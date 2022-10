Offerte del 27 Ottobre su Apple, Sony, Samsung, Lamicall, Reolink

Quelle che trovate elencate in questa pagina sono le offerte su Amazon valide nel momento in cui scriviamo.

Sono ancora in sconto:

E pure:

La lista comprende diverse categorie di prodotto: di seguito vi mostriamo una selezione di accessori e periferiche che, per tipologia e prezzo, riteniamo possa rivelarsi un buon acquisto sia per la nostra esperienza diretta che per i nostri test che trovate elencati in questa pagina.

2021 Apple iPad (10,2″, Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (9ª generazione) In offerta a 559 € – invece di 639,00 €

sconto 13% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple iPad Air (Wi-Fi, 256GB) – Grigio siderale (5a Generazione) In offerta a 788 € – invece di 878,00 €

sconto 10% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Watch SE (2ª gen.) (GPS, 44mm) Smartwatch con cassa in alluminio color mezzanotte con Cinturino Sport color mezzanotte – Regular. Fitness tracker, monitoraggio del sonno, Rilevamento incidenti In offerta a 329,00 € – invece di 349,00 €

sconto 6% – fino a scadenza sconosciuta

2020 Apple Mac mini con Chip Apple M1 (8GB RAM, 512GB SSD) In offerta a 889,00 € – invece di 1049,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

Apple Pencil (seconda generazione) In offerta a 122,00 € – invece di 149,00 €

sconto 18% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi + Cellular, 64GB) – viola (6ª generazione) In offerta a 632,66 € – invece di 859,00 €

sconto 26% – fino a scadenza sconosciuta

2022 Apple PC Portatile MacBook Air con chip M2: display Liquid Retina 13,6″, 8GB di RAM, 256GB di archiviazione​​​​​​​ SSD storage, tastiera retroilluminata; color​​​​​​​ Grigio siderale In offerta a 1359,00 € – invece di 1529,00 €

sconto 11% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 256GB) – Rosa (6ª generazione) In offerta a 729,00 € – invece di 859,00 €

sconto 15% – fino a scadenza sconosciuta

2021 Apple iPad mini (8,3″, Wi-Fi, 64GB) – galassia (6ª generazione) In offerta a 512,52 € – invece di 659,00 €

sconto 22% – fino a scadenza sconosciuta

Kingston DataTraveler Exodia DTX/128GB Flash Drive USB 3.2 Gen 1 – con cappuccio protettivo e anello portachiavi in colori multipli In offerta a 12,48 € – invece di 18,99 €

sconto 34% – fino a data sconosciuta

Sony SRS-XE200 – Speaker portatile Bluetooth wireless con campo sonoro ampio e cinturino da polso – impermeabile, antiurto, durata della batteria 16 ore e funzione Ricarica Rapida – Grigio Chiaro In offerta a 98,89 € – invece di 149,00 €

sconto 34% – fino a data sconosciuta

Samsung Soundbar HW-B450/ZF con Subwoofer, 2.1 Canali 300W 2022, Bassi Profondi, Effetto Surround, Suone Ottimizzato, Unico Telecomando In offerta a 147,51 € – invece di 249,00 €

sconto 41% – fino a 6 nov 22

Lemorele Hub USB C Ethernet -9 in 1, Spazio Alluminio Adattatore USB C Hub con HDMI 4K,PD 100 W, 2 USB 3.0, SD/TF, Dati USB-C, Adattatore MacBook M1 Air/Pro,iPad Pro M1, Switch, Chromecast ,Windows In offerta a 26,34 € – invece di 50,00 €

sconto 47% – fino a 30 ott 22

Eastpak Tutor Zaino, 48 cm, 39 L, Grigio (Black Denim) In offerta a 73,95 € – invece di 115,00 €

sconto 36% – fino a scadenza sconosciuta

Lamicall Supporto Telefono, Dock Telefono – Multi-Angolo Supporto Cellulare Scrivania per iPhone 14 Pro Max Plus, 13 12 11 Pro Max, XS Max X XR 8 7 6s, Huawei, Samsung S10 S9 S8, Smartphone – Oro Rosa In offerta a 12,79 € – invece di 17,99 €

sconto 29% – fino a 30 ott 22

Reolink Telecamera WiFi Interno 2,4&5GHz, 4MP Videocamera per Bambini, Anziani e Animali Domestici, Audio a 2 Vie, Visione Notturna IR, Acesso Remoto, con Slot per Scheda SD, E1 Pro Nero In offerta a 55,24 € – invece di 79,99 €

