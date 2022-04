Offerte Amazon dell’8 Aprile fino al 57% su Apple, Arlo, Bontec, Medisana, Spigen, Xiaomi

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ancora in sconto:

E pure:

2021 Apple MacBook Pro (16″, Chip Apple M1 Pro con CPU 10-core e GPU 16‑core, 16GB RAM, 512GB SSD) – Grigio siderale In offerta a 2540,00 € – invece di 2849,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple AirTag in confezione da 4 In offerta a 95,00 € – invece di 119,00 €

sconto 20% – fino a Data sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 64GB) – viola (6ª generazione) In offerta a 502,85 € – invece di 559,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad Pro (11″, Wi-Fi, 256GB) – Argento (3ª generazione) In offerta a 909,00 € – invece di 1009,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2021 Apple iPad Pro (12,9″, Wi-Fi, 128GB) – Grigio siderale (5ª generazione) In offerta a 1099,00 € – invece di 1219,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Apple Watch Series 7 (GPS) Cassa 41 mm in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular In offerta a 399,00 € – invece di 439,00 €

sconto 9% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Spigen USB 4 Cavo USB-IF Certified Charge 100W 40Gbps Data Transfer 8K Video Type C compatibile con Thunderbolt 4 3 Macbook Pro iPad Pro 2021 Mac Mini M1 SSD esterno eGpu Dell 0.8m In offerta a 16,25 € – invece di 24,99 €

sconto 35% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Xiaomi Portable Electric Air Compressor 1S, Compressore elettrico portatile con sensore pressione, luce led integrata e accessori, Versione Italiana, Nero In offerta a 38,99 € – invece di 49,99 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

2M 2 Pezzi [Certificato Apple MFi] Cavo iPhone, Cavo Lightning 2 metri Ricarica Veloce Compatibile con Apple iPhone 12 Pro Mini Pro Max/11/11 Pro/11 Pro Max/X/XS/XS Max/XR/8/8 Plus/ In offerta a 10,10 € – invece di 13,99 €

sconto 28% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Caricatore wireless Anker PowerWave Pad, Qi da 7.5 W per iPhone SE 2020/11/11 Pro/11 Pro Max/AirPods, ricarica rapida da 10 W per Galaxy S20/S10/S9/Note 10/Note 9 (senza adatt. CA), ner In offerta a 15,29 € – invece di 15,99 €

sconto 4% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

LG 27UL500 Monitor 27″ UltraHD 4K LED IPS HDR 10, 3840×2160, 1 Miliardo di Colori, AMD FreeSync 60Hz, HDMI 2.0 (HDCP 2.2), Display Port 1.4, Uscita Audio, Flicker Safe, Bianco In offerta a 273,31 € – invece di 340,00 €

sconto 20% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Duracell – Plus AA, Batterie Stilo Alcaline, confezione da 36, 1.5 volt LR6 MN1500 In offerta a 20,95 € – invece di 27,90 €

sconto 25% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Duracell – Rechargeable AA 2500mAh Prericaricate, Batterie Stilo Ricaricabili 2500 mAh, confezione da 8 In offerta a 16,27 € – invece di 21,99 €

sconto 26% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Duracell – Rechargeable AAA 750mAh, Batterie Ministilo Ricaricabili 750 mAh, confezione da 8 In offerta a 13,47 € – invece di 19,90 €

sconto 32% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto TV da Pavimento per Schermi Plasma/LCD/LED 23-55 Pollici con Ruote, Carrello Staffa Porta Mobile Supporto TV Fino a 25 kg, Max VESA 400 x 400 mm In offerta a 63,19 € – invece di 81,99 €

sconto 23% – fino a 8 apr 22

Click qui per approfondire

BONTEC Universale Supporto TV da pavimento per TV da 30-70 pollici LED OLED LCD, Porta TV da Terra Regolabile in Altezza con Ripiani in Vetro Temperato a 2 Livelli Max VESA 600x400mm, Fino a 40KG In offerta a 66,39 € – invece di 86,99 €

