUKEY USB C Power Bank 20000mAh Caricabatterie Portatile con 4 Porte e 3 Ingressi per iPhone X/8/7/Plus/6, Samsung S8/S8+, Nexus 6P, iPad, Tablets In offerta a 28,89 € – invece di 33,99 €

sconto 15% – fino al 13 set 2020

Click qui per approfondire

AUKEY USB C Powerbank 10000mAh, Caricabatterie Portatile con 2 Ingressi, Batteria Esterna Sottile per iPhone XS/XS Max/XR, Nintendo Switch, Samsung S9, Pixel 2/3, ECC. In offerta a 16,99 € – invece di 23,99 €

sconto 29% – fino al 13 set 2020

Click qui per approfondire

Aukey Usb C Caricatore da Muro 60W, Caricatore Usb C Compower Delivery, Caricatore Usb da Muro Comgan Tech Per Macbook Pro, Iphone 11 /11 Pro / Pro Max, Pixel 3 / 3Xl, Nintendo Switch Ecc In offerta a 44,19 € – invece di 51,99 €

sconto 15% – fino al 13 set 2020

Click qui per approfondire

AUKEY USB C Caricatore da Muro con Dynamic Detect, Caricatore USB con 30W Power Delivery 3.0 per iPhone 11 PRO / 11 PRO Max, Airpods PRO, Samsung Galaxy S10 / Note9, Pixel 3 / 3XL, ECC. (Bianca) In offerta a 18,69 € – invece di 21,99 €

sconto 15% – fino al 13 set 2020

Click qui per approfondire

AUKEY USB C Caricatore da Muro 36W Power Delivery, Caricatore USB C con Dynamic Detect, Caricatore USB da Muro per iPhone 11 Pro Max, Samsung S10, Pixel 3 XL, Xiaomi 10, MacBook Air, iPad, Airpods Pro In offerta a 22,94 € – invece di 28,99 €

sconto 21% – fino al 13 set 2020

Click qui per approfondire

CHOETECH Caricatore Wireless 10W Due Bobine Ricarica Wireless per Galaxy S20/S10/S9/S8/S8+/Note 8, 7.5W Caricabatterie Senza Fili per iPhone 11/XS/XR/X/8 Plus/SE, 5W Huawei P30 PRO/P40 PRO, Xiaomi 9 In offerta a 14,44 € – invece di 36,59 €

sconto 61% – fino al 13 set 2020

Click qui per approfondire

dodocool Hub USB C, Adattatore Tipo C HUB 14 in 1 con 4K HDMI/VGA/PD/Ethernet RJ45, SD/TF/3.5mm Audio, 3 USB 3.0, 4 USB 2.0, per MacBook PRO/Air/Surface Go/Huawei P20/30 e Laptop Windows Type C In offerta a 39,09 € – invece di 45,99 €

sconto 15% – fino al 13 set 2020

Click qui per approfondire

Hub USB C, dodocool 7 In 1 Mac Adattatore, Hub Tipo C con Thunderbolt 3 PD 100 , 4K HDMI, 3 Porte USB 3.0, Lettore schede SD/Micro SD, Usb C Hub per MacBook Air 2019/2018, MacBook Pro 2019/2018/2017 In offerta a 25,49 € – invece di 29,99 €

sconto 15% – fino al 13 set 2020

Click qui per approfondire

dodocool Hub USB C MacBook PRO Adattatore 7 in 1, con Thunderbolt 3, 4K HDMI, 3 USB 3.0, Lettore Schede SD/TF per MacBook PRO e MacBook Air In offerta a 24,64 € – invece di 29,99 €

sconto 18% – fino al 13 set 2020

Click qui per approfondire

dodocool Supporto PC Portatile, Ergonomico Alluminio Laptop Supporto, Angolazione Regolabile Portatile Pieghevole Stand, per MacBook Air/PRO, Huawei Matebook, dell, XPS, e Altri Laptop da 8″-17,3″ – In offerta a 16,14 € – invece di 17,99 €

sconto 10% – fino al 13 set 2020

Click qui per approfondire

Epson Expression Premium XP-7100 Stampante Multifunzionale 3-in-1, Stampa, Scansione, Copia, Display Touch da 10.9 cm, Ethernet, A4, Nero In offerta a 139,29 € – invece di 199,99 €

sconto 30% – fino al 14 set 2020

Click qui per approfondire

Epson EB-S05 Videoproiettore SVGA 3LCD, HDMI, 3.200 Lumen, Contrasto 15.000:1, WI-FI opzionale, Lampada UHE di Lunga Durata, Immagini fino a 350″ In offerta a 294,99 € – invece di 344,65 €

sconto 14% – fino al 21 set 2020

Click qui per approfondire

Eh-Tw650 1080P 3.100 Lm 15.000 1 In offerta a 474,99 € – invece di 710,65 €

sconto 33% – fino al 21 set 2020

Click qui per approfondire

Epson EB-U05 Videoproiettore Full HD 3LCD, 3.400 Lumen, Contrasto 15.000:1, WI-FI opzionale, Lampada UHE di Lunga Durata, Immagini fino a 300″, Bianco In offerta a 529,27 € – invece di 659,81 €

sconto 20% – fino al 21 set 2020

Click qui per approfondire

Telecamere di sicurezza domestica wireless eufy Security eufyCam 2, 365 giorni di durata batteria, HD 1080p, IP67, visione notturna, compatibile con HomeKit, kit 2 telecamera, senza costo mensile In offerta a 289,99 € – invece di 349,00 €

sconto 17% – fino al 13 set 2020

Click qui per approfondire

meross Ciabatta Intelligente Multipresa Wifi Smart 3 Prese AC 4 Porte USB, Funzione Timer Protezione da Sovraccarico 2500W 10A, Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT In offerta a 24,64 € – invece di 28,99 €

