Offerte Amazon del weekend fino all’88% su LG, Philips, Vimar, Manfrotto, Lexar, Logitech, DJI

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Sono ancora in sconto:

E pure:

Logitech Combo Touch Custodia con Tastiera per iPad Pro 12,9 pollici (5a gen – 2021), Tastiera Retroilluminata Rimovibile, Trackpad Click-Anywhere, Smart Connector, Layout Italiano QWERTY – Grigio

In offerta a 161,45 € – invece di 229,99 €

sconto 30% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

DJI Mini SE Drone con Fotocamera con Stabilizzatore a 3 Assi, Fotocamera 2.7K, GPS, Autonomia di 30 min, Peso Ridotto, Mini Drone da Meno di 249 g / 0,55 lb, Resistenza al Vento di Livello 5, Grigio

In offerta a 245,87 € – invece di 299,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Philips Hue White&Color Ambiance, Kit base Striscia LED Smart, 2 m, Alimentatore Incluso, Bluetooth, 20W, 1600 lm [Classe di efficienza energetica G]

In offerta a 51,62 € – invece di 63,99 €

sconto 19% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Fossil Smartwatch GEN 5 + 5E Connected da Uomo con Wear OS by Google, Frequenza Cardiaca, Notifiche per Smartphone e NFC

In offerta a 119,25 € – invece di 229,00 €

sconto 48% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG 27UL500 Monitor 27″ UltraHD 4K LED IPS HDR 10, 3840×2160, 1 Miliardo di Colori, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco

In offerta a 288,00 € – invece di 349,00 €

sconto 17% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

M-Audio Keystation 49 MK3 – Controller MIDI USB, Tastiera Muta a 49 tasti, Controlli Assegnabili, Plug-and-Play (Mac/PC) + Pacchetto Software

In offerta a 88,00 € – invece di 99,99 €

sconto 12% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

M-Audio Keystation 61 MK3 – Tastiera MIDI Controller USB a 61 tasti, Controlli Assegnabili, plug-and-play (Mac/PC) + Pacchetto Software

In offerta a 115,00 € – invece di 139,99 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG OLED48A16LA Smart TV 4K 48″, TV OLED Serie A1 2021, Processore α7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore

In offerta a 761,41 € – invece di 1499,00 €

sconto 49% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Marshall Acton II Altoparlante Bluetooth, Bianco

In offerta a 169,61 – invece di 185,15

sconto 8% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

OtterBox per Apple iPhone 12/iPhone 12 Pro, Bundle protezione anti caduta Symmetry Clear + Vetro Performance – Trasparente

In offerta a 26,50 € – invece di 49,99 €

sconto 47% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Altoparlante Bluetooth Soundcore Motion+ con Hi-Res Audio 30W, BassUp, alti/bassi estesi, cassa bluetooth HIFI con app, EQ personalizzabile, 12 ore di riproduzione, IPX7 impermeabile e USB-C

In offerta a 84,99 € – invece di 99,99 €

sconto 15% – fino a 6 feb 22

Click qui per approfondire

Altoparlante da esterni Anker Soundcore Motion Boom con driver in titanio, tecnologia BassUp, impermeabile IPX7, riproduzione 24 h, altoparlante Bluetooth portatile per esterni, campeggio

In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino a 6 feb 22

Click qui per approfondire

Anker Soundcore Cuffie Life Q35 cancellazione attiva rumore multimodalità, cuffie Bluetooth LDAC per audio wireless ad alta risoluzione, 40 ore, comode, chiamate chiare, casa, lavoro, viaggi

In offerta a 94,99 € – invece di 129,99 €

sconto 27% – fino a 6 feb 22

Click qui per approfondire

RAVIAD Cavo iPhone, [Certificato MFi] 1.2M Caricabatterie iPhone Carica Rapida Nylon Cavo Lightning per iPhone 11/X/XS/XS Max/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/5c/5s/5

In offerta a 5,94 € – invece di 10,99 €

sconto 46% – fino a 6 feb 22

Click qui per approfondire

RAVIAD Cavo iPhone, [Certificato MFi] 1.8M Caricabatterie iPhone Carica Rapida Nylon Cavo Lightning per iPhone 11/X/XS/XS Max/XR/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/5c/5s/5