sconto 24% – fino a 8 apr 22

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto TV da Tavolo per TV da 26-55 Pollici, Universale Altezza Regolabile Piedistallo TV, Supporto TV Fino a 40kg, Max VESA 400×400 mm In offerta a 28,79 € – invece di 63,99 €

sconto 55% – fino a 8 apr 22

Click qui per approfondire

BONTEC Braccio per monitor doppio per schermi LCD LED da 13-32 pollici, braccio a molla a gas ruotabile, supporto da scrivania fino a 8 kg, dimensioni VESA: 75×75-100x100mm In offerta a 51,19 € – invece di 70,99 €

sconto 28% – fino a 8 apr 22

Click qui per approfondire

BONTEC Braccio per monitor singolo per schermi LCD LED da 13-32 pollici, braccio a molla a gas ruotabile, supporto da scrivania fino a 8 kg, dimensioni VESA: 75×75-100x100mm In offerta a 34,39 € – invece di 50,99 €

sconto 33% – fino a 8 apr 22

Click qui per approfondire

BONTEC Staffa TV a Parete per TV LCD LED Plasma e Curvi da 37-82 Pollici, Inclinabile Supporto da Parete per TV, Max VESA 600x400mm, Fino a 60 kg In offerta a 24,79 € – invece di 49,99 €

sconto 50% – fino a 8 apr 22

Click qui per approfondire

BONTEC Staffa TV per Televisori da 23-55 Pollici a LED, LCD, Plasma e Curvi, Inclinabile Ultra Sottile Supporto TV Parete Fino a 45 kg, Max. VESA 400x400mm, Supporto TV Muro con Fascette per Cavi In offerta a 19,19 € – invece di 29,99 €

sconto 36% – fino a 8 apr 22

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto per Monitor in Ergonomico Altezza del Monitor Regolabile, Premium Metallo Supporto per Monitor da Scrivania per Computer Portatile, Computer, iMac, PC, Stampante Fino a 20kg In offerta a 18,39 € – invece di 25,99 €

sconto 29% – fino a 8 apr 22

Click qui per approfondire

BONTEC Supporto per Monitor in Legno, Supporto per Monitor da Scrivania con Supporto per Smartphone e Gestione dei Cavi, Supporto Ergonomico per Laptop, Computer, W420 x D235 x H142mm (2 Livelli) In offerta a 21,59 € – invece di 28,99 €

sconto 26% – fino a 8 apr 22

Click qui per approfondire

Arlo Video doorbell, Videocitofono WiFi HD con batteria ricaricabile, Allarme integrato, Telecamera, Audio 2 vie, Visione 180°, con 90 giorni di prova gratuita di Arlo Secure, Bianco In offerta a 122,99 € – invece di 199,99 €

sconto 39% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Arlo Essential Indoor, Telecamera di videosorveglianza, con sirena, Rilevamento suono allarme antincendio e movimento, Visione Notturna a Colori, 1080p, audio, 90 giorni di Arlo Secure inclusi, Nero In offerta a 102,99 € – invece di 129,99 €

sconto 21% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Arlo Essential Spotlight, Telecamera di videosorveglianza WiFi senza fili, con faro e allarme, Visione Notturna a Colori, 1080p, Audio, non richiede Base, 90 giorni di Arlo Secure inclusi, Bianco In offerta a 102,99 € – invece di 149,99 €

sconto 31% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Arlo Essential XL, Telecamera di videosorveglianza WiFi senza fili, con faro e allarme, Durata Batteria 1 anno, Visione Notturna, audio, non richiede Base, 90 giorni di Arlo Secure inclusi, Bianco In offerta a 102,99 € – invece di 169,99 €

sconto 39% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Arlo Essential Spotlight, 3 Telecamere di videosorveglianza WiFi senza fili, con faro e allarme, Visione Notturna a Colori, 1080p, audio, non richiede Base, 90 giorni di Arlo Secure inclusi, Bianco In offerta a 287,99 € – invece di 399,99 €

