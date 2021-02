Offerte Amazon fino al 64% su domotica Fibaro, Bticino, Fantini Cosmi, Vimar, Osram, Meliconi

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

FIBARO FGHC3 EU hub di casa Intelligente In offerta a 493,00 € – invece di 599,00 €

sconto 18% – fino al 13 feb 2021

Bticino Kit Tapparelle Connesse Livinglight SNT2000KIT, Tech In offerta a 203,00 € – invece di 259,00 €

sconto 22% – fino al 14 feb 2021

Bticino Kit Luci Connesse Livinglight SNT1000KIT, Tech In offerta a 169,10 € – invece di 199,00 €

sconto 15% – fino al 8 feb 2021

Bticino Kit Prese Connesse e Misura Energia Living Now SK3000KIT (K4500C + 3 pezzi K4531C) In offerta a 169,10 € – invece di 199,00 €

sconto 15% – fino al 8 feb 2021

Bticino Kit Tapparelle Connesse Living Now SK2000KIT (K4500C + 3 pezzi K4027C) In offerta a 200,60 € – invece di 239,00 €

sconto 16% – fino al 8 feb 2021

BTicino 365521 Kit Vivavoce Videocitofono Classe 100V12B e Pulsantiera Linea 2000, Bifamiliare In offerta a 394,60 € – invece di 469,54 €

sconto 16% – fino al 8 feb 2021

BTicino 3680GBF Multipresa Poker 4 Prese Universali con Interruttore Luminoso e Salvafulmine, 3500 W, 250 V, Nero In offerta a 18,60 € – invece di 28,10 €

sconto 34% – fino al 8 feb 2021

BTicino 5236S Serie Magic Interruttore Magnetotermico, 1P+N, 1, 6A 3Ka, 3500 W, 220 V, Avorio In offerta a 46,70 € – invece di 129,31 €

sconto 64% – fino al 8 feb 2021

Bticino ASTAM5001 Interruttore Matix 1P 16 A, Kit 10 Pezzi, Bianco In offerta a 27,30 € – invece di 39,90 €

sconto 32% – fino al 8 feb 2021

Bticino ASTAM5180 Presa Bipasso Standard Italia, Kit 10 Pezzi, Colore Bianco In offerta a 48,60 € – invece di 59,90 €

sconto 19% – fino al 8 feb 2021

Bticino ASTAM5440A16 Presa Standard Tedesco e Bipasso 10/16 A, Kit 10 Pezzi, Colore Bianco In offerta a 64,00 € – invece di 89,90 €

sconto 29% – fino al 8 feb 2021

Bticino Interruttore Magnetotermico, Kit 4 Pezzi, 10 A In offerta a 27,80 € – invece di 36,35 €

sconto 24% – fino al 8 feb 2021

Vimar 0R32399 Prolunga Elettrica Universale con Cavo da 30M 3G1,5S17, Arancione In offerta a 27,10 € – invece di 32,90 €

sconto 18% – fino al 14 feb 2021

Vimar 0P32720 Avvolgicavo 5m con disgiuntore Termico di Protezione, riavvolgimento Automatico, 4 Prese universali, Spina 2P+T 16A Standard Italiano In offerta a 26,60 € – invece di 40,20 €

sconto 34% – fino al 14 feb 2021

Electraline 01354 Prolunga giardino, 20 m, Arancione In offerta a 18,80 € – invece di 25,60 €

sconto 27% – fino al 14 feb 2021

Fantini Cosmi C47B C47B-Termostato Ambiente da Incasso, Alimentato a 230V-50Hz, 1 Temperatura, Bianco In offerta a 32,30 € – invece di 39,50 €

sconto 18% – fino al 14 feb 2021

C44B Bianco Termostato Ambiente Da Incasso, Alimentato A 230V-50Hz A 3 Temperature Fantini Cosmi In offerta a 43,20 € – invece di 51,00 €

sconto 15% – fino al 14 feb 2021

FANTINI COSMI CH123TS Termostato Touchscreen Retroilluminato da Incasso, Multicolore In offerta a 52,00 € – invece di 74,50 €

sconto 30% – fino al 14 feb 2021

Ledvance Endura Flood Proiettore da Esterno 50W Luce Calda 3000K, Grigio Scuro In offerta a 25,50 € – invece di 39,95 €

sconto 36% – fino al 14 feb 2021

Philips Lighting WHT36W TUNABLE White Ceiling Light Philips Lighting Wawel Lampada da Soffitto, Intensità Regolabile, LED, 3200 lm Integrata, 36 W, Bianco In offerta a 62,99 € – invece di 89,90 €

sconto 30% – fino al 14 feb 2021

OSRAM BATTERYcharge 906, caricabatterie intelligente da 6A e mantenitore della batteria, più potenza per batterie di dimensioni maggiori, 12V In offerta a 50,80 € – invece di 65,00 €

sconto 22% – fino al 14 feb 2021

Osram Smart+ Lampadina LED Bluetooth Compatibile con Apple Homekit e Android Goccia, E27, 60W Equivalenti, Dimmerabile In offerta a 25,30 € – invece di 32,99 €

sconto 23% – fino al 14 feb 2021

Supporto TV CME ETR 200, Inclinabile, per Tv a Schermo Piatto da 26?? a max 40??, VESA (in mm): |50×50|75×75|100×100|200×100|100×200|200×200|, Made in Italy 100%, Nero In offerta a 15,60 € – invece di 27,90 €

