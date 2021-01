Offerte Amazon del weekend, fino al 64%: Apple, Beats, Philips Hue, Samsung, Sandisk

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in offerta

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

”

Auricolari Powerbeats Wireless ad alte Prestazioni – Chip Apple H1, Bluetooth di Classe 1, 15 Ore di Ascolto, Resistenti al Sudore – Rosso (Ultimo Modello) In offerta a 99,99 € – invece di 149,95 €

sconto 33% – fino al 24 gennaio

EZVIZ C6N Telecamera Wi-Fi Interno 1080p Videocamera Sorveglianza da Interno Pan/Tilt/Zoom Compatibile con Alexa, Rotazione a 360°, Visione Notturna, Tracciamento del Movimento e Audio Bi-direzionale In offerta a 29,98 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino al 24 gennaio

Samsung Memorie Fit Plus USB Flash Drive, USB 3.1, Type-A, Velocità di Lettura Fino a 300 MB/s, 64 GB, Grigio Titanio (MUF-64AB) In offerta a 18,99 € – invece di 24,99 €

sconto 24% – fino al 24 gennaio

AVM FRITZ!Repeater 1200 International, ripetitore/estensore segnale WiFi AC+N, Dual Band (400 Mbit/s a 2.4GHz e 866 Mbit/s a 5 GHz), Mesh, Access Point WiFi, WPS, Interfaccia in italiano In offerta a 55,99 € – invece di 69,99 €

sconto 20% – fino al 24 gennaio

Sony SRS-XB43 – Speaker bluetooth waterproof, cassa portatile con autonomia fino a 24 ore e effetti luminosi (Nero) In offerta a 149,99 € – invece di 230,00 €

sconto 35% – fino al 24 gennaio

Beats Solo3 Wireless Cuffie – Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, 40 ore di ascolto – Nero In offerta a 99,99 € – invece di 199,95 €

sconto 50% – fino al 24 gennaio

Sony WH-1000XM4 – Cuffie Bluetooth Wireless con HD Noise Cancelling Evoluto, Microfono per Phone-Call, Alexa Built-in, Google Assistant e Siri e Batteria Fino a 30 ore (Argento, 2020) In offerta a 297,99 € – invece di 379,00 €

sconto 21% – fino al 24 gennaio

TP-Link Presa Intelligente WiFi Smart Plug, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto tramite APP Tapo, 10A, 2300W (Tapo P100) In offerta a 9,99 € – invece di 12,99 €

sconto 23% – fino al 24 gennaio

Nuovo Apple MacBook Pro (16″, 16GB RAM, Archiviazione 512GB, Intel Core i7 a 2,6GHz) – Grigio Siderale In offerta a 2499,00 € – invece di 2799,00 €

sconto 11% – fino al 24 gennaio

Logitech MX Anywhere 2S Mouse Wireless, Multidispositivo, Bluetooth o 2.4 GHz Wireless con Ricevitore USB Unifying, 4000 DPI su Ogni Superficie, 7 Pulsanti, Ricaricabile, PC/Mac/Laptop/iPadOS, Nero In offerta a 44,99 € – invece di 51,99 €

sconto 13% – fino al 24 gennaio

Samsung Memorie T7 MU-PC500T SSD Esterno Portatile da 500 GB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Grigio Titanio In offerta a 103,99 € – invece di 146,99 €

sconto 29% – fino al 24 gennaio

Sandisk Ultra Dual USB Drive Type-C 64 GB, USB 3.1 Type C, Nero/Argento In offerta a 21,10 € – invece di 37,99 €

sconto 44% – fino al 24 gennaio

Philips Lighting Hue White Starter Kit con 2 Lampadine Attacco E27, con Bluetooth, Luce Bianca Calda Dimmerabile + 1 Bridge Hue Controllo Completo del Sistema, Bianco [Classe di efficienza energetica A+] In offerta a 49,99 € – invece di 79,90 €

sconto 37% – fino al 24 gennaio

APEMAN Action Cam A87, Touch Screen 4K/60FPS 20MP WiFi Telecomando Impermeabile 40M 8XZoom Fotocamera Subacquea, Gyro Stabilizzazione Correzione della Distorsione Videocamera In offerta a 80,74 € – invece di 189,99 €

