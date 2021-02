Offerte Casa e domotica del 14 Febbraio: Eve, Fire TV, Meross, Osram, Bosch, Nilox, Hisense, L

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte valide nel momento in cui scriviamo suAmazon: la maggior parte di esse dura solo il 14 Febbraio. Abbiamo selezionato prodotti per casa, cucina e tempo libero e accessori per la domotica di semplice e immediato utilizzo anche senza un gateway.

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

N.B. Le offerte citate molto spesso sono disponibili a tempo limitato e in quantità limitate. I prezzi riportati sono indicativi e possono subire variazioni nel corso dei giorni. Controllate sempre la corrispondenza tra prezzo originale e sconto

Eve Aqua – Regolatore dell’acqua intelligente per l’app Apple Home o Siri, irrigazione automatica con programmazioni, facile da usare, accesso remoto, senza bridge, Bluetooth, HomeKit In offerta a 71,70 € – invece di 99,95 €

sconto 28% – fino al 21 feb 21

Nuova Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV), Streaming in HD, modello 2020 In offerta a 29,99 € – invece di 39,99 €

sconto 25% – fino al 17 feb 21

Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima generazione | Lettore multimediale In offerta a 39,99 € – invece di 59,99 €

sconto 33% – fino al 17 feb 21

Presentiamo Fire TV Cube | Lettore multimediale per lo streaming con controllo vocale tramite Alexa e 4K Ultra HD In offerta a 89,99 € – invece di 119,99 €

sconto 25% – fino al 17 feb 21

Presa WiFi Esterna Compatibile con HomeKit Multipresa Smart Intelligente Outdoor Spina Plug 2 Prese uscita, Funzione Timer, Controllo Remoto, Compatibile con Siri, Alexa, Google Home e IFTTT In offerta a 31,44 € – invece di 36,99 €

sconto 15% – fino al 15 feb 21

meross Presa Intelligente Italiana Smart Plug, Spina WiFi, Compatibile con HomeKit Siri, Alexa, Google Assistant e SmartThings, Nessun Hub Richiesto, 16A, 2,4GHz, 2 Pezzi In offerta a 33,29 € – invece di 36,99 €

sconto 10% – fino al 15 feb 21

Ciabatta Intelligente Compatibile con HomeKit, meross Multipresa WiFi Smart 3 Prese AC 4 Porte USB, Funzione Timer, Compatibile con SmartThings, Amazon Alexa, Google Assistant e IFTTT In offerta a 36,91 € – invece di 41,99 €

sconto 12% – fino al 15 feb 21

Osram Smart+ Flex RGBW Bluetooth. Striscia LED Compatibile con Apple HomeKit e Android, Luce Colorata, 180 cm, 480 lumen [Classe di efficienza energetica A] In offerta a 29,30 € – invece di 39,99 €

sconto 27% – fino al 21 feb 21

Osram Smart+ Flex RGBW, Striscia LED Zigbee, Luce Colorata, Kit Base, 180 cm In offerta a 20,60 € – invece di 26,90 €

sconto 23% – fino al 21 feb 21

Bticino Kit Tapparelle Connesse Livinglight SNT2000KIT, Tech In offerta a 203,00 € – invece di 259,00 €

sconto 22% – fino al 14 feb 2021

Vimar 0R32399 Prolunga Elettrica Universale con Cavo da 30M 3G1,5S17, Arancione In offerta a 27,10 € – invece di 32,90 €

sconto 18% – fino al 14 feb 2021

Vimar 0P32720 Avvolgicavo 5m con disgiuntore Termico di Protezione, riavvolgimento Automatico, 4 Prese universali, Spina 2P+T 16A Standard Italiano In offerta a 26,60 € – invece di 40,20 €

sconto 34% – fino al 14 feb 2021

Electraline 01354 Prolunga giardino, 20 m, Arancione In offerta a 18,80 € – invece di 25,60 €

sconto 27% – fino al 14 feb 2021

Fantini Cosmi C47B C47B-Termostato Ambiente da Incasso, Alimentato a 230V-50Hz, 1 Temperatura, Bianco In offerta a 32,30 € – invece di 39,50 €

