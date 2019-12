Offerte Amazon in sconto fino al 53% del 16 Dicembre: JBL, Xiaomi, Philips, Roomba, Huawei

“Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate”

JBL Flip Essential Sistema audio portatile waterproof con connettività wireless, Nero In offerta a € 69,90 – sconto -18%

– fino al 16-dic-19

Click qui per approfondire

1 BY ONE Soundbar Stereo Wireless Barra Altoparlante per TV, Smartphone e Laptop, 2.0 Dual Channel Altoparlanti 40w, Porte per Connessione Multipla, Montabile a Muro con Telecomando, Nero In offerta a € 36,99 – sconto -47%

– fino al 16-dic-19

Click qui per approfondire

RAVPower Caricatore da Muro da 60W con 6 Porte USB + Stazione di Ricarica (Ricarica iSmart, Compatibilità Universale, da 100V a 240V, Triplo Meccanismo di Protezione, Indicatore LED) In offerta a € 16,49 – sconto -48%

– fino al 16-dic-19

Click qui per approfondire

Trust GXT 711 Dominus Scrivania Gaming Ergonomica, con Sistema di Gestione dei Cavi, Supporto per Cuffia, 73.5 X 115 X 76 cm In offerta a € 115,99 – sconto -28%

– fino al 16-dic-19

Click qui per approfondire

Trust Gaming GXT 707R Resto Sedia Gaming Ergonomica Regolabile, con Cuscini Rimovibili, Rosso In offerta a € 153,99 – sconto -33%

– fino al 16-dic-19

Click qui per approfondire

Huawei Band 3 Pro Braccialetto di attività, GPS Integrato, Amoled Tocuhscreen, Unisex adulto, Nero (Obsidian Black) In offerta a € 49,90 – sconto -50%

– fino al 16-dic-19

Click qui per approfondire

Huawei Watch GT Active Smartwatch con Autonomia Batteria fino a 2 Settimane, Display Touch 1.39″ AMOLED, Fitness Tracker con GPS, Rilevazione Battito Cardiaco, Resistente all’Acqua 5 ATM, Verde Scuro In offerta a € 139,90 – sconto -44%

– fino al 16-dic-19

Click qui per approfondire

Huawei Watch GT Orologio con Autonomia della Batteria fino a 2 Settimane, Impermeabile 5 ATM, GPS, TruSeen 3.0 Monitoraggio della Frequenza Cardiaca, Smartwatch, 1.39″ Touchscreen, Nero In offerta a € 119,90 – sconto -40%

– fino al 16-dic-19

Click qui per approfondire

Belkin Boost Up Tappetino di Ricarica Wireless da 5 W, per iPhone 11, 11 Pro/Pro Max, XS, XS Max, XR, X, Samsung S10/S10+, Huawei P30/P30 Pro, Senza Presa di Ricarica Rapida, Nero In offerta a € 19,99 – sconto -20%

– fino al 16-dic-19

Click qui per approfondire

YI Home Camera 1080p Wireless IP Telecamera WiFi Interno Telecamera di Sorveglianza Rilevamento Pianto Bambino/Movimento,Notifiche Push,Audio Bidirezionale,Visione Notturna,Videocamera per Telefono/PC In offerta a € 22,49 – sconto -15%

– fino al 16-dic-19

Click qui per approfondire

AUKEY Webcam 1080P Full HD con Microfono Stereo, Webcam per Chat Video e Registrazione, Compatibile con Windows, Mac e Android In offerta a € 21,69 – sconto -30%

– fino al 16-dic-19

Click qui per approfondire

De’Longhi ECAM44.660.B Eletta Cappuccino Macchina da caffè Automatica, 1450 W, 2 Litri, Nero In offerta a € 549,99 – sconto -42%

– fino al 16-dic-19

Click qui per approfondire

De’Longhi ESAM3000 Macchina da caffè Automatica, 1450 W, 2 Cups, Plastica, Nero In offerta a € 259,99 – sconto -38%

– fino al 16-dic-19

Click qui per approfondire

iRobot Roomba e5154 Robot Aspirapolvere, Sistema ad Alte Prestazioni con Dirt Detect e Spazzole Tangle-Free, per Pavimenti e Tappeti, Adatto per i Peli degli Animali Domestici, Wi-Fi, Argento In offerta a € 299,99 – sconto -40%

