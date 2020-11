Offerte anti-COVID: Mascherine FFP2 (anche per bambini), sterilizzatori, termometri e non solo

Purtroppo non ce ne siamo ancora liberati e, a sentire gli esperti, non se ne parla prima di autunno 2021. Il coronavirus è ancora una pandemia in piena forma e dovremo conviverci a lungo. Possiamo però farlo in maniera sicura, aiutando così a contenere non solo i contagi ma anche i ricoveri evitando di saturare gli ospedali. Per farlo bisogna però munirsi di una serie di accessori e dispositivi di sicurezza.

Come sappiamo serve innanzitutto la mascherina, almeno chirurgica perché protegge gli altri (ma non se stessi) e se la mettiamo tutti i contagi vengono sensibilmente ridotti. Gli ipocondriaci o chi lavora in luoghi a rischio può eventualmente comprare una mascherina di tipo FFP2, che offre una discreta protezione anche alla propria persona.

Queste mascherine si possono comprare in promozione sulla nuova pagina allestita da Gearbest dove, al suo interno, trovano spazio anche una serie di altri dispositivi che possono rivelarsi utili proprio in quest’ottica. Ce ne sono anche a misura di bambino, per poter così proteggere figli e nipoti quando sono a scuola o quando vanno a far visita ai nonni.

C’è ad esempio una macchina sterilizzatrice a 22 euro che, tramite luce UV, rimuove la gran parte dei virus e batteri che si depositano sul cellulare, che poi è tra gli oggetti che usiamo più spesso e che, altrettanto frequentemente, ci dimentichiamo di pulire efficacemente.

C’è poi il termometro a infrarossi per controllare la temperatura corporea quando usciamo di casa e quando rientriamo. E’ di quelli di tipo “a pistola” che vediamo usare ormai in molti luoghi pubblici perché è abbastanza preciso, rapido e funziona senza il contatto fisico.

Ci sono poi occhiali e visiere, anche a misura di bambino, con disegno a orsetto per renderne l’uso un po’ più dolce. Si tratta di un complemento alla mascherina, che non viene sostituita ma rinforzata da una barriera che protegge gli occhi, altra via rapida – insieme a naso e bocca – per l’ingresso del coronavirus.

Non mancano infine i guanti monouso, anche qui una protezione in più che va sempre affiancata dal frequente lavaggio delle mani.

Non mancano infine i guanti monouso, anche qui una protezione in più che va sempre affiancata dal frequente lavaggio delle mani.