In offerta a 6,79 € – invece di 11,99 €

sconto 43% – fino a 6 feb 22

Click qui per approfondire

ICZI Adattatore HDMI a VGA Trasmette Contemporaneamente Audio e Video 1080P, Convertitore HDMI Maschio su VGA Femmina di con Porta di Ricarica Micro USB, per PC, Portatili, HDTV, Apple TV ECC

In offerta a 8,49 € – invece di 13,99 €

sconto 39% – fino a 6 feb 22

Click qui per approfondire

Lexar Schede ad alte prestazioni 633x 256GB microSDXC UHS-I

In offerta a 34,20 € – invece di 285,90 €

sconto 88% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Schede Lexar Professional 1066x 256GB microSDXC UHS-I Serie SILVER, Adattatore SD Incluso, Lettura Fino a 160MB/s (LMS1066256G-BNAAG)

In offerta a 50,10 € – invece di 61,95 €

sconto 19% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Lexar Professional Scheda di Memoria SDXC da 512 GB, 633x, UHS-1, Classe 10 U3, Nero

In offerta a 92,50 € – invece di 364,90 €

sconto 75% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Schede Lexar Professional 1066x 512GB microSDXC UHS-I Serie SILVER, Adattatore SD Incluso, Lettura Fino a 160MB/s (LMS1066512G-BNAAG)

In offerta a 88,40 € – invece di 115,31 €

sconto 23% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Manfrotto 502 Testa Video in Alluminio con Base Piatta, Controbilanciamento Fisso, Attacco Easy-Link, per Foto/Videocamere Compatte fino a 7kg, MVH502AH

In offerta a 163,40 € – invece di 239,88 €

sconto 32% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Manfrotto MKPIXICLAMP-BK Pixi Treppiedi da Tavolo con Staffa per Smartphone, Nero

In offerta a 30,80 € – invece di 36,99 €

sconto 17% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Manfrotto MK290DUA3-3W 290 Dual Treppiede a 3 Sezioni, Nero/Antracite

In offerta a 178,10 € – invece di 285,99 €

sconto 38% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Cocoda Treppiede Smartphone, 126CM Cavalletto per Smartphone Estensibile per Registrazione Video, Treppiede Fotocamera Leggero con Telecomando Bluetooth Compatibile con iPhone, Fotocamera

In offerta a 18,69 € – invece di 69,99 €

sconto 73% – fino a 6 feb 22

Click qui per approfondire

Fender 099-0820-062 Cavo per Strumenti Serie Professionale, 10 ‘ STR / STR Tweed, Grigio

In offerta a 15,40 € – invece di 20,95 €

sconto 26% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Sennheiser PC 3.2 Chat Microfono con Cancellazione del Rumore, Gioco Casual Leggero, Disegno Minimalista, Controllo Chiamate, Microfono Pieghevole, Jack da 3.5 mm, Connettività a 3 Poli

In offerta a 38,00 € – invece di 49,90 €

sconto 24% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Cuffie Bluetooth, Tribit Ultimi Auricolari Bluetooth 5.2 aptX HiFi con 4 Microfoni CVC 8.0 per Chiama nel Rumore USB-C Cuffiette Wireless 32 Ore con Custodia di Ricarica Rapida, FlyBuds C2

In offerta a 67,99 € – invece di 79,99 €

sconto 15% – fino a 6 feb 22

Click qui per approfondire

RockJam RJ461AX 61-Key Tastiera digitale portatile Alexa con supporto per musica, alimentatore, app pianoforte semplice e adesivi per tasti nota

In offerta a 95,00 € – invece di 129,99 €

sconto 27% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

PreSonus Studio 26c, 2 ingressi/4 uscite, 192kHz, Interfaccia Audio USB-C con pacchetto software che include Studio One Artist, Ableton Live Lite DAW e altro per la registrazione, lo streaming e il podcasting

