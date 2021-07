Offerte Amazon fino al 78% su illuminazione Ledvance e Philips per esterno e giardino

E’ arrivato il momento di dare una sistemata all’illuminazione esterna della vostra casa e dare nuova luce agli angoli bui oppure regolare intensità e colore a seconda della situazione o dell’occasione. Ora che il bel tempo aiuta a stare all’esterno anche in compagnia aver un giardino, un portico, un balcone ben illuminato aiuta a godersi la propria abitazione.

Ledvance e Philips vi vengono incontro con una serie di sconti che durano fino al 22 luglio e oltre ed una scelta di forme, colori, capacità illuminante senza precedenti e tutte con sconti notevoli molto spesso sopra il 50%.

Ecco tutte le offerte disponibili in questo momento

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

LEDVANCE Smart GardenPole, RGBW, Picchetti LED Zigbee da Giardino, Kit Base In offerta a 35,99 € – invece di 79,95 €

sconto 55% – fino al 31 lug 21

Ledvance Smart Flex RGBW, Striscia LED Zigbee, Luce Colorata, Kit Base, 180 cm In offerta a 20,99 € – invece di 47,95 €

sconto 56% – fino al 31 lug 21

LEDVANCE SMART+ Striscia LED Smart, tecnologia Bluetooth, colore della luce modificabile, 2000 – 6500 K, colori RGB modificabili, lunghezza 180 cm, controllabile con Google, Alexa e Apple HomeKit In offerta a 25,99 € – invece di 49,95 €

sconto 48% – fino al 31 lug 21

Ledvance Worklights Proiettore da Officina Tripod 2X20W Luce Naturale 4000K In offerta a 30,99 € – invece di 69,95 €

sconto 56% – fino al 31 lug 21

LEDVANCE Endura Flood Proiettore da Esterno 20W Luce Calda 3000K, Bianco In offerta a 9,99 € – invece di 27,95 €

sconto 64% – fino al 31 lug 21

LEDVANCE Endura Flood Proiettore da Esterno con Sensore Nero 20W Luce Calda 3000K, Bianco In offerta a 16,99 € – invece di 44,95 €

sconto 62% – fino al 31 lug 21

Ledvance Endura Classic Bold E27 Applique da Esterno, Nero In offerta a 10,99 € – invece di 49,95 €

sconto 78% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 31 lug 21

Ledvance Endura Pro Spot Proiettore da Esterno, Bianco In offerta a 19,99 € – invece di 119,95 €

sconto 83% – fino al 31 lug 21

Ledvance Endura Style Applique da Esterno Ball con Sensore 12W Grigio Scuro In offerta a 13,99 € – invece di 109,95 €

sconto 87% – fino al 31 lug 21

Ledvance Endura Style Applique da Esterno Square SQ 13W Bianco In offerta a 10,99 € – invece di 69,95 €

sconto 84% – fino al 31 lug 21

Ledvance Endura Classic Cage 1000 E27 Lampioncino da Esterno, Nero In offerta a 36,99 € – invece di 89,95 €

sconto 59% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 31 lug 21

Ledvance Sottopensile Linear LED Slim RGBW 300 In offerta a 10,99 € – invece di 49,95 €

sconto 78% – fino al 31 lug 21

LEDVANCE Lampada da Parete e Soffitto LED con Ottica Cielo Stellato per Interni, Colore della Luce Variabile, Dimmerazione e Funzione Luce Notturna Controllabile tramite Telecomando,Orbis Tray Sparkle In offerta a 16,99 € – invece di 79,95 €

sconto 79% – fino al 31 lug 21

Ledvance Faretto da Incasso Spot Adjust, 8 W, Luce Calda, 3000 K, Bianco In offerta a 12,99 € – invece di 29,39 €

sconto 56% – fino al 31 lug 21

Ledvance Endura Style Applique da Esterno Ball 12W Grigio Scuro In offerta a 9,99 € – invece di 89,95 €

sconto 89% – fino al 31 lug 21

Philips Cistus Lampada da Parete da Esterno, Acciaio Inox In offerta a 70,14 € – invece di 89,90 €

sconto 22% – fino al 23 lug 21

Philips Lighting da Esterno, Altezza 80 cm, Alluminio Antracite e Sintetico, Lampadina RE 15 W Inclusa In offerta a 91,99 € – invece di 149,90 €