sconto 58% – fino al 24 gen 2021

Nikon Coolpix W300 Fotocamera Digitale Compatta, 16 Megapixel, 4K, Subacquea, Antiurto, Antigelo, GPS, GLONASS, Wi-fi, Bluetooth, Arancione [Nital card: 4 anni di garanzia] In offerta a 361,10 € – invece di 459,00 €

sconto 21% – fino al 1 feb 2021

Nikon Coolpix W150 Fotocamera Digitale Compatta, 13.2 Megapixel, LCD 3″, Full HD, Impermeabile, Resistente agli Urti, alle Basse Temperature e alla Polvere, Bianco [Nital Card: 4 Anni di Garanzia] In offerta a 149,00 € – invece di 179,00 €

sconto 17% – fino al 1 feb 2021

Beats EP Cuffie con filo ? Senza batteria per ascoltare musica non stop, controlli e microfono integrati ? Rosso In offerta a 59,00 € – invece di 99,95 €

sconto 41% – fino al 6 feb 2021

Beats Solo3 Wireless Cuffie ? Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, 40 ore di ascolto ? Nero In offerta a 139,00 € – invece di 199,95 €

sconto 30% – fino al 6 feb 2021

Powerbeats Pro Wireless Auricolari ? Chip per cuffie Apple H1, Bluetooth di Classe 1, 9 ore di ascolto, auricolari resistenti al sudore ? Muschio In offerta a 189,00 € – invece di 249,95 €

sconto 24% – fino al 6 feb 2021

Beats Studio3 Wireless Cuffie con cancellazione del rumore ? Chip per cuffie Apple W1, Bluetooth di Classe 1, cancellazione attiva del rumore, 22 ore di ascolto ? Diepgrijs In offerta a 219,00 € – invece di 349,95 €

sconto 37% – fino al 6 feb 2021

Jabra Move Style Edition Cuffie On-Ear, Cuffie Stereo con Connessione a Tablet, Computer e Telefono, Chiamate e Musica Wireless, Nere Titanio In offerta a 72,50 € – invece di 99,99 €

sconto 27% – fino al 1 feb 2021

Lysoform Salviette Igienizzanti XXL per Pavimenti/ Grandi Superfici 8 confezioni, 120 salviette In offerta a 23,99 € – invece di 29,99 €

sconto 20% – fino al 26 gen 2021

LIFX Mini E27 Lampadina a LED Wi-Fi Smart, Regolabile, Multicolor, Dimmerabile, non Richiede un Hub, Funziona con Alexa, Apple HomeKit e Google Assistant In offerta a 41,20 € – invece di 54,99 €

sconto 25% – fino al 1 feb 2021

THUN – Lampada da Tavolo e Comodino, Abat-Jour Camera da Letto Bianca, Decorata con Fiori e Farfalla – Accessori per la Casa – Linea Prestige – Formato Medio – Ceramica – 19,8 x 17,7 x 42 h cm In offerta a 126,50 € – invece di 173,00 €

sconto 27% – fino al 1 feb 2021

Mini Proiettore Portatile, Videoproiettore Wifi Luminosità 6000, Supporta 1080p Full HD 300”, ABOX Proiettore Wifi Compatibile Android,iPhone,Laptop,PS4,Mac, Ideale per Home Cinema In offerta a 84,96 € – invece di 10996,00 €

sconto 99% – fino al 24 gen 2021

Hisense 43AE7210F, Smart TV LED Ultra HD 4K 43″, Single Stand, HDR 10+, Dolby DTS, Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 349,00 € – invece di 449,00 €

sconto 22% – fino al 24 gen 2021

Hisense 50AE7210F, Smart TV LED Ultra HD 4K 50″, Single Stand, HDR 10+, Dolby DTS, Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 399,00 € – invece di 499,00 €

sconto 20% – fino al 24 gen 2021

Hisense 55U71QF Smart TV ULED Ultra HD 4K 55″, Quantum Dot, Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos, Full Array Local Dimming, Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 749,00 € – invece di 899,00 €

