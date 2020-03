Offerte Amazon fino all’8 Marzo con sconti fino al 58% su LG, Netgear, JBL, HP, Harman Kardon

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide fino all’8 Marzo 2020 Amazon.

Vi ricordiamo che sono ancora attive le offerte di martedì sui prodotti Blackview, Anker, Aukey, Sonoff, quelle di inizio mese su iPhone, iPad, LG, Neato, Arlo, Huawei, Honeywell e le offerte dedicate al mondo dei fotografi oltre ai treppiedi e accessori Manfrotto, Lowepro e Joby.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

LG 32GK850F UltraGear Monitor Gaming 32″ Quad HD VA HDR 400, 2560 x 1440, Radeon FreeSync 2 144 Hz, 2x HDMI, 1x Display Port, 3x USB 3.0, Uscita Audio, Multitasking, Stand Pivot In offerta a 400 € – invece di 499 €

– fino al 31-mar-20

Click qui per approfondire

LG 32UK550 Monitor 32″ 4K Ultra HD HDR, 3840×2160, 4ms, Speaker Integrati 10 W, Radeon FreeSync, Multitasking, Display Port, HDMI, Regolabile in Altezza In offerta a 350 € – invece di 499 €

– fino al 31-mar-20

Click qui per approfondire

LG 32UL750 Monitor 32″ Ultra HD 4K LED VA HDR 600, 3840 x 2160, 4ms, Radeon FreeSync 60Hz, Speaker Stereo, 1x USB-C, 1x Display Port, 2x HDMI, 2x USB 3.0, Uscita Audio, Altezza Regolabile In offerta a 550 € – invece di 799 €

– fino al 31-mar-20

Click qui per approfondire

LG 34GK950F-B UltraGear Monitor Gaming 21:9 Curvo, 34″ Quad HD Nano IPS HDR 400, 3440 x 1440, Radeon FreeSync2 144 Hz, 1 ms MBR, 2x HDMI, Display Port 1.4, 3x USB 3.0, Multitasking In offerta a 980 € – invece di 1.299 €

– fino al 31-mar-20

Click qui per approfondire

LG 34GK950G UltraGear Monitor Gaming 34″, Curvo, 21:9 UltraWide LED Nano IPS, Quad HD 3440 x 1440, nVIDIA G-Sync 120 Hz, 5 ms, Sphere Lighting, Multitasking, Regolazione Altezza In offerta a 800 € – invece di 1.399 €

– fino al 31-mar-20

Click qui per approfondire

LG 34WL85C Monitor 34″ Quad HD Curvo UltraWide 21:9 LED IPS HDR 10, 3440 x 1440, Speaker Stereo, 1x Display Port, 2x HDMI, 2x USB 3.0, Uscita Audio, Multitasking, Altezza Regolabile, Nero In offerta a 650 € – invece di 799 €

– fino al 31-mar-20

Click qui per approfondire

LG 49SM8600PLA.AEU Smart Tv WebOS 4.5, 3 Sided Cinema Screen, Piattaforma (OS), da 49 Pollici, 4K In offerta a 679 € – invece di 1.099 €

– fino al 31-mar-20

Click qui per approfondire

LG 49WL95C Monitor 49″ Curvo UltraWide 5K 32:9 LED IPS HDR 10, 5120 x 1440, Speaker Stereo, 1x USB-C, 1x Display Port, 2x HDMI, 4x USB 3.0, Uscita Audio, Multitasking, Altezza Regolabile In offerta a 1.300 € – invece di 1.799 €

– fino al 31-mar-20

Click qui per approfondire

JBL Charge 3 Cassa Acustica Portatile Waterproof con Bluetooth, Blu – In offerta a 99 € – invece di 180 €

– fino al 23-mar-20

Click qui per approfondire

Harman/Kardon Soundsticks III Sistema di altoparlanti wireless per Desktop, 2 altoparlanti satellitari, Subwoofer, per Dispositivi con Compatibilità Aux da 3,5 mm, Trasparente In offerta a 119 € – invece di 219 €

– fino al 23-mar-20

Click qui per approfondire

JBL LIVE 400BT Cuffie On-Ear Wireless Bluetooth, Con Alexa integrata e Assistente Google, Fino a 24h di Autonomia, Rosso In offerta a 89 € – invece di 129 €

– fino al 23-mar-20

Click qui per approfondire

MARCELO BURLON COUNTY OF MILAN Cover/Custodia Compatibile con iPhone XR – Rigida – Soft Touch e Antiurto – Protezione Frontale rialzata – Originale In offerta a 39 € – invece di 49 €

– fino al 8-mar-20

Click qui per approfondire

MARCELO BURLON COUNTY OF MILAN Cover/Custodia Compatibile con iPhone 8/7/6s/6 – MOD. PinkPalm – Custodia Burlon Originale – Rigida – Finitura Soft Touch – Protezione Frontale rialzata In offerta a 26 € – invece di 29 €

– fino al 8-mar-20

Click qui per approfondire

Muzili Auricolari Bluetooth 5.0, Cuffie Bluetooth Senza Fili Sport Cuffie Wireless Riproduzione 150 Ore CVC 8.0 Cancellazione di Rumore Display LED con Mic Custodia di Ricarica per iOS Android In offerta a 40 € – invece di 46 €

– fino al 8-mar-20

Click qui per approfondire

Netgear EX7300 Ripetitore WiFi Mesh AC2200, WiFi Extender e access point Dual band, 2200 Mbps, Porta Lan, Amplificatore WiFi mesh compatibile con modem fibra e adsl In offerta a 85 € – invece di 140 €

