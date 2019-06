Offerte Amazon in vetrina: Kensington, Logitech, Netgear e Sony

Per pochi giorni trovate in sconto su Amazon diversi prodotti di marchi come Logitech, Kensington, Sony, Ultimate Ears, Netgear e Moleskine.

Sono dispositivi e accessori che spaziano tra diverse categorie come ad esempio tastiere e joypad per gamer, ripetitori WiFi, access point, cuffie, tastiere, mouse, stand e poggiapiedi per ufficio, lucchetti, poggiapolsi, telecomandi per presentazioni, zaini, switch ethernet e via dicendo.

Ad esempio la cover-tastiera Logi Focus per iPad Mini 4 costa 54,99 € invece di 92,99 €, oppure lo zaino Kensington Triple Trek da 12 litri viene offerto 44,46 € invece di 61,7 €.

Ancora, la mirrorless Sony A7 è in promozione a soli 699 € invece di 1400 €, mentre per restare in casa la soundbar Sony HT ST5000con Dolby Atmos è scontata a 1299 € invece di 1508,49 €.

Di seguito trovate in elenco tutti i prodotti in promozione distinti per marchio e con la “data di scadenza” delle offerte.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

Ultimate Ears Megaboom 3 Altoparlante Wireless Bluetooth, Suono Potente e Bassi Roboanti, Bluetooth, Magic Button, Impermeabile, Batteria di 20 Ore, senza Power Up, Raggio d’Azione di 45 m, Grigio In offerta a 139 € invece di 208,99 €

fino 28 giugno

Logitech K400 Plus Tastiera Wireless con Touchpad per Windows, Android, Chrome e Smart TV, Layout Italiano QWERTY, Nero In offerta a 26,99 € invece di 45,99 €

fino 22 giugno

Logitech Wireless Desktop Mk710 In offerta a 69,99 € invece di 99,99 €

fino 28 giugno

Logitech K400 Plus Tastiera Wireless con Touchpad per Windows, Android, Chrome e Smart TV, Layout Italiano QWERTY, Bianco In offerta a 26,99 € invece di 45,99 €

fino 22 giugno

Logi Focus Custodia da Tastiera per iPad Mini 4, QWERTY, Layout Italiano, Nero In offerta a 54,99 € invece di 92,99 €

fino 22 giugno

Mouse Wireless Bluetooth Logitech MX Anywhere 2 AMZ per Windows e Mac, Nero In offerta a 52,99 € invece di 81,99 €

fino 22 giugno

Logitech MX Master AMZ Mouse Wireless Bluetooth per Windows e Mac, Unifying e Bluetooth per Mac e Windows, Ricaricabile, Scroller Azionabile, Nero In offerta a 62,99 € invece di 92,99 €

fino 22 giugno

Logitech M590 Multi-Device Silent Mouse Wireless, Rosso In offerta a 26,99 € invece di 51,99 €

fino 22 giugno

Logitech M590 Multi-device Silent Mouse Wireless, Bluetooth e Unifyng, Grigio In offerta a 26,99 € invece di 51,99 €

fino 22 giugno

Logitech K380 Tastiera Multidispositivo, Bluetooth per Windows/mac/chrome/android, Layout Italiano, Grigio Scuro In offerta a 34,99 € invece di 46,99 €

fino 22 giugno

Logitech G533 Cuffie da Gioco, Audio Surround Wireless DTS 7.1 In offerta a 94,99 € invece di 154,99 €

fino 22 giugno

Logitech C615 Webcam Full HD 1080p con Messa a Fuoco Automatica Rapida, Massima Portabilità Oieghevole e Design Girevole a 360 Gradi – Nero In offerta a 69,99 € invece di 76,26 €

fino 22 giugno

Kensington K64637WW Lucchetto Clicksafe per Laptop con Chiave In offerta a 41,4 € invece di 60,9 €

fino 23 giugno

Kensington 56152 Poggiapiedi Solesaver Kensington In offerta a 22,84 € invece di 28,6 €

fino 23 giugno

Kensington Presenter Expert Telecomando Wireless con Controllo Cursore e Memoria 8 GB, Nero In offerta a 74,68 € invece di 124,84 €

fino 23 giugno

Kensington K97442Ww Custodia Rinforzata per Microsoft Surface Pro & Surface Pro 4 In offerta a 44,84 € invece di 62,9 €

fino 23 giugno

Kensington K60112US notebook arm & stand In offerta a 24,65 € invece di 31,98 €

fino 23 giugno

Kensington Triple Trek Zaino Casual, 43 cm, 12 litri, Nero In offerta a 44,46 € invece di 61,7 €

fino 23 giugno

Kensington K72337EU Trackball Orbit con Rotella di Scorrimento – In offerta a 40,5 € invece di 43,98 €

fino 23 giugno

Kensington Solemate 56145 In offerta a 38,69 € invece di 37,9 €

fino 23 giugno

Kensington K72357IT Tastiera Advance Fit Ultrasottile, Tastiera italiana, Colore: Nero opaco In offerta a 25,19 € invece di 32,99 €

fino 23 giugno

Kensington Docking Station Universale per Doppio Display con Uscite HDMI e DVI, Include Adattatori DVI-VGA e DVI HDMI, 2 Porte USB 3.0 e 4 Porte USB 2.0 In offerta a 135,96 € invece di 198,9 €

