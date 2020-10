Offerte Amazon del weekend, fino al 69%: LG, Kingston, Logitech, HP, Sennheiser

Amazon finisce il mese di Ottobre in bellezza con quella che è ormai una lunga rincorsa verso il Black Friday 2020 di fine Novembre. Per chi vuole ottenere sconti sui prodotti senza il patema della giornata dedicata alle offerte di fine anno si parte con il Black Friday in anticipo e con una settimana di grandi occasioni su tanti marchi top e con prezzi ribassati anche per un solo giorno.

Per le offerte che dureranno una intera settimana vi segnaliamo:

La lista qui sotto comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto.

HP Sprocket Select Stampante Fotografica Portatile, Bluetooth 5.0, Foto Istantanea Adesiva 5.8 x 8.7 cm, Carta Fotografica HP Zink, Compatibile con Android e iOS con App HP Sprocket, Bianco (Eclipsi) In offerta a 86,00 € – invece di 119,97 €

sconto 28% – fino al 31 ottobre

Click qui per approfondire

HP Tango X Stampante a Colori, Wi-Fi, Multifunzione per Dispositivi Mobile, Stampe, Scansioni e Copie, Utilizzando l’app HP Smart, Instant Ink con 2 Mesi di Servizio Inclusi, Bianco In offerta a 149 – invece di 190,83 €

sconto 22% – fino al 31 ottobre

Click qui per approfondire

Termometro digitale a infrarossi Cloc In offerta a 25,90 € – invece di 31,49 €

sconto 18% – fino al 31 ottobre

Click qui per approfondire

Logitech Keys-To-Go Tastiera Wireless Bluetooth Per iPhone, iPad, Apple TV, Sottile, Leggera, Tasti Scelta Rapida, Layout Italiano QWERTY, Nero In offerta a 39,99 € – invece di 50,50 €

sconto 21% – fino al 31 ottobre

Click qui per approfondire

Shark, Aspirapolvere Senza Fili [ICZ160EU] 50 Minuti di Autonomia, Duo Clean, Tecnologia Anti Air Wrap, Grigio In offerta a 299,99 € – invece di 299,99 €

sconto 0% – fino al 31 ottobre

Click qui per approfondire

Teaisiy Webcam per PC, Webcam con Microfono HD 1080P 30PFS Può Essere Fisso per Videochiamate, Studio, Conferenza, Registrazione e Lavoro, Video Camera USB 2.0 per Desktop, Laptop, Smart TV In offerta a 22,48 € – invece di 23,99 €

sconto 6% – fino al 31 ottobre

Click qui per approfondire

Trapano Avvitatore Batteria, TECCPO Avvitatore Batteria 180Nm Trapani Combinati 18V (2×2.0Ah Batteries+30min Caricatore Rapido+13mm Mandrino Metallico Autoserrante+35 Accessori)-TDCK01P In offerta a 101,99 € – invece di 149,99 €

sconto 32% – fino al 31 ottobre

Click qui per approfondire

Kingston KC2500 NVMe PCIe SSD – SKC2500M8/250G M.2 2280 In offerta a 56,99 – invece di 185,99

sconto 69% – fino al 19 novembre 2020

Click qui per approfondire

Kingston DataTraveler 80-DT80/128 GB Drive Flash USB-C 3.2 Gen 1 In offerta a € 25,99 – invece di € 32,99

sconto 21% – fino al 19 novembre 2020

Click qui per approfondire

LG NanoCell TV AI 55NANO806NA.APID, Smart TV 55″ con Cuffie TONE Free True Wireless HBS-FN6 White incluse In offerta a € 649,99 – invece di € 649,99

sconto 0% – fino al 31 ottobre 2020

Click qui per approfondire

LG NanoCell TV AI 65NANO806NA.APID, Smart TV 65″ con Cuffie TONE Free True Wireless HBS-FN6 White incluse In offerta a € 799,99 – invece di 799,99

sconto 0% – fino al 31 ottobre 2020

Click qui per approfondire

LG SN7CY.DEUSLLK altoparlante soundbar 3.0.2 canali 160 W Nero con Cuffie TONE Free True Wireless HBS-FN4 White incluse In offerta a € 279,99 – invece di € 499,00

sconto 44% – fino al 31 ottobre 2020

Click qui per approfondire

LG 24MP88HM Monitor 24″ FULL HD LED IPS, 1920×1080, 5ms, AMD FreeSync 75Hz, 2x HDMI, 1x VGA, Borderless, Argento, Flicker Safe, Bianco In offerta a 179,99 – invece di 219

sconto 18% – fino al 8 novembre 2020

Click qui per approfondire

Sennheiser M2 IEBT Black Cuffia Microfonica senza Fili, Nero/Rosso In offerta a 89,99 – invece di 199

sconto 55% – fino al 9 novembre 2020

Click qui per approfondire

Sennheiser PXC 550-II Wireless Cuffia Ripiegabile con Cancellazione del Rumore, Bluetooth 5.0, Smart Pause e Alexa – Nero, con Alexa integrata In offerta a 199 – invece di 349,99

