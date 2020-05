Offerte Amazon del weekend, sconti oltre il 50% fino al 3 maggio

Elencate in questa pagina trovate decine di offerte Amazon valide soltanto su poche unità e fino al 3 maggio. Un weekend lungo di sconti la cui lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

Vi ricordiamo che al momento sono ancora attive le offerte sulle memorie SanDisk e potete abbonarvi gratuitamente per tre mesi ad Amazon Music e due mesi a Kindle Unlimited.

FlowerDas Termometro Frontale, lettura istantanea precisa termometro professionale a infrarossi digitale senza contatto, per bambini, adulti In offerta a 38,99 € – sconto

– fino al 03 maggio

LG 27UL850 Monitor 27″ Ultra HD 4K LED IPS HDR 400, 3840 x 2160, Radeon FreeSync 60 Hz, HDMI, Display Port 1.4, USB 3.0, USB-C, Speaker Stereo 10 W, Multitasking, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco In offerta a 479,99 € – sconto 31%

– fino al 03 maggio

Apple Pencil (Seconda Generazione) In offerta a 124,00 € – sconto 8%

– fino al 03 maggio

Xiaomi MI Smart Band 4, Schermo 0.95″ AMOLED, Touchscreen, con Monitoraggi e Funzioni Sport, Nero [Versione Italiana] In offerta a 28,99 € – sconto 17%

– fino al 03 maggio

Ninebot by Segway, Monopattino elettrico In offerta a 379,00 € – sconto 31%

– fino al 03 maggio

Sandisk Ultra Dual USB Drive Type-C 64 GB, USB 3.1 Type C, Nero/Argento In offerta a 20,20 € – sconto 47%

– fino al 03 maggio

Xiaomi Mi Air Purificatore d’Aria 2S, Conessione Wi-Fi, Controllo tramite app, Bianco In offerta a 148,88 € – sconto 15%

– fino al 03 maggio

Victorinox MiniChamp V-0.6385 – Coltellino Multiuso 58mm, Rosso In offerta a 30,33 € – sconto 16%

– fino al 3 Maggio

Anker – Caricabatteria PowerPort III Mini 30 W Power IQ 3.0 Power Delivery Compatto USB-C per iPhone 11/11 Pro/11 PRO Max/XR/XS/X/8, iPad PRO, MacBook, Galaxy S10/9, Pixel, Mate 20 PRO ECC. In offerta a 15,99 € – sconto 20%

– fino al 28 aprile

Boya BY-M1 – Microfono a condensatore Lavalier da 3,5 mm, con parabrezza, per smartphone e videocamere Dslr – In offerta a 19,95 €

– fino al 3 Maggio

Sonos One SL Speaker per Accoppiamento Stereo e Surround Home Theater, Nero In offerta a 144,99 € – sconto 27%

– fino al 3 Maggio

Echo Show 5 Ricondizionato Certificato, Schermo compatto e intelligente con Alexa, Nero In offerta a 45,99 € – sconto 43%

– fino al 3 Maggio

SEVERIN SM 3586 Montalatte a Caldo e a Freddo ad induzione, Selettore Temperatura, Funzione Cioccolato, 3 Accessori interscambiabili, 700 ml, 500 W, Inox, Acciaio Spazzolato/Nero In offerta a 94,90 € – sconto 13%

– fino al 3 Maggio

HUAWEI Watch GT Active Smartwatch, Autonomia Batteria fino a 2 Settimane, Display Touch 1.39″ AMOLED, Fitness Tracker con GPS, Rilevazione Battito Cardiaco, Resistente all’Acqua 5 ATM, Arancione In offerta a 109,90 € – sconto

– fino al 3 Maggio

Corsair Voyager GTX 3.1 Memoria Unità Flash USB 3.1 da 128 GB In offerta a 61,94 € – sconto 35%

– fino al 3 Maggio

Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular, 44 mm) Cassa in Alluminio, Argento e Cinturino Sport – Bianco In offerta a 489,00 € – sconto 17%

– fino al 3 Maggio

Apple iPad Air (10,5″, Wi-Fi + Cellular, 256GB) – Oro In offerta a 879,00 €

– fino al 3 Maggio

Apple AirPods Pro – In offerta a 229,99 €

– fino al 03 maggio

Xiaomi Desk Lamp 1S Lampada Smart a LED da Scrivania, 4 modalità di Luce, Temperatura Colore Regolabile, Controllabile in Remoto, Bianco [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 41,50 € – sconto 12%

– fino al 03 maggio

Mpow H17 Cuffie Cancellazione Rumore Attiva, Cuffie Bluetooth Con Ricarica Rapida, Autonomia 40 Ore, Cuffie Wireless Over Ear, Hi-Fi e Bassi Potenti, Cuffie Riduzione del Rumore Per Cellullari/PC/TV In offerta a 49,99 € – sconto 10%

– fino al 29 aprile

LG TV LED 4K AI Ultra HD,55UM7400PLB, Smart TV 55″, 4K Active HDR [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 399,00 € – sconto 33%

– fino al 03 maggio

LG TV LED 4K AI Ultra HD,49UM7400PLB, Smart TV 49″, 4K Active HDR [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 359,00 € – sconto 9%

– fino al 03 maggio

BenQ PD2700U 4K HDR Monitor per Designer Grafico UHD 27 Pollici UHD (3840 x 2160 Pixel), 100% Rec.709/sRGB, Nero In offerta a 457,49 € – sconto 10%

– fino al 03 maggio

Bose 700 Cuffie Wireless con Cancellazione del Rumore, Edizione Limitata, Soapstone, con Alexa integrata In offerta a 299,99 € – sconto 10%

– fino al 03 maggio

Yamaha YAS-209 Soundbar – Cassa Altoparlante TV con Controllo Vocale Alexa integrato e Subwoofer wireless – con Suono Surround 3D e streaming musicale via Bluetooth – Nero – In offerta a 239,90 € – invece di 299,00 €

– fino al 03 maggio

Canon EOS 250D + EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM Kit fotocamere SLR 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Argento In offerta a 549,00 €

– fino a 03 maggio

Apple AirPods con custodia di ricarica (seconda generazione) In offerta a 138,99 € – sconto 22%

– fino al 03 maggio

Xiaomi Redmi Note 8t Mooshadow Grey 6,3″ 4gb/64gb Dual Sim In offerta a 153,00 € – sconto 3%

– fino al 3 maggio

Ninebot by Segway, Monopattino elettrico In offerta a 299,99 € – sconto 33%

– fino al 03 maggio

Samsung UE49RU8000U Smart TV 4K Ultra HD 49″ Wi-Fi DVB-T2CS2, Serie RU8000 2019, 3840 x 2160 Pixels, Nero [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 434,00 € – sconto 51%

– fino al 03 maggio

Samsung UE55RU8000U Smart TV 4K Ultra HD 55″ Wi-Fi DVB-T2CS2, Serie RU8000 2019, 3840 x 2160 Pixels, Nero [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 528,00 € – sconto

– fino al 03 maggio

Samsung UE65RU8000U Smart TV 4K Ultra HD 65″ Wi-Fi DVB-T2CS2, Serie RU8000 2019, 3840 x 2160 Pixels, Nero [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 689,00 € – sconto 55%

– fino al 03 maggio

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.”