In offerta a 162,00 € – invece di 209,00 €

sconto 22% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

TONOR Microfono Senza Fili Doppio Microfono Wireless UHF Sistema Palmare Dinamico Wireless Professionale Mic, Home KTV Set per Karaoke, Party, DJ, Chiesa, Matrimonio, Riunione

In offerta a 79,99 € – invece di 119,99 €

sconto 33% – fino a 6 feb 22

Click qui per approfondire

Anker Nebula Capsule Max, mini proiettore portatile Wi-Fi, 200 lumen ANSI, HD da 720p nativo, altoparlante da 8 W, proiettore film, immagine da 100 pollici, 4 ore di video, intrattenimento domestico

In offerta a 399,99 € – invece di 499,99 €

sconto 20% – fino a 6 feb 22

Click qui per approfondire

Philips NeoPix Ultra, Screen Mirroring Wi-Fi, Bluetooth, lettore multimediale integrato, fino a 120″, argento

In offerta a 269,99 € – invece di 499,99 €

sconto 46% – fino a 28 feb 22

Click qui per approfondire

Philips NPX542 NeoPix Prime 2, Proiettore compatto, Philips OS con app precaricate, Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, Risoluzione HD 720p reale, Correzione keystone di immagini multiple, grigio

In offerta a 184,99 € – invece di 199,99 €

sconto 8% – fino a 28 feb 22

Click qui per approfondire

Meross Alexa Diffusore di Oli Essenziali, Diffusori di Aromi per Ambienti, Umidificatore a Ultrasuoni Smart WiFi da 400 ml, Purificatore Aria Compatibile con Alexa e Google, Controllo APP, Senza BPA

In offerta a 36,54 € – invece di 59,99 €

sconto 39% – fino a 6 feb 22

Click qui per approfondire

Lampada da Terra LED Homekit Integrata, meross Piantana ad Angolo per Soggiorno, Compatibile con Siri, Alexa e Google Home, con Luminosità Regolabile, Collo di Cigno Girevole a 360° e Telecomando

In offerta a 72,07 € – invece di 140,99 €

sconto 49% – fino a 6 feb 22

Click qui per approfondire

Ciabatta Italiana Intelligente Multipresa WiFi – Smart Ciabatta con 3 Prese AC 4 Porte USB, Protezione da Sovraccarico 2500W 10A, Compatibile con SmartThings, Alexa, Google Assistant e meross App

In offerta a 34,84 € – invece di 40,99 €

sconto 15% – fino a 6 feb 22

Click qui per approfondire

Nanoleaf Essentials Lightstrip Starter Kit – 2M

In offerta a 42,20 € – invece di 49,99 €

sconto 16% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Lepro Striscia LED 10M 600LED SMD2835 Dimmerabile, 24W 1800lm Strisce LED, Nastro Luminoso Bianco Caldo 3000K per Decorazioni Interne/Feste/Natale, Kit Completo Alimentatore e Interruttore Dimmer

In offerta a 20,39 € – invece di 29,99 €

sconto 32% – fino a 6 feb 22

Click qui per approfondire

meross Mini Presa intelligente con Alexa – Smart Plug Wifi (TypeF) 10A, Compatibile con Apple HomeKit Siri, Alexa, Google Assistant, Presa WiFi Controllo vocale e Telecomando, 2 Pezzi

In offerta a 32,29 € – invece di 41,99 €

sconto 23% – fino a 6 feb 22

Click qui per approfondire

VIMAR K40911 Kit Videocitofono Bifamiliare con Alimentatori Multispina, Bianco/Grigio

In offerta a 279,00 € – invece di 311,10 €

sconto 10% – fino a 14 feb 22

Click qui per approfondire

Vimar 46239.040A Telecamera IP WiFi motorizzata con rilevatore di movimento, compatibile con assistenti vocali, disponibile VIEW product per Alexa e Google assistant

In offerta a 35,29 € – invece di 59,00 €

sconto 40% – fino a 14 feb 22

Click qui per approfondire

Vimar 46237.040A Telecamera ip wifi da esterno, con rilevatore di movimento, compatibile con assistenti vocali, disponibile VIEW product per Alexa e Google assistant

