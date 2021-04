Offerte Amazon Smart Home fino al 68%: Arlo, eve, tado°, TP-Link, EZVIZ, Vodafone, Bosch, Meross

Quelle che vi segnaliamo in questa pagina sono le offerte per domotica e smart home disponibili almeno fino al 30 Aprile. Accessori Homekit, Alexa, Assistente Google e in grado di funzionare anche da soli e in combinazione con Smart Home. I migliori brand per termoregolazione, sicurezza e sorveglianza, sensori e attuatori in offerte speciali che arrivano fino al 68% di sconto.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

EVE Motion Sensore di movimento wireless con tecnologia Apple HomeKit, impermeabilità IPX 3, Bluetooth Low Energy In offerta a 35,99 € – invece di 49,95 €

sconto 28% – fino al 28 aprile 2021

Eve Cam – Videocamera sicura per interni, privacy al 100%, funzione di Video sicuro di HomeKit, notifiche su iPhone/iPad/Apple Watch, sensore di movimento, microfono e altoparlante In offerta a 118,99 € – invece di 149,95 €

sconto 21% – fino al 28 aprile 2021

Eve Light Strip – Striscia LED intelligente con tecnologia Apple HomeKit, bianco e colori a spettro completo, 1800 lumen, non richiede hub, Illuminazione adattiva [Classe di efficienza energetica A++] In offerta a 69,99 € – invece di 79,95 €

sconto 12% – fino al 28 aprile 2021

Eve Thermo, Set di 4 – Valvola termostatica intelligente con display a LED, controllo automatico della temperatura, non richiede bridge, controlli touch integrati, tecnologia Bluetooth Low Energy In offerta a 198,99 € – invece di 249,95 €

sconto 20% – fino al 28 aprile 2021

Bticino Termostato WiFi intelligente Smarther2 with Netatmo SXW8002, Incasso, Bianco In offerta a 149,99 € – invece di 179,99 €

sconto 17% – fino al 28 aprile

meross Lampadina Wifi Intelligente LED Dimmerabile Multicolore E27 9W Smart Light RGBCW Compatibile con Homekit, SmartThings, Amazon Alexa, Google Home, IFTTT, 2 pezzi In offerta a 19,99 € – invece di 32,99 €

sconto 39% con Coupon Speciale = RSANN4RU – fino al 2 Maggio 2021

TP-Link Telecamera Wi-Fi Interno, Videocamera sorveglianza 1080P, Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Notifiche in tempo reale del sensore di movimento(Tapo C100) In offerta a 21,31 € – invece di 25,99 €

sconto 18% – fino al 28 aprile 2021

TP-Link Tapo P100 Presa Intelligente WiFi Smart Plug, Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo Remoto tramite APP Tapo, Supporta Amazon Frustration-Free Setup (FFS), confezione da 2 pezzi In offerta a 16,91 € – invece di 19,90 €

sconto 15% – fino al 28 aprile 2021

TP-Link Tapo C310 Telecamera Wi-Fi Esterno FHD 1296P, Telecamera IP di Sorveglianza, Notifiche in Tempo Reale, Visione Notturna fino 30m, Impermeabile IP66, 2 Vie Audio, Compatibile con Alexa In offerta a 37,26 € – invece di 44,90 €

sconto 17% – fino al 28 aprile 2021

TP-Link Lampadina Wi-Fi E27, Funziona con Amazon Alexa e Google Home, 806 lumen, 8.7W, Giallo caldo dimmerabile dall' 1% al 100%, 2700 K, Controllo da remoto, confezione da 2 pezzi (Tapo L510E) In offerta a 18,32 € – invece di 22,90 €

sconto 20% – fino al 28 aprile

Arlo Ultra VMS5440 Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 4 Telecamere di Sicurezza 4K, Audio 2 Vie, Luce, Bluetooth, Visione 180 Diurna/Notturna, Interno/Esterno, Compatibile con Alexa/Google Wi-Fi In offerta a 844,99 € – invece di 1299,99 €

sconto 35% – fino al 9 mag 2021

Arlo Ultra VMS5340 Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 3 Telecamere di Sicurezza 4K, Audio 2 Vie, Luce, Bluetooth, Visione 180° Diurna/Notturna, Interno/Esterno, Compatibile con Alexa/Google Wi-Fi In offerta a 649,99 € – invece di 999,99 €

sconto 35% – fino al 9 mag 2021

Arlo Ultra VMC5040-100EUS Telecamera Aggiuntiva 4K, per Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi, Audio 2 Vie, Luce, Bluetooth, Visione 180°, Interno/Esterno, VCR, Compatibile con Alexa/Google Wi-Fi, Bianco In offerta a 239,99 € – invece di 379,99 €

sconto 37% – fino al 9 mag 2021

Arlo VMB5000-100EUS Ultra SmartHub, Stazione Base Wi-Fi Dual Band per Videocamere Arlo, Sirena, Slot SD, Compatibile con Alexa, Google Wi-Fi, Apple Homekit, Z-Wave, Zigbee, Arlo RF, bianco In offerta a 129,99 € – invece di 199,99 €

sconto 35% – fino al 9 mag 2021

Arlo Telecamera di Sicurezza 4K Wi-Fi Ultra VMS5140, Audio 2 Vie, Visione Notturna, Kit 1 Telecamera IP Senza Fili per Sorveglianza Interno Esterno, Videocamera Compatibile con Alexa/Google/Homekit In offerta a 319,99 € – invece di 499,99 €

sconto 36% – fino al 9 mag 2021

Arlo Ultra VMS5240 Sistema di Videosorveglianza Wi-Fi con 2 Telecamere di Sicurezza 4K, Audio 2 Vie, Luce, Bluetooth, Visione 180° Diurna/Notturna, Interno/Esterno, Compatibile con Alexa/Google Wi-Fi In offerta a 519,99 € – invece di 799,99 €

sconto 35% – fino al 9 mag 2021

1Control SOLO 2 gen, Apricancello Bluetooth 4.0 per Smartphone per Cancelli e Porte Garage Controllati da Radiocomando, Nero In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino al 4 mag 2021

YI Telecamera Wi-Fi Interno 1080p Dome X,Telecamera Sorveglianza Ip Camera Wifi Smart Videocamera di Sicurezza Full HD 360°Pan-tilt,Sensore di Movimento,Time-Lapse,Auto On/Off,supporta micro SD card In offerta a 29,99 € – invece di 59,99 €

sconto 50% – fino al 28 apr 2021

Philips Lighting Hue Play Lampada LED Connessa, Unità Base con Alimentatore, 2 Pezzi, Bianco + Hue Bridge Controllo del Sistema In offerta a 139,99 € – invece di 167,00 €

sconto 16% – fino al 5 mag 2021

Ledvance Smart Flex RGBW, Striscia LED Zigbee, Luce Colorata, Kit Base, 180 cm In offerta a 18,99 € – invece di 47,95 €

sconto 60% – fino al 4 mag 2021

Ledvance Smart+ Plug Zigbee, Presa Intelligente, 4 pezzi In offerta a 33,99 € – invece di 105,99 €

sconto 68% – fino al 4 mag 2021

LEDVANCE Presa intelligente, tecnologia Bluetooth, per il controllo dispositivi convenzionali Smart Home, controllabile con Google, Alexa Voice Control e Apple HomeKit, SMART+ BT PLUG, confezione da 1 In offerta a 14,99 € – invece di 29,95 €

sconto 50% – fino al 4 mag 2021

LEDVANCE Lampada con riflettore a LED intelligente con tecnologia WiFi, base GU10, colore della luce variabile(2700-6500K), colori RGB modificabili, dimmerabile, sostituzione per 50W, confezione da 3 In offerta a 30,99 € – invece di 39,99 €

sconto 23% – fino al 4 mag 2021

Ledvance Smart+ Plug Zigbee, Presa Intelligente In offerta a 9,99 € – invece di 27,95 €

sconto 64% – fino al 4 mag 2021

D-Link Videocamera mydlink DCS-8526LH Wi-Fi Pan&Tilt Full HD 1080p con rilevamento della persona (AI), Visione notturna, Registrazione video su cloud o microSD, Funziona con Alexa e Google Assistant In offerta a 94,99 € – invece di 174,90 €

sconto 46% – fino al 4 mag 2021

D-Link DCS-8627LH Videocamera mydlink Spotlight Wi-Fi Full HD per esterni con faro da 400 lumen, visione notturna a colori, rilevamento di movimenti e suoni basati su AI, sirena da 90 dB In offerta a 129,90 € – invece di 189,90 €

sconto 32% – fino al 4 mag 2021

D-Link DCS-8300LH Telecamera Grandangolare 140° ,Wi-Fi, Full HD, Audio a due vie, Slot per Micro SD, Registrazione Cloud Gratuita, Funziona con Alexa, Bianco In offerta a 63,90 € – invece di 109,99 €

sconto 42% – fino al 4 mag 2021

D-Link DCH-S161 Rilevatore perdite acqua alimentato a batteria, Allarme integrato, Notifiche Push tramite App Gratuita In offerta a 32,99 € – invece di 54,90 €

sconto 40% – fino al 4 mag 2021

D-Link DCS-6500LH videocamera compatta mydlink Wi-Fi Full HD Pan & Tilt, visione notturna, rilevamento di suoni/movimenti, audio a 2 vie, registrazione video su app/cloud/scheda SD, sicurezza WPA3 In offerta a 39,99 € – invece di 49,99 €

sconto 20% – fino al 4 mag 2021

D-Link DCS-8000LHV2 Caméra mydlink Mini HD Wi-FI – 1280×720 – H.264 – Microphone intégré – Filtre ICR – LEDs Infrarouge 5m – Support Google Assistant/Alexa/IFTTT In offerta a 43,99 € – invece di 70,90 €

sconto 38% – fino al 4 mag 2021

D-Link DCS-8515LH Caméra mydlink HD Wi-Fi Motorisée – HD 720p – Zoom Numérique x4 – LEDs infrarouge 5m – Microphone et Haut Parleur intégrés – Support mydlink APP In offerta a 59,99 € – invece di 139,99 €

sconto 57% – fino al 4 mag 2021

D-Link DCS-8325LH Caméra IP Mydlink Smart Full HD Wi-Fi – 2 Megapixel 1920×1080 – H.264 – Surveillance Intérieure Jour & Nuit – Support Google Assistant / Alexa / IFTTT In offerta a 79,99 € – invece di 119,99 €

sconto 33% – fino al 4 mag 2021

D-Link DSP-W118 Mini Presa Wi-Fi Smart Plug Compatibile con Alexa e Google Home, Controllo dei Dispositivi Ovunque Mediante App Gratuita mydlink In offerta a 18,49 € – invece di 34,99 €

sconto 47% – fino al 4 mag 2021

EZVIZ C8C Telecamera WiFi da Esterno 1080p Motorizzata, Telecamera WiFi di Sorveglianza, Videocamera Esterna Pan&Tilt con Copertura Visiva a 360 °,con Visione Notturna Fino a 30 m,AI, Impermeabile In offerta a 91,99 € – invece di 109,99 €

sconto 16% – fino al 4 mag 2021

EZVIZ ezTube Telecamera IP Wi-Fi da Esterno 1080p, Videocamera di Sorveglianza con Visione Notturna fino a 30 m, Sistema d’Allarme con Luce Stroboscopica e Sirena, Compatibile con Alexa In offerta a 64,99 € – invece di 99,99 €

sconto 35% – fino al 4 mag 2021

EZVIZ C6CN 1080p Telecamera di Sorveglianza, 360° WiFi Videocamera Interno, Audio Bidirezionale, Maschera Intelligente della Privacy, Tracciamento del Movimento, Cloud, Compatibile con Alexa In offerta a 46,99 € – invece di 69,99 €

sconto 33% – fino al 4 mag 2021

EZVIZ C1 Mini Telecamera di Sorveglianza 1080p, Telecamera WiFi Interno, Compatibile con Alexa, IP Camera per Bambini con Sensore Rilevamento Movimento, Audio Bidirezionale, Visione Notturna In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 4 mag 2021

EZVIZ ezCube Pro Telecamera 1080p Videocamera Sorveglianza Interno Wifi ip Camera con Ottima Visione Notturna Avviso del Movimento Audio Bidirezionale Compatibile con Alexa Google Home In offerta a 31,99 € – invece di 50,00 €

sconto 36% – fino al 4 mag 2021

EZVIZ C6W Telecamera di Sorveglianza WiFi da 4 MP per Interni, Panoramica / Inclinazione / Zoom a 360 ° Wi-Fi e Telecamera IP Ethernet, Visione Notturna, Rilevamento del Movimento delle Persone In offerta a 79,99 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino al 4 mag 2021

EZVIZ LC1C Telecamera Wi-Fi di Sorveglianza con Luce per Esterno 1080p, Illuminazione Faretti LED 2000 Lumen, Sensore PIR, Audio Bidirezionale, Visione Notturna, Bianco In offerta a 134,99 € – invece di 169,99 €

sconto 21% – fino al 4 mag 2021

EZVIZ LC1C Telecamera Wi-Fi di Sorveglianza con Luce per Esterno 1080p, Illuminazione Faretti LED 2000 lumen, Sensore PIR, Audio Bidirezionale, Visione Notturna, Nero In offerta a 134,99 € – invece di 169,99 €

sconto 21% – fino al 4 mag 2021

Shelly 2.5PM Interruttore Relè Wi-Fi per il Controllo di Due Circuiti Elettrici con Potenza Massima di 2.3 kW, Compatibile con Amazon Echo e Google Home In offerta a 23,59 € – invece di 29,99 €

sconto 21% – fino al 4 mag 2021

Somfy 2401499 Termostato Radio Connesso, Bianco In offerta a 129,00 € – invece di 199,00 €

sconto 35% – fino al 4 mag 2021

Somfy 2401498 Termostato Connesso Cablato, Bianco In offerta a 99,00 € – invece di 169,00 €

sconto 41% – fino al 4 mag 2021

tado° Testa Termostatica Intelligente, Quattro Pack, Prodotto Aggiuntivo per il Controllo Multi-Stanza, Gestione Intelligente del Riscaldamento, Facile Installazione fai da Te In offerta a 194,90 € – invece di 279,99 €

sconto 30% – fino al 4 mag 2021

tado° Testa Termostatica Intelligente, Prodotto Aggiuntivo per il Controllo Multi-Stanza, Gestione Intelligente del Riscaldamento, Facile Installazione fai da Te In offerta a 54,90 € – invece di 79,00 €

sconto 31% – fino al 4 mag 2021

tado° V3+ Controllo Climatizzazione Intelligente, Facile Installazione Fai da te, Progettato in Germania In offerta a 79,90 € – invece di 99,99 €

sconto 20% – fino al 4 mag 2021

tado° Testa Termostatica Intelligente, Duo Pack, Prodotto Aggiuntivo per il Controllo Multi-Stanza, Gestione Intelligente del Riscaldamento, Facile Installazione fai da Te In offerta a 94,90 € – invece di 149,99 €

sconto 37% – fino al 4 mag 2021

tado° V3+ Termostato Intelligente Wireless Kit di Base, Gestione Intelligente del Riscaldamento, Compatibile con Alexa, Siri e Assistente Google, Progettato in Germania In offerta a 169,90 € – invece di 229,99 €

sconto 26% – fino al 4 mag 2021

tado° Termostato Intelligente Cablato Kit di Base V3+ & Testa Termostatica Intelligente, Prodotto Aggiuntivo per il Controllo Multi-Stanza, Installazione Fai da Te, Progettato in Germania In offerta a 159,90 € – invece di 279,98 €

sconto 43% – fino al 4 mag 2021

Vodafone Curve, lo Smart Tracker GPS con Bluetooth, Leggero, per la tua Borsa, Zaino, Auto, Computer, Chiavi e molto altro, grigio/oro In offerta a 35,32 € – invece di 59,99 €

sconto 41% – fino al 4 mag 2021

Vodafone V-Bike Smart, Tracker GPS e Dispositivo di Sicurezza per Biciclette, con 6 Mesi di Servizio Inclusi, nero In offerta a 59,99 € – invece di 99,00 €

sconto 39% – fino al 4 mag 2021

Vodafone Curve Slate, lo Smart Tracker GPS con Bluetooth, Leggero, per la tua Borsa, Zaino, Auto, Computer, Chiavi e molto altro, grigio scuro In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino al 4 mag 2021

Vodafone Neo, Lo Smartwatch per Bambini in Collaborazione con Disney, con Chiamate, Chat, Fotocamera, GPS e Activity Tracker, Personalizzabile con Personaggi Disney, 3 Mesi inclusi, Colore Verde Menta In offerta a 169,00 € – invece di 199,00 €

sconto 15% – fino al 4 mag 2021

Vodafone Neo, Lo Smartwatch per Bambini in Collaborazione con Disney, con Chiamate, Chat, Fotocamera, GPS e Activity Tracker, Personalizzabile con Personaggi Disney, 3 Mesi Inclusi, Colore Blu Oceano In offerta a 169,00 € – invece di 199,00 €

sconto 15% – fino al 4 mag 2021

Blink Mini – Videocamera di sicurezza intelligente per interni, plug-in, compatta, con video in HD a 1080p, rilevazione di movimento, compatibile con Alexa ? 1 videocamera In offerta a 30,99 € – invece di 39,99 €

sconto 23% – fino al 11 mag 2021

Blink Mini – Videocamera di sicurezza intelligente per interni, plug-in, compatta, con video in HD a 1080p, rilevazione di movimento, compatibile con Alexa ? 2 videocamere In offerta a 61,98 € – invece di 74,99 €

sconto 17% – fino al 11 mag 2021

Bosch Home and Garden Robot rasaerba Indego M + 700 (con batteria da 18 V sostituibile e funzione App, stazione di ricarica in dotazione), verde In offerta a 662,50 € – invece di 1240,00 €

sconto 47% – fino al 4 mag 2021

Bosch Home and Garden 06008B0003 Indego XS 300, Verde In offerta a 615,00 € – invece di 739,00 €

sconto 17% – fino al 4 mag 2021

Bosch Smart Home Termostato Ambiente (2x Batterie AAA, per Termostati per Radiatore, Inclusa Indicazione dell’Umidità – Compatibile con Google Assistant e Alexa) In offerta a 59,00 € – invece di 69,95 €

sconto 16% – fino al 4 mag 2021

Rilevatore Perdite d’Acqua Bosch Smart Home con funzione app (selezione rapida della chiamata d’emergenza nell’app, antiscivolo, sottile e compatto) In offerta a 42,20 € – invece di 49,95 €

sconto 16% – fino al 4 mag 2021

Bosch Smart Home Rilevatore di Movimento con Funzionamento Tramite App (Compatibile con Apple Homekit) In offerta a 67,50 € – invece di 79,95 €

sconto 16% – fino al 4 mag 2021

Bosch Smart Home Termostato per Radiatore (con Controllo Tramite App) In offerta a 50,80 € – invece di 59,95 €

sconto 15% – fino al 4 mag 2021

Bosch Smart Home Controller (Centro di Controllo con Funzione App) In offerta a 82,60 € – invece di 99,95 €

sconto 17% – fino al 4 mag 2021

Bosch Smart Home Videocamera per Esterni Eyes (con Funzione di Luce – Compatibile con Alexa) In offerta a 295,00 € – invece di 349,94 €

sconto 16% – fino al 4 mag 2021

Bosch Smart Home Videocamera di Sorveglianza WLAN (Rotazione di 360°, per Interni, Controllo Tramite App/Cellulare – Compatibile con Alexa) In offerta a 210,99 € – invece di 249,95 €

sconto 16% – fino al 4 mag 2021

Bosch Smart Home 8750001345 Pacchetto Sicurezza Rilevatore Perdite d’Acqua Funzione (Selezione Rapida della Chiamata d’emergenza nell’app, Antiscivolo, Compatto, Estensione del Segnale Radio) In offerta a 83,00 € – invece di 129,95 €

sconto 36% – fino al 4 mag 2021