sconto 17% – fino al 24 gen 2021

Hisense 40AE5500F Smart TV LED FULL HD 1080p 40″, Bezelless, USB Media Player, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10 [Esclusiva Amazon – 2020] In offerta a 279,00 € – invece di 349,00 €

sconto 20% – fino al 24 gen 2021

TACKLIFE DM01M Multimetro Digitale Avanzato TRMS 6000 Conti Senza Contatto di Tensione, Rileva Amp Ohm Volt e Temperature, Filo Vivo, Test di Continuità con Display Retroilluminato In offerta a 31,44 € – invece di 58,99 €

sconto 47% – fino al 24 gen 2021

Livella laser, Tacklife SC-L01 Laser a Croce Autolivellante Misuratore a Infrarossi Orizzontale e Verticale, Livello Laser Autolivellante 15M, 360 Gradi Rotante, IP54 In offerta a 31,44 € – invece di 58,99 €

sconto 47% – fino al 24 gen 2021

TACKLIFE Trapano Avvitatore Batteria 18V, Trapano Elettrico con Percussione 35N.m Max, 43 Accessori, 2 Batterie 2000mAh, Mandrino Autoserrante 13mm, PCD04B In offerta a 76,49 € – invece di 109,99 €

sconto 30% – fino al 24 gen 2021

TACKLIFE Avvitatore Elettrico, Cacciavite Elettrico 6+1 Coppia di Serraggio, 3 Diversi Angolazione a Piegare, 2000mAh Li-ion 3,6V, 4 Nm, con 6 LED Lampadine e 31 Punte SDH13DC In offerta a 23,79 € – invece di 37,99 €

sconto 37% – fino al 24 gen 2021

Avvitatore Elettrico Tacklife SDP51DC Avvitatore a Batteria, 33 Accessori(1 Adattatore a Angolo Retto e 1 Punte per Trapano con 30 Punte per cacciavite), Batteria 3,6 V 2000 mAh Li-ion, 4Nm In offerta a 22,94 € – invece di 37,99 €

sconto 40% – fino al 24 gen 2021

tado° Testa Termostatica Intelligente, Duo Pack, Prodotto Aggiuntivo per il Controllo Multi-Stanza, Gestione Intelligente del Riscaldamento, Facile Installazione fai da Te In offerta a 104,80 € – invece di 149,99 €

sconto 30% – fino al 1 feb 2021

Eastpak Tutor, Zaino Casual Unisex ? Adulto, Blu (Midnight), 39 liters, Taglia Unica (48 centimeters) In offerta a 66,00 € – invece di 105,00 €

sconto 37% – fino al 1 feb 2021

Eastpak Warehouse + Borsone, 81 cm, 135 L, Nero (Black) In offerta a 58,20 € – invece di 110,00 €

sconto 47% – fino al 1 feb 2021

Arlo Pro3 VMC4040B Telecamera Aggiuntiva 2K HDR, per Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi, Audio 2 Vie, Visione Notturna a Colori, Faro e Sirena Integrati, Visione 160°, Interno/Esterno, Nero In offerta a 202,90 € – invece di 299,99 €

sconto 32% – fino al 1 feb 2021

Medisana PM 100 Pulsossimetro Misurazione della Saturazione di Ossigeno nel Sangue, Pulsossimetro a Dito con Display Oled e Funzionamento One-Touch, Senza Supporto per VitaDock+ App In offerta a 34,30 € – invece di 44,95 €

sconto 24% – fino al 1 feb 2021

OMRON HN289 Bilancia Pesapersone Digitale, Grigio In offerta a 24,60 € – invece di 39,00 €

sconto 37% – fino al 1 feb 2021

Skagen Orologio Quarzo Uomo con Cinturino in Pelle SKW6355 In offerta a 72,80 € – invece di 199,92 €

sconto 64% – fino al 30 gen 2021

CHOETECH Caricatore Wireless 10W Due Bobine Ricarica Wireless 7.5W per iPhone 12/12 Pro/11/11 PRO/XS Max/XR/XS/SE 2020/8 Plus,Caricabatterie Senza Fili 10W Samsung S20/Note 20/S10/S9/S8, Qi Abilitati In offerta a 14,44 € – invece di 36,59 €

sconto 61% – fino al 24 gen 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).