sconto 31% – fino a 30 ott 22

Reolink Telecamera Solare Wi-Fi Esterno, Videocamera sorveglianza Batteria 1080P Senza Fili con Visione Notturna a Colori, Time-Lapse, Audio Bidirezionale, Sensore di PIR, Argus 3 + Pannello Solare In offerta a 89,98 € – invece di 119,99 €

sconto 25% – fino a 30 ott 22

Reolink Go Telecamera 3G/4G Sim da Esterno Batteria Solare, 1080p Videocamera Sorveglianza Senza Fili, Infrarossi & Starlight Visione Notturna, PIR & Movimento, Audio a 2 Vie, Impermeabile, Cloud In offerta a 170,62 € – invece di 229,99 €

sconto 26% – fino a 30 ott 22

Reolink 4G Telecamera SIM Esterno con Pannello Solare + 32G SD Card, 4MP 360° PTZ Videocamera Sorveglianza Senza Fili, Rilevamento Smart, Audio Bidirezionale, Cloud, Compatibile con Alexa, Go PT Plus In offerta a 289,98 € – invece di 389,99 €

sconto 26% – fino a 30 ott 22

Fujifilm Instax Link Wide Mocha Grey, Stampante Compatta per Smartphone, Stampa a Sviluppo Istantaneo in Grande Formato Wide, App per la Personalizzazione Delle Foto, Dimensioni Stampa 99X62 Mm In offerta a 118,83 € – invece di 159,99 €

sconto 26% – fino a 6 nov 22

Lowepro Droneguard BP zaino leggero drone In offerta a 124,20 € – invece di 169,99 €

sconto 27% – fino a 6 nov 22

Neewer 2,6x3m Supporto di Fondale con Borsa Kit per Sfondo in Mussola Carta Tela ecc. In offerta a 68,39 € – invece di 82,99 €

sconto 18% – fino a 30 ott 22

AMZCHEF Piano cottura in vetroceramica 3 fuochi piano cottura elettrico con 9 livelli di cottura, 5880W, arresto automatico, piano cottura da 60 cm per zuppe, bistecche, verdure e cioccolato fusione In offerta a 135,99 € – invece di 219,99 €

sconto 38% – fino a 30 ott 22

Bidone aspiratutto VBA-15L inox In offerta a 48,70 € – invece di 86,80 €

sconto 44% – fino a 6 nov 22

roborock S7 Raccolta della polvere del dock di svuotamento automatico Nero In offerta a 243,10 € – invece di 299,00 €

sconto 19% – fino a 6 nov 22

Lefant Robot Aspirapolvere Lavapavimenti mini,6D Sensore di Collisione,Alexa/Google,Ottimo per i Peli degli Animali Domestici, Moquette e Pavimento duro,Aspirapolvere Robot-M213 In offerta a 139,99 € – invece di 299,99 €

sconto 53% – fino a 7 nov 22

Lefant M213s Robot Aspirapolvere Lavapavimenti,3200pa,150min,6D Sensore di Collisione,Alexa/Google,Ottimo per i Peli degli Animali Domestici,Moquette e Pavimento duro,Aspirapolvere Robot In offerta a 159,99 € – invece di 259,99 €

sconto 38% – fino a 7 nov 22

Braun – 51-M4500cs In offerta a 109,99 € – invece di 159,99 €

sconto 31% – fino a 3 nov 22

Braun Tagliacapelli Uomo, 17 Impostazioni di Lunghezza, Accessori Inclusi, Con Lame Lunga Durata, Taglio Sempre Perfetto, HC5030 Blu Metalizzato In offerta a 29,99 € – invece di 54,99 €

sconto 45% – fino a 3 nov 22

Braun Silk-épil Rasoio Elettrico con Cavo a Corrente, Rifinitore e Sistema Esfoliante 3in1 con 2 Accessori, LS5-360 Rosa In offerta a 35,99 € – invece di 54,90 €

sconto 34% – fino a 3 nov 22

Gillette Fusion 5 Lamette da Barba, 12 Ricambi da 5 Lame, Delicatezza Insuperabile, Rasatura Scorrevole con Striscia Lubrificante, Fino a 1 Mese di Rasatura con 1 Lametta + Laccetto Collo Incluso In offerta a 27,99 € – invece di 36,99 €

sconto 24% – fino a 10 nov 22

