Offerte Amazon su HP, Syncwire, Chuwi, Aukey, Koogeek, AGPTek

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide soltanto su poche unità e ancora per qualche ora su Amazon.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte Flash sono a tempo limitato e in quantità limitate. Quindi anche se avete la possibilità di comprare fino a mezzanotte, non è detto che i prodotti siano realmente disponibili fino a quell’ora perché le scorte potrebbero essere terminate

HP 27fh monitor 27 pollici dal design sottilissimo, IPS FHD 1920 x 1080, 5 ms, Amd FreeSync, Inclinabile In offerta a 139,99€ sconto 42% Click qui per approfondire

HP 24fh monitor 24 pollici dal design sottilissimo, IPS FHD 1920 x 1080, 5 ms, Amd FreeSync, Inclinabile In offerta a 109,99€ sconto 39% Click qui per approfondire

AUKEY Lampada da Comodino con Sensore Touch Lampada da Tavolo con Luce Bianca Calda Dimmerabile Luce Notturna per Bambini per Camere da Letto e Salotti [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 23,09€ sconto 45% Click qui per approfondire

AUKEY Lampada da Comodino Ricaricabile con 3 Luminosità di Luce Calda e Luce Muliticolore Regolabile RGB Lampada Notturna con Panello di Controllo Tattile a 360 Gradi per Casa o Ufficio [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 18,89€ Click qui per approfondire

AUKEY Hub USB 4 Porte in Alluminio Super Sottile Hub USB 3.0 per Apple MacBook Air, Mac PRO/Mini, Microsoft Surface PRO, dell XPS 15 e Molti Altri Dispositivi Compatibili – Grigio In offerta a 10,99€ sconto 21% Click qui per approfondire

HUION Inspiroy H640P Tavoletta Grafica con Penna Senza Batteria, 8192 Livelli di Pressione Penna 8 Tasti Express e 1 tavoletta Grafica Digitale con Supporto Penna. In offerta a 35,69€ sconto 30% Click qui per approfondire

Anker PowerCore 10000 Redux, Power Bank Ultra-Compatto, Caricabatterie Portatile 10000mAh per iPhone, Samsung Galaxy, e Gli Altri In offerta a 21,24€ sconto 15% Click qui per approfondire

Borsello Uomo Tracolla – Arctic Hunter Zaino Monospalla Impermeabile Marsupio Nero per Viaggio, Ciclismo, Sport In offerta a 18,69€ sconto 15% Click qui per approfondire

BAXiA Lampada Solare da Esterno, 28 LED Luce Solare con Sensore di Movimento Impermeabile Luci Solari per Giardino, Pareti, Terazzo, Cortile(2 Pezzi) [Classe di efficienza energetica A+++] – In offerta a 14,95€ sconto 17% Click qui per approfondire

CoastaCloud Bluetooth 3.0 Tastiera Cassa con QWERTY Italiano Layout Smontabile Tastiera e multi touchpad – Compatibile con 9.0 -10.6 pollici Qualsiasi Windows / Android OS Tablet PC (Tablet formato adeguato: Min 15x24cm Max 18x26cm)Rosso In offerta a 30,59€ sconto 17% Click qui per approfondire

Wifi Striscia di luce Koogeek Wireless Smart striscia di luce LED compatibile con Apple HomeKit Google Alexa 6.6FT/2m Controllo Remoto Timer 2.4 GHz Natale (Apple Homekit) [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 28,49€ sconto 24% Click qui per approfondire

CHUWI 4G LTE Tablet PC Hi9 Pro 2K Display 8.4 Inch Android 8.0 OS (MTK X23) Dieci Core, fino a 2.3GHz 2560×1600 FHD 3GB RAM 32GB ROM,WIFI ,Bluetooth In offerta a 135,15€ sconto 15% Click qui per approfondire

Syncwire Cavo HDMI Ultra HD 4K, HDMI 2.0 a HDMI 2.0 – Maschio a Maschio, Nero, 3m In offerta a 9,99€ Click qui per approfondire

Lettore MP3 Bluetooth 16GB, AGPTEK X15ST MP3 Player Pulsante di Tocco con Radio FM/Registratore Vocale, Supporto Espandibile Max Fino a 128GB, Nero In offerta a 25,49€ sconto 27% Click qui per approfondire

Rozeda USB C HUB 11 in 1 in Dex Station con HDMI 4K, USB 3.0,Ricarica,Lettore di Schede SD/TF OTG Tipo C Dock Compatibile with Samsung S8/S9,Nintendo Switch,MacBook PRO 2018/2017 In offerta a 33,99€ sconto 15% Click qui per approfondire

Siete già iscritti ad Amazon Business?

Se siete una azienda o un professionista che lavora in regime di partita IVA vi ricordiamo che da qualche mese è attiva Amazon Business, la nuova modalità di acquisto con un portale apposito che mi mostra tutte le offerte del gigante dell’e-commerce in modo da rendere chiaro l’importo dell’IVA, rendere più semplice richiedere i documenti fiscali e fornire sempre più servizi alle aziende e ai titolari di partita IVA. Per saperne di più vi rimandiamo a questo articolo di macitynet.

