Offerte Amazon fino a fine mese da Amazfit, Aukey, Anker, Tronsmart, Spigen, Netgear

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide ancora per pochi giorni su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Vi invitiamo a consultare anche l’elenco di ieri con tantissime offerte ancora valide di marchi top come: Memorie e SSD SanDisk, Netgear, TV 4K Samsung, SSD Western Digital.

NETGEAR GS308PP Switch Unmanaged PoE+ Gigabit Ethernet, con 8 PoE+ a 83 W, Montaggio Desktop su Rack a Parete, in Metallo Resistente In offerta a € 112,50 – sconto

Netgear GS324 Switch Ethernet 24 porte Gigabit, Switch Unmanaged desktop/rackmount, struttura in metallo senza ventole In offerta a € 79,90 – sconto 33%

NETGEAR GS324PP Switch Unmanaged PoE+ Gigabit Ethernet 24 Porte, con 24 PoE+ a 380 W, Desktop/Montaggio a Parete In offerta a € 329,90 – sconto 11%

Netgear GS348 Switch Ethernet 48 porte Gigabit, Switch Unmanaged desktop/rackmount, struttura in metallo senza ventole In offerta a € 199,90 – sconto 12%

NETGEAR Switch Unmanaged Poe+ Gigabit Ethernet 16 Porte (GS316PP) – con 16 Poe+ a 183 W, Montaggio Desktop/su Rack/a Parete, in Metallo Resistente In offerta a € 189,90 – sconto

NETGEAR Switch Unmanaged PoE+ Gigabit Ethernet 5 porte (GS305PP) – con 4 PoE a 83 W, desktop, design senza ventola in metallo robusto In offerta a € 99,90 – sconto

AKASO Action Cam Native 4K/60fps 20MP WiFi,Touch Screen,Comandi Vocali,EIS 40m Impermeabile, 8 Volte Zoom, Angolo Variabile,Telecomando con Batterie 1050mAh x2 (V50 Elite) In offerta a € 128,69 – sconto 26%

AKASO V1 WiFi Dash Cam con GPS, Dash Camera Full HD per auto con scheda di memoria da 16 GB inclusa, Monitor di parcheggio, G-Sensor con registrazione, super visione notturna e grandangolare 170 ° In offerta a € 62,99 – sconto 15%

Amazfit Bip Lite Activity Tracker – In offerta a € 53,10 – sconto 10%

Amazfit GTR 47mm Smart Watch with All-Day Heart Rate and Activity Tracking, Ultra-Long Battery Life (Stainless Steel) In offerta a € 119,00 – sconto 20%

Amazfit GTR Smartwatch Activity Tracker (Titanium) In offerta a € 149,65 – sconto 21%

Amazfit GTS Smartwatch Fitness Tracker with Built-in GPS, 5ATM Waterproof, Heart Rate, Smart Notificatons (Gray) In offerta a € 116,08 – sconto 10%

Amzdeal Tenda Studio cubo di 80cm x 80cm x 80 cm con lampada 2x135W con 2 x treppiede studio fotografico e 4 panno sfondo bianco/nero/rosso/blu,per Fotografia Professionale In offerta a € 44,99 – sconto

Anker – Cavo da USB C a Lightning [certificato Apple MFi da 0,9 m] Powerline II per iPhone X/XS/XR/XS Max/8/8 Plus, supporta alimentazione (per l’uso con caricabatterie di tipo C) In offerta a € 11,99 – sconto 20%

Anker – Cavo da USB C a lightning, 91,44 cm, certificato Apple MFi, Powerline II, per iPhone X/XS/XR/XS max/8/8 plus, supporta l’alimentazione, per caricabatterie USB C In offerta a € 11,99 – sconto 20%

Anker Altoparlante Bluetooth SoundCore – Speaker Portatile Senza Fili con Microfono Incorporato e Doppia Cassa Audio di Alta Qualità e Autonomia di 24 Ore Per iphone X/8/8 Plus, iPad, Samsung e Altri In offerta a € 25,49 – sconto 15%

Anker Caricabatterie Portatile 2 Porte USB PowerCore 20100 – Batteria Esterna Caricatore Portatile da 20100 mAh Ultra Compatto – Power Bank Alta capacità per Huawei, Samsung, iPhone X/8/8 Plus In offerta a € 29,99 – sconto 14%

Anker Caricatore Wireless PowerWave 7.5 Stand, Qi-Certificato, Ricarica Veloce per iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, XR, Xs, X, 8, Samsung Galaxy S10 S9 S8, Note 10 Note 9 e altri (nessun adattatore CA) In offerta a € 21,99 – sconto 12%

Anker Powerbank PowerCore Slim 10000 PD, Powerbank USB C con Power Delivery 18 W, Caricatore Portatile 10000 mAh per iPhone 8/8+/X/XS/XR/XS Max, Samsung Galaxy S10, Pixel 3/3XL, iPad Pro 2018, ecc – In offerta a € 21,99 – sconto 41%