In offerta a 49,99 € – invece di 69,00 €

sconto 28% – fino a 14 feb 22

Click qui per approfondire

Vimar 46238.027A Telecamera wifi per videosorveglianza con funzioni rilevatore di movimento e invio notifiche, Drop a colori Day & Night HD, con alimentatore a spina incluso

In offerta a 26,49 € – invece di 39,89 €

sconto 34% – fino a 14 feb 22

Click qui per approfondire

Robot aspirapolvere lavapavimenti Ecovacs Deebot OZMO T8 Pure dotato di navigazione con sensore laser D-ToF, mappatura multi-piano, barriere virtuali, Controllo APP & Alexa

In offerta a 424,00 € – invece di 549,98 €

sconto 23% – fino a 6 feb 22

Click qui per approfondire

eufy RoboVac G10 Hybrid, aspirapolvere Robot autoricaricabile a 2.000 Pa, Navigazione dinamica Intelligente, Sistema 2 in 1 spazza e Lava, Wi-Fi, Ultra Sottile, Silenzioso, per Pavimenti in Legno

In offerta a 189,99 € – invece di 269,99 €

sconto 30% – fino a 6 feb 22

Click qui per approfondire

Trapano Avvitatore Batteria Brushless, Avvitatore a Batteria 45 Nm TECCPO, 2000mAh Batteria 18V, LED Luce, Velocità Variabile 0-400/0-1500 giri/min, Valigetta Premium con 12 Accessori BHD350D

In offerta a 76,49 € – invece di 159,99 €

sconto 52% – fino a 6 feb 22

Click qui per approfondire

Avvitatore Elettrico, TECCPO 6Nm Cacciavite Elettrico, 9+1 Coppia di Serraggio, 45 Punte, 2000mAh Li-ion 3,6V, 2 Diversi Angolazione a Piegare, Luce LED, Migliore Regalo di DIY

In offerta a 25,49 € – invece di 49,99 €

sconto 49% – fino a 6 feb 22

Click qui per approfondire

Fitbit Charge 4 Special Edition: fitness tracker con GPS integrato, rilevazione del nuoto e fino a 7 giorni di durata della batteria, Granito

In offerta a 117,30 € – invece di 159,95 €

sconto 27% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

OMRON EVOLV Misuratore di Pressione Arteriosa da Braccio – Apparecchio Intelligente Senza Fili per Misurare la Pressione, Design All-in-One, Connessione Wireless Bluetooth, compatibile con Smartphone

In offerta a 89,99 € – invece di 179,99 €

sconto 50% – fino a 14 feb 22

Click qui per approfondire

OMRON RS3 Intelli IT Misuratore di Pressione Arteriosa da Polso – Apparecchio Portatile per Misurare la Pressione e il Monitoraggio dell’Ipertensione, Connessione Bluetooth, compatibile con Smartphone

In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

OMRON VIVA Bilancia smart e misuratore della composizione corporea Bluetooth con calcolo di grasso corporeo, peso, grasso viscerale, muscolatura scheletrica, metabolismo basale e BMI

In offerta a 79,99 € – invece di 104,99 €

sconto 24% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

OMRON BF511 Misuratore della composizione corporea completo e clinicamente validato con 8 sensori ad alta precisione per la misurazione mani-piedi – blu

In offerta a 69,99 € – invece di 129,99 €

sconto 46% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

OMRON X2 Smart – Sfigmomanometro digitale per la misurazione della pressione sanguigna,con connessione

In offerta a 42,90 € – invece di 52,99 €

sconto 19% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Vinsetto Sedia da Ufficio Poltrona Gaming, Ergonomica con Schienale Alto, Girevole e Altezza Regolabile, Nero e Grigio

In offerta a 114,99 € – invece di 199,95 €

sconto 42% – fino a 6 feb 22

Click qui per approfondire

Vinsetto Sedia da Ufficio Ergonomica e Girevole Poltrona Gaming, Sedia da Scrivania in Tessuto Grigio 70.5x70x113-121cm

In offerta a 114,99 € – invece di 184,95 €

sconto 38% – fino a 6 feb 22

Click qui per approfondire

Hisense FC258D4AW1 Congelatore a Pozzo 198 L di capacità, Silenzioso 40dB, Bianco, 80.2 x 55.9 x 85.4 cm