sconto 39% – fino al 25 lug 21

Philips Lighting da Esterno, Altezza 40 cm, Alluminio Antracite e Sintetico, Lampadina RE 15 W Inclusa In offerta a 56,99 € – invece di 99,90 €

sconto 43% – fino al 25 lug 21

Philips Hoverfly Lampada da Parete da Esterno, E27, 60 watts, Nero, 22.2 x 22.4 x 24.8 cm In offerta a 29,99 € – invece di 39,90 €

sconto 25% – fino al 25 lug 21

Philips Lighting Border Lampada da Parete per Esterno, Faro Regolabile, Alluminio Antracite e Sintetico, Lampadina RE 23 W Inclusa In offerta a 65,99 € – invece di 95,90 €

sconto 31% – fino al 25 lug 21

Philips Kosipo Faretto con 3 Punti Luce, Attacco GU10, Lampadina non Inclusa, Nero In offerta a 44,99 € – invece di 50,42 €

sconto 11% – fino al 25 lug 21

Philips Kosipo Faretto con 3 Punti Luce, Alluminio, Attacco GU10, Lampadina non Inclusa, Grigio In offerta a 36,99 € – invece di 59,90 €

sconto 38% – fino al 25 lug 21

Philips Lighting Spot 5059230PN Faretto Kosipo con 2 Punti Luce GU10, Nero, 7 x24 x 9.2 cm, Potenza 5,5W, 220-240V In offerta a 28,99 € – invece di 44,90 €

sconto 35% – fino al 25 lug 21

Philips Star Lampada con Faretti Orientabili, LED Integrato, 3 x 4.5 W, Bianco In offerta a 49,99 € – invece di 94,99 €

sconto 47% – fino al 25 lug 21

Philips Lighting Arbour Lampione LED Giardino ed Esterni, Basso, 6W, Luce Fredda 4000K, Nero In offerta a 74,99 € – invece di 89,90 €

sconto 17% con Coupon Speciale = checkbox – fino al 25 lug 21

Philips Bustan Lampada da Parete da Esterno, LED, senza Sensore di Movimento, 2700 K, Grigio Scuro In offerta a 57,99 € – invece di 69,90 €

sconto 17% – fino al 25 lug 21

Philips Bustan Lampada da Parete da Esterno, LED, con Sensore di Movimento, 2700 K, Grigio Scuro In offerta a 82,99 € – invece di 99,90 €

sconto 17% – fino al 25 lug 21

Philips Lighting Creek Palo per Esterno, Alluminio, Nero, 99.5 x 17.5 x 17.5 cm In offerta a 28,99 € – invece di 34,90 €

sconto 17% – fino al 25 lug 21

Philips Lighting Creek Lampione Palo da Esterno in Alluminio Bianco, 100 cm In offerta a 44,99 € – invece di 59,90 €

sconto 25% – fino al 25 lug 21

Philips Smart Volume Sandalwood Lampadario a Sospensione, E27, 60 cm, Bianco In offerta a 58,99 € – invece di 99,90 €

sconto 41% – fino al 25 lug 21

Philips Stratosphere Palo da Esterno, 42 cm, 4000 K, Grigio Scuro In offerta a 65,99 € – invece di 77,15 €

sconto 14% – fino al 25 lug 21

Philips Stratosphere Lampada da Parete per Esterno, 4000 K, 1000 lm, Grigio Scuro In offerta a 71,99 € – invece di 86,85 €

sconto 17% – fino al 25 lug 21

Philips Star Lampada con Faretti Orientabili, LED Integrato, 2 x 4.5 W, Bianco In offerta a 48,99 € – invece di 65,90 €

sconto 26% – fino al 25 lug 21

Philips Luminaires Philips Faretto Kosipo con 4 Punti Luce, Attacco GU10, Metallo, Lampadina Non Inclusa, Nero, 11.8 x 62.8 x 9.2 cm In offerta a 48,99 € – invece di 54,58 €

sconto 10% – fino al 25 lug 21

Philips Lighting Crust Faretto da Incasso da Esterno, Acciaio Inox In offerta a 35,99 € – invece di 44,90 €

sconto 20% – fino al 25 lug 21

Philips Luminaires Star Lampada Faretti LED Integrato Orientabili Luce Dimmerabile, Bianco, 4 x 4.5 W In offerta a 63,99 € – invece di 73,08 €

sconto 12% – fino al 25 lug 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).