Anker PowerCore 10000 PD Redux, Power Bank con Power Delivery (18W) USB-C per Caricatore Portatile da 10000 mAh per iPhone 8/8+/X/XS/XR/XS Max, Samsung Galaxy S10, Pixel 3/3XL, iPad PRO 2018 e Altri In offerta a € 25,99 – sconto 35%

Anker Soundcore PRO+ Speaker Bluetooth 25W con Bassi Superiori e Suono ad Alta Definizione – Speaker Bluetooth Premium Fino a 18 Ore di Riproduzione, Resistente all’Acqua, con Tecnologia BassUp In offerta a € 63,99 – sconto 20%

Antenna TV Interna, Ninkbox Antenna TV per Digitale Terrestre, Antenna HDTV Supporta Smart TV 1080P HD 4K VHF/UHF/FM, con Amplificatore fino a 120 Miglia e 3,7 Metri di Cavo Coassiale In offerta a € 14,99 – sconto 25%

AUKEY Adattatore USB C a Micro USB Femmina (3 Pack) USB Type C Adapter Connettore per Samsung Galaxy S10+ S9 S8+ Note 10 9, OnePlus 3, Google Pixel 2 3 XL, Huawei P10 P30, MacBook PRO 2016 – Bianco In offerta a € 6,29 – sconto

AUKEY Cavo USB C a USB 3.0 A 1m Nylon Intrecciato Cavo USB Tipo C Carica Rapida e Trasmissione per Samsung Galaxy S10 S9 S8 Note 9 8, Huawei P30 P10, Google Pixel, Nexus 6P, Nintendo Switch, LG – Nero In offerta a € 5,09 – sconto 27%

Broadlink – RM4 Mini – Telecomando universale IR audio/video, hub remoto WiFi per la casa intelligente, compatibile con Alexa (RM4 mini) In offerta a € 22,49 – sconto 10%

Broadlink Accessorio per sensore remoto, cavo USB per monitor di temperatura e umidità, funziona con telecomando intelligente universale RM4 mini In offerta a € 8,99 – sconto

Broadlink Smart Home Hub, RM Mini3 Telecomando universale WiFi intelligente IR (a infrarossi), telecomando a infrarossi unico per tutti – Nero In offerta a € 18,81 – sconto 10%

elago Custodia in Silicone Compatibile con Samsung Galaxy Buds – Facile da aprire & Design elegante, Protezione completa, Pad in Gel Antiscivolo, Supporta Ricarica Wireless (Rosso) In offerta a € 9,89 – sconto 10%

Elago Custodia in Silicone Liquido Compatibile con Apple iPhone 11 (6.1″) – Protezione Full Body, Premium Silicone : Struttura a Tre Strati, Bordo Rialzato per Schermo & Fotocamera (Baby Mint) In offerta a € 13,49 – sconto 10%

ESR Cover iPhone XR, Custodia Gel Trasparente Morbida Silicone Sottile TPU [Ultra Leggera e Chiaro] per Apple iPhone XR da 6.1 Pollici (Uscito a 2018). In offerta a € 7,99 – sconto 11%

eufy [BoostIQ RoboVac 15C Max, aspirapolvere Robot con connessione Wi-Fi, Super Sottile, aspirazione a 2.000 Pa, Silenzioso, aspirapolvere Robot autocaricabile, pulisce parquet e tappeti a Pelo Medio In offerta a € 179,99 – sconto 36%

EZCast Wireless WiFi Display Dongle HDMI 5GHz + 2,4GHz Display Adattatore 4K Support Miracast Airplay DLNA per Chromecast/ Android / Smartphone / PC In offerta a € 29,69 – sconto 19%

EZVIZ C3A Telecamera a Batteria Telecamera Wi-Fi Senza Fili 1080p ip Camera a Batteria rilevamento di Movimento PIR, Visione Notturna, Audio bidirezionale, Compatibile con Alexa In offerta a € 109,99 – sconto 35%

Houzetek Alimentatore Automatico, per Cani o Gatti, Controllo App Remoto, con Timer Programmabile, Dispenser Cibo Cani 3.3L, 1080P HD Fotocamera Incorporata, Funzione di Registrazione Vocal In offerta a € 129,99 – sconto

Proiettore Excelvan Videoproiettore 4500 Lumen 1080P/USB/VGA/SD/HDMI Risoluzione Nativa HD 1280*768P LCD Full HD 200” Display Contrasto 1000:1 per Casa Viaggio Compatibile con PS4 TV Box Cellulare PC In offerta a € 71,99 – sconto 46%

Proiettore Excelvan Videoproiettore 5500 Lumen 1080P Nativo USB/VGA/SD/HDMI Risoluzione 1920*1080P LCD Full HD Schermo 200” Contrasto 1500:1 per Casa Ufficio Compatibile con PS4 TV Box Cellulare PC In offerta a € 179,09 – sconto