sconto 18% – fino al 14 feb 2021

C44B Bianco Termostato Ambiente Da Incasso, Alimentato A 230V-50Hz A 3 Temperature Fantini Cosmi In offerta a 43,20 € – invece di 51,00 €

sconto 15% – fino al 14 feb 2021

FANTINI COSMI CH123TS Termostato Touchscreen Retroilluminato da Incasso, Multicolore In offerta a 52,00 € – invece di 74,50 €

sconto 30% – fino al 14 feb 2021

Ledvance Endura Flood Proiettore da Esterno 50W Luce Calda 3000K, Grigio Scuro In offerta a 25,50 € – invece di 39,95 €

sconto 36% – fino al 14 feb 2021

Osram Smart+ Lampadina LED Bluetooth Compatibile con Apple Homekit e Android Goccia, E27, 60W Equivalenti, Dimmerabile In offerta a 25,30 € – invece di 32,99 €

sconto 23% – fino al 14 feb 2021

Supporto TV CME ETR 200, Inclinabile, per Tv a Schermo Piatto da 26?? a max 40, VESA (in mm): |50×50|75×75|100×100|200×100|100×200|200×200|, Made in Italy 100%, Nero In offerta a 15,60 € – invece di 27,90 €

sconto 44% – fino al 14 feb 2021

Meliconi Supporto TV da parete OLED SDR con Doppio Braccio per TV di ultima generazione da 40” a 82”, con foratura VESA 400×200 ; 300 x 200; 200×200, Easy tilt pro, Nero In offerta a 86,40 € – invece di 147,53 €

sconto 41% – fino al 14 feb 2021

Nilox eBike X7, Unisex Adulto, Blu Niagara, Medium In offerta a 749,00 € – invece di 1099,95 €

sconto 32% – fino al 15 feb 21

Bosch MCM3501M MultiTalent 3-Robot da Cucina Compatto, 800 W, Plastica, Acciaio Inossidabile, Nero/Argento In offerta a 94,99 € – invece di 149,90 €

sconto 37% – fino al 27 feb 21

Bosch Unlimited Serie | 6 – Scopa Elettrica Ricaricabile, Aspirapolvere Multifunzione senza Fili e senza Sacco, 18V, Bianco In offerta a 249,00 € – invece di 349,00 €

sconto 29% – fino al 27 feb 21

Bosch MS8CM61X1 MaxoMixx – Frullatore a Immersione in Acciaio INOX, 1000 W In offerta a 159,99 € – invece di 219,90 €

sconto 27% – fino al 27 feb 21

Bosch MS6CM6120 ErgoMixx Style Frullatore ad Immersione, 12 Velocità, Acciaio Inox, 1000 W, Nero In offerta a 59,99 € – invece di 89,90 €

sconto 33% – fino al 27 feb 21

Bosch MFQ2600X Sbattitore con base Bianco 400 W In offerta a 49,99 € – invece di 69,90 €

sconto 28% – fino al 27 feb 21

Bosch BGC05AAA1 Aspirapolvere a Carrello Senza Sacco, 700 W, 1.5 Litri, 78 Decibel, Plastica, Viola / grigio In offerta a 74,99 € – invece di 129,90 €

sconto 42% – fino al 28 feb 21

Bosch MC812M844 Robot da Cucina Multifunzione, 1250 W, 1,5L/3,9L, Alluminio 43x30x30cm In offerta a 159,99 € – invece di 259,99 €

sconto 38% – fino al 28 feb 21

Bosch MFW68660 ProPower Tritacarne, 800 W, Nero / Argento In offerta a 154,99 € – invece di 299,90 €

sconto 48% – fino al 28 feb 21

Bosch MS6CB61V1 ErgomMixx Frullatore ad Immersione con Funzione Sottovuoto da 1000 W, Nero In offerta a 68,99 € – invece di 129,90 €

sconto 47% – fino al 28 feb 21

Hisense H20MOWS3G Forno Microonde Elettronico, Capacità 20 L, Potenza 700 W, Grill Potenza 900 W, Display Led con Comandi Touch, Bianco In offerta a 89,99 € – invece di 129,00 €

sconto 30% – fino al 28 feb 21

Hisense H20MOBS1HG Forno Microonde Meccanico, Capacità 20 L, Potenza 700 W, Grill Potenza 900 W, Nero In offerta a 79,99 € – invece di 119,00 €