– fino al 8-mar-20

Click qui per approfondire

Netgear WAC104-100PES Access Point Wireless AC 1200, 802.11, Dual Band, 4 Porte Gigabit, Standalone, 1 Pezzo, Nero In offerta a 69 € – invece di 77 €

– fino al 8-mar-20

Click qui per approfondire

Netgear GS348T Serie S350 Switch Smart Managed Pro a 52 Porte Gigabit Ethernet, con 4 SFP da 1G, Montaggio su Desktop/Rack In offerta a 260 € – invece di 295 €

– fino al 15-mar-20

Click qui per approfondire

Netgear GS308P Switch Ethernet PoE 8 porte Gigabit, 4 porte PoE e budget energetico pari a 55W, switch unmanaged desktop, struttura in metallo senza ventole In offerta a 60 € – invece di 90 €

– fino al 8-mar-20

Click qui per approfondire

Netgear JGS524PE PoE Smart Managed Plus Switch a 24 Porte Gigabit Ethernet con 12 PoE a 100 W, Montaggio Desktop/su Rack – In offerta a 200 € – invece di 377 €

– fino al 8-mar-20

Click qui per approfondire

Netgear Orbi Sistema WiFi Mesh Potente RBK50, Pacchetto da 2, copertura fino a 350 m2, Velocità AC3000 Triband In offerta a 343 € – invece di 487 €

– fino al 14-mar-20

Click qui per approfondire

Netgear Orbi Sistema WiFi Mesh Potente RBK53, Pacchetto da 3,copertura fino a 525 m2, Velocità AC3000 Triband In offerta a 460 € – invece di 600 €

– fino al 14-mar-20

Click qui per approfondire

Netgear SRK60 Orbi Pro 2 unità WiFi Mesh, copertura negozi, bar e uffici fino a 350 mq e 80 dispositivi collegati, sostituisce gli AP In offerta a 360 € – invece di 545 €

– fino al 14-mar-20

Click qui per approfondire

eufy Smart Scale P1 – Bilancia pesapersone con Bluetooth, grande display a LED, 14 livelli di misurazione, peso/grasso corporeo/BMI/composizione del corpo, superficie in vetro temprato, lbs/kg In offerta a 30 € – invece di 70 €

– fino al 8-mar-20

Click qui per approfondire

Honor Band 5 Activity Tracker 0,95″ Schermo AMOLED a Colori 50M Waterproof Heart Rate Monitor Wristbands Bracelet per Diverse modalità Sportive (Blu) In offerta a 31 € – invece di 34 €

– fino al 8-mar-20

Click qui per approfondire

HP Office OfficeJet 8012, Stampante Multifunzione a Getto di Inchiostro, Scanner e Fotocopiatrice, ADF, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Smart Tasks, App Smart, 2 Mesi di Servizio Instant Ink Inclusi, Grigio In offerta a 76 € – invece di 95 €

– fino al 15-mar-20

Click qui per approfondire

HP OfficeJet 6950, Stampante Multifunzione a Getto di Inchiostro, Stampa, Scannerizza, Fotocopia, Fax, Wi-Fi Direct, 3 Mesi di Servizio Instant Ink Inclusi, Nero In offerta a 80 € – invece di 129 €

– fino al 15-mar-20

Click qui per approfondire

HP OfficeJet Pro 7720, Stampante Multifunzione a Getto di Inchiostro per Grandi Formati A3, Scanner e, Fotocopiatrice (formato Legal), Fax , stampa direct wireless, Schermo LCD con touchscreen, Bianco In offerta a 116 € – invece di 179 €

– fino al 15-mar-20

Click qui per approfondire

HP OfficeJet Pro 9020, Stampante Multifunzione a Getto di Inchiostro, Stampa, Scannerizza, Fotocopia, Fax, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Smart Tasks, Bianco e Grigio In offerta a 227 € – invece di 299 €

– fino al 15-mar-20

Click qui per approfondire

HP Sprocket (1AS85A) Stampante Fotografica Istantanea Portatile e senza Bordi, Bluetooth 5.0 e Led Personalizzabile, Formato carta 5 x 7.6 cm, Compatibile con Android e iOS, Perla In offerta a 79 € – invece di 150 €

– fino al 8-mar-20

Click qui per approfondire

HP Sprocket Plus – Stampante fotografica portatile, Connettività Bluetooth, Foto adesive da 5,8 x 8,6 cm con la carta fotografica HP ZINK Plus, Nero In offerta a 90 € – invece di 159 €

– fino al 8-mar-20

Click qui per approfondire

iPad Mini 1/2/3 LUCKYDIY QWERTY Italiano Layout Ultrathin Custodia con Supporto e Tastiera Bluetooth staccabile per Apple iPad mini 1 iPad mini 2 iPad mini 3 In offerta a 20 € – invece di 28 €

– fino al 8-mar-20

Click qui per approfondire

iPosible Cover Batteria per iPhone 6/6S/8/7, 6000mAh Cover Ricaricabile Custodia Batteria Cover Caricabatteria Battery Case per iPhone 6/6S/8/7 [4.7”] Cover Power Bank Backup Charger Case In offerta a 22 € – invece di 25 €

– fino al 8-mar-20

Click qui per approfondire

iPosible Cover Batteria per iPhone XR, 6800mAh Custodia Ricaricabile con Batteria Esterna Caricabatterie Cover Battery Case per iPhone XR, [6,1″] Batteria Protettiva Power Bank Charger Case In offerta a 23 € – invece di 26 €

– fino al 8-mar-20

Click qui per approfondire

”

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.