Proiettore Full HD 6000 Lumen, Artlii Videoproiettore LED 1080p nativo, Supporto 4K / Dolby AC-3 / Zoom / Touch Screen, per Smartphone / Telefono / TV box / PC / Android / Iphone In offerta a € 189,99 – sconto

Proiettore WiFi, BOMAKER Videoproiettore Wifi Wireless, 3900 Lumen, Risoluzione Nativa 1280x720p, Supporto Full HD 1080P, 300” Display/Andiord /IOS/HDMI/VGA/SD/AV/USB per Home Cinema e All’aperto In offerta a € 134,98 – sconto 10%

Proiettore, APEMAN Mini Videoproiettore Portatile Full HD1080P Invia Borse Personalizzate Basso Rumore LED Doppio Altoparlante 50000 Ore Cellulare Home Theater Supporto Laptop/TV Box/Telefono/PS4 In offerta a € 76,49 – sconto 23%

Proiettore, Artlii Energon Videoproiettore, Supporto Full HD 1080P, Dolby Surround AC-3, Zoom, Doppio Altoparlante Stereo, con USB / HDMI / SD / AV / VGA, per TV Box, Smart Phone, PC, Ps4 In offerta a € 152,99 – sconto

Proiettore, Vamvo Videoproiettore Portatile 1280*720p, Display da 200″ Full HD 1080p Supportato, Proiettore Cinematografico 4000 Lumens con 50,000 Ore, con HDMI/ VGA/ USB 2.0/ AV In offerta a € 116,99 – sconto 10%

Raspberry Pi 4 Accessori TICTID Case per Raspberry Pi 4 Modello B con Ventola di Raffreddamento, 5V 3A USB-C Alimentatore, 3 Dissipatore, Custodia Nera Compatibile con Raspberry Pi 4 modello B In offerta a € 18,89 – sconto

Raspberry Pi 4 Model B 4GB RAM TICTID Starter Kit Aggiornato Raspberry pi 3 con MicroSD Card 32GB, Tipo C Alimentatore 5V 3A con Interruttore, Ventola, Micro HDMI, Custodia e Lettore di Scheda In offerta a € 98,99 – sconto 14%

RAVPower Caricatore Portatile 10000mAh Powerbank, Batteria Compatta con Potenza 3.4A, Elevata velocità Ricarica, 2 Porte USB iSmart 2.0, Caricabatteria Portatile per Smartphone e Tablet In offerta a € 14,99 – sconto 21%

RAVPower FileHub Versione 2019, Router WiFi Portatile, Ripetitore WiFi, SSD Hard Disk Portatile, Lettore Schede SD per iPhone iPad Tablet Smart Phone per Trasmissione dei Dati, Powerbank da 6700mAh In offerta a € 53,54 – sconto 11%

Samsung Galaxy Tab Active 8.0 16GB 3G 4G Titanio (Ricondizionato) In offerta a € 179,10 – sconto 10%

Spigen [USB Rapid 4 Porte Caricatore USB Multiplo Universale Caricabatterie Muro, [Intelligent Power Technology] Compatibile Tutti i dispositivi di Ricarica USB, Telefoni Cellulari In offerta a € 8,98 – sconto 55%

Spigen SteadiBoost Compact Fast Wireless Charger, Ultra Mini, 7.5W / 10W, Certificato Qi, iP Technology, Ricarica Wireless Veloce Compatibile con iPhone e Galaxy, Si consigliano Pixel e Huawei In offerta a € 14,98 – sconto 32%

Spigen SteadiBoost Qi Universal Supporto per Ricarica Wireless Auto Veloce, One-Tap Tech, Caricabatterie Auto Incluso, Caricatore Auto Wireless Quick per iPhone 11 / XS, Galaxy S10 / Note 10 In offerta a € 28,99 – sconto 42%

Spigen SteadiBoost USB C Power Delivery 3.0 27W Ricarica Caricatore USB Muro Compatibile con Galaxy Note 10 / S10 / iPhone 11 PRO/Caricabatterie Wireless [Ez Grip] [IP Tech] In offerta a € 14,98 – sconto 21%

Spigen SteadiBoost, Ez Grip, IP Tech, USB C Power Delivery 3.0 27W, Ricarica Caricatore USB Muro Compatibile con Galaxy Note 10, S10, iPhone 11 PRO, Xiaomi Redmi 5 Caricabatterie Wireless In offerta a € 14,98 – sconto 21%

Spigen SteadiBoost, Total 45W, IP Tech, Quick Charge 3.0 18W+USB Tipo C Power Delivery 3.0 45W Caricatore Auto USB Veloce Compatibile con Galaxy Note 10, S10, Xiaomi, Ricarica Wireless Auto In offerta a € 15,98 – sconto 11%

Tronsmart 40W Altoparlante Bluetooth 5.0 Cassa, Speaker Wireless,TWS & NFC, Pulsanti Touch, Subwoofer Speakers, Sound Digital 3D Riproduzione di 15 ore, per Telephone, Computer, Laptop In offerta a € 44,09 – sconto 10%

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