sconto 15% – fino al 13 set 2020

Click qui per approfondire

meross Wifi Smart Interruttore Parete Italiana Intelligente, 1/2/3 Gang Pannello Touch LED Antiurto Elettrico, Funzione Timer, App Controllo Remoto, Compatibile con Amazon Alexa, Google Home e IFTTT In offerta a 21,24 € – invece di 27,49 €

sconto 23% – fino al 13 set 2020

Click qui per approfondire

meross Presa Intelligente Wifi Italiana 16A 3680W Smart Plug Spina Energy Monitor, Funzione Timer, APP Controllo Remoto, Compatibile con SmartThings Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT, 2 Pezzi In offerta a 23,79 € – invece di 30,99 €

sconto 23% – fino al 13 set 2020

Click qui per approfondire

AUKEY Lampada da Terra LED, Piantana di Luce Naturale Dimmerabile con Manopola Ruotabile, Collo di Cigno Flessibile, Design Moderno in Colore Nero per Studio, Soggiorno o Camera da Letto In offerta a 33,98 € – invece di 39,98 €

sconto 15% – fino al 13 set 2020

Click qui per approfondire

AKASO Action Cam 4K WiFi Angolo Variabile Doppio Schermo 5 Volte Zoom Telecomando Caricabatterie con 2 Batterie Fotocamera Subacquea 30m, Accessori multipli per Bicicletta Casco Sport (Brave4) In offerta a 67,99 € – invece di 79,99 €

sconto 15% – fino al 13 set 2020

Click qui per approfondire

Amazfit Xiaomi Huami GTR, Smartwatch Men’s, Black, Normal In offerta a 109,99 € – invece di 130,90 €

sconto 16% – fino al 13 set 2020

Click qui per approfondire

ammoon Asta Microfono da Tavolo, Mini Pieghevole Supporto Treppiede Microfono con Mic Clip per Lezione Conferenze Podcast (Con clip) In offerta a 11,04 € – invece di 12,99 €

sconto 15% – fino al 13 set 2020

Click qui per approfondire

ammoon USB Microfono a Condensatore Cablato Professionale con Supporto da Tavolo per PC Mac Laptop Computer Podcast Studio Skype Karaoke In offerta a 23,79 € – invece di 29,99 €

sconto 21% – fino al 13 set 2020

Click qui per approfondire

Anker Power Port, 5 Porte USB, Caricatore da 60 W, 1 Porta con Power Delivery per Apple MacBook, Nexus 5 X/6P e 4 Porte PowerIQ per iPhone, iPad, Samsung e Altri dispositivi. In offerta a 25,49 € – invece di 29,99 €

sconto 15% – fino al 13 set 2020

Click qui per approfondire

NETGEAR Switch 5 Porte Gigabit Ethernet Unmanaged GS305, Hub di Rete Domestica, Switch Ethernet per Ufficio, Plug-and-Play, Struttura in Metallo Montaggio su Tavolo o a Parete In offerta a 18,90 € – invece di 21,50 €

sconto 12% – fino al 13 set 2020

Click qui per approfondire

NETGEAR GS308E Switch Ethernet 8 porte, Switch Gigabit Smat Plus, hub ethernet desktop in metallo, Nero In offerta a 32,90 € – invece di 39,90 €

sconto 18% – fino al 20 set 2020

Click qui per approfondire

NETGEAR Switch Unmanaged PoE+ Gigabit Ethernet 5 porte (GS305PP) – con 4 PoE a 83 W, desktop, design senza ventola in metallo robusto In offerta a 104,90 € – invece di 119,90 €

sconto 13% – fino al 20 set 2020

Click qui per approfondire

Netgear JGS524E Switch Smart Managed Plus a 24 Porte Gigabit Ethernet, Assistenza a Vita ProSAFE, Montaggio su Desktop o su Rack In offerta a 134,90 € – invece di 224,00 €

sconto 40% – fino al 20 set 2020

Click qui per approfondire

Netgear JGS524PE PoE Smart Managed Plus Switch a 24 Porte Gigabit Ethernet con 12 PoE a 100 W, Montaggio Desktop/su Rack In offerta a 199,90 € – invece di 377,00 €

sconto 47% – fino al 20 set 2020

Click qui per approfondire

Netgear Switch Unmanaged PoE+ Gigabit Ethernet 16 porte (GS316PP) – con 16 PoE+ a 183 W, montaggio desktop/su rack/a parete, in metallo resistente In offerta a 196,90 € – invece di 229,99 €

sconto 14% – fino al 20 set 2020

Click qui per approfondire

Netgear R7800 Router WiFi Nighthawk X4S, Dual Band AC2600, 4 Porte Gigabit, 1 eSATA In offerta a 149,90 € – invece di 205,03 €

sconto 27% – fino al 4 ott 2020

Click qui per approfondire

Netgear R7000P Router WiFi Nighthawk, Dual Band AC2300, 4 porte Gigabit, Sicurezza Armor In offerta a 129,90 € – invece di 184,90 €

sconto 30% – fino al 4 ott 2020

Click qui per approfondire

NETGEAR RAX80 Router WiFi 6 Nighthawk AX8, Velocità WiFi AX6000, Capacità per Oltre 25 Dispositivi, 5 Porte Gigabit, 2 Porte USB 3.0 In offerta a 279,90 € – invece di 359,90 €

sconto 22% – fino al 4 ott 2020

Click qui per approfondire

Netgear Orbi RBK13 Sistema Wi-Fi Mesh per lo Smart Working, Pacchetto da 3, Copertura fino a 200 m², Velocità AC1200 In offerta a 169,90 € – invece di 229,90 €

sconto 26% – fino al 4 ott 2020

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).