In offerta a 193,00 € – invece di 269,00 €

sconto 28% – fino a 10 feb 22

Click qui per approfondire

Hisense H20MOBS1HG Forno Microonde con Controllo Meccanico, Capacità 20 L, Potenza 700 Watt su 6 Livelli, Colore Nero

In offerta a 75,00 € – invece di 99,00 €

sconto 24% – fino a 10 feb 22

Click qui per approfondire

Innsky 5,5 Litri Friggitrice ad Aria Calda, Air Fryer con 11 Programmi, Preriscaldamento, Display Digitale, Tempo Temperatura Regolabili, senza PFOA&BPA, Ricette, 1700W

In offerta a 113,04 € – invece di 139,99 €

sconto 19% – fino a 6 feb 22

Click qui per approfondire

Philips Lighting Bliss Lampada LED da Soffitto con Ventilatore, Telecomando Incluso 35 W, Bianco, 106x42cm

In offerta a 129,99 € – invece di 224,50 €

sconto 42% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Philips Suede Lampada da Soffitto, LED, 24 W, Diametro 38 cm, Bianco

In offerta a 39,99 € – invece di 49,90 €

sconto 20% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Philips Lighting Lampadina LED Goccia, 3 Pezzi, Equivalente a 100W, Attacco E27, Luce Bianca Calda, non Dimmerabile

In offerta a 14,99 € – invece di 24,81 €

sconto 40% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Philips Lighting Faretti Star, 4 Punti Luce Orientabili, LED integrato, 5W, Base Tonda, Grigio

In offerta a 49,99 € – invece di 120,31 €

sconto 58% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Philips Lighting Border Lampada da Parete per Esterno, Faro Regolabile, Alluminio Antracite e Sintetico, Lampadina RE 23 W Inclusa

In offerta a 69,99 € – invece di 95,90 €

sconto 27% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Philips Lighting Burlap Lampada Faretti a Spirale 4 Luci Orientabili Senza Lampadina, Cromato, 1 Unità (Confezione da 1)

In offerta a 32,99 € – invece di 39,99 €

sconto 18% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Philips Lighting Lampada da Soffitto, Wawel, Intensità Regolabile, LED, 3200 lm Integrata, 36 W, Bianco

In offerta a 59,99 € – invece di 89,90 €

sconto 33% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Philips Smart Volume Chiffon Lampadario a Sospensione, 80 cm, Bianco

In offerta a 119,99 € – invece di 149,90 €

sconto 20% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Philips Luminaires Faretto Kosipo, 2 Punti Luce, Attacco GU10, 10W, Nero

In offerta a 23,99 € – invece di 44,90 €

sconto 47% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Philips Abelia Lampada da Tavolo da Esterno senza Fili, LED Integrata, Nero

In offerta a 29,99 € – invece di 44,99 €

sconto 33% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Philips Donegal Faretti da Incasso, 3 Pezzi, Attacco GU10, Rotonda, Bianco

In offerta a 19,99 € – invece di 27,99 €

sconto 29% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Philips Meranti Lampada con 3 Faretti, senza Lampadina, Nickel

In offerta a 24,99 € – invece di 31,90 €

sconto 22% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Philips Sonicare HX9052/17 Pack da 2 Testine di Ricambio G3 Premium Gum Care, con RFID e Tecnologia Adaptive, Per Gengive Sane, Bianco

In offerta a 14,60 € – invece di 29,99 €

sconto 51% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Astuccio 3 Scomparti Juventus, Best Match, Bianco e Nero, con penne, matite, colori e altro ancora

In offerta a 23,30 € – invece di 29,90 €

sconto 22% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Seven Zaino Sdoppiabile, Graceful Girl, Blu, Doppio Scomparto, Scuola & Viaggio

In offerta a 39,20 € – invece di 72,90 €

sconto 46% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Seven Be Box Plus Rosa – Carrello Porta Zaino Trolley Scuola Rosa – Be Box PLUS, taglia unica

In offerta a 19,80 € – invece di 24,90 €

sconto 20% – fino a 13 feb 22

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).