fino 23 giugno

Sony DSC-HX400V Fotocamera Digitale Cyber-shot, Sensore CMOS Exmor R da 20,4 Megapixel, Obiettivo ZEISS Vario-Sonnar T* con zoom ottico 50x, Nero In offerta a 379 € invece di 500 €

fino 25 giugno

Sony Alpha 7 Fotocamera Digitale Mirrorless Full-Frame con Obiettivo Intercambiabile, Sensore CMOS Exmor Full-Frame da 24.3 MP, Nero In offerta a 699 € invece di 1400 €

fino 25 giugno

Sony ACC-TRW Kit di accessori, Nero In offerta a 69,9 € invece di 90 €

fino 25 giugno

Sony HVL-F45RM Flash esterno con comando a distanza senza fili (wireless, Luce LED per foto e video) nero. In offerta a 349 € invece di 423,46 €

fino 25 giugno

Sony FDR-X3000RFDI Action Camera 4K con Kit Telecomando Live View, Sensore CMOS Exmor R, lenti Carl Zeiss Tessar, Wi-Fi, NFC, GPS, Bianco In offerta a 429 € invece di 600 €

fino 25 giugno

Sony DSC-RX100 Fotocamera Digitale Compatta, Cyber-shot, Sensore CMOS Exmor R da 1″ e 20.2 MP, Obiettivo Zeiss Vario-Sonnar T, con Zoom Ottico 3.6x, Nero In offerta a 299 € invece di 600 €

fino 25 giugno

Sony SAZ9R Speaker Posteriore Wireless per Soundbar Ht-ZF9 In offerta a 240 € invece di 299,9 €

fino 25 giugno

Sony NP-FW50 Batteria ricaricabile, Nero In offerta a 39,9 € invece di 80,66 €

fino 25-giu

Sony ICDTX800 Registratore Vocale Digitale BT con Telecomando In offerta a 169 € invece di 240 €

fino 25-giu

Sony WF-SP900 Cuffie Wireless per lo Sport, Resistenti all’Acqua IPX8, anche per Acqua Salata, 4GB di Memoria Interna, Bianco In offerta a 169 € invece di 280 €

fino 25-giu

Sony CMTX3CD Sistema Hi-Fi Stereo con Wireless Bluetooth, All in One, Suono Cassa a 2 canali, Radio FM, Lettore CD, Ingresso USB, NFC, Compatibile con Smartphone iPhone, Android e PC, Nero In offerta a 119 € invece di 190 €

fino 25-giu

Sony HT-RT3 Sistema Home Cinema 5.1 Canali, 600 W, Bluetooth, NFC, USB, Nero In offerta a 199 € invece di 300 €

fino 25-giu

Sony HT-CT291 Soundbar, 2.1 Canali, Potenza 300W, Subwoofer wireless, Bluetooth, NFC, HDMI, USB, Bianco In offerta a 149 € invece di 199 €

fino 25-giu

Sony HT-XF9000 Soundbar 2.1 Canali con Wireless Subwoofer, Colore Nero In offerta a 349 € invece di 412,3 €

fino 25-giu

Sony HT-ZF9 Soundbar 3.1 Canali Dolby Atmos/DTS X con Audio ad Alta Risoluzione, Compatibile con Amazon Alexa, Nero In offerta a 629 € invece di 799 €

fino 25-giu

Sony HT ST5000 Soundbar Dolby Atmos 7.1.2 con Wi-Fi/tecnologia Bluetooth In offerta a 1299 € invece di 1508,49 €

fino 25-giu

Netgear GS305 Switch Ethernet 5 porte Gigabit, Switch Unmanaged desktop, struttura in metallo senza ventole In offerta a 18,9 € invece di 26,9 €

fino 23-giu-19

Netgear GS308 Switch Ethernet 8 porte Gigabit, Switch Unmanaged desktop, struttura in metallo senza ventole In offerta a 22,9 € invece di 41,8 €

fino 23-giu-19

Netgear WAC104-100PES Access Point Wireless AC 1200, 802.11, Dual Band, 4 Porte Gigabit, Standalone, 1 Pezzo, Nero In offerta a 69,99 € invece di 76,9 €

fino 16-giu-19

Netgear GS308P Switch Ethernet PoE 8 porte Gigabit, 4 porte PoE e budget energetico pari a 55W, switch unmanaged desktop, struttura in metallo senza ventole In offerta a 74,9 € invece di 89,9 €

fino 23-giu-19

Netgear Ripetitore WiFi Mesh EX7300, copertura per 3-4 stanze e 15 dispositivi, velocità dual band fino a 2200Mbps, WiFi Extender e Access Point, funzionalità Mesh con tutti i modem router In offerta a 89,08 € invece di 139,9 €

fino 16-giu-19

Netgear JGS524 Switch Ethernet Gigabit 24 Porte, Switch Unmanaged, Assistenza a vita ProSafe, Versione Rack in metallo In offerta a 104,42 € invece di 203 €

fino 16-giu-19

Moleskine Smart Writing Set Notebook e Pen+ Smartpen, Taccuino con Copertina Rigida Nera Adatta all’Uso con Pen Moleskine+ , Colore Nero, Fogli Puntinati In offerta a 129,99 € invece di 229 €

fino 16-giu-19

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta.