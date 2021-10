Offerte Amazon su Crucial, Samsung e Sandisk. SSD esterni, interni e memorie Flash

Se avete bisogno di spazio per archiviare i vostri file digitali, questa potrebbe essere l’occasione giusta per aumentare la memoria dei vostri dispositivi all’insegna del risparmio: su Amazon infatti è attiva una promozione che sconta il prezzo di diverse memorie di Crucial, Samsung e SanDisk che abbracciano un po’ tutte le situazioni più diffuse.

Ad esempio se avete un vecchio computer che potrebbe tornare quasi come nuovo cambiandogli il disco, specialmente se monta un anacronistico disco a piatti magnetici, potete scegliere tra una serie di memorie SSD che vanno da 500 GB a 2 TB utili quindi non solo per aumentare la velocità e la reattività dell’intera macchina ma anche per avere sufficiente spazio disponibile per poter installare centinaia di programmi e archiviare “quintali” di file.

Se invece avete comprato di recente un computer e non dovete potenziarne il disco, potete scegliere uno dei dischi SSD portatili in promozione, in questo caso con capacità che va da 500 GB a 4 TB, per aumentarne la capacità all’occorrenza o più semplicemente per creare una copia dei file più importanti da archiviare in caso di guasto della macchina o più semplicemente per riversarci dentro tutti quei file più pesanti e ingombranti per allegerire il computer.

Sono in promozione anche diverse schede microSD utili per chi ad esempio possiede uno smartphone o un tablet Android dotato di scompartimento per l’espansione della memoria, oppure per chi deve comprarne una per la fotocamera digitale, per l’action cam, per il lettore MP3 o per qualsiasi altro dispositivo in cui è possibile utilizzare una scheda di questo tipo, potendo scegliere tra diversi modelli con capacità che va da 128 GB a 512 GB.

I prezzi delle offerte partono da meno di trenta euro fino agli oltre seicento per il disco portatile da 4 TB di SanDisk, con sconti che nella migliore delle combinazioni permettono di risparmiare anche un quarto del prezzo di listino. Di seguito trovate l’elenco con le memorie raggruppate per categoria.

SSD Esterni

Crucial CT500X6SSD9 X6 500GB Portable SSD, Fino a 540MB/s, USB 3.2, Unità a Stato Solido Esterno, USB-C In offerta a 69,99 € – invece di 75,75 €

sconto 8% – fino al 10 ott 21

Click qui per approfondire

Crucial CT1000X6SSD9 X6 1TB Portable SSD, Fino a 540MB/s, USB 3.2, Unità a Stato Solido Esterno, USB-C In offerta a 109,99 € – invece di 120,95 €

sconto 9% – fino al 10 ott 21

Click qui per approfondire

Crucial CT1000X8SSD9 X8 1TB Portable SSD, Fino a 1050MB/s, USB 3.2, Unità a Stato Solido Esterno, USB-C, USB-A In offerta a 130,99 € – invece di 145,99 €

sconto 10% – fino al 10 ott 21

Click qui per approfondire

Crucial CT2000X6SSD9 X6 2TB Portable SSD, Fino a 540MB/s, USB 3.2, Unità a Stato Solido Esterno, USB-C In offerta a 198,99 € – invece di 226,10 €

sconto 12% – fino al 10 ott 21

Click qui per approfondire

Crucial CT2000X8SSD9 X8 2TB Portable SSD, Fino a 1050MB/s, USB 3.2, Unità a Stato Solido Esterno, USB-C, USB-A In offerta a 244,99 € – invece di 246,29 €

sconto 1% – fino al 10 ott 21

Click qui per approfondire

Samsung Memorie T7 MU-PC500H SSD Esterno Portatile da 500 GB, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbps, Tipo-C, Blu In offerta a 79,99 € – invece di 94,99 €

sconto 16% – fino al 10 ott 21

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità di Lettura e Scrittura Fino a 2.000 MB/s, Resistente e Impermeabile (IP55), 2 TB In offerta a 323,99 € – invece di 402,69 €