sconto 28% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Arlo Essential Spotlight, 4 Telecamere di videosorveglianza WiFi senza fili, con faro e allarme, Visione Notturna a Colori, 1080p, audio, non richiede Base, 90 giorni di Arlo Secure inclusi, Bianco In offerta a 366,99 € – invece di 499,99 €

sconto 27% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Arlo Pro 3 Floodlight, Telecamera di videosorveglianza WiFi senza fili, Riflettore e Allarme integrati, Visione Notturna a Colori, Video 2K HDR, Audio 2 vie, 90 giorni di Arlo Secure inclusi, Nero In offerta a 204,99 € – invece di 299,99 €

sconto 32% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Arlo Pro3, 2 Telecamere di videosorveglianza wi-fi 2K HDR, con faro e allarme, Visione Notturna a Colori, audio, interno ed esterno, 90 giorni di Arlo Secure inclusi, Nero In offerta a 309,99 € – invece di 599,99 €

sconto 48% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Arlo Pro4 Spotlight telecamera senza fili da esterno 2K HDR WiFi, Faro e sirena integrati, Sensori movimento, Visione notturna a colori, con 90 giorni di prova gratuita di Arlo Secure, Nero In offerta a 178,99 € – invece di 249,99 €

sconto 28% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Arlo Pro4 Spotlight,Sistema di Videosorveglianza WiFi con 2 Telecamere fili da esterno 2K HDR, Sensori movimento, Visione notturna a colori, con 90 giorni di prova gratuita di Arlo Secure In offerta a 355,99 € – invece di 499,99 €

sconto 29% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Arlo Pro4 Spotlight,Sistema di Videosorveglianza WiFi con 3 Telecamere fili da esterno 2K HDR, Sensori movimento, Visione notturna a colori, con 90 giorni di prova gratuita di Arlo Secure, Bianco In offerta a 460,99 € – invece di 649,99 €

sconto 29% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Arlo Pro4 Spotlight Sistema Di Videosorveglianza WiFi Con 4 Telecamere Fili Da Esterno 2K HDR, 7.84 x 5.2 x 8.9 cm In offerta a 522,99 € – invece di 799,99 €

sconto 35% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Medisana PM 100 Pulsossimetro Misurazione della Saturazione di Ossigeno nel Sangue, Pulsossimetro a Dito con Display Oled e Funzionamento One-Touch, Senza Supporto per VitaDock+ App In offerta a 25,99 € – invece di 50,95 €

sconto 49% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Medisana IR 885 Lampada Termica a Infrarossi 300 W, Lampada a Infrarossi per il Trattamento di Tensioni e Raffreddori, Radiatore Termico per l’Attenuazione del Dolore In offerta a 56,99 € – invece di 109,95 €

sconto 48% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Medisana BU 530 Misuratore di Pressione Sanguigna Braccio Superiore, Senza Cavi, Visualizzazione dell’Aritmia per una Misurazione Precisa della Pressione Sanguigna con Funzione di Memoria e App In offerta a 33,99 € – invece di 67,95 €

sconto 50% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

Medisana PS 470 Bilancia Personale Digitale Xl fino a 250 kg, Bilancia da Bagno in Vetro di Sicurezza Temperato e Spegnimento Automatico In offerta a 34,99 € – invece di 57,95 €

sconto 40% – fino a 13 apr 22

Click qui per approfondire

COSORI Friggitrice ad Aria XXL con Ricettario Italiano, Friggitrice Silenziosa & Senza Fumo, 4,7 Litri con 9 Preimpostazioni, Airfryer con Cestello Facile da Pulire, Senza PFOA, 1500W In offerta a 109,19 € – invece di 129,99 €

sconto 16% – fino a 17 apr 22

Click qui per approfondire

Tucano-Zaino Porta Pc Compatibile con MacBook PRO/Air 13″, 14″ e Laptop 14″. Imbottito e Protettivo per Laptop, iPad e Tablet; Tasca di Sicurezza, Schienale ergonomico, Materiale Tecnico Ecopelle In offerta a 39,95 € – invece di 59,90 €

sconto 33% – fino a scadenza sconosciuta

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).