sconto 33% – fino al 28 feb 21

LG MH6535GDH Forno Microonde Smart Inverter con Grill al Quarzo, 25 Litri, 1000 W, Programmi Automatici, Livelli di Potenza Regolabili, Cottura a Vapore – Bianco In offerta a 99,99 € – invece di 130,00 €

sconto 23% – fino al 28 feb 21

LG MH7265DPS Forno Microonde Smart Inverter con Grill al Quarzo, 32 Litri, 1350 W, Programmi Automatici, Livelli di Potenza Regolabili, Piatto Microonde Crispy Incluso – Nero In offerta a 132,99 € – invece di 269,00 €

sconto 51% – fino al 28 feb 21

Oral-B CrossAction Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico, Pacco Adatto alla Buca delle Lettere, Confezione da 10 Pezzi, Versione Vecchia In offerta a 27,99 € – invece di 38,00 €

sconto 26% – fino al 14 feb 21

Oral-B Pro 2 2500 Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino con Sensore di Pressione dello Spazzolamento Visibile, 1 Testina, 1 Custodia da Viaggio, Idea Regalo San Valentino In offerta a 39,99 € – invece di 79,50 €

sconto 50% – fino al 26 feb 21

Oral-B Design Edition Smart 4-4500 Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Bianco Connesso con Bluetooth, 1 Testina, 1 Custodia da Viaggio, Idea Regalo San Valentino In offerta a 64,99 € – invece di 99,99 €

sconto 35% – fino al 26 feb 21

Oral-B Special Edition iO – 8 Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Nero con Tecnologia Magnetica, Display a Colori, 1 Testina, 1 Astuccio Magnetico, Idea Regalo San Valentino In offerta a 179,99 € – invece di 189,99 €

sconto 5% – fino al 26 feb 21

Oral-B Design Edition Smart 4-4500 Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino Rosa Connesso con Bluetooth, 1 Testina, 1 Custodia da Viaggio, Idea Regalo San Valentino In offerta a 64,99 € – invece di 99,99 €

sconto 35% – fino al 26 feb 21

Oral-B CrossAction Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico Edizione Nera con Tecnologia CleanMaximiser, Confezione da 8 Pezzi, Idea Regalo San Valentino In offerta a 25,99 € – invece di 39,99 €

sconto 35% – fino al 26 feb 21

Oral-B Special Edition iO – 8 Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Spazzolino con Tecnologia Magnetica, Display a Colori, 1 Testina, 1 Astuccio Magnetico, Viola, Idea Regalo San Valentino In offerta a 179,99 € – invece di 189,99 €

sconto 5% – fino al 26 feb 21

Oral-B CrossAction Testine di Ricambio per Spazzolino Elettrico con Tecnologia CleanMaximiser, Confezione da 10 Pezzi, Idea Regalo San Valentino In offerta a 29,99 € – invece di 49,99 €

sconto 40% – fino al 26 feb 21

Oral-B Genius 8000N Spazzolino Elettrico Ricaricabile, 1 Manico Argento Connesso, 1 Testina di Ricambio, 1 Custodia Viaggio Premium, 5 Modalità tra cui Sbiancante, Idea Regalo San Valentino In offerta a 99,99 € – invece di 199,00 €

sconto 50% – fino al 26 feb 21

Oral-B Genius 8900 Spazzolini Elettrici Ricaricabili con Connessione Bluetooth, 3 Testine di Ricambio, 1 Custodia da Viaggio, 5 Modalità tra cui Sbiancante e Denti Sensibili, Idea Regalo San Valentino In offerta a 139,99 € – invece di 299,90 €

sconto 53% – fino al 26 feb 21

MAXTOOLS ER300, Avvolgitubo Elettrico, Arrotolatore con Doppia Guida e Cavo Antiolio, Interruttore Termico di Protezione, Lunghezza 15 Metri (15m) In offerta a 59,39 € – invece di 99,99 €

sconto 41% – fino al 27 feb 21

Excelsa Eco Living Tagliere da Cucina in Legno di bambù, Naturale, 20 x 30 cm In offerta a 12,60 € – invece di 18,30 €

sconto 31% – fino al 21 feb 21

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).