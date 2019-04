Offerte Amazon: Philips, Aukey, Ecovacs, RavPower, Mpow, Anker

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

ECOVACS Robotics DEEBOT N79S – Il Robot pulisci pavimenti con Modalità MAX, Controllo tramite App, Auto Ricarica, per pavimenti e tappeti sottili In offerta a 159,99€ sconto 36% Click qui per approfondire

Crosstour Action Cam, Sport WiFi Camera 1080P 2”LCD Full HD Impermeabile 2 Batterie 1050mAh 170°Grandangolare e Kit Accessori per Ciclismo Nuoto e Altri Sport Esterni In offerta a 28,79€ sconto 37% Click qui per approfondire

UBSOUND Magister HD Cuffie Auricolari In-Ear in Alluminio ad Alta fedeltà, Microfono, Jack 3,5mm, Cavo intrecciato anti-nodi. Garanzia 2 anni. IEM per Smartphone, PC, Game, Tablet, Mp3 e DAP In offerta a 27,90€ sconto 44% Click qui per approfondire

Philips Sonicare HX9354/38 DiamondClean Spazzolino Elettrico con Tecnologia Sonicare, Bipacco In offerta a 179,99€ sconto 49% Click qui per approfondire

AUKEY Powerbank 20000mAh 2 Porte, Caricabatterie Portatile 2 Ingressi, Batteria Esterna per iPhone XS Max/XR/ 8/7/ 6s, iPad, Samsung, Tablet ECC. In offerta a 21,99€ sconto 15% Click qui per approfondire

Lampada da Lettura, LENDOO Luce da Lettura, Luce da scrivania, Portatile con Pinza, 4 Luminosità Regolabile, USB Ricaricabile, Lampade da libro per Lettura, Libri, Scrivania, Viaggio etc. [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 6,23€ sconto 48% Click qui per approfondire

RAVPower Caricatore USB da Muro a 2 Porte, 24W / 4.8A, Alimentatore da Viaggio con Tecnologia iSmart, Compatibile con iPhone/iPad/Galaxy/Tablet ect. (Nero) In offerta a 11,04€ sconto 15% Click qui per approfondire

RAVPower- Caricabatterie Wireless Qi Certificato Standard Ricarica Rapida 10W Fast Charge per Galaxy S9 S8+ S7 S7 Edge Compatibile con iPhone XS iPhone X, Nero In offerta a 12,74€ sconto 15% Click qui per approfondire

RAVPower Caricabatterie Rapido USB 36W, Caricabatterie a Parete Quick Charge 3.0 con Doppie Porte USB per Galaxy S9 S8 Note 8, LG V6 V20, Google Pixel, Nexus, HTC 10 e iPhone XS XR X – In offerta a 14,44€ sconto 24% Click qui per approfondire

Mpow Auricolare Mini Singolo Invisible con Microfono Bluetooth 4.1 per iPhone, Samsung, Huawei, Nero In offerta a 12,74€ sconto 15% Click qui per approfondire

RAVPower Caricabatterie Portatile 6700mAh con Tecnologia iSmart (Uscita 2.4A, Ingresso 2A) Batteria Esterna Universale per iPhone, iPad, Smartphone, Tablet, ECC -Nero In offerta a 15,29€ sconto 15% Click qui per approfondire

Anker – Caricatore Wireless PowerWave da 10 W, con Certificazione Qi, Compatibile con iPhone XR/XS/X/8, 10 W, per Samsung Galaxy S9/S9+ /S8 ECC. (Alimentatore di Rete Non Incluso) In offerta a 13,59€ sconto 15% Click qui per approfondire

AUKEY Caricatore da Muro Portatile a 4 Porte con AiPower 40W, Caricatore USB per iPhone XS / XS Max / XR, iPad Air / Pro, Samsung, LG, HTC ecc. In offerta a 13,59€ sconto 20% Click qui per approfondire

TaoTronics Altoparlante Bluetooth Impermeabile da Doccia Casse Portatili IPX 4 Vivavoce Forti Ventose A2DP / AVRCP Microfono Integrato per iPhone e Android Smartphone/Tablet/PC In offerta a 16,14€ sconto 15% Click qui per approfondire

RAVPower Pacco Batteria ad Energia Solare da 25000mAh con Torcia In offerta a 41,49€ sconto 15% Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Twitter, Facebook, Telegram (canale notizie e offerte), Telegram (canale offerte), RSS e altri aggregatori oltre alla Newsletter Offerte di macitynet.it: ogni giorno una email con tutte le offerte attive.