sconto 43% – fino al 9 novembre 2020

Click qui per approfondire

Sennheiser IE 80S BT Audiophile, Cuffie Intrauricolari Bluetooth, In-ear, Nero In offerta a 199 – invece di 499

sconto 60% – fino al 9 novembre 2020

Click qui per approfondire

Sennheiser CX 150BT Auricolari Bluetooth 5.0 con Necklet, Nero In offerta a € 49,00 – invece di € 69,99

sconto 30% – fino al 9 novembre 2020

Click qui per approfondire

Sennheiser CX 350BT Auricolari Bluetooth con Necklet, Nero In offerta a € 69,00 – invece di € 99,99

sconto 31% – fino al 9 novembre 2020

Click qui per approfondire

Sabrent a 4 porte Hub USB 2.0 con interruttori di alimentazione individuali e LED (HB-UMLS) In offerta a 7,19 – invece di 14,99

sconto 52% – fino al 1 novembre 2020

Click qui per approfondire

Sabrent Adattatore Audio Esterno USB Stereo in Alluminio per Windows e Mac. Plug And Play Nessun Driver Necessario. (Nero) (AU-EMCB) In offerta a 7,99 – invece di 19,99

sconto 60% – fino al 1 novembre 2020

Click qui per approfondire

Sabrent Adattatore Audio Stereo Esterno in Alluminio USB per Windows e Mac. Plug And Play Nessun Driver Necessario. (AU-EMAC) In offerta a 7,99 – invece di 9,99

sconto 20% – fino al 1 novembre 2020

Click qui per approfondire

Sabrent Custodia per Disco Rigido da 2,5 Pollici SATA a USB 3.0 [Ottimizzato per SSD, Supporto UASP SATA III] Nero (EC-UASP) In offerta a 7,96 – invece di 9,99

sconto 20% – fino al 1 novembre 2020

Click qui per approfondire

Sabrent Hub girevole USB 2.0 a 4 porte [90°/180° Gradi] (HB-UMN4) In offerta a 6,39 – invece di 7,99

sconto 20% – fino al 1 novembre 2020

Click qui per approfondire

Sabrent Hub a 3 Porte USB 3.0 in Alluminio Ruotabile Premium [ruotabile a 90°/180°] (HB-R3MC) In offerta a 11,99 – invece di 14,99

sconto 20% – fino al 1 novembre 2020

Click qui per approfondire

Sabrent premium mini hub in alluminio 4 porte USB 2.0 rotante [rotazione di 90°/180°] (HB-UMMC) In offerta a 7,16 – invece di 9,99

sconto 28% – fino al 1 novembre 2020

Click qui per approfondire

Reolink Argus Eco 1080p HD Telecamera Wi-Fi Esterno Wireless a Batteria, Videocamera Sorveglianza Ricaricabile ad Energia Solare, Audio a 2 Vie (con Antenna Esterna) In offerta a € 56,87 – invece di € 84,99

sconto 33% – fino al 31 ottobre 2020

Click qui per approfondire

Eono By Amazon – Supporto TV Parete Fisso, Staffa TV per Molti Televisori da 26-55 Pollici a LED, LCD, OLED e Plasma Fino a 45,5kg, Max. VESA 400x400mm, Con Tasselli Fischer, Supporto TV Muro PL2361-K In offerta a € 17,59 – invece di 21,99

sconto 20% – fino al 31 ottobre 2020

Click qui per approfondire

Decdeal Termostato Wi-Fi per Caldaia a Gas,Termostato Digitale,Programmabile Display LCD Touchscreen con Retroilluminazione Funzione di Controllo Vocale,Cronotermostato BHT-6000-GC In offerta a 32,24 – invece di 44,99

sconto 28% – fino al 31 ottobre 2020

Click qui per approfondire

Interruttore Smart, Maxcio Interruttore Alexa della Luce, Switch Wifi Compatibile con Alexa Echo, Google Home, Controllo Vocale, APP Controllo Funzione Timer, Condividere (1 Gang) In offerta a € 14,39 – invece di 17,99

sconto 20% – fino al 31 ottobre 2020

Click qui per approfondire

Shark Aspirapolvere a Mano [WV200EU] senza Fili con Batteria Singola, Grigio In offerta a € 99,99 – invece di € 129,99

sconto 23% – fino al 31 ottobre 2020

Click qui per approfondire

Severin SM 3585 Spuma Montalatte a Caldo e a Freddo ad induzione, Funzione Cioccolato Intero, 3 Accessori interscambiabili, 500 W, 500 milliliters, Acciaio Spazzolato/Nero In offerta a 69,9 – invece di 84,90

sconto 18% – fino al 16 novembre 2020

Click qui per approfondire

Severin KA 5994 Macchina Espresso Espresa, per 1 o 2 Tazze, Adatta per cialde ESE e caffè macinato, Pronta in 40 Secondi, Pressione 15 Bar, 1350 W, Acciaio Inox, Nero Opaco In offerta a 99,9 – invece di 129,99

sconto 23% – fino al 16 novembre 2020

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).