sconto 20% – fino al 10 ott 21

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO SSD NVMe Portatile, USB-C, Velocità di Lettura e Scrittura Fino a 2.000 MB/s, Resistente e Impermeabile (IP55), 4 TB In offerta a 679,99 € – invece di 789,00 €

sconto 14% – fino al 10 ott 21

Click qui per approfondire

Memorie Flash

SanDisk Extreme Scheda di Memoria, SDXC da 256 GB fino a 150 MB/sec, Classe 10, U3, V30 In offerta a 46,99 € – invece di 62,74 €

sconto 25% – fino al 10 ott 21

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, fino a 120 MB/s, Prestazioni dell’App A1, Clase 10, U1, 256 GB In offerta a 38,99 € – invece di 44,75 €

sconto 13% – fino al 10 ott 21

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra 512GB USB Flash Drive USB 3.0, Fino a 130MB/s In offerta a 71,99 € – invece di 72,50 €

sconto 1% – fino al 10 ott 21

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme Pro Scheda di Memoria microSDXC da 128 GB e Adattatore SD con App Performance A2 e Rescue Pro Deluxe, fino a 170/90 MB/sec, UHD 4K ready, Classe 10, UHS-I, U3, V30 In offerta a 28,99 € – invece di 29,12 €

sconto 0% – fino al 10 ott 21

Click qui per approfondire

SanDisk microSDXC UHS-I Scheda per Nintendo Switch 512GB, Prodotto con Licenza Nintendo In offerta a 108,99 € – invece di 110,99 €

sconto 2% – fino al 10 ott 21

Click qui per approfondire

SanDisk Ultra Scheda di Memoria microSDXC con Adattatore SD, fino a 120 MB/s, Prestazioni dell’App A1, Clase 10, U1, 512 GB In offerta a 70,99 € – invece di 83,48 €

sconto 15% – fino al 10 ott 21

Click qui per approfondire

SanDisk Extreme PRO, Scheda di memoria da 128 GB SDXC fino a 300 MB / s, UHS-II, Classe 10, V90, U3 In offerta a 207,99 € – invece di 238,18 €

sconto 13% – fino al 10 ott 21

Click qui per approfondire

Samsung Memorie MB-ME512HA Evo Select Scheda MicroSD da 512 GB, UHS-I U3, Fino a 100 MB/s, Adattatore SD Incluso In offerta a 76,49 € – invece di 89,97 €

sconto 15% – fino al 10 ott 21

Click qui per approfondire

SSD Interni

Crucial P5 Plus CT500P5PSSD8 500 GB SSD Interno-Fino a 6600MB/s, PCIe 4.0, 3D NAND, NVMe, M.2 In offerta a 98,99 € – invece di 102,03 €

sconto 3% – fino al 10 ott 21

Click qui per approfondire

Crucial P5 Plus CT1000P5PSSD8 1 TB SSD Interno-Fino a 6600MB/s, PCIe 4.0, 3D NAND, NVMe, M.2 In offerta a 160,99 € – invece di 183,99 €

sconto 13% – fino al 10 ott 21

Click qui per approfondire

Crucial P5 1 TB CT1000P5SSD8 SSD Interno-Fino a 3400 MB/s, 3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 2280SS In offerta a 120,99 € – invece di 139,46 €

sconto 13% – fino al 10 ott 21

Click qui per approfondire

Samsung Memorie SSD 870 EVO, 2 TB, Fattore di forma 2.5”, Tecnologia Intelligent Turbo Write, Software Magician 6, Colore Nero In offerta a 207,99 € – invece di 244,99 €

sconto 15% – fino al 10 ott 21

Click qui per approfondire

Samsung Memorie MZ-V7S2T0 970 EVO Plus SSD Interno da 2 TB, PCIe NVMe M.2 In offerta a 236,99 € – invece di 288,54 €

sconto 18% – fino al 10 ott 21

Click qui per approfondire

SanDisk SSD Ultra 3D da 1TB, Unità SSD Interna 2,5”, Sata III, Velocità di Lettura fino a 560 MB/sec In offerta a 104,99 € – invece di 114,17 €

sconto 8% – fino al 10 ott 21

Click qui per approfondire

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).