sconto 44% – fino al 14 feb 2021

Meliconi Supporto TV da parete OLED SDR con Doppio Braccio per TV di ultima generazione da 40” a 82”, con foratura VESA 400×200 ; 300 x 200; 200×200, Easy tilt pro, Nero In offerta a 86,40 € – invece di 147,53 €

sconto 41% – fino al 14 feb 2021

Reolink 5MP Kit Videocamera Sorveglianza, 16CH 5 Megapixels Poe NVR con 8x1920P HD Poe Videocamere Bullet IP da Esterno Impermeabile, HDD da 3TB CCTV Sistema di Sorveglianza, RLK16-410B8-5MP In offerta a 692,79 € – invece di 865,99 €

sconto 20% – fino al 7 feb 2021

NANOOK Supporto a muro per TV 40-80 pollici | Staffa ultra sottile | Soluzione di montaggio per televisori LCD, LED e OLED | Compatibilità universale | VESA 100×100 – 600×400 | Nero In offerta a 16,99 € – invece di 24,99 €

sconto 32% – fino al 7 feb 2021

NANOOK Supporto a muro per TV 32-55 pollici | Staffa ultra sottile | Soluzione di montaggio per televisori LCD, LED e OLED | Compatibilità universale | VESA 100×100 – 400×400 | Nero In offerta a 14,99 € – invece di 21,62 €

sconto 31% – fino al 7 feb 2021

NANOOK Supporto TV a muro inclinabile per televisore 32-55 pollici | Inclinazione | Soluzione di montaggio per televisori LCD, LED e OLED | Compatibilità universale | VESA 100×100 – 400×400 | Nero In offerta a 13,49 € – invece di 19,99 €

sconto 33% – fino al 7 feb 2021

NANOOK Supporto da parete girevole per TV da 19-43 pollici | Inclinabile | Supporto da parete per televisori LCD, LED, QLED e OLED | Compatibilità universale | VESA da 100×100 a 200×200 | Nero In offerta a 16,99 € – invece di 24,99 €

sconto 32% – fino al 7 feb 2021

NANOOK Supporto TV a muro inclinabile per televisore 40-65 pollici | Inclinazione | Soluzione di montaggio per televisori LCD, LED e OLED | Compatibilità universale | VESA 100×100 – 600×400 | Nero In offerta a 19,99 € – invece di 29,99 €

sconto 33% – fino al 7 feb 2021

Nanook Supporto da parete girevole per TV da 40-65 pollici | Inclinabile | Supporto da parete per televisori LCD, LED, QLED e OLED | Compatibilità universale | VESA da 100 x 100 a 600 x 400 | Nero In offerta a 40,99 € – invece di 59,99 €

sconto 32% – fino al 7 feb 2021

Nanook Supporto da parete girevole per TV da 32-55 pollici | Inclinabile | Supporto da parete per televisori LCD, LED, QLED e OLED | Compatibilità universale | VESA da 100 x 100 a 400 x 400 | Nero In offerta a 26,99 € – invece di 39,99 €

sconto 33% – fino al 7 feb 2021

Lampadine Colorate LED, OMERIL 10W Lampadine E27 Cambia Colore RGBW Lampadine Multicolore Dimmerabile con 12 Colore, Funzione di Memoria Dual, con 21 Chiavi Telecomando per Party, Casa, Bar, Discoteca In offerta a 11,19 € – invece di 19,99 €

sconto 44% – fino al 7 feb 2021

OMERIL LED TV Retroilluminazione 2.2M, LED TV con 16 Colori e 4 modalità adatto a TV da 40-60 Pollici, Striscia LED RGB alimentata USB con Telecomando per TV, PC Monitor, Decorativa, Camera da letto In offerta a 12,74 € – invece di 18,99 €

sconto 33% – fino al 7 feb 2021

OMERIL Striscia LED 6M (2x3m), Strisce LED con 3000K Luce Bianca Calda, Plug ‘n’ Play, LED Striscia USB alimentata per Decorativa, Cucina, TV, Guardaroba, Salotto, Bar, Camera da Letto In offerta a 11,04 € – invece di 16,99 €

sconto 35% – fino al 7 feb 2021

Stringa Luci Solari, OMERIL 26m 240 LED Catena Luminosa Solare Impermeabile IP65 con 8 Modalità, Luci Decorative da Esterno per Giardino, Natale, Patio, Cancello, Festa, Matrimonio (Bianca Calda) In offerta a 14,44 € – invece di 20,99 €

sconto 31% – fino al 7 feb 2021

Livella laser, Tacklife SC-L01 Laser a Croce Autolivellante Misuratore a Infrarossi Orizzontale e Verticale, Livello Laser Autolivellante 15M, 360 Gradi Rotante, IP54 In offerta a 31,44 € – invece di 58,99 €

sconto 47% – fino al 7 feb 2021

TACKLIFE 18Pcs Aggiornati (Include Set di Prolunghe 3Pcs) Set Bussole a Impatto Profondo da 1/2 di Pollice, Prese, Metriche, 6 Punti, 10-24mm, 15Pcs – HIS1A In offerta a 33,99 € – invece di 43,99 €

sconto 23% – fino al 7 feb 2021

Tacklife Mini Avvitatore a Batteria Ioni di Litio 2000mAh Avvitatore Elettrico 3,6V con carica USB, Luce LED, 32 Punte, 1 asta di ricarica USB, Per Assemblaggio Mobili SDP70DC In offerta a 22,09 € – invece di 33,99 €

sconto 35% – fino al 7 feb 2021

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).