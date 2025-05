Offerte Bose, sconti amazon fino a quasi il 50%

Quando si parla di audio di qualità, il nome Bose è sinonimo di eccellenza: oggi, una serie di offerte su Amazon permette di portare a casa cuffie e diffusori con sconti significativi, che arrivano fino a oltre 120 euro sul prezzo di listino.

Dai modelli più sofisticati per la riduzione del rumore QuietComfort Ultra, ai diffusori portatili ideali per feste e viaggi come il SoundLink Max, queste promozioni mettono al centro il meglio della tecnologia audio a un prezzo finalmente accessibile.

Che si tratti di cercare cancellazione del rumore, suono calibrato su misura o altoparlanti intelligenti con Alexa e Google Assistant, ogni prodotto in offerta rappresenta un’occasione per migliorare l’esperienza sonora quotidiana, risparmiando in modo sostanziale rispetto ai listini ufficiali.

Gli sconti sono molto alti, fin a quasi il 50%

Bose QuietComfort SC Headphones a 163,87€

Con una riduzione di oltre 120 euro sul prezzo di listino, le cuffie Bose QuietComfort SC rappresentano una delle scelte più interessanti per chi cerca un’esperienza di ascolto immersiva e silenziosa. Dotate di cancellazione attiva del rumore, offrono un isolamento acustico ideale sia in viaggio sia in ambienti rumorosi, grazie anche alla modalità Aware che permette di rimanere consapevoli dell’ambiente circostante. L’autonomia fino a 24 ore e la connettività multipoint Bluetooth completano un prodotto che punta tutto sul comfort e la qualità sonora. Sono disponibili ora su Amazon a 163,87€ invece di 289,95€.

Bose SoundLink Flex (2ª Gen) a 108,18€

Questo diffusore Bluetooth compatto e impermeabile è ideale per chi ama portare la musica ovunque: al parco, in spiaggia o sotto la doccia. La seconda generazione del SoundLink Flex migliora ulteriormente le prestazioni audio, offrendo un suono nitido e bilanciato anche all’aperto grazie alla tecnologia PositionIQ che adatta la resa sonora all’orientamento dell’altoparlante. Con una batteria che dura fino a 12 ore e una struttura robusta, è disponibile ora su Amazon a 108,18€ invece di 179,95€.

Bose SoundLink Max a 329,95€

Pensato per chi non accetta compromessi sulla qualità sonora anche all’aperto, il Bose SoundLink Max è un diffusore portatile ad alte prestazioni, con una potenza sonora di livello superiore e bassi profondi. Robusto, resistente all’acqua e alla polvere (certificazione IP67), è ideale per eventi all’esterno, feste o semplicemente per un uso casalingo che riempia l’ambiente di suono. L’autonomia raggiunge le 20 ore. È disponibile ora su Amazon a 329,95€ invece di 399,99€.

Bose QuietComfort Ultra a 188,47€

Le cuffie QuietComfort Ultra rappresentano il top della gamma Bose per chi desidera la massima cancellazione del rumore unita a un comfort superiore. Grazie al sistema CustomTune, calibrano l’audio in base alla forma dell’orecchio, offrendo un’esperienza personalizzata e coinvolgente. Ottime per l’uso quotidiano, in ufficio o in viaggio, integrano modalità di ascolto flessibili e un’ottima resa vocale per le chiamate. Sono disponibili ora su Amazon a 188,47€ invece di 349,95€.

Bose Portable Smart Speaker a 299,95€

Questo altoparlante portatile intelligente integra il controllo vocale con Alexa e Google Assistant, connessione Wi-Fi e Bluetooth, ed è pensato per essere usato ovunque in casa e all’esterno. Offre un audio a 360 gradi con bassi profondi e un design elegante in alluminio anodizzato. La batteria ricaricabile garantisce fino a 12 ore di autonomia. È disponibile ora su Amazon a 299,95€ invece di 419,95€.