– fino al 16-dic-19

Click qui per approfondire

Oral-B CrossAction Testine di Ricambio, Confezione Da 10 Pezzi, Edizione Nera In offerta a € 31,49 – sconto -37%

– fino al 16-dic-19

Click qui per approfondire

Oral-B Genius X Luxe Edition Spazzolino Elettrico Ricaricabile con 1 Manico Connesso Nero, Intelligenza Artificiale, 4 Testine di Ricambio, 1 Custodia da Viaggio Smart e 6 Modalità di Spazzolamento In offerta a € 149,99 – sconto -53%

– fino al 16-dic-19

Click qui per approfondire

De’Longhi ECAM44.660.B Eletta Cappuccino Macchina da caffè Automatica, 1450 W, 2 Litri, Nero In offerta a € 549,99 – sconto -42%

– fino al 16-dic-19

Click qui per approfondire

De’Longhi ESAM3000 Macchina da caffè Automatica, 1450 W, 2 Cups, Plastica, Nero In offerta a € 259,99 – sconto -38%

– fino al 16-dic-19

Click qui per approfondire

Philips Airfryer HD9216/80 Friggitrice Low-Oil e Multicooker con Tecnologia RapidAir, 800 g, Bianco In offerta a € 86,99 – sconto -46%

– fino a 16-dic-19

Click qui per approfondire

Philips HR1388/80 Viva Collection SaladMaker, Tritatutto Multifunzione, 6 Dischi, 200 W In offerta a € 49,99 – sconto -38%

– fino al 16-dic-19

Click qui per approfondire

Philips Serie 2200 EP2220/10 Macchina da Caffè Automatica, 2 Bevande, con Macine in Ceramica, Filtro AquaClean, Pannarello Classico, 1500 W, 1.8 Litri, Nero Satinato In offerta a € 299,99 – sconto -25%

– fino al 16-dic-19

Click qui per approfondire

Moulinex Cookeo+ Multicooker Intelligente con 100 Ricette della Cucina Classica Italiana, 6 Modalità di Cottura, Facile e Veloce, Seconda Pentola Inclusa In offerta a € 179,99 – sconto -40%

– fino al 16-dic-19

Click qui per approfondire

BLACK+DECKER BDCHD18K-QW Trapano/avvitatore a percussione 18V – 1.5AH in Valigetta In offerta a € 74,99 – sconto -32%

– fino al 22-dic-19

Click qui per approfondire

BLACK+DECKER CS36BST-QW Svitavvita a Batteria con Inserti in Scatola Metallica, 3.6 V, 5.0Nm In offerta a € 29,99 – sconto -25%

– fino a 22-dic-19

Click qui per approfondire

Osram Smart+ Flex Outdoor RGBW, Striscia LED Zigbee per Esterni, Luce Colorata, 2000 – 6500 K, 488 cm In offerta a € 63,99 – sconto -36%

– fino al 16-dic-19

Click qui per approfondire

Osram Smart+ Gardenpole Mini RGBW, Mini Picchetti LED Zigbee da Giardino, Kit Estensione In offerta a € 18,99 – sconto -35%

– fino al 16-dic-19

Click qui per approfondire

Osram Smart+ Lampadina LED Zigbee, Goccia, E27, 60 W Equivalenti, Luce Colorata RGBW In offerta a € 22,99 – sconto -43%

– fino al 16-dic-19

Click qui per approfondire

Chupa Chups Ruota Lecca Lecca, Lollipop Frutti Assortiti Gusto Fragola, Ciliegia, Arancia, Lampone, Vaniglia, Cola e Panna Fragola, 200 Lollipops Monopezzi In offerta a € 29,99 – sconto -28%

– fino al 16-dic-19

Click qui per approfondire

In offerta a € 37,99 – sconto -11%

– fino al 22-dic-19

Click qui per approfondire

In offerta a € 149,99 – sconto -16%

– fino al 22-dic-19

Click qui per approfondire

In offerta a € 52,99 – sconto -27%

– fino al 22-dic-19

Click qui per approfondire

”

Sei sicuro di conoscere tutte le promozioni Amazon?

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte).